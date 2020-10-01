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Пограничников будут судить за незаконное задержание Саакашвили во время перемещения в Польшу в 2018 году, - Офис Генпрокурора

Пограничников будут судить за незаконное задержание Саакашвили во время перемещения в Польшу в 2018 году, - Офис Генпрокурора

Офисом Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший директор Департамента оперативной деятельности и начальник Отдельного отдела для выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины организовали и в феврале 2018 осуществили незаконное задержание М. Саакашвили в г. Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Республику Польша в порядке реадмиссии", - говорится в сообщении.

Что касается других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к совершению указанного уголовного преступления, расследование продолжается.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

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Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, среди которых был и тогдашний внефракционный нардеп Виктор Чумак. Пересечение госграницы сопровождалось противостоянием с украинскими пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

В начале октября 2019 года Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года.

Также читайте: Венедиктова отказалась расследовать заявление о том, что "слуга народа" Халимон якобы требовал взятку, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Госпогранслужба (6568) пограничники (1583) Саакашвили Михеил (3307) суд (25137) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+49
Эх пожалел Порох Карсона надо было не в Польшу депортировать а в Грузию!
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01.10.2020 11:49 Ответить
+41
А самого Саакашвили не будут судить за прорыв границы Украины. Жаль, что пограничники тогда не открыли огонь на поражение, наверное сами теперь жалеют.
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01.10.2020 11:51 Ответить
+40
Взагалі-то, прикордонники керувались офіційним статусом Саакашвілі. як такого що немає (позбавлений) українського громадянства в їх діях немає складу злочину.
Черговий брєд сивої кобили під назвою "правоохоронні" органи.
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01.10.2020 12:00 Ответить
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Страница 2 из 2
Щось, якраз Ви петляєте... все що я написав про Михо правда, й то факт, а чи законно, чи ні -- нехай то вирішує КС.
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16.10.2020 14:33 Ответить
В Грузии пророссийское правительство слепило за расстрату бюджетных денег против него дело за 2 костюма которые ему купила охранна .
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16.10.2020 17:21 Ответить
по ньому є кримінальні провадження, одне з яких організація замовного вбивства. -- костюми, нюню
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19.10.2020 12:52 Ответить
Пограничников будут судить за незаконное задержание Саакашвили во время перемещения в Польшу в 2018 году, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6172
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01.10.2020 12:08 Ответить
Так эти ... обвиняемые перед этим ещё и гражданства его лишили.
Или ... я что-то путаю...
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01.10.2020 12:09 Ответить
Саакашвили имеет судимости?
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01.10.2020 12:15 Ответить
ну ладно. раз под дурачка косишь, почитай:
https://iz.ru/625169/2017-07-28/obnarodovano-zaiavlenie-saakashvili-na-poluchenie-grazhdanstva-ukrainy Кроме того, в документе Михаил Саакашвили подписался под тем, что осознает возможность утраты гражданства в случае предоставления им ложных сведений.
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01.10.2020 12:26 Ответить
Сомневаешься?
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01.10.2020 12:27 Ответить
Это от них ген. прокурорша прячется на гос.резиденции за 60000 тысяч в месяц?
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01.10.2020 12:14 Ответить
От сидите ви і нічого не знаєте

А там - Шабуніна засудили. Поки що - лише до штрафу аж у 850 грн. За невчасне подання декларації. Звісно цей неймовірний удар по бюджету антикорупціонера з з/п у $1500 викликав неймовірну істерику і галас "Вони самі такі!" Але водночас знаний антикорупціонер Шабунін продовжує стверджувати що про Порошенка він писав саму лише правду і нічого крім правди. Дивно, а от прокуратура Венедіктової стверджує що теж про Шабуніна пише лише правду - що він вкрав кошти фінансової допомоги на розвиток кримінальної юстиці в Україні. Спільні батли людей що говорять правду - найкраща підтримка попкорнової промисловості України. І з чистої допитливості. Цікаво у суді Шабунін кидав на землю документи - як він кидав в часи Порошенка документи військових, що насмілилися їхній панській милості принести повістку?

