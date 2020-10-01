Если все будет хорошо, то вакцина от коронавируса появится в Украине во второй половине 2021 г., - ВОЗ

Вакцина в Украине может быть доступна во второй половине 2021 для людей из уязвимых групп населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью "Суспильному".

"Всемирная организация здравоохранения, Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) и Коалиция за инновации по эпидемической готовности координируют работу по скорейшему обеспечению стран вакциной. У нас есть около 156 экономических структур, то есть стран и предприятий, объединенных желанием совместной разработки, которые разделяют намерение сделать вакцины доступными. Сегодня они охватывают 2/3 мирового населения", - сообщил он.

Также Хабихт сообщил, что в настоящее время есть более 200 экспериментальных вакцин, которые находятся на разной стадии развития в лабораториях или на разных типах испытаний. И из них уже 8 вакцин, которые находятся в третьей фазе клинических испытаний, и еще одна вакцина сейчас рассматриваетя. Поэтому на самом деле есть 9 вакцин, которые до конца декабря 2020 должны показать результаты, которые можно будет начать изучать.

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"Итак, что мы можем сказать: если все будет получаться очень хорошо, то вакцина в Украине может быть доступна во второй половине 2021 для людей из уязвимых групп населения", - сообщил он.