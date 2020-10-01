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Венедиктова о переезде в президентскую резиденцию в Пуще-Водице: Это временная мера из соображений безопасности

Венедиктова о переезде в президентскую резиденцию в Пуще-Водице: Это временная мера из соображений безопасности

Переезд в дом, находящийся на балансе Госуправления делами (ГУД), Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала вынужденной мерой "исключительно по соображениям безопасности" и пообещала переехать в течение нескольких дней.

"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно соображениями безопасности", – написала Венедиктова в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Она отметида, что наблюдает за попытками "подогреть" в СМИ тему, связанную с ее временным проживанием в доме, находящемся на балансе ГУД.

Генпрокурор заявила также, что неоднократно отмечала попытки журналистов проникнуть на территорию или снять ее с дронов, "но ни единого разу не мешала им работать - у каждого своя работа".

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По словам Венедиктовой, переезд в здание ГУД был вынужденной мерой.

"Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ней согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше. Никаких других предложений я не искала, никому этим заниматься не поручала, другие варианты не рассматривал. Я никогда раньше в своей жизни не жила в домах, принадлежащих государству, так что богатый опыт аренды такого рода имущества у меня нет. Я ни секунды не сомневаюсь в себе - никаких законов я не нарушала: ни юридические, ни законы морали и чести", – констатировала Генпрокурор.

Венедиктова отметила, что попросила предоставить методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий. Также Генпрокурор направила запросы в соответствующие органы власти с целью "прояснить ситуацию и объективно разобраться в ней".

"Уверена, в ближайшее время будут проведены необходимые служебные проверки и, таким образом, получены ответы на поставленные вопросы. Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно и она могла быть установлена на более высоком уровне, я немедленно сама по своей личной инициативе внесу необходимую доплату, чтобы не оставить даже тень сомнения в этом чувствительном для общества вопросе", – подчеркнула Генпрокурор.

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"Несмотря на то, что я не вижу в своих действиях ни правовых, ни морально-этических вопросов, я не могу позволить обществу сомневаться в себе. Я приняла решение как можно скорее переехать. Надеюсь, что мне хватит несколько дней, чтобы осуществить этот переезд. Нет никакого права Генеральному прокурору страны своим поведением заставлять кого-то сомневаться в порядочности принятых решений", – написала Венедиктова.

Венедиктова о переезде в президентскую резиденцию в Пуще-Водице: Это временная мера из соображений безопасности 01
Венедиктова о переезде в президентскую резиденцию в Пуще-Водице: Это временная мера из соображений безопасности 02
Венедиктова о переезде в президентскую резиденцию в Пуще-Водице: Это временная мера из соображений безопасности 03
Венедиктова о переезде в президентскую резиденцию в Пуще-Водице: Это временная мера из соображений безопасности 04

Автор: 

ДУСя (182) жилье (911) резиденция (147) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+31
у меня вопрос - если она согласилась как она говорит вывалить 60 тысяч за аренду то сколько же у нее зарплата на госслужбе?
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01.10.2020 11:12
+27
а шо такое? от Маруси Зверобой прячется?
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01.10.2020 11:13
+21
про подкинутые дроном на балкон кровавые птички улыбнуло до слез. "Тайна черных дроздов" в исполнение коземандЫ
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01.10.2020 11:13
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Правила форума Совет форумчан
у меня вопрос - если она согласилась как она говорит вывалить 60 тысяч за аренду то сколько же у нее зарплата на госслужбе?
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01.10.2020 11:12 Ответить
А зачем вам это надо?(ехидно)
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01.10.2020 11:19 Ответить
читал невнимательно - второй абзац.
ей дрон видать подкинул еще совкизм головного мозга(если он есть).
не, ну это полный ахтунг - только по портрету персонажа можно понять шо она была бы покруче Олега Блохина(не тренера, а ... тоже "работника" в некотором смысле)
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01.10.2020 11:22 Ответить
Совсем недавно она жаловалась, что 34 тыс. грн. в месяц ей мало.
По-моему так было...
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01.10.2020 11:20 Ответить
https://censor.net/ru/news/3200856/venediktova_o_zarplate_na_ruki_poluchila_38_tys_grn_dumayu_chto_seyichas_sem_vsyu_svoyu_finansovuyu
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01.10.2020 11:26 Ответить
Она таки прогнозирует довести Украину до нового Майдана.И думает Вову будут защищать намертво именно в этом месте?
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01.10.2020 12:25 Ответить
я не думал ,что эта мадам еще тупее,чем тимченко ! и ЭТО керует всей судебной системой ??? о,май гот !!!!
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01.10.2020 13:16 Ответить
а шо такое? от Маруси Зверобой прячется?
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01.10.2020 11:13 Ответить
От Маруси, когда придет время,
Ни эта профура, ни Зебил - не спрячутся
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01.10.2020 15:27 Ответить
про подкинутые дроном на балкон кровавые птички улыбнуло до слез. "Тайна черных дроздов" в исполнение коземандЫ
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01.10.2020 11:13 Ответить
а шо было ? даже такое? в тексте вроде нету этого тут, пропустил новость видать.
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01.10.2020 11:18 Ответить
скрин почитай ее мыслеизвержения
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01.10.2020 11:19 Ответить
ответил не туда - см. выше свой комент, сорри.
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01.10.2020 11:23 Ответить
есть см. 3-й абзац 3-е предложение
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01.10.2020 11:21 Ответить
Прошу поверить мне на слово\\\\\\

