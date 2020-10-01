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Новости Коронавирус и карантин
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К концу года в Украине прогнозируем до 9 тыс. новых случаев коронавируса ежедневно, - представитель ВОЗ Хабихт

К концу года в Украине прогнозируем до 9 тыс. новых случаев коронавируса ежедневно, - представитель ВОЗ Хабихт

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что к концу года в Украине ежедневно будут выявлять 7-9 тысяч новых больных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Суспільному".

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тыс., и может составлять от 7 до 9 тысяч случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе", - пояснил Хабихт.

По его словам, так происходит во всех странах, ведь болезнь пока не побороли.

"В Украине до сих пор наблюдается передача вируса в громадах. Мы не сузили передачу до кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники одного отдела. - Ред.), к которому идут много стран. Из наших исследований мы знаем, что только каждый четвертый регулярно моет руки. Также видим, что каждый третий не соблюдает физическую дистанцию, когда посещает различные мероприятия", - подчеркнул руководитель офиса ВОЗ в Украине.

На вопрос, как по его прогнозу, до конца года будет расти количество случаев заболевания, Хабихт ответил:

"Трудно давать какую-то оценку. Но если в декабре мы начнем фиксировать более 9 тыс. случаев в день, то я буду немного больше обеспокоен", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В некоторых регионах Украины карантинные меры должны быть усилены, - представитель ВОЗ Хабихт

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) Ярно Хабихт (15) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Тішить одна річ - катафалки буть їздити по новенькому асфальту.
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01.10.2020 11:11
+10
а мы дороги достраиваем за бабло которое для борьбы с ковидом было выделено ЕС и штатами и отобрано у местных бюджетов. похеру. улыбаемся и машем... Д.Б © сумна коняка
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01.10.2020 11:17
+5
гадалки, может пора что-то с этим делать? Больницы переполнены, врачей никто не слышит, а сколько не выявленных, сколько не обращаются за помощью, а вы все гадаете.
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01.10.2020 11:16
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...а к лету 200000/ день..., а потом млн...
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01.10.2020 11:09 Ответить
Тішить одна річ - катафалки буть їздити по новенькому асфальту.
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01.10.2020 11:11 Ответить
не будет столько
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01.10.2020 11:12 Ответить
гадалки, может пора что-то с этим делать? Больницы переполнены, врачей никто не слышит, а сколько не выявленных, сколько не обращаются за помощью, а вы все гадаете.
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01.10.2020 11:16 Ответить
Для этих гадалок найдутся и аппараты ИВЛ и места в Шарите.
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01.10.2020 11:44 Ответить
а мы дороги достраиваем за бабло которое для борьбы с ковидом было выделено ЕС и штатами и отобрано у местных бюджетов. похеру. улыбаемся и машем... Д.Б © сумна коняка
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01.10.2020 11:17 Ответить
С наших исследований мы знаем, что только каждое четвертое лицо регулярно моет руки. Источник: https://censor.net/ru/n3222228

Мне интересно, где он это взял. У меня в семье четыре человека. Я, жена, двое детей.
По логике этого... прохв...ессионала... кто-то из нас их не моет.
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01.10.2020 11:17 Ответить
Скорее, что регулярно моет только один из вас.
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01.10.2020 11:22 Ответить
У них никто не моет! Они свою "квоту" отдали соседям...
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01.10.2020 12:09 Ответить
Не моют трое😁
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01.10.2020 12:12 Ответить
Это неправильная логика, ведь если у вас в семье было бы 6 человек, это не означало бы сразу, что один из них - китаец, а еще один - индус.
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01.10.2020 12:57 Ответить
Это просто забавная иллюстрация.
На деле... мне интересно - а ГДЕ они проводили эти исследования? Каков охват? Как они это блин вычислили вообще.
Вот правда - КАК они могли проконтролировать мытье рук? Да блин хоть 1 специалиста ВООЗ в этой стране не по телевизору, проводящего хотя бы опрос на эту тему - хоть кто-то из присутствующих в дискуссии - ВИДЕЛ?
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01.10.2020 14:12 Ответить
Все просто. Я думаю, что взяли мазки с рук и у около 75% высеяли ешерихию коли.
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01.10.2020 22:12 Ответить
Та я не против.
Просто представителя ВООЗ, те или иные опросы / осмотры / анализы делающих... не видел в глаза. За все 35 лет жизни. И ни один из моих многочисленных знакомых тоже.
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02.10.2020 09:37 Ответить
Да, скорее всего, методом опроса это выявляют. А там уже от степени честности, не на детекторе лжи ведь проверяют. Это как с рейтингами счастья, когда получается, что самые счастливые разные фиджийцы. Денег нет, но им и так нормально. Есть солнце, море, пальмы с кокосами, бананы, хибару построил - есть жилье, жизнь удалась. Вот в Бутане государственная политика такая, что все эти ВВП на душу населения, все это ерунда, рейтинг счастья - вот показатель уровня жизни. Если люди считают себя счастливыми, значит все ок!
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02.10.2020 00:56 Ответить
Та хоть бы раз хоть кому за 35 лет позвонил этот сотрудник ВООЗ?
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02.10.2020 09:38 Ответить
Страна избравшего клоуна презедентом - обречена жить в непрекращающемся цирке
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01.10.2020 11:21 Ответить
У нас система здравоохранения не выдержит и 7к случаев . Банально не хватит специалистов
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01.10.2020 11:26 Ответить
ВООЗ ВОЗ

До кінця року в Україні прогнозуємо до 9 тис. нових випадків коронавірусу щодня, - представник ВООЗ Хабіхт - Цензор.НЕТ 6382До кінця року в Україні прогнозуємо до 9 тис. нових випадків коронавірусу щодня, - представник ВООЗ Хабіхт - Цензор.НЕТ 3166

ВСесвітня Організація Здоров"я. Wоrld Healf Organization
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01.10.2020 11:30 Ответить
Всё по плану!
Аппаратов ИВЛ не закуплено ни одного.
Деньги из Ковид-фонда успешно распилены (просраны).
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01.10.2020 11:42 Ответить
А карантин в освіті слабо зробити?
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01.10.2020 11:43 Ответить
Те що ви не хочете ходити в школу, ще не привід для карантина! Навіть не зважаючи на те що ви директор школи...
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01.10.2020 12:05 Ответить
😁
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01.10.2020 12:16 Ответить
Планов громадье!!! Ковид любимый ребёнок ВОЗ. Сколько надежд с ним связанно.
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01.10.2020 11:53 Ответить
Не надейтесь, не дождётесь!..
(Рабинович)
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01.10.2020 12:07 Ответить
Если кто не понял - это не прогноз, с указание, на какую цифру необходимо выйти, чтобы не портить статистику ВОЗа
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01.10.2020 12:15 Ответить
"Прогнозируем" или "планируем"?
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02.10.2020 16:41 Ответить
 
 