Венедиктова о переезде в президентскую резиденцию в Пуще-Водице: Это временная мера из соображений безопасности
Переезд в дом, находящийся на балансе Госуправления делами (ГУД), Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала вынужденной мерой "исключительно по соображениям безопасности" и пообещала переехать в течение нескольких дней.
"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно соображениями безопасности", – написала Венедиктова в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Она отметида, что наблюдает за попытками "подогреть" в СМИ тему, связанную с ее временным проживанием в доме, находящемся на балансе ГУД.
Генпрокурор заявила также, что неоднократно отмечала попытки журналистов проникнуть на территорию или снять ее с дронов, "но ни единого разу не мешала им работать - у каждого своя работа".
По словам Венедиктовой, переезд в здание ГУД был вынужденной мерой.
"Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ней согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше. Никаких других предложений я не искала, никому этим заниматься не поручала, другие варианты не рассматривал. Я никогда раньше в своей жизни не жила в домах, принадлежащих государству, так что богатый опыт аренды такого рода имущества у меня нет. Я ни секунды не сомневаюсь в себе - никаких законов я не нарушала: ни юридические, ни законы морали и чести", – констатировала Генпрокурор.
Венедиктова отметила, что попросила предоставить методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий. Также Генпрокурор направила запросы в соответствующие органы власти с целью "прояснить ситуацию и объективно разобраться в ней".
"Уверена, в ближайшее время будут проведены необходимые служебные проверки и, таким образом, получены ответы на поставленные вопросы. Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно и она могла быть установлена на более высоком уровне, я немедленно сама по своей личной инициативе внесу необходимую доплату, чтобы не оставить даже тень сомнения в этом чувствительном для общества вопросе", – подчеркнула Генпрокурор.
"Несмотря на то, что я не вижу в своих действиях ни правовых, ни морально-этических вопросов, я не могу позволить обществу сомневаться в себе. Я приняла решение как можно скорее переехать. Надеюсь, что мне хватит несколько дней, чтобы осуществить этот переезд. Нет никакого права Генеральному прокурору страны своим поведением заставлять кого-то сомневаться в порядочности принятых решений", – написала Венедиктова.
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ей дрон видать подкинул еще совкизм головного мозга(если он есть).
не, ну это полный ахтунг - только по портрету персонажа можно понять шо она была бы покруче Олега Блохина(не тренера, а ... тоже "работника" в некотором смысле)
По-моему так было...
Ни эта профура, ни Зебил - не спрячутся
Ахаха, так и Брежневу мона было "верить" - "фсе ф пагядке, дагагие таварисчи" = "товарисчи" бегут скупать соль, спички и вазелин.
\\\\\\\\\\\я не искала, никому этим заниматься не поручала, другие варианты не рассматривал. Источник: https://censor.net/ru/n3222230\\\\\\\\\\\\
ошибка перевода, но совковое говно себя и так считает "советским членовеком", так шо - в тему шо называется))
не прокатило © анекдот
То, что они состряпали какой то указ - то, до сраки, указ (как и любой подзаконный акт) не может перекрывать закон. Есть четкая иерархия в законах Конститцция (в порядке следования разделов) - международные договра - Кодексы Законов - Законы - Постановления и указы правительства (Президент не относится к законодательной власти хоть и обладает заеонодательной инициативой)
Ну да, при порошенко ее бы не назначили, наверное, но и хлеб без икры она бы не хавала
Феерично!
особливо смішно про за.дронів - вона б відео вже наклала - сматрітє, сматрітє, убівают, зрєнія лішают, работать на олигархов, ой, на норот мєшают)
Мразь, а как же то шо ты любишь совок? гнида. Какая "мораль" то? - гастгелять сто тысяч, ибо между ними точно есть 10 тыс. "предателей", которые тебе даже не присягали? ублюдки совковые, твари. да ну наПутина, надо бы .... ээээ(получает дубинкой... по горбу, а не то шо кацапы подумали), ну, надо бы провести гражданский протест под контролем законно не(аааааа) законно избранной нашей любимой власти(берет бутылку, но полную, а не то что кацапы подумали)
И да, за подкинутый дроном тушка птичка - ты бы уже видео сделала. любой чудак при бабле, при смутных обстоятельствах, включит камеру и скажет - вот, вот, мине приследуютъ, вот видео ща высру его на Пейспук.
б*же, это Рабинович в юбке, просто без лысины.
Я чуть не обосрался когда увидел высер Зели - "Ыду", оторжавшись, сказал - да куда ты там идти можешь то?
Весной, я чуть не обосрался вместе с Вольновым. и ничего не сказал бо это же 314-ц.
Если человек, не имеющий права на предпринимательскую деятельность, готов ТОЛЬКО за аренду платить такие деньги , то что вам еще надо для возбуждения дела?
Потому что во-вторых,- кому кроме таких же как ты бездарей ты нужна ...?
-"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно соображениями безопасности"Источник: https://censor.net/ru/n3222230
Венедиктова.
- "Товарищи! - взывал он. - Я надеюсь, вы не думаете, что мы, свиньи, взяли себе молоко и яблоки из эгоизма или корысти? Да многие из нас терпеть не могут ни молока, ни яблок. И я в том числе. Мы берем их лишь для того, чтобы поддержать свое здоровье. В молоке и в яблоках (а это точно доказано наукой, товарищи) содержатся вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности свиней. Свиньи - работники умственного труда. Руководство и управление фермой целиком лежит на нас. И днем и ночью мы работаем на ваше благо. И молоко пьем, и яблоки мы едим тоже ради вас же самих".
Оруэлл. Скотный двор.