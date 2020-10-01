Пограничников будут судить за незаконное задержание Саакашвили во время перемещения в Польшу в 2018 году, - Офис Генпрокурора
Офисом Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Досудебным расследованием установлено, что бывший директор Департамента оперативной деятельности и начальник Отдельного отдела для выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины организовали и в феврале 2018 осуществили незаконное задержание М. Саакашвили в г. Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Республику Польша в порядке реадмиссии", - говорится в сообщении.
Что касается других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к совершению указанного уголовного преступления, расследование продолжается.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.
Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.
10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, среди которых был и тогдашний внефракционный нардеп Виктор Чумак. Пересечение госграницы сопровождалось противостоянием с украинскими пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".
28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.
В начале октября 2019 года Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года.
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https://iz.ru/625169/2017-07-28/obnarodovano-zaiavlenie-saakashvili-na-poluchenie-grazhdanstva-ukrainy Кроме того, в документе Михаил Саакашвили подписался под тем, что осознает возможность утраты гражданства в случае предоставления им ложных сведений.
А там - Шабуніна засудили. Поки що - лише до штрафу аж у 850 грн. За невчасне подання декларації. Звісно цей неймовірний удар по бюджету антикорупціонера з з/п у $1500 викликав неймовірну істерику і галас "Вони самі такі!" Але водночас знаний антикорупціонер Шабунін продовжує стверджувати що про Порошенка він писав саму лише правду і нічого крім правди. Дивно, а от прокуратура Венедіктової стверджує що теж про Шабуніна пише лише правду - що він вкрав кошти фінансової допомоги на розвиток кримінальної юстиці в Україні. Спільні батли людей що говорять правду - найкраща підтримка попкорнової промисловості України. І з чистої допитливості. Цікаво у суді Шабунін кидав на землю документи - як він кидав в часи Порошенка документи військових, що насмілилися їхній панській милості принести повістку?
Дмитро Калинчук Вовнянко
https://nash.live/rus/news/politics/azarov-oproverh-tezis-chto-poroshenko-javljaetsja-odnim-iz-osnovatelej-partii-rehionov.html Азаров опроверг тезис, что Порошенко является одним из основателей "Партии Регионов"
Стрелять надо было в феврале-марте 2014 года!
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А що, он отсебятину порол? Без указания высшего высокого уровня власти цей "директор" даже пукнуть боится, а не то что, дать команду "мешок на голову" президенту!!! суверенного государства!
Беззаконие в стране будет длится ровно столько, сколько высшие госслужащие будут неподсудны за деяния их.
Вопрос не в том, что Порох пожизненнный президент.
Вопрос в том, что ЗЕ - кусок говна, а не президент.
Ты ше знаешь, что вы способны только подрочить на эту мысль.
ЗЕфилы и михофилы обычно упоротые, безграмотные имбицилы из самых низов общества.
И объясняется это очень просто - только с таким уровнем развития человек может воспринимать на веру то, что несут эти два наркомана.
Как говорится в Европейской конвенции о гражданстве, "никто не может быть произвольно лишен своего гражданства", а государствам "следует избегать безгражданства".
КОНВЕНЦИЯ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПЕРЕЧИСЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО СИТУАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ СТРАНА МОЖЕТ ЛИШИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПАСПОРТА.
СРЕДИ НИХ "ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА, ПРЕДОСТАПЛЕНИЯ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИИЛИ СОКРЫТИЯ ЛЮБОГО ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ДЕЛУ ФАКТА, КАСАЮЩЕГОСЯ ЗАЯВИТЕЛЯ.
Роттман, гражданин Австрии, БУДУЧИ ОБВИНЯЕМЫМ, НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ ОКОНЧАНИЯ СЛУШАНИЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ И УЕХАЛ В ГЕРМАНИЮ. Он ПОЛУЧИЛ НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО, потеряв при этом австрийское.
ОДНАКО КОГДА В ГЕРМАНИИ ВЛАСТИ УЗНАЛИ, ЧТО ОН СКРЫЛСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ, РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ
В итоге Роттман стал апатридом.РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ В итоге Роттман стал апатридом
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В ЛЮКСЕМБУРГЕ в итоге http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/08c135_en.pdf ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ГЕРМАНИЯНЕ НАРУШИЛА НИКАКИХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. Сейчас оно позволяет безусловно аннулировать гражданство, которое получено обманным путем.
А потім, після українських інстанцій - пряменько в ЄСПЛ ?
Не знаєте ?
Тим більше, у цього чма - купа адвокатів.
Источник: https://censor.net/ru/n3222243
если это решение в силе то О ЧЕМ речь вААААЩЕ ???
зеленым клоунам все не ймется? )))
Інакше-сім років буцигарні баризі не оминунути.
... осуществили незаконное задержание М. Саакашвили в г. Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Республику Польша в порядке реадмиссии", - говорится в сообщении.
Цього вгодованого психопата ніхто громадянства не позбавляв. Ну, скільки можна цю безграмотність множити...
Порошенко скасував надання персонажу громадянства України. Це - не одне й те саме.
А на підставі чого затримання незаконне ? Уже теж сто разів пояснили.
Але кагал вирішив піти своїм шляхом. Давно про Мішутку чути не було. Нічого. І тля щезне, і зе-зграя, і апатрид з ними ...
Гребаный, отстойный, не прекращающийся пи...дец!
Этот позор когда ни будь закончится?
Почему Михуил не хочет на родину?!