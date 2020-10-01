Пограничников будут судить за незаконное задержание Саакашвили во время перемещения в Польшу в 2018 году, - Офис Генпрокурора

Офисом Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший директор Департамента оперативной деятельности и начальник Отдельного отдела для выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины организовали и в феврале 2018 осуществили незаконное задержание М. Саакашвили в г. Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Республику Польша в порядке реадмиссии", - говорится в сообщении.

Что касается других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к совершению указанного уголовного преступления, расследование продолжается.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

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Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, среди которых был и тогдашний внефракционный нардеп Виктор Чумак. Пересечение госграницы сопровождалось противостоянием с украинскими пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

В начале октября 2019 года Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года.

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