Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж
Причиной масштабного пожара на Луганщине является применение российскими наемниками трассирующих пуль, повлекших поджог сухой растительности.
Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.
"30 сентября, противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине. Из-за сильных порывов ветра отдельные очаги возгорания за несколько часов превратились в настоящую огненную стихию, которая в целом охватила более 85 гектаров", - говорится в сообщении.
На данный момент, решением командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Владимира Кравченко к ликвидации пожаров привлечено 450 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.
Отмечается, что тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.
"На текущий момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотенное и Северодонецк.
Учитывая опасность, из н.п. Капитаново и Муратово осуществлена эвакуация местных жителей, к проведению которой присоединились и военнослужащие Объединенных сил.
По предварительным данным, пожарами повреждены 250 домов гражданского населения", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.
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