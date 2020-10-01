Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Причиной масштабного пожара на Луганщине является применение российскими наемниками трассирующих пуль, повлекших поджог сухой растительности.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"30 сентября, противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине. Из-за сильных порывов ветра отдельные очаги возгорания за несколько часов превратились в настоящую огненную стихию, которая в целом охватила более 85 гектаров", - говорится в сообщении.

На данный момент, решением командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Владимира Кравченко к ликвидации пожаров привлечено 450 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

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Отмечается, что тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.

"На текущий момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотенное и Северодонецк.

Учитывая опасность, из н.п. Капитаново и Муратово осуществлена ​​эвакуация местных жителей, к проведению которой присоединились и военнослужащие Объединенных сил.

По предварительным данным, пожарами повреждены 250 домов гражданского населения", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.















