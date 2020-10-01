Глава Львовской ОГА Козицкий обратился в полицию из-за антисемитской надписи на борде "Слуги народа", - Объединенная еврейская община
Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий обратился в полицию из-за антисемитской надписи на рекламном борде партии "Слуга Народа".
Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Во Львове неизвестные нанесли на борд с рекламой политической партии "Слуга Народа" слова "ж**ов не", чтобы политический слоган превратить во фразу "Ж**ов не будет, так как решаешь ты". Объединённая еврейская община Украины выяснила местоположение испорченного антисемитской надписью борда и сообщила об этом во львовский шта партии "Слуга Народа", где пообещали незамедлительно дать реакцию и обратиться к правоохранителям", - сообщили в общине.
Отмечается, что глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил, что обратился в правоохранительные органы с требованием открыть уголовное производство по факту нарушения статьи 161 УК Украины в связи с разжиганием национальной, религиозной вражды и ненависти и унижения национальной чести и достоинства.
"Категорически осуждаю такие действия, которые являются ксенофобскими по своему содержанию. И здесь значения не имеет партийная принадлежность. Мы все должны помнить, что живем в многонациональной и многорелигиозной стране. Поэтому подобные вещи сегодня являются дикостью", - приводит еврейская община цитату Козицкого.
Также отмечается, что представители партии "Слуга Народа" во Львове отправились на место происшествия и обнаружили, что антисемитская надпись уже стерта.
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Актуальней говорить о том, что сейчас происходит с концерном.
Начиная с того, в каком объёме не финансируются оборонные заказы, и заканчивая внесением премьером Шмигалем кандидатуры Тихонова, экс-депутата третьего созыва от ПСПУ, на должность главы «Укроборонпрома».
Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов от Прогрессивной социалистической партии Украины https://file.liga.net/persons/nataliya-vitrenko Наталии Витренко (1998 год) и в 2002 году от https://file.liga.net/parties/partiya_regionov Партии регионов (входила в блок "За единую Украину!").
Что не так? а то что не будет - имелось ввиду наверняка что у власти... так это правильно! В Украине евреи править жизнями украинцев - нонсенс! Как и делать отдельные садики, отдельные школы вместо Украинских. А детям потом приходится ездить в другие, Украинские через весь город!
- Починаючи з середини https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX століття , часів царювання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80) Олександра ІІ , уся російська так звана «прогресивна» преса перестала вживати світське слово жид на перевагу церковному єврей. Слово жид стало табу і його перестали вживати на підставі нібито «лайливості». Відтак в світському сенсі слово єврей є російським словом, в українській мові в світському вжитку такого слова ніколи не булоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE-17 [17] . (укр.Вікі)
- В 1787 году при посещении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Екатериной II города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Шклова во время поездки на юг по протекции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 князя Григория Потёмкина ею был принят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0 Иошуа Цейтлин с прошением от шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи только слово «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреи »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-18 [18] . (рос.Вікі)
- і виходить так, що євреї - це русифіковані жиди, а вживання слова єврей в Україні є намаганням Росії довести всьому світу приналежність території України Російській Федерації. Ви знаєте, як це називається. Як правило ті так звані євреї, що називають себе жидами є патріотами України і коли з ними розмовляєш, то зникає всяке напруження та непорозуміння. Щоправда, зустрічав лише одного такого...і той виїхав в Ізраїль.
- https://www.youtube.com/watch?v=PNOCgHYXEX4
- https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
Лучше и мы , и вы будем считаться пострадавшими от коммуняк. Не разжигайте
У них под контролем: власть, экономика и пресса
И кого то удивляют такие надписи?
П.С.
У населения - память аквариумных рыбок.
Просто запомните этих борцов-толерастов.
И сделайте так, чтобы их дети не поднялись выше мойщиков туалетов.
Сразу все наладится
До речі, більшість лікарів в УПА були саме євреями (багато з них - врятовані бійцями УПА від німців). І убитий совєтами член ОУН Лев Ребет - також єврей!