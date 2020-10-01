К концу года в Украине прогнозируем до 9 тыс. новых случаев коронавируса ежедневно, - представитель ВОЗ Хабихт

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что к концу года в Украине ежедневно будут выявлять 7-9 тысяч новых больных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Суспільному".

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тыс., и может составлять от 7 до 9 тысяч случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе", - пояснил Хабихт.

По его словам, так происходит во всех странах, ведь болезнь пока не побороли.

"В Украине до сих пор наблюдается передача вируса в громадах. Мы не сузили передачу до кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники одного отдела. - Ред.), к которому идут много стран. Из наших исследований мы знаем, что только каждый четвертый регулярно моет руки. Также видим, что каждый третий не соблюдает физическую дистанцию, когда посещает различные мероприятия", - подчеркнул руководитель офиса ВОЗ в Украине.

На вопрос, как по его прогнозу, до конца года будет расти количество случаев заболевания, Хабихт ответил:

"Трудно давать какую-то оценку. Но если в декабре мы начнем фиксировать более 9 тыс. случаев в день, то я буду немного больше обеспокоен", - резюмировал он.

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