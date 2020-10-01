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Новости Местные выборы-2020
2 010 46

Меня и мою партию пытаются не допустить к выборам, - Борислав Береза

Меня и мою партию пытаются не допустить к выборам, - Борислав Береза

Кандидата в мэры Киева Борислава Березу пытаются "снять" с выборов через суд. В течение суток после регистрации в отношении кандидата и его политической силы "Эко партии Березы" подали сразу 2 иска. Суть их сводится якобы к нарушению процедуры регистрации.

Об этом политик написал на странице в Facebook.

Борислав Береза подчеркнул, что объективных причин не допустить его к выборам нет, а оба иска – предвыборная технология конкурентов.

"В Окружной административный суд Киева поступил ещё один иск с требованием снять теперь еще и "Экопартию Березы" с выборов. На мне одном решили не останавливаться. Оба иска объединили в одно дело. Претензия в том, что мы оплатили денежный залог за участие в выборах не со счета Киевской партийной организации. Но это бред. Потому что оплата была именно со счета Киевской партийной организации, а не со счета всеукраинской. Копию платежки и справку из банка мы передадим в суд как наше доказательство и если нас снимут по надуманным причинам, то можно говорить о сговоре власти и судей с целью фальсификации выборов", – написал Борислав Береза.

Отметим, что на прошлых местных выборах, когда Борислав Береза баллотировался в мэры Киева и занял второе место, его также пытались "снять" через суд. Тогда иск подала общественная организация "Наждак", которую связывают с окружением действующего городского головы.

Также напомним, что в начале недели Борислав Береза сообщил о том, что у него и его жены диагностировали Covid-19. Политик предупредил, что будет принимать участие в предвыборной кампании дистанционно.

Автор: 

выборы (24757) Киев (25667) местные выборы (2752) Береза Борислав (220)


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Топ комментарии
+4
И тем не менее это уже приобрело массовые масштабы. Очень многие проукраинские политсилы сейчас не допускают к выборам по спорным причинам.
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01.10.2020 11:28
+3
Никогда березе не стать тополею
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01.10.2020 11:22
+2
эко партия березы-маркетологи уровня "боги"))-чего только не придумаешь шоб лохторат облапошить) а че правый сектр уже не)?
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01.10.2020 11:20
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Ещё один чистокровный украинец нарисоваться .

Езжай в Палестину , там тебя допустят и обижать не будут .

На этих выборах кандидаты кроме чистокровных украинцев и армян , будут украинцы ?
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01.10.2020 11:20 Ответить
эко партия березы-маркетологи уровня "боги"))-чего только не придумаешь шоб лохторат облапошить) а че правый сектр уже не)?
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01.10.2020 11:20 Ответить
Даааааа...дуже впливовий кандидат... навіть до статистичної похибки не дотягує
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01.10.2020 11:20 Ответить
Никогда березе не стать тополею
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01.10.2020 11:22 Ответить
Только бревном
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01.10.2020 13:27 Ответить
И тем не менее это уже приобрело массовые масштабы. Очень многие проукраинские политсилы сейчас не допускают к выборам по спорным причинам.
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01.10.2020 11:28 Ответить
Он не совсем проукраинский. Бляхер такая же имитация как Капительман и многие другие.
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01.10.2020 11:39 Ответить
Перед выборами президента 2019 Александр Палий написал у себя в фейсбуке, что хотел бы видеть президентом украинца. На него спустили всех собак.
Свой клеймящий Палия мантфест накатал и проукраинский ? Береза-Бляхер.

Интересно, если бы в Израиле кто-то на своей странице в соцсети написал, что хочет, чтобы президентом избрали еврея, Бляхер, который жил определенное время в Израиле, поднимал бы вой против автора такого поста?
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01.10.2020 11:42 Ответить
А "береза" тепер уже еколог? А був же "націоналістом", популярність Правого сектора фактично зробила його депутатом. Утім, на другий день після отримання мандата, цей покидьок уже забув про ПС. (за моєю версією, допоміг стати депутатом (оформити ББ замість Скоропадського штатним речником ПС) все той же коломИйський, який на той час "дружив" з Ярошем. Инші варіянти щось не приходять до голови)
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01.10.2020 11:52 Ответить
Так і є. І час від часу нахвалює Авакова, прямо розпливався медом, розказуючи що незрівнянним, найефективнішим в Санжарах був Аваков.
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01.10.2020 11:59 Ответить
Шедевр Березы-Бляхера и пост Палия.

