В ВСУ за сутки выявили 91 новый случай COVID-19, всего болеют 682 человека, - Командование медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 91 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеет 682 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Медсил ВСУ в Facebook.

"Всего за время пандемии выздоровели - 2284 человека, летальных случаев - 10. За прошедшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Из 91 нового заболевшего в учреждениях здравоохранения находится 20 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 71 человек Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 624 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 125 человек.





