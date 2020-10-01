Зеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве
Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе в вопросе обеспечения вакциной.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем усилий в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Особую важность приобретает вопрос обеспечения наших граждан качественной вакциной", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина и Китай эффективно взаимодействовали для борьбы с COVID-19, и поблагодарил за предоставленную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, содействие в авиаперевозках медицинских грузов, а также в возвращении украинцев домой.
"Тысячи тест-систем, масок, защитных очков, перчаток и других средств индивидуальной защиты были направлены в украинские больницы в начале пандемии в Украине весной. Это спасло не одного украинца", - отметил Президент.
Зеленский также стремится предоставить украинской-китайскому сотрудничеству новый импульс и пригласил главу Китайской Народной Республики в Украину.
"Пришло время дать нашему диалогу новые импульсы. Думаю, что для этого мы должны возобновить полноценный политический диалог между нашими государствами. Должны возобновить динамику двусторонних контактов на уровне министерств и ведомств, на уровне руководителей правительств, парламентов и, безусловно, лидеров. Буду рад приветствовать Председателя КНР Си Цзиньпина в Украине. Для меня было бы большой честью посетить волшебный Китай", - отметил Президент.
Зеленский подчеркнул, что Китай всегда был и остается среди приоритетов украинской внешней политики.
Так, по его словам, Украина и Китай должны совместно поработать над выработкой "новой стратегии, нового видения, новых точек роста".
Глава государства убежден, что реализации этой цели будет способствовать очередное заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству, и заверил, что над организацией его активно работают обе стороны.
"Среди приоритетных направлений практического сотрудничества стоит упомянуть кредитно-инвестиционную, агропромышленную, машиностроительную и транспортную сферы. Украина имеет значительный научный и образовательный потенциал, богатую культуру. Все это дает хорошие возможности для наращивания объемов торгово-экономического сотрудничества, активизации двусторонних гуманитарных контактов и обменов", - отметил Президент.
Он добавил, что важен не только рост показателей торговли, но и диверсификация товаров, увеличение высокотехнологичной продукции и продукции с высокой степенью обработки, высокой добавленной стоимостью.
"Украина имеет значительный потенциал для сотрудничества с Китаем в разных сферах, соизмеримый или даже больший, чем у многих других восточноевропейских стран. Мы заинтересованы в успешной реализации этого потенциала", - подчеркнул глава Украинского государства.
В то же время Зеленский напомнил, что Украина стала одной из первых стран, которая поддержала инициативу председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", и подчеркнул, что наше государство имеет уникальное географическое положение, необходимый экономический и промышленный потенциал для эффективного участия в этом проекте.
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С американцами и европейцами такого не выйдет.
а ЗЕльоный пц имеет "Мрію"
Почувствуйте разницу...
"Я уколов не боюсь если надо уколюсь"!
т.е. вакцина походу ничо не даст кроме осложнений.... наверное.
у тех точно есть чем поделиться....
Дурні шукатимуть союзника у комуняках китайських на противагу москалям.
Їм, бачите, США не союзник.
Дебіли *****.
в нього був час на розробку
Кирилл Данильченко:
Вот это, кстати, жир и угар. https://petition.president.gov.ua/petition/105988 Петиция , что если президент досрочно завершает свои полномочия, то исполнять его обязанности должен глава АП. По сути клерк, офис-менеджер или глава канцелярии. Уже, кстати, не первое, то в СМИ, то как сейчас в виде петиции, упоминание. Что было бы неплохо натянуть одеяло в сторону Офиса Президента, ибо там понимают и говорят на одном языке с лидером.
Хотя почему-то скучная Конституция Украины говорит нам, что если президент получил импичмент, сбежал в Ростов или умер, то его задачи выполняет Председатель Верховной Рады. Как глава законодательной ветви власти, а не глава офиса, пишущего пресс-релизы. А если глава государства болен или в отпуске, то продолжает выполнять свои задачи сам. То самое бремя власти, когда в сауне со смартфоном и с ядерным чемоданчиком за тобой ходят на курорте. Нельзя оставить за себя того парня, ибо он вроде шарит. Потому что обязанности Верховного главнокомандующего, например, так просто не передашь человеку, который выстраивает коммуникацию с обществом или отвечает за кадры в АП.
Понятно, что за петицию и в СМИ статьи спроса никакого - «и вы говорите». Но судя по последним движениям, когда Андрей Ермак на встрече в Нормандском формате вместе с замом Игорем Жовквой решает вопросы, он же проводит селекторное совещания по карантину, он же создает региональный кадровый резерв для органов власти, то я чего думаю? Может, создать должность почетный Ермак Офиса Президента Украины? Пусть президент занимается тем, что любит и умеет - агитацией за свою партию перед местными, и берет все на контроль. Коля Оболонский ведет переговоры. А почетный Ермак занимается стратегией для «простых пацанов» из народа.
Где-то мы свернули не туда и застряли в фильме «Идиократия».
Ірина Геращенко:
Я перепрошую, а чому https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3257709324282927&id=100001316744918 кадрові рішення Зеленського коментує Єрмак . А де сам Зе? Він повернувся з Вінниці? Не загубився?
Це він призначив Фокіна своїм указом в Мінську групу. Чи є серед слуг хоч один сміливець, хто наважиться сказати Зеленському - пора працювати президентом. Не можна працювати спочатку Зе в офісі Богдана, тепер Зе в офісі Єрмака. Починайте працювати. Важко працювати. Займатися міжнародною політикою і оборонкою, сектором безпеки, щодня проводити міжнародні переговори та консультації, займатися армією.
Україну забувають в світі. Про Україну говорять без України. Франція та інші не приховують намірів зближення з РФ. ЄС, МВФ не приховують розчарування Києвом, Штати махнули на нас рукою. Наближається катастрофа, Україну перестають сприймати серйозно.
Слуги, скажіть Зеленському, щоб він перестав купувати магнітіки в поїздках, сюсюкатися зі свитою, купатися в теплій ванні та почав працювати.
https://tverezo.info/post/123692
Знакомая ходила сдавать тест напротив дома офицеров Киев . ВХОД В ЛАБОРАТОРИЮ ЧЕРЕЗ ПАРАДНОЕ С ЖИЛЬЦАМИ, очередь большая и тут же жильцы с детьми ходят
ВЫ СОВСЕМ ИДИОТЫ , Власть ????
у меня есть для него совет: нужно просто перестать красть
Однако учёные надеются, что эти испытания помогут ускорить разработку вакцин и сэкономить миллионы долларов.
Основная идея состоит в том, чтобы пропустить этапы исследования безопасности и эффективности лекарственных препаратов на животных, которые обычно предшествуют человеческим, и заразить вирусом непосредственно добровольцев, а затем вводить добровольцам теоретически перспективные вакцинные составы.
Таким образом, люди превращаются в подопытных морских свинок. Такое предложение заставляет Гиппократа переворачиваться в гробу и приводит биоэтиков в ужас
: https://regnum.ru/news/polit/2956316.html
маячня.
бо Китай провадить свою,дуже довгострокову політику,У якій Не існує,наприклад,російського "Зауралья"...
Китайський товар дешевший західного завжди.. )))))
і китайська вакцина ,якщо зроблена для себе,все таки буде допомагати,а не шкодити на відміну від російської ..
проблема лише у тому,що до створення китайської вацини ДУЖЕ ДАЛЕКО.
найдалі просунулись,здається ,німці...
Комуняки они и есть комуняки!!!! И нечего с ними заигрывать, ничего хорошего там не будет!