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Новости Коронавирус и карантин
3 014 84

Зеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве

Зеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве

Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе в вопросе обеспечения вакциной.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем усилий в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Особую важность приобретает вопрос обеспечения наших граждан качественной вакциной", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина и Китай эффективно взаимодействовали для борьбы с COVID-19, и поблагодарил за предоставленную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, содействие в авиаперевозках медицинских грузов, а также в возвращении украинцев домой.

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"Тысячи тест-систем, масок, защитных очков, перчаток и других средств индивидуальной защиты были направлены в украинские больницы в начале пандемии в Украине весной. Это спасло не одного украинца", - отметил Президент.

Зеленский также стремится предоставить украинской-китайскому сотрудничеству новый импульс и пригласил главу Китайской Народной Республики в Украину.

"Пришло время дать нашему диалогу новые импульсы. Думаю, что для этого мы должны возобновить полноценный политический диалог между нашими государствами. Должны возобновить динамику двусторонних контактов на уровне министерств и ведомств, на уровне руководителей правительств, парламентов и, безусловно, лидеров. Буду рад приветствовать Председателя КНР Си Цзиньпина в Украине. Для меня было бы большой честью посетить волшебный Китай", - отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что Китай всегда был и остается среди приоритетов украинской внешней политики.

Так, по его словам, Украина и Китай должны совместно поработать над выработкой "новой стратегии, нового видения, новых точек роста".

Глава государства убежден, что реализации этой цели будет способствовать очередное заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству, и заверил, что над организацией его активно работают обе стороны.

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"Среди приоритетных направлений практического сотрудничества стоит упомянуть кредитно-инвестиционную, агропромышленную, машиностроительную и транспортную сферы. Украина имеет значительный научный и образовательный потенциал, богатую культуру. Все это дает хорошие возможности для наращивания объемов торгово-экономического сотрудничества, активизации двусторонних гуманитарных контактов и обменов", - отметил Президент.

Он добавил, что важен не только рост показателей торговли, но и диверсификация товаров, увеличение высокотехнологичной продукции и продукции с высокой степенью обработки, высокой добавленной стоимостью.

"Украина имеет значительный потенциал для сотрудничества с Китаем в разных сферах, соизмеримый или даже больший, чем у многих других восточноевропейских стран. Мы заинтересованы в успешной реализации этого потенциала", - подчеркнул глава Украинского государства.

В то же время Зеленский напомнил, что Украина стала одной из первых стран, которая поддержала инициативу председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", и подчеркнул, что наше государство имеет уникальное географическое положение, необходимый экономический и промышленный потенциал для эффективного участия в этом проекте.

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20794) карантин (16729) Китай (3037) Си Цзиньпин (298) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Зеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве - Цензор.НЕТ 2257
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01.10.2020 11:29
+13
Ставь задачу Герегам, и вуаля! В каждом Эпицентре страны!!!
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01.10.2020 11:23
+11
откаты, откатики, бабосы, бабосики...
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01.10.2020 11:22
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Правила форума Совет форумчан
откаты, откатики, бабосы, бабосики...
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01.10.2020 11:22 Ответить
два дебіла від Зе то є силаЗеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве - Цензор.НЕТ 8108
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01.10.2020 11:23 Ответить
С китайцами гораздо приятнее работать, они с радостью в откатах, теневых схемах участвуют.
С американцами и европейцами такого не выйдет.
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01.10.2020 11:44 Ответить
может иногда и не выйдет, но, я не стал бы их причислять к херувимам. там точно такие же люди как и везде, и любят бабло не меньше других. другое дело, что у них возможностей для всяческих замуток не так много, благодаря законодательству и худо-бедно работающей антикоррупционной системе.
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01.10.2020 12:17 Ответить
А "баба яга" проти - точніше бот "бяка бука"!
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01.10.2020 13:03 Ответить
угомонись уже, дурачок
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01.10.2020 13:56 Ответить
Вогнегасник не забув?
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01.10.2020 13:58 Ответить
Ипать-колотить, не думал, что вышиватные диванные поцреоты такие тупые. И вот этого вот 73% в моей стране. Мне кажется, Украина никогда не вылезет из жопы благодаря вот таким вот Сирожам. Чувак, ты же реально болен психически. Тебе не на форумах сидеть, а лечиться нужно. Тут постоянно какие-то баталии проходят. Но то такое, поорали друг на друга (не без этого) и разошлись Но вот чтобы какое-то недоразумение лазило по веткам,специально меня искало, чтобы ********* - не припомню.
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01.10.2020 14:06 Ответить
Потушив?
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01.10.2020 18:59 Ответить
Так що та тушиш свою дупу чи й досі пригорає? І щоб я лазив заради тупорилого бота"бяки буки"?! Я постійно тут моніторю новини та комнети, а ти просто випадквий одноразовий бот-одноденка! І схоже ти ще більший баран ніж я вважав - просто випадково на твій дібільний комент потрапив! А ти лох нафантазував собі шось там
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01.10.2020 19:10 Ответить
Майстер спорту у боротьбі з коронавірусом .
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01.10.2020 11:22 Ответить
Ставь задачу Герегам, и вуаля! В каждом Эпицентре страны!!!
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01.10.2020 11:23 Ответить
Кеннеди имел дрим,
а ЗЕльоный пц имеет "Мрію"