Дмитро Калинчук Вовнянко
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01.10.2020 12:16 Ответить
У батьків бородавочніка-шабуніна криша плахнула а ви його так.... Він грошики збирав з людей батькам на кришу...
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01.10.2020 12:33 Ответить
Так от хто найбільші корупціонери і кого Зєля обіцяв посадити!..Погранічнікі,які затримали Саакашвілі!..Так незабаром дійдем і до парковщиків,які дозволили припаркуватись біля Офісу Перзидента...
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01.10.2020 12:20 Ответить
Через кума-кума Саакашвили тоже посадят?
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01.10.2020 12:27 Ответить
когда этот цирк кончится..а проплаченые шабаши он должен сидеть в тюрьме или быть депортирован а они герои и порох....слабак надо было всех рыгов расстрелять и не было бы щас опопблока и опзж...ой мама...
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01.10.2020 12:28 Ответить
ви ж не дурний чоловік, а таку ахінею пишете...
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01.10.2020 12:31 Ответить
Тепер що,над одним із засновників ригобариг буде справжній суд.Не вірю-шоколадний відкупиться!
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01.10.2020 12:38 Ответить
ты что, не веришь своему кумиру?
https://nash.live/rus/news/politics/azarov-oproverh-tezis-chto-poroshenko-javljaetsja-odnim-iz-osnovatelej-partii-rehionov.html Азаров опроверг тезис, что Порошенко является одним из основателей "Партии Регионов"
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01.10.2020 12:43 Ответить
а кого будут судить за прорыв границы титушками и бандитами в том числе от тимошенко почему наши погранничники не стреляли на поражение...цирк.. а это не янтарь и сигареты..а потом кончают с собой..позор....где погран воска а не это цирк три калеки и показуха на мотоциклах
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01.10.2020 12:30 Ответить
Цікаво,а пороха за це також позбавлять громадянства та екстрадують на придністровя?
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01.10.2020 12:31 Ответить
а чё не в Израиль?
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01.10.2020 12:32 Ответить
А жадина шо,ще і реврей?
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01.10.2020 12:43 Ответить
а Болград шо, уже приднестровье?
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01.10.2020 12:44 Ответить
***** не сама мутит .....Это клоун распоясался.
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01.10.2020 12:32 Ответить
А отдавшего своей охране приказ на похищение человека? Опять заказчик не виноват?
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01.10.2020 12:37 Ответить
как там поживает распятый мальчик в трусиках?
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01.10.2020 12:39 Ответить
Це той мальчик Мішик під ГБР?Коли розпяли?
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01.10.2020 12:46 Ответить
не. тот, шо диспетчера Карлоса плачущими снегирями кормил.
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01.10.2020 12:49 Ответить
Скандалиста-Карлсона надобно бы грузинским властям передать.Ему там вс'ё вспомнят-как своих полит.опонентов по тюрмам сажал и мучил.Вмиг пропеллер ему "обрубают","борцуна за коррупцию".Он не способен ни на какие реформы-только чавкать и гавкать..Это его конек-визжать и брызгать слюной.Все реформы в Грузии провел Каха Бендукидзе а "саак" как павлин" распустил хвост и все лавры "реформатора" себе присвоил.
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01.10.2020 12:38 Ответить
Боїтеся Саака?
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01.10.2020 12:56 Ответить
Вот поэтому, когда речь идет о говне типа Михо, которое всегда всплывает, нужно исходить из принципа "нету тела - нету дела".
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01.10.2020 12:47 Ответить
Добре,але навіщо на власного монітора плюєте-там жеж камера.
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01.10.2020 12:50 Ответить
Скоро начнем судить офис генпрокурора с его прокуроршей... А вот там есть материальчик... за госизмену... мало не будет. Сушите сухари зеленые придурки.
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01.10.2020 12:48 Ответить
По закону погранцы должны были за прорыв границы пристрелить чебурека как сепара
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01.10.2020 12:50 Ответить
Кстати да. По закону тело Михо должно было остаться на границе.
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01.10.2020 12:55 Ответить
Ага, в Крыму не стреляли, а тут вдруг такие рэмбо с пулемётом... представляю эту картину...
Стрелять надо было в феврале-марте 2014 года!
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01.10.2020 17:21 Ответить
директор Департамента оперативной деятельности и начальник Отдельного отдела для выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины организовали и в феврале 2018 осуществили незаконное задержание М. Саакашвили в г. Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Республику Польша в порядке реадмиссии", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3222243

