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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявили 377 случаев COVID-19, десять человек умерли, среди заболевших 39 детей и 16 медиков, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 377 случаев COVID-19, десять человек умерли, среди заболевших 39 детей и 16 медиков, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 155.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 377 больных. Из них - 39 детей и 16 медиков. 10 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 391 жителя Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 155", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 22 девочки от 1 до 17 лет и 17 мальчиков от 1 до 16 лет.

Заболели также 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 231 человек. Всего коронавирус побороли 6 941 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 57, в Днепровском - 52. А также 46 случаев в Дарницком районе столицы.

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НЕУЖЕЛИ ЕСТЬ НАРОД КОТОРЫЙ ВЕРИТ ЭТОЙ ПРЕСТУПНОЙ И ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ???!!!!!!!!!!!
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01.10.2020 10:47 Ответить
 
 