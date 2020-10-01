Глава Львовской ОГА Козицкий обратился в полицию из-за антисемитской надписи на борде "Слуги народа", - Объединенная еврейская община

Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий обратился в полицию из-за антисемитской надписи на рекламном борде партии "Слуга Народа".

Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Во Львове неизвестные нанесли на борд с рекламой политической партии "Слуга Народа" слова "ж**ов не", чтобы политический слоган превратить во фразу "Ж**ов не будет, так как решаешь ты". Объединённая еврейская община Украины выяснила местоположение испорченного антисемитской надписью борда и сообщила об этом во львовский шта партии "Слуга Народа", где пообещали незамедлительно дать реакцию и обратиться к правоохранителям", - сообщили в общине.

Отмечается, что глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил, что обратился в правоохранительные органы с требованием открыть уголовное производство по факту нарушения статьи 161 УК Украины в связи с разжиганием национальной, религиозной вражды и ненависти и унижения национальной чести и достоинства.

"Категорически осуждаю такие действия, которые являются ксенофобскими по своему содержанию. И здесь значения не имеет партийная принадлежность. Мы все должны помнить, что живем в многонациональной и многорелигиозной стране. Поэтому подобные вещи сегодня являются дикостью", - приводит еврейская община цитату Козицкого.

Также отмечается, что представители партии "Слуга Народа" во Львове отправились на место происшествия и обнаружили, что антисемитская надпись уже стерта.

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