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А що, он отсебятину порол? Без указания высшего высокого уровня власти цей "директор" даже пукнуть боится, а не то что, дать команду "мешок на голову" президенту!!! суверенного государства!

Беззаконие в стране будет длится ровно столько, сколько высшие госслужащие будут неподсудны за деяния их.
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01.10.2020 12:51 Ответить
Президентом какого государства был Саака, когда обнюханый коксом по крышам в Киеве скакал?
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01.10.2020 12:57 Ответить
Так прахоботы волают, що Педро, как указано в конституции - пожизненный президент Украины! Следуя шляхами вашей логики - Педро вже не президент?
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01.10.2020 13:05 Ответить
зебыдло думает,что у нас с Грузией одна конституция?)
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01.10.2020 13:34 Ответить
Шото я такую фигню только в вашем зебильном исполнении видел. Ну и сам ЗЕ высрался на эту же тему уже, бо сцытся Пороха.

Вопрос не в том, что Порох пожизненнный президент.
Вопрос в том, что ЗЕ - кусок говна, а не президент.
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01.10.2020 14:29 Ответить
Порошенкові приготуватися.
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01.10.2020 12:52 Ответить
Шо опять?
Ты ше знаешь, что вы способны только подрочить на эту мысль.
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01.10.2020 12:56 Ответить
Тіло в тіло -оце діло?Тоді тільки язика в пороходупу.
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01.10.2020 12:59 Ответить
.юра доценко --а ты лечишься ? ведь головой об асфальт-это больно,да ? кацапское дерьмо !
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01.10.2020 13:06 Ответить
Ти не шуткуй так,Михо.Від однієї згадки про Саака на порсофермі діарея.А ту іще й ковід підкрався.Як би не покосило усіх-кому ж тоді зелені шмарклі жерти.
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01.10.2020 13:08 Ответить
Уберите психического!оно тут с унюханным Михо разговаривает.
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01.10.2020 13:37 Ответить
Пороху нанюхався,чи що-на святого Петра замахнувся?
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01.10.2020 14:18 Ответить
Так они реально упоротые.

ЗЕфилы и михофилы обычно упоротые, безграмотные имбицилы из самых низов общества.