Ахаха, так и Брежневу мона было "верить" - "фсе ф пагядке, дагагие таварисчи" = "товарисчи" бегут скупать соль, спички и вазелин.

\\\\\\\\\\\я не искала, никому этим заниматься не поручала, другие варианты не рассматривал. Источник: https://censor.net/ru/n3222230\\\\\\\\\\\\

ошибка перевода, но совковое говно себя и так считает "советским членовеком", так шо - в тему шо называется))
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01.10.2020 11:14 Ответить
не получилось... спалили
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01.10.2020 11:15 Ответить
"Несмотря на то, что я не вижу в своих действиях ни правовых, ни морально-этических вопросов, я не могу позволить обществу сомневаться в себе. Я приняла решение как можно скорее переехать. Надеюсь, что мне хватит несколько дней, чтобы осуществить этот переезд. Нет никакого права Генеральному прокурору страны своим поведением заставлять кого-то сомневаться в порядочности принятых решений"

не прокатило © анекдот
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01.10.2020 11:15 Ответить
Нахіба ти комусь треба! Оплачуй свій побут з власної зарплатні!
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01.10.2020 11:16 Ответить
Даже если они полностью покрывает расходы, то все равно нарушает Закон!! Есть четкий перечень лиц которые могут пользоваться гос. резиденциями и генпрокурора в нем нет!!!
То, что они состряпали какой то указ - то, до сраки, указ (как и любой подзаконный акт) не может перекрывать закон. Есть четкая иерархия в законах Конститцция (в порядке следования разделов) - международные договра - Кодексы Законов - Законы - Постановления и указы правительства (Президент не относится к законодательной власти хоть и обладает заеонодательной инициативой)
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01.10.2020 12:57 Ответить
Терміново у Квартал цю пані.
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01.10.2020 11:16 Ответить
прокурорша, то что ты сказала - просто "гнилая отмазка". может ты сама себя и превозносишь до небес, а по сути - ну кому ты на фиг нужна, переходная зеленая фигура, поражающая своей некомпетентностью и глупостью. ты же даже на судью экзамены провалила! ну какая ты прокурорша?
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01.10.2020 11:16 Ответить
Эта мразь любит тов. Жюкова. как и эта, ***** шо в парашке на Первом анале - дома бюстик сралина. у этой тоже, просто потому что тварь, любящая мясников - обязана целовать "лики вялики".
Ну да, при порошенко ее бы не назначили, наверное, но и хлеб без икры она бы не хавала
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01.10.2020 11:16 Ответить
Т.е. опасность миновала!
Феерично!
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01.10.2020 11:17 Ответить
У мене викликає огиду, що мої податки йдуть на облаштування побуту нікчемним людям.
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01.10.2020 11:18 Ответить
А у мене - ще й протест.
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01.10.2020 11:31 Ответить
Человеку, который не нарушал закон, нечего скрываться. Но в ее случае - зашквар на зашкваре: часы стоимостью годовую зарплату, фейковые дела против стерненко, рифмастера, маруси зверобой.
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01.10.2020 11:19 Ответить
долго конечно отмазку придумывали но получилось вполне правдоподобно . лохторат схавает . осталось выяснить каки таки черные силы угрожают генпрокурорше ? неужели Порох или Пастор . может Зорян и его единоутробный брат Шкиряк ?
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01.10.2020 11:21 Ответить
Венедиктова назвала вынужденной мерой "исключительно по соображениям безопасности",а когда она перестанет быть ген прокурором,кто спасёт её от деяний в годы войны?Источник: https://censor.net/ru/n3222230
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01.10.2020 11:22 Ответить
Меня терзают смутные сомнения, а кто ж это решился польститься?
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01.10.2020 12:50 Ответить
ух, сколько текста настрочила - глянув, решил не тратить жизненное время на прочтение тупых отмазок ватной плесени
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01.10.2020 11:24 Ответить
Она врет, как дышит
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01.10.2020 11:25 Ответить
может пусть на "0" переедет и будет там соблюдать "соображения безопасности"? заодно узнает есть ли там русские и т.д.
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01.10.2020 11:26 Ответить
Ну чисто тобі Мать Тереза ! А по вихідних буде ходити по притулках прати шкарпетки і труси бомжам.
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01.10.2020 11:28 Ответить
ну текст писав явно крутий чувак. так обліпити лаской й повагою совкову гниду.... заздрю його зарплатні
особливо смішно про за.дронів - вона б відео вже наклала - сматрітє, сматрітє, убівают, зрєнія лішают, работать на олигархов, ой, на норот мєшают)
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01.10.2020 11:33 Ответить
Какой ещё безопасности?
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01.10.2020 11:29 Ответить
Не нарушала ни "мераль" ни "честь"?
Мразь, а как же то шо ты любишь совок? гнида. Какая "мораль" то? - гастгелять сто тысяч, ибо между ними точно есть 10 тыс. "предателей", которые тебе даже не присягали? ублюдки совковые, твари. да ну наПутина, надо бы .... ээээ(получает дубинкой... по горбу, а не то шо кацапы подумали), ну, надо бы провести гражданский протест под контролем законно не(аааааа) законно избранной нашей любимой власти(берет бутылку, но полную, а не то что кацапы подумали)

