РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10943 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 439 24

Определенного препарата, который бы вылечил людей от COVID-19 нет, но есть те, которые уменьшают вероятность смерти в 5 раз, - ВОЗ

Определенного препарата, который бы вылечил людей от COVID-19 нет, но есть те, которые уменьшают вероятность смерти в 5 раз, - ВОЗ

Не существует определенного единственного препарата, который бы вылечил людей от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью "Суспильному".

"Не существует определенного единственного препарата, который бы нас вылечил. И нет никакого чудодейственного препарата, который человек мог бы принимать дома в случае легкого течения. О чем мы также узнали во время вспышки COVID-19 - это о важности кислородной терапии", - сказал Хабихт.

По его словам, последние испытания отмечают, что некоторые кортикостероиды, такие как дексаметазон, дают определенный эффект, если применять их для пациентов, которые уже находятся на вентиляции.

"Это касается очень серьезных случаев в больницах, где обеспечивается искусственная вентиляция легких. Результаты показывают, что использование этого препарата, прежде всего, уменьшает вероятность наступления смерти в 5 раз. Также необходимо помнить о кислородной терапии, которая также уменьшает вероятность негативных результатов лечения", - отметил Хабихт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если все будет хорошо, то вакцина от коронавируса появится в Украине во второй половине 2021 г., - ВОЗ