Почувствуйте разницу...
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01.10.2020 14:56 Ответить
зелене гімно розраховує на союзників ***** і його самого...
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01.10.2020 11:23 Ответить
зеленые идиоты уже закупили у китая бракованых тестов на миллиарды денег. Теперь грядет очередной распил миллиардов на китайских вакцинах
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01.10.2020 11:23 Ответить
Купить подешевле, продать подороже. А барыгой клеймили Порошенко.
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01.10.2020 11:24 Ответить
Девиз ЗГленского!
"Я уколов не боюсь если надо уколюсь"!
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01.10.2020 11:24 Ответить
Испытывайте на себе, всем Офисом, кабмином и фракцией "слуг неукраинского народа".
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01.10.2020 11:25 Ответить
Истерички, в очередь, бо на всех вас не хватит.
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01.10.2020 11:27 Ответить
Кто-нибудь, подскажите этому недоразумению, что есть такая страна - Украина. И рассчитывать надо на нее, прежде всего.
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01.10.2020 11:27 Ответить
+100500!!!
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01.10.2020 11:49 Ответить
Может вертолётный завод за одноразовые шприцы...ой не так, может за вакцину от коронавируса отдать завод? Может пройдёт?Зеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве - Цензор.НЕТ 8047
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01.10.2020 11:28 Ответить
Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена ​​у співпраці - Цензор.НЕТ 7715
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01.10.2020 12:03 Ответить
Зеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве - Цензор.НЕТ 2257
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01.10.2020 11:29 Ответить
Пока вакцина пройдет все необходимые испытания, в Украине большинство населения переболеет, вон в соседней теме прогнозы до 9000 зараженных в день
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01.10.2020 11:29 Ответить
вы еврей? а ничо шо вирус мутирует и заражаются даже те кто "здобул перемогу" над ним?
т.е. вакцина походу ничо не даст кроме осложнений.... наверное.
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01.10.2020 11:39 Ответить
особенно было бы неплохо с уханьскими летучими мышами посотрудничать.
у тех точно есть чем поделиться....
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01.10.2020 11:30 Ответить
Еще не хватало сделать украинцев предметом тестирования кетайских вакцин.
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01.10.2020 11:30 Ответить
Наверное обладатели нормальных вакцин уже отшили Зе или банально не за что купить
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01.10.2020 13:15 Ответить
Люди, обладающие властью, деньгами, а значит и владеющие информацией, не подвергают себя и своих детей опасности вакцинации. Прекрасно зная статистику о том, что смертность и побочное пролонгированное пагубное влияние на здоровье от применения вакцин в большинстве случаев выше, чем смертность от самой вирусной инфекции.
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01.10.2020 11:30 Ответить
Идиот! Вот из-за таких как ты и распространение инфекционных заболеваний. Не было бы вакцин жили бы тупо в средневековье и выкашивало бы наши деревенькаи разная хрень начиная с оспы!
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01.10.2020 11:40 Ответить
все от божиньки: живите правильно и не будет вам ни оспы, ни сифилиса!
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01.10.2020 11:43 Ответить
Тепер ясно, який в них план "Б".
Дурні шукатимуть союзника у комуняках китайських на противагу москалям.
Їм, бачите, США не союзник.
Дебіли *****.
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01.10.2020 11:34 Ответить
Попрошайка-фантазер
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01.10.2020 11:34 Ответить
он же говорил мы сами будем производить туеву-кучу вакцины, только дайте формулу
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01.10.2020 11:37 Ответить
він ще не зрозумів, що надіятися йому треба вже тільки на бога
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01.10.2020 11:37 Ответить
Конечно рассчитывает! МРИЮ уже приготовил, в Эпицентрах срочно получают лицензию на торговлю медикаментами и расчищают полку для вакцин) Дебил Тимошонко мысленно считает прибыль.
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01.10.2020 11:37 Ответить
понятно... Украина - это аэрокосмическая держава и времени на разработку вакцины у нее нет... или мозгов нет?
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01.10.2020 11:38 Ответить
бажаю тобі, гебняве, вмазатися "вакциною" від доброго гебнявого дідуся *****
в нього був час на розробку
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01.10.2020 11:40 Ответить
покойник Немцов, характеризуя педофила путенина, говорил - "да он *бнутый на всю голову"... так гундяй, сидя по украинским флагом, отвечает характеристике Немцова...
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01.10.2020 12:53 Ответить
Что оно несет то? Красножопых еще сюда взад вернуть надо, а чо, были же, но погибли не только лишь не все?

Зеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве - Цензор.НЕТ 2801
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01.10.2020 11:38 Ответить
"Китайські ліки" звучить надто загрозливо...
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01.10.2020 11:39 Ответить
Все китайське - фуфло. Перевірено не один раз.
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01.10.2020 11:46 Ответить
та определяйся уже Ростов, чи волшебный Китай!?
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01.10.2020 11:41 Ответить
Найперша вакцина від ковід з"явиться в Україні у мережі магазинів Епіцентр після приземлення Мрії.
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01.10.2020 11:43 Ответить
Кловун зустрічатиме самальоти з помпою і буде піаритись на цьому.
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01.10.2020 11:45 Ответить
https://tverezo.info/post/123692 Володимире Олександровичу, чи не пора працювати президентом?

Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена ​​у співпраці - Цензор.НЕТ 780

Кирилл Данильченко:
Вот это, кстати, жир и угар. https://petition.president.gov.ua/petition/105988 Петиция , что если президент досрочно завершает свои полномочия, то исполнять его обязанности должен глава АП. По сути клерк, офис-менеджер или глава канцелярии. Уже, кстати, не первое, то в СМИ, то как сейчас в виде петиции, упоминание. Что было бы неплохо натянуть одеяло в сторону Офиса Президента, ибо там понимают и говорят на одном языке с лидером.
Хотя почему-то скучная Конституция Украины говорит нам, что если президент получил импичмент, сбежал в Ростов или умер, то его задачи выполняет Председатель Верховной Рады. Как глава законодательной ветви власти, а не глава офиса, пишущего пресс-релизы. А если глава государства болен или в отпуске, то продолжает выполнять свои задачи сам. То самое бремя власти, когда в сауне со смартфоном и с ядерным чемоданчиком за тобой ходят на курорте. Нельзя оставить за себя того парня, ибо он вроде шарит. Потому что обязанности Верховного главнокомандующего, например, так просто не передашь человеку, который выстраивает коммуникацию с обществом или отвечает за кадры в АП.
Понятно, что за петицию и в СМИ статьи спроса никакого - «и вы говорите». Но судя по последним движениям, когда Андрей Ермак на встрече в Нормандском формате вместе с замом Игорем Жовквой решает вопросы, он же проводит селекторное совещания по карантину, он же создает региональный кадровый резерв для органов власти, то я чего думаю? Может, создать должность почетный Ермак Офиса Президента Украины? Пусть президент занимается тем, что любит и умеет - агитацией за свою партию перед местными, и берет все на контроль. Коля Оболонский ведет переговоры. А почетный Ермак занимается стратегией для «простых пацанов» из народа.
Где-то мы свернули не туда и застряли в фильме «Идиократия».

