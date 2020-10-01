Меня и мою партию пытаются не допустить к выборам, - Борислав Береза

Кандидата в мэры Киева Борислава Березу пытаются "снять" с выборов через суд. В течение суток после регистрации в отношении кандидата и его политической силы "Эко партии Березы" подали сразу 2 иска. Суть их сводится якобы к нарушению процедуры регистрации.

Об этом политик написал на странице в Facebook.

Борислав Береза подчеркнул, что объективных причин не допустить его к выборам нет, а оба иска – предвыборная технология конкурентов.

"В Окружной административный суд Киева поступил ещё один иск с требованием снять теперь еще и "Экопартию Березы" с выборов. На мне одном решили не останавливаться. Оба иска объединили в одно дело. Претензия в том, что мы оплатили денежный залог за участие в выборах не со счета Киевской партийной организации. Но это бред. Потому что оплата была именно со счета Киевской партийной организации, а не со счета всеукраинской. Копию платежки и справку из банка мы передадим в суд как наше доказательство и если нас снимут по надуманным причинам, то можно говорить о сговоре власти и судей с целью фальсификации выборов", – написал Борислав Береза.

Отметим, что на прошлых местных выборах, когда Борислав Береза баллотировался в мэры Киева и занял второе место, его также пытались "снять" через суд. Тогда иск подала общественная организация "Наждак", которую связывают с окружением действующего городского головы.

Также напомним, что в начале недели Борислав Береза сообщил о том, что у него и его жены диагностировали Covid-19. Политик предупредил, что будет принимать участие в предвыборной кампании дистанционно.