И да, за подкинутый дроном тушка птичка - ты бы уже видео сделала. любой чудак при бабле, при смутных обстоятельствах, включит камеру и скажет - вот, вот, мине приследуютъ, вот видео ща высру его на Пейспук.
б*же, это Рабинович в юбке, просто без лысины.
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01.10.2020 11:30 Ответить
Просто издевательство над зедебильным обществом! Обещали на работу на велике и на метро,катаются на 20 машинах одновременно,обещали резиденции деткам заселилась,самый главный надсмотрщик над законами ! Интересно откуда деньги на оплату,если зарплата вместе с мужем меньше чем арендная плата в месяц? Это то же расследуете?
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01.10.2020 11:31 Ответить
они обещали.... скажем так, слово на 5 букв, польское.
Я чуть не обосрался когда увидел высер Зели - "Ыду", оторжавшись, сказал - да куда ты там идти можешь то?
Весной, я чуть не обосрался вместе с Вольновым. и ничего не сказал бо это же 314-ц.
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01.10.2020 11:35 Ответить
Клоунесса, кому ты нужна?
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01.10.2020 11:35 Ответить
тем кто ее туда усадил- не более...
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01.10.2020 11:40 Ответить
«Сматри какой важный курица» (с)
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01.10.2020 11:37 Ответить
чЭстная хЭнпрокурор , ....- но очень богатая, в "нищей" Державе....... , и насквозь повально корумпированой среде служащего ТОПа...
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01.10.2020 11:39 Ответить
Типичная Ирка Аблигация....
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01.10.2020 11:40 Ответить
Ачётакова? Пракурорша ж знаходиться на передньому краї боротьби з злочинністю,навіть спить з автоматом під подушкою,пересувається виключно на БТРі,тому засоби безпеки повинні бути на першому місті.Одні дрони з убієнними пташками чого стоять... ужос...
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01.10.2020 11:41 Ответить
Корупція в неприхованому вигляді.
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01.10.2020 11:42 Ответить
кому ти нужна,спец никчемний,вот пискуна г прокурором вотето сила,,,,
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01.10.2020 11:43 Ответить
Ау, прокуратура/НАБУ !
Если человек, не имеющий права на предпринимательскую деятельность, готов ТОЛЬКО за аренду платить такие деньги , то что вам еще надо для возбуждения дела?
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01.10.2020 11:45 Ответить
Очень важно не путать НАБУ с НАЗК(НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ), которое и обязано только этими вопросами заниматься(привет парашенке).
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01.10.2020 11:50 Ответить
В одиночной камере было бы гораздо безопаснее.
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01.10.2020 11:46 Ответить
януковичу высокие заборы не слишком помогли.
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01.10.2020 11:57 Ответить
Во-первых, нет ничего более постоянного, чем что то временное. Но пусть не сильно гембу раскатывает. Как только полетит Зе, так моментально утонет и Ве.
Потому что во-вторых,- кому кроме таких же как ты бездарей ты нужна ...?
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01.10.2020 11:58 Ответить
Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки - Цензор.НЕТ 2567
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01.10.2020 12:27 Ответить