Ірина Геращенко:

Я перепрошую, а чому https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3257709324282927&id=100001316744918 кадрові рішення Зеленського коментує Єрмак . А де сам Зе? Він повернувся з Вінниці? Не загубився?
Це він призначив Фокіна своїм указом в Мінську групу. Чи є серед слуг хоч один сміливець, хто наважиться сказати Зеленському - пора працювати президентом. Не можна працювати спочатку Зе в офісі Богдана, тепер Зе в офісі Єрмака. Починайте працювати. Важко працювати. Займатися міжнародною політикою і оборонкою, сектором безпеки, щодня проводити міжнародні переговори та консультації, займатися армією.
Україну забувають в світі. Про Україну говорять без України. Франція та інші не приховують намірів зближення з РФ. ЄС, МВФ не приховують розчарування Києвом, Штати махнули на нас рукою. Наближається катастрофа, Україну перестають сприймати серйозно.
Слуги, скажіть Зеленському, щоб він перестав купувати магнітіки в поїздках, сюсюкатися зі свитою, купатися в теплій ванні та почав працювати.
https://tverezo.info/post/123692
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01.10.2020 11:46 Ответить
Никаких вакцин не хватит , если вы не прекратите делать дурную работу
Знакомая ходила сдавать тест напротив дома офицеров Киев . ВХОД В ЛАБОРАТОРИЮ ЧЕРЕЗ ПАРАДНОЕ С ЖИЛЬЦАМИ, очередь большая и тут же жильцы с детьми ходят
ВЫ СОВСЕМ ИДИОТЫ , Власть ????
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01.10.2020 11:49 Ответить
В ЕС сдача происходит В МОБИЛЬНЫХ ПАЛАТКАХ . Обычно запись по интернету на время
Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена ​​у співпраці - Цензор.НЕТ 1993
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01.10.2020 11:50 Ответить
зелена потвора
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01.10.2020 11:49 Ответить
Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена ​​у співпраці - Цензор.НЕТ 8230
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01.10.2020 11:51 Ответить
http://i.piccy.info/i9/00998fe71ac42ced9d0099d21b1c818e/1601539949/447033/1380029/2502seledka.jpg порохоботы налетай
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01.10.2020 11:49 Ответить
спасибо, очень вкусно. А что это вас на рыбку потянуло? беременны переменами?
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01.10.2020 11:50 Ответить
Преждевременный выкидыш там...
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01.10.2020 11:52 Ответить
Кушайте на здоровье, только снова не обкакайтесь.
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01.10.2020 11:56 Ответить
зеленский рассчитывает на всех вокруг, кроме самого себя.

у меня есть для него совет: нужно просто перестать красть
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01.10.2020 11:49 Ответить
Яке ж воно обонутое... Короновирусом Китай нас уже обеспечил...
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01.10.2020 11:51 Ответить
Адійот хоче взагалі нас знищити як народ. Нарік клятий, ти коли-небуть щось китайське собі колов, нюхав, пив?
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01.10.2020 11:54 Ответить
На первый взгляд кажется нелепым, что кто-то способен намеренно заразить здоровых добровольцев COVID-19, потенциально опасной для жизни болезнью, лекарство от которой до сих пор не найдено.
Однако учёные надеются, что эти испытания помогут ускорить разработку вакцин и сэкономить миллионы долларов.
Основная идея состоит в том, чтобы пропустить этапы исследования безопасности и эффективности лекарственных препаратов на животных, которые обычно предшествуют человеческим, и заразить вирусом непосредственно добровольцев, а затем вводить добровольцам теоретически перспективные вакцинные составы.
Таким образом, люди превращаются в подопытных морских свинок. Такое предложение заставляет Гиппократа переворачиваться в гробу и приводит биоэтиков в ужас

: https://regnum.ru/news/polit/2956316.html
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01.10.2020 11:54 Ответить
Нужно решать вопрос с Мотор Сичью..Китайцы настаивают,но СБУ должно наложить вето на вступление китайцев в права собственности.Иначе США даст хорошего шалабана власти.Китай экономически колонизирует зависимые от него страны.Это не следует забывать.Китай в одной связке с Ордой,как и Вьетнам..И надо исходить из этого.Китаю просто интересно на наших плечах влезть в Европу.Я не думаю,что Зе настолько наивен.Наши урки по прежнему торгуют с ордой,тянут оттуда легальный и нелегальный импорт.Это в принципе недопустимо.Мы не должны кормить орду долларами.Нужно рвать любые,и особенно культурные отношения.Вообще желательно кириллицу заменить на латиницу ,как в украинском языке,так и русском в Украине.Даже вопреки воплям разных клерикалов.
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01.10.2020 11:55 Ответить
Китай в одной связке с Ордой

маячня.

