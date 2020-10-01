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Новости Коронавирус и карантин
2 020 23

Если все будет хорошо, то вакцина от коронавируса появится в Украине во второй половине 2021 г., - ВОЗ

Если все будет хорошо, то вакцина от коронавируса появится в Украине во второй половине 2021 г., - ВОЗ

Вакцина в Украине может быть доступна во второй половине 2021 для людей из уязвимых групп населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью "Суспильному".

"Всемирная организация здравоохранения, Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) и Коалиция за инновации по эпидемической готовности координируют работу по скорейшему обеспечению стран вакциной. У нас есть около 156 экономических структур, то есть стран и предприятий, объединенных желанием совместной разработки, которые разделяют намерение сделать вакцины доступными. Сегодня они охватывают 2/3 мирового населения", - сообщил он.

Также Хабихт сообщил, что в настоящее время есть более 200 экспериментальных вакцин, которые находятся на разной стадии развития в лабораториях или на разных типах испытаний. И из них уже 8 вакцин, которые находятся в третьей фазе клинических испытаний, и еще одна вакцина сейчас рассматриваетя. Поэтому на самом деле есть 9 вакцин, которые до конца декабря 2020 должны показать результаты, которые можно будет начать изучать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К концу года в Украине прогнозируем до 9 тыс. новых случаев коронавируса ежедневно, - представитель ВОЗ Хабихт

"Итак, что мы можем сказать: если все будет получаться очень хорошо, то вакцина в Украине может быть доступна во второй половине 2021 для людей из уязвимых групп населения", - сообщил он.

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) Ярно Хабихт (15) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Ошибаетесь!
Если все будет хорошо и клоуны вернутся в цирк, вакцина в Украине появится гораздо раньше!
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01.10.2020 11:50 Ответить
+3
нахрен етот вос с вот таким хабитом нужен? чисто пресконференции проводить с умным лицом. правильно трамп их пробросил с баблом. если все будет хорошо о закупят ету вакцину и без хабита с его умозаключениями
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01.10.2020 11:52 Ответить
+2
Что значит выражение - "если все будет хорошо"? Прошу аппарат президента обратить внимание на данное словосочетание и активно его использовать при написании речей для президента. Например: если все будет хорошо, то зарплата учителей составит 4000 у.е. или если все будет хорошо, то мы вернём Крым или если все будет хорошо то мы победим коррупцию. Тогда речи Зеленского не будут настолько шокировать уши украинцев и засияют совершенно другими гранями. То что Володя сегодня испражняет в массы у большинства вызывает негативные эмоции, отвращение и острое желание назвать его пи@доболом.
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01.10.2020 12:21 Ответить
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Ложь. Вакцина пойдет в Епицентр. Карлик возмет под "личний контроль"
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01.10.2020 11:50 Ответить
Ошибаетесь!
Если все будет хорошо и клоуны вернутся в цирк, вакцина в Украине появится гораздо раньше!
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01.10.2020 11:50 Ответить
нахрен етот вос с вот таким хабитом нужен? чисто пресконференции проводить с умным лицом. правильно трамп их пробросил с баблом. если все будет хорошо о закупят ету вакцину и без хабита с его умозаключениями
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01.10.2020 11:52 Ответить
А если всьо будет плоха?
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01.10.2020 11:52 Ответить
Така доля лоха.
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01.10.2020 11:54 Ответить
Тогда прививать будут от зедебильства.
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01.10.2020 11:56 Ответить
Імовірність того, що динозаври виживуть, складає 50 відсотків: або виживуть, або ні.
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01.10.2020 12:15 Ответить
Вирус вроде же мутирует, а значит шо разрабы вакцины.... =:
Если все будет хорошо, то вакцина от коронавируса появится в Украине во второй половине 2021 г., - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9094
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01.10.2020 11:53 Ответить
в сша уже есть, в китае думаю и была сразу с вирусом
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01.10.2020 11:55 Ответить
если все будет хорошо, то во второй половине 21 г, цирк с клоуном, пойдут в небытие.
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01.10.2020 11:56 Ответить
Вакцина от штамма, который будет активен в 2022г?
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01.10.2020 12:09 Ответить
Так, себе, новость.
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01.10.2020 12:15 Ответить
Словосполучення "якщо все буде добре" означає,що в Україну піде експериментальна вакцина...Якщо все буде добре - її продовжать поставляти,якщо все буде погано - будуть експериментувати далі...Інколи ось так влада проговорюється,в силу вродженого дебілізму...
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01.10.2020 12:15 Ответить
Что значит выражение - "если все будет хорошо"? Прошу аппарат президента обратить внимание на данное словосочетание и активно его использовать при написании речей для президента. Например: если все будет хорошо, то зарплата учителей составит 4000 у.е. или если все будет хорошо, то мы вернём Крым или если все будет хорошо то мы победим коррупцию. Тогда речи Зеленского не будут настолько шокировать уши украинцев и засияют совершенно другими гранями. То что Володя сегодня испражняет в массы у большинства вызывает негативные эмоции, отвращение и острое желание назвать его пи@доболом.
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01.10.2020 12:21 Ответить
В БРАЗИЛИИ НАЧАЛИ ТЕСТИРОВАТЬ НА ЛЮДЯХ КИТАЙСКУЮ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА
22.07.2020 13:07
Если результаты будут успешными, то препарат начнут выпускать уже в начале следующего года.
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-brazylyy-nachaly-testyrovat-na-liudiakh-kytaiskuiu-vaktsynu-ot-koronavyrusa-219966.html
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01.10.2020 12:21 Ответить
В фавелах?
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01.10.2020 12:32 Ответить
А це ні на що не спроможне, окрім проїдання грошей, збіговисько дармоїдів під назвою "вооз" ще існує? Китайці ще годують це комуняцьке брехливе кодло?
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01.10.2020 12:26 Ответить
ну комуняки или зе к етой кодле не при чем - кормят ету шаражкину конторку всем миром, вот только дядька трамп первым сказал нахер нахер
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01.10.2020 12:42 Ответить
комуняки з китаю поставили до керівництва "вооз" комуняку-маріонетку з Африки. Ото й усього. І ця маріонетка приховувала масштаби та справжню небезпеку "ковід-у", що почав поширюватися з китаю.
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01.10.2020 12:57 Ответить
у нас в конце октября, к 3му ноября последний срок - рыжий сказал.
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01.10.2020 13:04 Ответить
К концу 2021 года она уже никому не будет нужна - все переболеют
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01.10.2020 13:27 Ответить
Срака - це не частина тіла, це - дія. А повна срака- це комплекс дій.
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01.10.2020 13:40 Ответить
А шо во второй половине 21г в уязвимой группе еще не все перемрут?
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01.10.2020 13:42 Ответить
 
 