Ирка,переезжай к нам на дачу в садовый кооператив "Слива" Самарского района г.Днепр.Туды одна раздолбанная дорога и кругом камыши и жабы.Платить только за свет по счётчику!-----Там тебя никто не найдёт даже если захочет))))))
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01.10.2020 12:32 Ответить
Где бы не пряталась ,а всё равно найдут!
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01.10.2020 12:41 Ответить
Одного даже с тепловизором нашли, правда непонятно пуля от бронированного стекла срикошетила или от головы.
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01.10.2020 12:53 Ответить
От Кармы не спрячешся.
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01.10.2020 13:04 Ответить
Бессовестная, корумпируванная, сказочница. Как и Клован.
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01.10.2020 12:45 Ответить
да кому оно нужна эта шмара зеленая? тетка реально всю страну за лохов держит
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01.10.2020 12:52 Ответить
Общество и не сомневается в Венедиктвой: если бы тут был кремль, то она жила бы за его стеной (за наш счёт).
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01.10.2020 13:03 Ответить
Как вся эта Зе рвотная масса высалась всем в глаза стиль у них одинаковый
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01.10.2020 13:04 Ответить
Смотри как поднялась при клоунах... то ли еще будет.
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01.10.2020 13:07 Ответить
Був в нашому підрозділу фельдфебель Шольтке
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01.10.2020 13:16 Ответить
Читаем и сравниваем:
-"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно соображениями безопасности"Источник: https://censor.net/ru/n3222230
Венедиктова.
- "Товарищи! - взывал он. - Я надеюсь, вы не думаете, что мы, свиньи, взяли себе молоко и яблоки из эгоизма или корысти? Да многие из нас терпеть не могут ни молока, ни яблок. И я в том числе. Мы берем их лишь для того, чтобы поддержать свое здоровье. В молоке и в яблоках (а это точно доказано наукой, товарищи) содержатся вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности свиней. Свиньи - работники умственного труда. Руководство и управление фермой целиком лежит на нас. И днем и ночью мы работаем на ваше благо. И молоко пьем, и яблоки мы едим тоже ради вас же самих".
Оруэлл. Скотный двор.
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01.10.2020 13:33 Ответить
Может сразу в бронированную камеру (по Булгакову). Кто может открыть уголовное дело против ген. прокурора.
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01.10.2020 13:50 Ответить
Венеликтова имеет наглость заявлять о какой то чести и морали и это после инициированного ею, по настоянию портнова, дела Стерненко. Тьфу.
Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки - Цензор.НЕТ 2298
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01.10.2020 14:17 Ответить
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01.10.2020 14:36 Ответить
Нехай Вєнєдіктова ходить на роботу з кришкою на задниці, а то в СН хватає насильників і збоченців.
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01.10.2020 18:30 Ответить
Якби таке зробив Луценко без юридичної освіти. Товпи борцунів були б там і вдень, і вночі. Коломойському це зараз не потрібно?
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02.10.2020 01:35 Ответить
Так, а кто же предложил переехать? Вице-президент?
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02.10.2020 12:47 Ответить
 
 