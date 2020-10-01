Определенного препарата, который бы вылечил людей от COVID-19 нет, но есть те, которые уменьшают вероятность смерти в 5 раз, - ВОЗ
Не существует определенного единственного препарата, который бы вылечил людей от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью "Суспильному".
"Не существует определенного единственного препарата, который бы нас вылечил. И нет никакого чудодейственного препарата, который человек мог бы принимать дома в случае легкого течения. О чем мы также узнали во время вспышки COVID-19 - это о важности кислородной терапии", - сказал Хабихт.
По его словам, последние испытания отмечают, что некоторые кортикостероиды, такие как дексаметазон, дают определенный эффект, если применять их для пациентов, которые уже находятся на вентиляции.
"Это касается очень серьезных случаев в больницах, где обеспечивается искусственная вентиляция легких. Результаты показывают, что использование этого препарата, прежде всего, уменьшает вероятность наступления смерти в 5 раз. Также необходимо помнить о кислородной терапии, которая также уменьшает вероятность негативных результатов лечения", - отметил Хабихт.
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"негативных результатов лечения", а негативных результатов болезни?
Роботи міжнародної дослідницької групи (зокрема це міжнародні корпорації - СЕРІ, NIH, Імперській коледж в Лондоні, японські спеціалісти і Уханьский інститут вірусології (КНР) велися ( в Ухані США фінансували роботи до квітня 2020), зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому коронавірусу здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус».Якщо Ви проти інсинуацій і горою за правду створіть міжнародний трибунал в ООН і провести розслідування.
Ти, для початку, придурку, уясни хоча б таке - від Ковід ліків НЕ ІСНУЄ! Від слова ЗОВСІМ. А тепер попробуй подумати, яким чином на тому заробляє Гейтс? Хоча, тобі ж чіп він вживив і 5G мішає. Одним словом ПНАХ, дебіле.
А что вы не слышали про бактериологическое оружие массового паражения?, когда вирусы и бактерии уже давно культивируют и их давно используют в разных целях в том числе для уничтожения грызунов,или этот вирус на базаре в Ухани продавцы летучих мышей создали?, так почему они в природе не всречаются? Модет Covid-19 вообще не существует?.
И причем здесь 5 G, Озириус про это не писал , много не адекватных оскарблений и выдумок по отношению к собеседнику.
До речі, знаки запитання разом з комами чи крапками в твоєму тексті яку роль виконують? Це, щоб ніхто не догадався який ти ідіот?
Все идиоты и ни чего не понимают , должны соглашаться с гейтцом, соросом и подпевалами,потому что они самые умные.
Любая домозозяйка знает даже из школьного курса, что культивируются вирусы в научных целях уде давно с 60 годов, а вы думаете, всеидиоты и в школе ГО не проходили у нас пол страны медики, а вы умные, поэтому уменьшаете финансирование образования,что бы деньги шли на высокие % финансовой пирамды гос.долга разоряя страну , снимаете гос.заказ вирусологов и эпидемиологов,что бы быть на шару хозяевами,отрицаете плаквинил, как лекарство или не отрицаешь тогда ты заблудшая овечька но со соросятинским тупым но снобизмом.