И объясняется это очень просто - только с таким уровнем развития человек может воспринимать на веру то, что несут эти два наркомана.
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01.10.2020 14:32 Ответить
Ни фига не понятно. Если был указ о лишении гражданства, если Суд признал нарушение границы, зеленым пришлось ооочень постараться передать в суд обвинения.
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01.10.2020 13:27 Ответить
дело в суде рассыпется как порох
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01.10.2020 21:59 Ответить
Интересно, разделит ли Порошенко наказание с погранцами - устную команду давал ведь он. Хотя навряд ли - кишка тонка, да и исполнителей он всегда относил к быдлу.
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01.10.2020 13:32 Ответить
А тех, кто давал распоряжения, судить будут?
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01.10.2020 13:33 Ответить
Неа)а програнцы виноваты ,что не пристрелили всю ту мразь ,шо границу прорывала-вот это было бы по закону.
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01.10.2020 13:39 Ответить
По закону диктатора Петра Порошенка.
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01.10.2020 14:21 Ответить
Прикордонників судитимуть за незаконне затримання Саакашвілі під час переміщення до Польщі в 2018 році, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5001
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01.10.2020 13:37 Ответить
Що,ввернути педро в зад?
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01.10.2020 14:02 Ответить
Европейская http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/166 Конвенция о гражданстве , на которую сослались сторонники Саакашвили, была принята в 1997 году. Украина ратифицировала и подписала этот документ..
Как говорится в Европейской конвенции о гражданстве, "никто не может быть произвольно лишен своего гражданства", а государствам "следует избегать безгражданства".
КОНВЕНЦИЯ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПЕРЕЧИСЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО СИТУАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ СТРАНА МОЖЕТ ЛИШИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПАСПОРТА.
СРЕДИ НИХ "ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА, ПРЕДОСТАПЛЕНИЯ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИИЛИ СОКРЫТИЯ ЛЮБОГО ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ДЕЛУ ФАКТА, КАСАЮЩЕГОСЯ ЗАЯВИТЕЛЯ.
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01.10.2020 13:47 Ответить
Зебилоиды, расскажите нам пожалуйста, какие реформы этот карлсон сделал для Украины? Почему мы должны содержать за наши налоги этого брехуна?
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01.10.2020 13:48 Ответить
Он разворошил одесский клоповник. К сожалению, его быстро убрали Труханов с Порошенко, но всё-таки ему удалось их хоть немного, но напрячь.
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01.10.2020 17:22 Ответить
Ты про реформы расскажи, великого рехформатора)
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01.10.2020 17:41 Ответить
В ЕВРОПЕЙСКИХ СУДАХ СЛУШАЮТСЯ ДЕЛА, касающиеся лишения гражданства и ПОХОЖИЕ НА СЛУЧАЙ СААКАШВИЛИ. Самое известное из них связано с доктором Янко Роттманом.
Роттман, гражданин Австрии, БУДУЧИ ОБВИНЯЕМЫМ, НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ ОКОНЧАНИЯ СЛУШАНИЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ И УЕХАЛ В ГЕРМАНИЮ. Он ПОЛУЧИЛ НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО, потеряв при этом австрийское.
ОДНАКО КОГДА В ГЕРМАНИИ ВЛАСТИ УЗНАЛИ, ЧТО ОН СКРЫЛСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ, РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ
В итоге Роттман стал апатридом.РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ В итоге Роттман стал апатридом
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В ЛЮКСЕМБУРГЕ в итоге http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/08c135_en.pdf ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ГЕРМАНИЯНЕ НАРУШИЛА НИКАКИХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. Сейчас оно позволяет безусловно аннулировать гражданство, которое получено обманным путем.
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01.10.2020 13:48 Ответить
Именно после этого случая я перестал окончательно доверять Порошенко. И его конечно же нужно судить за это преступление против человеческой личности и достоинства.
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01.10.2020 14:03 Ответить
А чого ж грузинське барило, "великий юрист" не подав до суду ?
А потім, після українських інстанцій - пряменько в ЄСПЛ ?
Не знаєте ?
Тим більше, у цього чма - купа адвокатів.
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02.10.2020 05:55 Ответить
Простирадло не працює - Конституція України і фальсифікація поросенків з теперішнім та минулим часами у випадку з Саакашвілі саме і є порушенням Конституції з боку дуполизів Петі.Звичайно,винуваті у кіднепінгу мають бути покарані.
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01.10.2020 14:15 Ответить
З якоїсь причини, все що торкається сааки, перетворюється на сморід. "Талант".