бо Китай провадить свою,дуже довгострокову політику,У якій Не існує,наприклад,російського "Зауралья"...
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01.10.2020 12:08 Ответить
а шо замена кириллицы даст...а ну расскажь, только в парламентских vyrazah...
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01.10.2020 12:28 Ответить
Пускай Зе эту вакцину себе в мозг кольнет.
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01.10.2020 11:59 Ответить
Не обязательно в мозг. Пусть просто первым применит ее на себе и своей семье, в прямом эфире.
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01.10.2020 12:14 Ответить
"зе слуга" отрубает американско-европейскую руку ,и тянет Украину в сторону рашистско- китайского мирового корупционного болота.
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01.10.2020 12:01 Ответить
Якась логіка є..

Китайський товар дешевший західного завжди.. )))))
і китайська вакцина ,якщо зроблена для себе,все таки буде допомагати,а не шкодити на відміну від російської ..

проблема лише у тому,що до створення китайської вацини ДУЖЕ ДАЛЕКО.
найдалі просунулись,здається ,німці...
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01.10.2020 12:06 Ответить
Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена ​​у співпраці - Цензор.НЕТ 804
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01.10.2020 12:13 Ответить
это зеля красной тряпкой быдло дразнит. Но даже оно знает что любой грип или ковид мутирует в течении года.Поэтому против ОРВИ вакцин не бывает. Вакцина дорога к началу эпидемии как ложка к обеду. А зеля решил помле драки руками помахать. Ну и бабла срубить.
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01.10.2020 12:13 Ответить
Это потому что обещанный мильён за вакцину Зеля уже растратил на другое?)) Теперь токо Китай нам поможет?
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01.10.2020 12:14 Ответить
После того как Китай признал Лукашенко !!! Не думаю, что стоит торопится!!!!
Комуняки они и есть комуняки!!!! И нечего с ними заигрывать, ничего хорошего там не будет!
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01.10.2020 12:19 Ответить
Спасибо за коронорвирус, очень надеемся на вакцину и сотрудничество в инвестиционной деятельности, если такие инвестиции как делает "няня" - Зеленский с государственными облигациями и "зеленой" э/э,что в результате инвестиций бюджет не преобретает, а теряет,выплачивая олигархическому бизнесу, то у Украины не останестя денег не только на разработку своих вакцин, но и вообще ни на что, теперь выбрали Президента, а"няня" нам расказывает, что Украина бідна країна, на короновірус грошей не вистачае.
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01.10.2020 12:20 Ответить
Можно одним словом? ...тогда-ИДИОТ!
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01.10.2020 12:24 Ответить
Невже ще знаходиться хтось, хто вважає цього зебіла своїм президентом? Це ж президент дебілів!
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01.10.2020 12:27 Ответить
скорише всего буде как с газом: кацапы продадут вакцину китайцам, а те уже другим как свою, и все об этом будут знать, но это уже будет вроде как морально приемлемо...
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01.10.2020 12:31 Ответить
Китайские комуняки, которые уже два раза поздравили комуняку-уголовника, лукаша ничуть не лучше кремлевских комуняк, блазень не должен об этом забывать, а то Украина попадет из огня, да в полумья.
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01.10.2020 12:44 Ответить
Ха сам китайчатиной колется, дебил ЗЕленый.
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01.10.2020 12:51 Ответить
Зависимый идиот и враг не должен быть президентом...
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01.10.2020 12:59 Ответить
https://genshtab.info/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C "Дорогой народ. На протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я ощущал сердцем. Это была не только моя работа. Правда, это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо"
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01.10.2020 13:41 Ответить
Китай? китал заразил всю планету. и у них еще....................
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08.10.2020 18:41 Ответить
 
 