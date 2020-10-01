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Новости Агрессия России против Украины Пожары в Украине Война
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Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Причиной масштабного пожара на Луганщине является применение российскими наемниками трассирующих пуль, повлекших поджог сухой растительности.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"30 сентября, противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине. Из-за сильных порывов ветра отдельные очаги возгорания за несколько часов превратились в настоящую огненную стихию, которая в целом охватила более 85 гектаров", - говорится в сообщении.

На данный момент, решением командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Владимира Кравченко к ликвидации пожаров привлечено 450 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

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Отмечается, что тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.

"На текущий момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотенное и Северодонецк.

Учитывая опасность, из н.п. Капитаново и Муратово осуществлена ​​эвакуация местных жителей, к проведению которой присоединились и военнослужащие Объединенных сил.

По предварительным данным, пожарами повреждены 250 домов гражданского населения", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС 01
Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС 02
Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС 03
Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС 04
Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС 05
Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС 06
Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС 07
Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС 08

Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС 09

обстрел (27742) пожар (5969) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+21
ниче страшного, это же несистемно, зе не среагирует на провокации а просто утрется
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01.10.2020 11:44
+13
Чем такие действия орков отличаются от террористического акта?
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01.10.2020 11:45
+10
Обстрела? А величайший дегенерат говорит, что устойчивая тишина...
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01.10.2020 11:55
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ниче страшного, это же несистемно, зе не среагирует на провокации а просто утрется
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01.10.2020 11:44 Ответить
просто перестань те стрелять трассерами ихтамнеты.
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01.10.2020 11:46 Ответить
Чем такие действия орков отличаются от террористического акта?
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01.10.2020 11:45 Ответить
так режим же тишины, обстрелов нет! или для отмазки безалаберности власти, можно и озвучить нарушения перемирия?
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01.10.2020 11:45 Ответить
або проговорилися і обстріли є, і наша влада про дотримання перемирря розказує байки і штрафує наших солдат за постріли у відповідь.
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01.10.2020 13:36 Ответить
Всі помітили що нема ранкового зведення ООС?- А тому що сю ніч капець творився.
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01.10.2020 11:46 Ответить
Обстрела? А величайший дегенерат говорит, что устойчивая тишина...
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01.10.2020 11:55 Ответить
Что же надо сделать орками что оос посчитало серьезным,уже обстреливают,подрывают,раненые есть,мины ставят,огнем сжигают
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01.10.2020 11:59 Ответить
с поджигателями раньше самосудом разбирались всем миром
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01.10.2020 11:59 Ответить
Это поклеп. Не могли ихтамнеты стрелять потому шо прекращение огня. Сами подожглись.
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01.10.2020 12:03 Ответить
Зельц сглатывает
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01.10.2020 12:03 Ответить
Главнає-єта перестать стрєлять... До речі,а може дєрьмака гасити пожежі відправити?
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01.10.2020 12:03 Ответить
Ждем. Скоро приедут всей фракцией слуг Урода. Арахамия обещал.
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01.10.2020 12:06 Ответить
Утин! Введи пожарные войска!
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01.10.2020 12:09 Ответить
Интересно у местных ватных погорельцев хоть немного глаза на "братушек" открылись или все так же "всу их обстреливает"...
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01.10.2020 12:09 Ответить
Там только могила "глаза откроет". Знаю по своим родственникам оттуда.
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01.10.2020 12:21 Ответить
Открылись. Штепу выберут опять головою Славянска. Гирькина - ее замом.
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01.10.2020 13:33 Ответить
От те раз,зеленые имбицилы крест на пузе ложат что обстрелов нет и тут трасирующие пули.Неожиданно.
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01.10.2020 12:36 Ответить
Не може бути ! В нас же МИР !
Зеля все зробив, щоб люди не згадували про війну, не шанували військових. Прирівняв наших захисників до вчителів, лікарів, тощо.
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01.10.2020 12:43 Ответить
......"30 сентября, противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине............

ТАК ВСИПТЕ ЇМ ОТВЕТКУ ,,,ХАЙ ПОНЮХАЮТЬ І ПОГОРЯТЬ ЗАОДНО...
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01.10.2020 12:51 Ответить
нашим нельзя...табу ото бубу-чки... (плюс штрафы за "ответку")
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01.10.2020 13:18 Ответить
Тю, а шо, война ищё идёт? Они шо, газет не читают?
Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 9328
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01.10.2020 13:03 Ответить
Нарешті, устафшиє ат вайни відпочивають. Дочекались, сцуки.
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01.10.2020 13:19 Ответить
Тобто цими діями російські окупанти спричинили загибель 10 цивільних. Бо вже загинуло офіційно 10 людей від цих пожеж. Зеленський, ці жертви на тобі. Це такі умови твого перемир'я з російськими окупантами?
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01.10.2020 14:31 Ответить
 
 