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01.10.2020 14:49 Ответить
Красавы,15 лет мразям без права переписка,это если сдадут того,кто приказал нарушать закон.
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01.10.2020 15:00 Ответить
А яка користь від Саакашвілі Україні ? він нічого доброго не зробив лише бігає по теле шоу ,можна у'явити в якісь країні, що б президент іншої країни який засуджений на Батьківщині приїзжав в іншу країну повчавяк жити і який він мудрий.
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01.10.2020 15:49 Ответить
Він багато говорив емоційно про Україну, навіть демонстрував вражаючий фільм, у якому обіцяв українське щастя... Але я жодного разу не чула від нього про ЄС, чи НАТО. А ось Грузія і без нього вже за крок до НАТО.
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01.10.2020 21:12 Ответить
Сраку наХ... з України, зеленого квартального ...дараса на фонарі з його виродками, самкою та мамкою!
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01.10.2020 15:51 Ответить
"22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины."
Источник: https://censor.net/ru/n3222243
если это решение в силе то О ЧЕМ речь вААААЩЕ ???
зеленым клоунам все не ймется? )))
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01.10.2020 16:07 Ответить
предвыборная агитация )))
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01.10.2020 16:12 Ответить
потім будемо судити тіх, хто судив прикордонників, а Карлсон все одно потрапить за грати у Грузії
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01.10.2020 16:24 Ответить
Интересно, разделит ли Порошенко наказание с погранцами - устную команду давал ведь он. Хотя навряд ли - кишка тонка, да и исполнителей он всегда относил к быдлу.
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01.10.2020 17:11 Ответить
а Саака когда будут судить - за незаконный прорыв границу, да и погранцов тогда побили!
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01.10.2020 21:53 Ответить
А не того, чиї накази вони виконували?
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01.10.2020 20:23 Ответить
Петро має своїх кріпаків за худобу?А за кого барига має мати тих,які на його комлексі без оплати по три місяці (правда за гомеляс на самогон) працюють?Проте, всі в списках його сотень компаній під такими номерами його виборців ,наче з тавра на вусі худоби з того комплексу ВРХ.Це ж у навколишніх шести селах навіть не секрет,але на цензорі за таку інформацію вас ще й заспамлять.Коли Михо туди поїхав ще у 17-му і люди масово почали йому жалітися -що лишалося баризі? Мішка на голову Міхо-і в Польщу,мов скотину.
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01.10.2020 20:24 Ответить
Притулок, захист від правосуддя, громадянство. Ба, більше -- призначили його губернатором Одеської області. Але біженець Саако, пропрацювавши нетривалий час на престижній і хлібній посаді чекав від Пороха на запрошення до столиці на вищу посаду. Оскільки до Києва його не брали, він пішов у конфронтацію до президента-благодійника, взявся підбурювати народ, бунтувати, паплюжити президента. Його довго терпіли, і нарешті видворили, але, на жаль, не до Грузії, яка вимагала екстрадиції, а в Польщу, пожаліли йолопа ще раз. Не дарма кажуть, що "благими намерениями усеяна дорога в ад". Він хотів всістися ще й у крісло президента.. Пусти свиню за стіл -- вона й ноги на стіл.
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01.10.2020 21:34 Ответить
Єдиний вихід для диктатора-аби Михо відкликав свою заявку.
Інакше-сім років буцигарні баризі не оминунути.
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01.10.2020 23:16 Ответить
Будут судить исполнителей которым в случае отказа угрожала бы еще более суровое наказание...Сивочоле гивно ни при чем,как всегда...
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02.10.2020 02:14 Ответить
Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

... осуществили незаконное задержание М. Саакашвили в г. Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Республику Польша в порядке реадмиссии", - говорится в сообщении.

Цього вгодованого психопата ніхто громадянства не позбавляв. Ну, скільки можна цю безграмотність множити...
Порошенко скасував надання персонажу громадянства України. Це - не одне й те саме.

А на підставі чого затримання незаконне ? Уже теж сто разів пояснили.

Але кагал вирішив піти своїм шляхом. Давно про Мішутку чути не було. Нічого. І тля щезне, і зе-зграя, і апатрид з ними ...
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02.10.2020 05:48 Ответить
Щезнуть кляті порошенки,як роса на сонці.
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02.10.2020 07:06 Ответить
Еще не реванш, нет?
Гребаный, отстойный, не прекращающийся пи...дец!
Этот позор когда ни будь закончится?
Почему Михуил не хочет на родину?!
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03.10.2020 15:35 Ответить
Цей жирний пацюк гастролював в Україні на російські гроші, його і його касира пожаліли, не судили, відпустили і тепер маємо халепу: пацюки в пошані у зелених, а патріотам і захисникам країни суд. Пацюків не можна жаліти
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04.10.2020 17:51 Ответить
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