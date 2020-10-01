Зеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве

Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе в вопросе обеспечения вакциной.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем усилий в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Особую важность приобретает вопрос обеспечения наших граждан качественной вакциной", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина и Китай эффективно взаимодействовали для борьбы с COVID-19, и поблагодарил за предоставленную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, содействие в авиаперевозках медицинских грузов, а также в возвращении украинцев домой.

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"Тысячи тест-систем, масок, защитных очков, перчаток и других средств индивидуальной защиты были направлены в украинские больницы в начале пандемии в Украине весной. Это спасло не одного украинца", - отметил Президент.

Зеленский также стремится предоставить украинской-китайскому сотрудничеству новый импульс и пригласил главу Китайской Народной Республики в Украину.

"Пришло время дать нашему диалогу новые импульсы. Думаю, что для этого мы должны возобновить полноценный политический диалог между нашими государствами. Должны возобновить динамику двусторонних контактов на уровне министерств и ведомств, на уровне руководителей правительств, парламентов и, безусловно, лидеров. Буду рад приветствовать Председателя КНР Си Цзиньпина в Украине. Для меня было бы большой честью посетить волшебный Китай", - отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что Китай всегда был и остается среди приоритетов украинской внешней политики.

Так, по его словам, Украина и Китай должны совместно поработать над выработкой "новой стратегии, нового видения, новых точек роста".

Глава государства убежден, что реализации этой цели будет способствовать очередное заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству, и заверил, что над организацией его активно работают обе стороны.

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"Среди приоритетных направлений практического сотрудничества стоит упомянуть кредитно-инвестиционную, агропромышленную, машиностроительную и транспортную сферы. Украина имеет значительный научный и образовательный потенциал, богатую культуру. Все это дает хорошие возможности для наращивания объемов торгово-экономического сотрудничества, активизации двусторонних гуманитарных контактов и обменов", - отметил Президент.

Он добавил, что важен не только рост показателей торговли, но и диверсификация товаров, увеличение высокотехнологичной продукции и продукции с высокой степенью обработки, высокой добавленной стоимостью.

"Украина имеет значительный потенциал для сотрудничества с Китаем в разных сферах, соизмеримый или даже больший, чем у многих других восточноевропейских стран. Мы заинтересованы в успешной реализации этого потенциала", - подчеркнул глава Украинского государства.

В то же время Зеленский напомнил, что Украина стала одной из первых стран, которая поддержала инициативу председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", и подчеркнул, что наше государство имеет уникальное географическое положение, необходимый экономический и промышленный потенциал для эффективного участия в этом проекте.