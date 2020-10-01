К концу года в Украине прогнозируем до 9 тыс. новых случаев коронавируса ежедневно, - представитель ВОЗ Хабихт
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что к концу года в Украине ежедневно будут выявлять 7-9 тысяч новых больных коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Суспільному".
"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тыс., и может составлять от 7 до 9 тысяч случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе", - пояснил Хабихт.
По его словам, так происходит во всех странах, ведь болезнь пока не побороли.
"В Украине до сих пор наблюдается передача вируса в громадах. Мы не сузили передачу до кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники одного отдела. - Ред.), к которому идут много стран. Из наших исследований мы знаем, что только каждый четвертый регулярно моет руки. Также видим, что каждый третий не соблюдает физическую дистанцию, когда посещает различные мероприятия", - подчеркнул руководитель офиса ВОЗ в Украине.
На вопрос, как по его прогнозу, до конца года будет расти количество случаев заболевания, Хабихт ответил:
"Трудно давать какую-то оценку. Но если в декабре мы начнем фиксировать более 9 тыс. случаев в день, то я буду немного больше обеспокоен", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мне интересно, где он это взял. У меня в семье четыре человека. Я, жена, двое детей.
По логике этого... прохв...ессионала... кто-то из нас их не моет.
На деле... мне интересно - а ГДЕ они проводили эти исследования? Каков охват? Как они это блин вычислили вообще.
Вот правда - КАК они могли проконтролировать мытье рук? Да блин хоть 1 специалиста ВООЗ в этой стране не по телевизору, проводящего хотя бы опрос на эту тему - хоть кто-то из присутствующих в дискуссии - ВИДЕЛ?
Просто представителя ВООЗ, те или иные опросы / осмотры / анализы делающих... не видел в глаза. За все 35 лет жизни. И ни один из моих многочисленных знакомых тоже.
ВООЗВОЗ
ВСесвітня Організація Здоров"я. Wоrld Healf Organization
Аппаратов ИВЛ не закуплено ни одного.
Деньги из Ковид-фонда успешно распилены (просраны).
(Рабинович)