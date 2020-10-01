393 шахтера Криворожского железорудного комбината поднялись на поверхность: на трех шахтах возобновляется производство, - нардеп "Батькивщины" Волынец

На трех шахтах, где закончились протестные акции, возобновляется производство.

Почти 400 шахтеров шахт "Родина", "Гвардейская" и "Терновская" Криворожского железорудного комбината прекратили подземный протест и поднялись на поверхность, продолжают бастовать 24 работника шахты "Октябрьская". Об этом УНИАН сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

"В подземных протестах принимали участие 417 шахтеров. Сначала 415, потом прибавились две женщины. Сейчас под землей 24. То есть поднялись 393 шахтера", - сказал Волынец.

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Также он отметил, что на трех шахтах, где закончились протестные акции, возобновляется производство.

"Начинают работать по добыче, начинаются ремонтные работы, потому что во время простоя не все поддерживалось в надлежащем состоянии", - сообщил он.

Как сообщалось, 3 сентября горняки железорудной шахты "Октябрьская" в Кривом Роге после ночной смены отказались подниматься на поверхность. Они объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж по спискам 1 и 2, а также прекратить нарушения при аттестации.

24 сентября руководство Криворожского железорудного комбината заявило, что, поскольку дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров, объявлено о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и выводе всех коллективов в простой.