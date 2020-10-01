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Новости Свободу Маркиву
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Аваков о деле Маркива: Решение суда прошлой инстанции абсурдно. Рассчитываем на привлечение материалов украинской стороны к делу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 октября, в Милане начнется заседание по апелляции по делу нацгвардийця Виталия Маркива. Участие в заседании примет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Мы очень рассчитываем, чтобы доказательства по уголовному делу, которое ведет Украина по факту гибели Андреа Рокелле и Андрея Миронова, будут привлечены итальянским судом к делу. Решение суда в прошлой инстанции - абсурдно. Например, отмечали, что Маркив из автомата расстрелял автомобиль с журналистами, а затем выстрелил еще и с миномета. Но невозможно расстрелять автомобиль на расстоянии двух километров, поскольку автомат прицельно стреляет на 500-600 м", - сказал Аваков.

Аваков о деле Маркива: Решение суда прошлой инстанции абсурдно. Рассчитываем на привлечение материалов украинской стороны к делу 01

По его словам, украинские правоохранители провели все экспертизы, в том числе привлекали итальянских экспертов-документалистов.

"Все доказательства я обнародовал в Украине на брифинге и надеемся, что их примут во внимание здесь, в Милане, во время апелляции. И наш нацгвардеец окажется на свободе", - отметил министр внутренних дел.

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Аваков также сообщил, что Маркив чувствует себя бодро и готов идти до конца, чтобы доказать свою невиновность.

Аваков о деле Маркива: Решение суда прошлой инстанции абсурдно. Рассчитываем на привлечение материалов украинской стороны к делу 02

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.

Аваков о деле Маркива: Решение суда прошлой инстанции абсурдно. Рассчитываем на привлечение материалов украинской стороны к делу 03

Аваков Арсен (3445) Италия (1655) суд (25137) Национальная гвардия (2153) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+9
"Аваков о деле Маркива: Решение суда прошлой инстанции абсурдно"

А дело Шеремета к которому лично причастен Аваков не абсурдно?
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01.10.2020 11:14
+5
Ну, если уж на то пошло, то доказательства по делу Шеремета тоже абсурдны.
И решения суда по нему абсурдны.

Но в Украине это никого из правоохранителей и судей не останавливает...
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01.10.2020 12:54
+4
Поражаюся подвійним стандартам Авакова... Ну от захищає він Марківа, який 100% невинен і доказів проти нього НЕМАЄ! Усе правильно робить!

Ну чого ж він Антоненка в СІЗО маринує тоді??? Проти Антоненка доказів зібрали десь так само, як проти Марківа...

Ну Аваков ж далеко не дурна людина, на фоні зелених слуг це геній))) Нафіга він собі рейтинг псує??? Яб ще зрозумів, якби Антоненко і Кузьменко були його ворогами, так ні, вони Авакова ніколи не критикували до арешту...
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01.10.2020 11:15
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На юго востоке Украины часто можно увидеть объявления типа....https://www.0629.com.ua/news/2835841/regularnye-mezdunarodnye-rejsy-sankt-peterburg-moskva-rostov-na-donu-vo-vrema-karantina РЕГУЛЯРНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ рейсы Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону во время карантина! может случай с Маркивым и др. от этого?
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01.10.2020 11:14 Ответить
"Аваков о деле Маркива: Решение суда прошлой инстанции абсурдно"

А дело Шеремета к которому лично причастен Аваков не абсурдно?
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01.10.2020 11:14 Ответить
Поражаюся подвійним стандартам Авакова... Ну от захищає він Марківа, який 100% невинен і доказів проти нього НЕМАЄ! Усе правильно робить!

Ну чого ж він Антоненка в СІЗО маринує тоді??? Проти Антоненка доказів зібрали десь так само, як проти Марківа...

