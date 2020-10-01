Аваков о деле Маркива: Решение суда прошлой инстанции абсурдно. Рассчитываем на привлечение материалов украинской стороны к делу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 1 октября, в Милане начнется заседание по апелляции по делу нацгвардийця Виталия Маркива. Участие в заседании примет министр внутренних дел Арсен Аваков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
"Мы очень рассчитываем, чтобы доказательства по уголовному делу, которое ведет Украина по факту гибели Андреа Рокелле и Андрея Миронова, будут привлечены итальянским судом к делу. Решение суда в прошлой инстанции - абсурдно. Например, отмечали, что Маркив из автомата расстрелял автомобиль с журналистами, а затем выстрелил еще и с миномета. Но невозможно расстрелять автомобиль на расстоянии двух километров, поскольку автомат прицельно стреляет на 500-600 м", - сказал Аваков.
По его словам, украинские правоохранители провели все экспертизы, в том числе привлекали итальянских экспертов-документалистов.
"Все доказательства я обнародовал в Украине на брифинге и надеемся, что их примут во внимание здесь, в Милане, во время апелляции. И наш нацгвардеец окажется на свободе", - отметил министр внутренних дел.
Аваков также сообщил, что Маркив чувствует себя бодро и готов идти до конца, чтобы доказать свою невиновность.
Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.
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А дело Шеремета к которому лично причастен Аваков не абсурдно?
Ну чого ж він Антоненка в СІЗО маринує тоді??? Проти Антоненка доказів зібрали десь так само, як проти Марківа...
Ну Аваков ж далеко не дурна людина, на фоні зелених слуг це геній))) Нафіга він собі рейтинг псує??? Яб ще зрозумів, якби Антоненко і Кузьменко були його ворогами, так ні, вони Авакова ніколи не критикували до арешту...
Максимальная дальность полета пули 3000м.
Убойная дальность -1500м.
До автомобиля было 1800м.
А до автомобиля было 1800. Он бы никак при всем желании не мог бы расстрелять автомобиль с такого расстояния.
"рассказывал, что стрелял в сторону где находятся итальянские журналисты."
Он стрелял в сторону, где были кацапские боевики. То, что итальянские журналисты приперлись туда, где стреляют со стороны боевиков - не вина Маркива, а личный ********** итальянских журналистов. Маркив по телефону их просил не ехать туда, тк там стреляют.
Бросил свою Родину ты, а этот чувак, которого В ДЕТСТВЕ увезли в Италию, вернулся в Украину во время Майдана и остался тут защищать Украину. В Италию он поехал маму навестить в 2017м.
" а итальянцы вообще долбоебы по вашему."
Судя по первому вердикту - выносили его 100%е долбоебы с промытыми Раша24 мозгами.
И когда его Родина в нем нуждалась - он вернулся и готов был умереть за свою Родину, в отличие от тебя, манкурта.
Он За Родину отвоевал 3 года, в тылу не прятался и поехал в Италию маму проведать во время отпуска.
Вы, фашики кацапские, конечно, желали бы, чтобы все украинские защитники умерли, но желание ваше не осуществится никогда.
"заставил Украину платить большие деньги"
Прежде всего - это результат огромных денег, вкачанных в пропаганду фашистской Рассеей. Для Украины же - это дело принципа - защитить своего гражданина, незаконно и абсурдно осужденного за то, что тот защищал свою страну от российских агрессоров.
И решения суда по нему абсурдны.
Но в Украине это никого из правоохранителей и судей не останавливает...