"Ксенофоб і антисеміт Олександр Палій - на чолі спікерів Порошенка, - Борислав Береза."

https://censor.net/ua/news/3117209/ksenofob_i_antysemit_oleksandr_paliyi_na_choli_spikeriv_poroshenka_boryslav_bereza
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01.10.2020 11:50 Ответить
Тябя уродца Бляхера не то что к выборам к помойной яме с оглядкой подпускать надо. Что бы было понятно этот поц тесно связан с тестем игруна хером на рояле. Учитывая что слуги уродов пролетают как фанера, они налепили клонов с "новыми" лицами. Чёрти: пальчевский, бляхер и куча другого шлака. Изяслав идите вешайтесь на берёзе.
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01.10.2020 11:34 Ответить
зеленая мразота присосалась к корыту, фиг отгонишь
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01.10.2020 11:43 Ответить
Порохоботы и гриценкоботы будут критиковать, но скажу, что надо голосовать за И.Смешко и его партию Сила и честь.
Умнейший патриот и чистокровный украинец.
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01.10.2020 11:46 Ответить
Которого раскрутил чистокровний Гордон.
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01.10.2020 11:52 Ответить
Не його. А, фактично, "ведмедчука". Саме він оплачує "смЄшка".
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01.10.2020 11:54 Ответить
Чому ж не його? Гордон 24 годину на добу долдонив із зомбоящика "Смєшко, Смєшко, Смєшко..." І мільйон голосів отримав саме кандидат Смєшко.
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01.10.2020 11:57 Ответить
Але оплачував усе це "ведмедчук". Колишній ґебнюк-смЄшко не спроможний на такі витратні кампанії. Тож цмулить кремлівську цицьку.
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01.10.2020 12:23 Ответить
нехай "ведмедчук" голосує за свого утриманця, ґебнюка, "смЄшка".
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01.10.2020 11:54 Ответить
Чи не Томенко ви?
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01.10.2020 12:08 Ответить
Отаке ляпнути. Ботів видно наскрізь. Це вашего Гриценка й вас -Томенка, фінансує ведмедчук. Кожен прочитавший біографію Смешко, розуміє, що він завжди був проукраїнським і прозахідним. До чого тут кум хутіна ведмедчук.
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01.10.2020 12:23 Ответить
Порохоботы и гриценкоботы будут критиковать/Смелость автора коммента похвальна. Но утверждения "Умнейший патриот и чистокровный украинец" не достаточно чтобы Иван Петрович Сидоров сказал "Таки да.Только Смешко.И никто другой".
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01.10.2020 12:25 Ответить
Прочитайте биографию Смешко и посмотрите несколько видео по ссылке Смешко Ютуб. Откройте его личный Ютуб и увидите. А в его участиях в политшоу, он на две головы выше других участников.
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01.10.2020 12:41 Ответить
Прочитайте биографию Смешко и посмотрите несколько видео/ Типа Поезжайте в Киев и спросите кто такой Паниковский.Нет, уважаемый автор.Надо самому жечь глаголом сердца, самому находить простые и убедительные слова. Нужно показать преимущества программы вашего выдвиженца .Хотя бы так. https://censor.net/comments/locate/371673/01921420-0730-708a-9f73-************
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01.10.2020 13:05 Ответить
Але чому цей "умнєйший і чистокровний патріот" на білбордах виглядає як дебіл з ідіотською посмішкою?...Гордон навмисно вибрав такого хомячка,щоб показати,якими є чистокровні українці...Це - національна образа,я б сказав...
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01.10.2020 12:28 Ответить
Не брешіть. У нього вкрай мало білбордів, а на тих що є, зовсім нема його зображення. Тільки текст. А дивитись його треба на відео. На тих політшоу де він приймав участь, він на дві голови інтелектуально і морально вищий інших учасників.
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01.10.2020 12:50 Ответить
Мождиво,ми не зрозуміли один одного?...Я говорю про Смєшка,і говорю про Львів...А щодо "інтелектуальності" і "моральності" практика говорить,що чим вища перша,тим нижча друга...
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01.10.2020 16:41 Ответить
З самого першого вашого коментаря я відчув що ви зі Львова. Серед коментаторів львів'ян розповсюджена ненависть до майже всіх центральноукраїнців. Я кажу по відношенню коментаторів, і не кажу по відношенню до львів'ян взагалі. І ви напевно фанат "Свободи".
Ніякої такої закономірності як ви говорите немає. Може ви по собі судите? Ви що, вважаєте себе моральним і дурнуватим, чи інтелектуальним і аморальним? І ви що, вважаєте що всі доктори наук (одним з яких є Смешко) абсолютно аморальні типи? А всі недоумки високоморальні?
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01.10.2020 20:14 Ответить
...не шуми Бяроза
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01.10.2020 11:54 Ответить
ключевьіе слова моя партия