Ну Аваков ж далеко не дурна людина, на фоні зелених слуг це геній))) Нафіга він собі рейтинг псує??? Яб ще зрозумів, якби Антоненко і Кузьменко були його ворогами, так ні, вони Авакова ніколи не критикували до арешту...
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01.10.2020 11:15 Ответить
А решение суда по делу Кузьменко и остальных не абсурдно?
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01.10.2020 11:59 Ответить
Нормальный начальник защищает своих подчиненных. На Майдане погибло 13 украинских ментов, не оккупантов, не приезжих рюських наемников, а таких же граждан Украины как и мы с Вами. Им проломили головы радикалы из команды Яроша и Парасюка. У погибших милиционеров остались семьи, маленькие дети, старенькие родители......... Ни одна семья не получила компенсации за гибель отца.... Двойные стандарты вовсем.
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01.10.2020 12:14 Ответить
Если Аваков не владеет ттд автомата Калашникова - мог бы глянуть в Википедию и не позориться в очередной раз.
Максимальная дальность полета пули 3000м.
Убойная дальность -1500м.
До автомобиля было 1800м.
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01.10.2020 12:36 Ответить
Дурачек - еще раз читай: Убойная дальность -1500м.
А до автомобиля было 1800. Он бы никак при всем желании не мог бы расстрелять автомобиль с такого расстояния.

"рассказывал, что стрелял в сторону где находятся итальянские журналисты."

Он стрелял в сторону, где были кацапские боевики. То, что итальянские журналисты приперлись туда, где стреляют со стороны боевиков - не вина Маркива, а личный ********** итальянских журналистов. Маркив по телефону их просил не ехать туда, тк там стреляют.
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01.10.2020 18:52 Ответить
Напиав чувак з австралійським прапором)))))
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01.10.2020 20:00 Ответить
" бросивший свою Родину и ставший итальянским гражданином чувак - Герой."
Бросил свою Родину ты, а этот чувак, которого В ДЕТСТВЕ увезли в Италию, вернулся в Украину во время Майдана и остался тут защищать Украину. В Италию он поехал маму навестить в 2017м.

" а итальянцы вообще долбоебы по вашему."
Судя по первому вердикту - выносили его 100%е долбоебы с промытыми Раша24 мозгами.
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01.10.2020 20:49 Ответить
Вот пошли в суд и доказывают. А 14й не является взрослым человеком и находится на попечении у родителей.
И когда его Родина в нем нуждалась - он вернулся и готов был умереть за свою Родину, в отличие от тебя, манкурта.
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01.10.2020 21:47 Ответить
"за Родину почему то не умер"

Он За Родину отвоевал 3 года, в тылу не прятался и поехал в Италию маму проведать во время отпуска.
Вы, фашики кацапские, конечно, желали бы, чтобы все украинские защитники умерли, но желание ваше не осуществится никогда.

"заставил Украину платить большие деньги"
Прежде всего - это результат огромных денег, вкачанных в пропаганду фашистской Рассеей. Для Украины же - это дело принципа - защитить своего гражданина, незаконно и абсурдно осужденного за то, что тот защищал свою страну от российских агрессоров.
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01.10.2020 23:57 Ответить
Ну це вже інше питання, журналістів-то з міномета вбили, а міномета у Марківа не було... На основі лиш цього варто було закрити справу ще до суду!
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01.10.2020 19:59 Ответить
Рішення суду по Марківу було явно заангажованим. Справа в тому, що на той час Міністром внутрішніх справ в Італії був Матео Сальвіні, великий любитель *****, який вже відсторонений від посади і на нього відкрита справа за незаконнe фінансування Росією його партії Lega Nord в розмірі 65 млн.$. Так що Сальвіні просто відробляв кацапські гроші, в результаті чого Марківу дали навіть більше, ніж запросила прокуратура.
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01.10.2020 12:50 Ответить
Ну, если уж на то пошло, то доказательства по делу Шеремета тоже абсурдны.
И решения суда по нему абсурдны.

Но в Украине это никого из правоохранителей и судей не останавливает...
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01.10.2020 12:54 Ответить
а як вони можуть піти проти діючого харанта,той на брифінгу для ЗМІ сказав що винних знайшли, ось і шиють прокурорисудді справу далі поки каденція Зе не скінчиться..
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01.10.2020 14:03 Ответить
Аваков делает себе президентский рейтинг: в 2024 году будет говорить, что он своих бойцов в беде не бросал.
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01.10.2020 22:10 Ответить
Какие проблемы изъять пули из той машины и автомат который выдали Маркиву ..Это будет 100 % доказательством
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02.10.2020 06:27 Ответить
 
 