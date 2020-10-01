Меня и мою партию пытаются не допустить к выборам, - Борислав Береза
Кандидата в мэры Киева Борислава Березу пытаются "снять" с выборов через суд. В течение суток после регистрации в отношении кандидата и его политической силы "Эко партии Березы" подали сразу 2 иска. Суть их сводится якобы к нарушению процедуры регистрации.
Об этом политик написал на странице в Facebook.
Борислав Береза подчеркнул, что объективных причин не допустить его к выборам нет, а оба иска – предвыборная технология конкурентов.
"В Окружной административный суд Киева поступил ещё один иск с требованием снять теперь еще и "Экопартию Березы" с выборов. На мне одном решили не останавливаться. Оба иска объединили в одно дело. Претензия в том, что мы оплатили денежный залог за участие в выборах не со счета Киевской партийной организации. Но это бред. Потому что оплата была именно со счета Киевской партийной организации, а не со счета всеукраинской. Копию платежки и справку из банка мы передадим в суд как наше доказательство и если нас снимут по надуманным причинам, то можно говорить о сговоре власти и судей с целью фальсификации выборов", – написал Борислав Береза.
Отметим, что на прошлых местных выборах, когда Борислав Береза баллотировался в мэры Киева и занял второе место, его также пытались "снять" через суд. Тогда иск подала общественная организация "Наждак", которую связывают с окружением действующего городского головы.
Также напомним, что в начале недели Борислав Береза сообщил о том, что у него и его жены диагностировали Covid-19. Политик предупредил, что будет принимать участие в предвыборной кампании дистанционно.
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Езжай в Палестину , там тебя допустят и обижать не будут .
На этих выборах кандидаты кроме чистокровных украинцев и армян , будут украинцы ?
Свой клеймящий Палия мантфест накатал и проукраинский ? Береза-Бляхер.
Интересно, если бы в Израиле кто-то на своей странице в соцсети написал, что хочет, чтобы президентом избрали еврея, Бляхер, который жил определенное время в Израиле, поднимал бы вой против автора такого поста?
"Ксенофоб і антисеміт Олександр Палій - на чолі спікерів Порошенка, - Борислав Береза."
https://censor.net/ua/news/3117209/ksenofob_i_antysemit_oleksandr_paliyi_na_choli_spikeriv_poroshenka_boryslav_bereza
Умнейший патриот и чистокровный украинец.
Ніякої такої закономірності як ви говорите немає. Може ви по собі судите? Ви що, вважаєте себе моральним і дурнуватим, чи інтелектуальним і аморальним? І ви що, вважаєте що всі доктори наук (одним з яких є Смешко) абсолютно аморальні типи? А всі недоумки високоморальні?
https://m.youtube.com/watch?v=07hlj8kxKa8
Умнейший и патриотичных украинец.
Больше на выборах мэра Киева и в киевраду не за кого голосовать. Остальные кандидаты в основном шантрапа, один-два человека ещё ничего (например Ю.Левченко), но пока незрелые.
Всем надо понимать, что выборы это не только право, но и ответственность. Надо спасать Украину. Поэтому читайте биографию, смотрите видео и голосуйте за И.Смешко.
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Более ничем таким не запомнился.