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01.10.2020 12:00 Ответить
Не обращайте внимания на выступления всяких проплаченных ботов против И.Смешко и голосуйте за него на выборах мэра Киева и его партию. Кто его мало знает, например посмотрите следующее видео с его участием, Саакашвили и других
https://m.youtube.com/watch?v=07hlj8kxKa8
Умнейший и патриотичных украинец.
Больше на выборах мэра Киева и в киевраду не за кого голосовать. Остальные кандидаты в основном шантрапа, один-два человека ещё ничего (например Ю.Левченко), но пока незрелые.
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01.10.2020 13:14 Ответить
И не слушайте бред о том что он связан с медведчуком и подобное. Читайте его биографию и смотрите видео с его участием. Он всегда был патриотичных и прозападный. И мерзко приплести к нему кума Хутина... Это характеризует людей которые это делают.
Всем надо понимать, что выборы это не только право, но и ответственность. Надо спасать Украину. Поэтому читайте биографию, смотрите видео и голосуйте за И.Смешко.
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01.10.2020 13:22 Ответить
И ещё. Пороху уже народ на выборах показал, что он его совсем не переваривает. Жаль что проголосовали за ЗЕ. Но наглый порох никак не угомонился. Имея много денег, он организовал мощную ботоферму и они везде в интернете. В том числе и на этой странице. Совести у него совсем нет. Он снова хне будет президентом. Но если он будет переть и дальше, то следующим президентом, злые на него избиратели,х вполне могут выбрать человека, по сравнению с которым ведмедчук будет выглядеть патриотом. А потом будет рассказывать, что наш народ не способен голосовать "за тех кого надо" (нагло имея в виду себя). Пороху надо исчезнуть из политики навсегда.
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01.10.2020 13:45 Ответить
Пороху надо исчезнуть из политики навсегда.-Требует автор в обращении к украинским пацанам. Но украинские пацаны суровые, конкретные, реальные. Их на Порошенко украл десятки миллиардов долларов! Порошенко -шпион России! не возьмёшь. Пацанам нужны факты. Конкретные, реальные.
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01.10.2020 14:38 Ответить
Народ не обязан доказывать политику почему он голосует против него. 73проц проголосовали не за ЗЕ, а против пороха. Они хотели чтобы порох исчез. А то что в результате президентом стал ничем не лучший, виноват не народ так проголосовавший, а система, которую навязывают народу политики. И народу приходится выбирать из больших зол. И истерика порохоботов что 73 проц оказались не в состоянии правильно голосовать является преступным прикрыванием антинародной системы.
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01.10.2020 15:43 Ответить
И истерика порохоботов ....что 73 проц оказались не в состоянии правильно голосовать .... является преступным прикрыванием антинародной системы./ Это слишком сложно.От вас требуются всего лишь разоблачающие Порошенко факты для 59-го , последнего, дела. /Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина . Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58.
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01.10.2020 16:48 Ответить
Мало ли врагов у Путина. Далеко не всех их надо любить. А то что вы упомянули Коломойского, то на него должно быть не меньше дел чем на Порошенко.
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01.10.2020 19:43 Ответить
Но сколько бы ни было дел на Порошенко, он не сядет. Он будучи президентом никого не посадил и его не посадят. И у него и в этих только имитация. А может на него и дел нет. Дубинский может болтать чего угодно для пиара перед лохами.
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01.10.2020 19:51 Ответить
Но сколько бы ни было дел на Порошенко, он не сядет./ Зеленский пообещал посадить Порошенко . Рябошапка подтвердил, что "дела Порошенко" обсуждали с Зеленским .Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко. Но у них нет фактов воровства и измены Порошенко которые есть у вас.Сообщить их ваш долг. Тем более что Закон об обличителях коррупции вступил в силу. Размер вознаграждения 10% от денежного размера причиненного государству ущерба .А за недонесение полагается статья.
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01.10.2020 20:29 Ответить
http://skam.online/la-casa-de-papel/553-bumazhnyj-dom-1-sezon-1-serija.html

.
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01.10.2020 15:07 Ответить
Береза такой себе политик. Вроде бы корнями из наРФии. В прошлый раз в 2014 пытался прикрыть все игровые автоматы и нарко притоны на Троещине. Полгода было все тихо, а потом Аваков все крышанул и понеслась при потужном министре тема на новых крыльях с размахом. Помню его в ПАСЕ, где он красиво опускал рашистов и Скабееву в частности.
Более ничем таким не запомнился.
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01.10.2020 19:57 Ответить
 
 