карантин (16729) COVID-19 (18608) Ярно Хабихт (15) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
"Зменшення імовірності" - улюблений розводняк лікарів...
показать весь комментарий
01.10.2020 12:10 Ответить
+2
"уменьшает вероятность негативных результатов лечения" - красиво сказано!
"негативных результатов лечения", а негативных результатов болезни?
показать весь комментарий
01.10.2020 12:11 Ответить
+2
По Фрейду?
показать весь комментарий
01.10.2020 12:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дексаметазон - уменьшает смерть от коронавируса в пять раз - прощай дексаметазон в аптеках)
показать весь комментарий
01.10.2020 12:02 Ответить
а реально было шо Трамп высрал шо типо мона вирус мутузить средствами для кухни - и отравилась куча дураков
показать весь комментарий
01.10.2020 12:03 Ответить
Трамп сам себе кол-во потенциальных избирателей уменьшил)))))))))))
показать весь комментарий
01.10.2020 12:32 Ответить
Поставьте кота на его место(в Канаде выбрали же кота мэром города, не шутка!), он бы более информативно сказал. И коту в год надо 1000евро, ну, с доплатами, то 5000(лосось, фарш из камбалы, нога Путина в березовом соусе) - тот же эффект будет. Но бабла поменьше потратите.
показать весь комментарий
01.10.2020 12:02 Ответить
"Зменшення імовірності" - улюблений розводняк лікарів...
показать весь комментарий
01.10.2020 12:10 Ответить
"уменьшает вероятность негативных результатов лечения" - красиво сказано!
"негативных результатов лечения", а негативных результатов болезни?
показать весь комментарий
01.10.2020 12:11 Ответить
По Фрейду?
показать весь комментарий
01.10.2020 12:27 Ответить
А ви що хотіли щоб Білл Гейтс платив неосвітченим профанам? Доктор Барік знає добре вірусологію і їсть хліб не даремно, він виконав замовлення фармкорпорацій і створив ефективну біологічну зброю для всього світу, за лікування якої потрібно платити великі кошти пану Біллу і Мелінді Гейтсам та їх фармкорпораціям.
показать весь комментарий
01.10.2020 12:56 Ответить
В статі журналу "Природна медицина" за 2015 рік A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 і хто цікавиться прочитайте:
Роботи міжнародної дослідницької групи (зокрема це міжнародні корпорації - СЕРІ, NIH, Імперській коледж в Лондоні, японські спеціалісти і Уханьский інститут вірусології (КНР) велися ( в Ухані США фінансували роботи до квітня 2020), зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому коронавірусу здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус».Якщо Ви проти інсинуацій і горою за правду створіть міжнародний трибунал в ООН і провести розслідування.
показать весь комментарий
01.10.2020 13:41 Ответить
От ідіот. Ти про що, придурку? Білл Гейтс то замовив? Так кацапи сказали? А про 5G там нічого не написано? А ще він чіп вживляє? Не чув? Тобі вже, напевно, вживив, прямо в мозок.
показать весь комментарий
01.10.2020 14:03 Ответить
Білл Гейтс є донор і інвестор міжнародної фармкорпорації СЕРІ, яка і фінансувала ці дослідження, тому Вам я не дивуюсь в Україні 95 процентів олігофренів і тільки 5 відсотків це люди, які мають критичне мислення.
показать весь комментарий
01.10.2020 14:19 Ответить
Які нахер дослідження? Розробку Ковід-19?! То Білл Гейтс замовив? Ти само себе убоге чуєш? Нахапалось всякої херні і морозиш тут.
Ти, для початку, придурку, уясни хоча б таке - від Ковід ліків НЕ ІСНУЄ! Від слова ЗОВСІМ. А тепер попробуй подумати, яким чином на тому заробляє Гейтс? Хоча, тобі ж чіп він вживив і 5G мішає. Одним словом ПНАХ, дебіле.
показать весь комментарий
01.10.2020 14:50 Ответить
Бил гейтс на коронокризисе не заработал?, а заработала его компания - мировой монополист програмного обеспечения, заработал на своих акциях Амазон, Google, также монополисты .
А что вы не слышали про бактериологическое оружие массового паражения?, когда вирусы и бактерии уже давно культивируют и их давно используют в разных целях в том числе для уничтожения грызунов,или этот вирус на базаре в Ухани продавцы летучих мышей создали?, так почему они в природе не всречаются? Модет Covid-19 вообще не существует?.
И причем здесь 5 G, Озириус про это не писал , много не адекватных оскарблений и выдумок по отношению к собеседнику.
показать весь комментарий
01.10.2020 16:29 Ответить
Блін, ще одне вискочило. Поначитувались всілякої кацапської херні, точніше, наслухались. У всьому в них світова змова ввижається. Білл Гейтс замовив розробку вірусу ковід? Придурки...
До речі, знаки запитання разом з комами чи крапками в твоєму тексті яку роль виконують? Це, щоб ніхто не догадався який ти ідіот?
показать весь комментарий
01.10.2020 16:45 Ответить
Тебе же дали ссылу, на научный журнал в котором публикуются статьи по разработке короновируса , а не кацапской херни и не соросятинской, судя по не адекватным суждениям ты так распинаешься, а Американский, свободно публикуемый и ни кто из этого не делает секрета.
показать весь комментарий
02.10.2020 11:07 Ответить
Та йди нах придурку, зі своїм "научним" журналом. Ти хоть втямило дурнувате про що там йдеться і що той придурок написав? Мова, ідіоте, йде про можливість перехресної передачі вірусу від кажанів до людей. Вірусологи змоделювали цей процес і підтвердили таку можливість. Ідіоте, дійшло? А воно про Білла Гейтса, що замовив розробку вірусу. Блін, придурки, вас дійсно в якихось пробірках вирощують.
показать весь комментарий
02.10.2020 11:19 Ответить
Я понял, что гейтс не замовляв розробку вірусу,а только моделирование передачи вируса к человеку, как там написано и то что Гейтс не финансировал лабораторию в Ухани через фонд и то что больше ни где в мире ни делали такого модулирования но пришли с выводом о возможности этого и что вспышка Covid-19 в Ухани произошла от гурманов, употреблявщих летучих мышей, а те каким то образом подружились с пандолинами и возник вирус,только нет в природе летучих мышей с ковидом.
Все идиоты и ни чего не понимают , должны соглашаться с гейтцом, соросом и подпевалами,потому что они самые умные.
показать весь комментарий
02.10.2020 13:40 Ответить
Блін! Що ти сплітаєш, що ти городиш? Слухай, та не можна бути таким ідіотом, то вже просто непристойно. І відстань, йди нах, придурку.
показать весь комментарий
02.10.2020 13:55 Ответить
Сам ты придурок и иди сам туда куда посылаешь,я бы тебе ответил, но это безполезно, распространяет соросятинскую неправду о короновирусе, что он возник на рынку в Ухани,о чем весь мир знает,что были построины лаборатории не в одно стране, велось финансирование по короновирусам из разныхисточников и это публичная информация но не финансировались официально вакцины а неофициально наверное велись, потому как заказчики же не идиоты сами жить хотят.
Любая домозозяйка знает даже из школьного курса, что культивируются вирусы в научных целях уде давно с 60 годов, а вы думаете, всеидиоты и в школе ГО не проходили у нас пол страны медики, а вы умные, поэтому уменьшаете финансирование образования,что бы деньги шли на высокие % финансовой пирамды гос.долга разоряя страну , снимаете гос.заказ вирусологов и эпидемиологов,что бы быть на шару хозяевами,отрицаете плаквинил, как лекарство или не отрицаешь тогда ты заблудшая овечька но со соросятинским тупым но снобизмом.
показать весь комментарий
02.10.2020 20:15 Ответить
Эка тебя...Ты естественным образом так догоняешься или под препаратами?
показать весь комментарий
01.10.2020 18:53 Ответить
До чого тут те 5 G хіба, що вам залишать клавіатуру, мишку і монітор, а все інше буде у дядька під повним контролем, тут така змога є. Щодо іншого, я Вам добра людина привів посилання на науковий журнал (не газету Бульвар), де чорним по білому на анг. мові сказано, що руками доктора Баріка створено вірус ковида, який більш смертельний від віруса мишей. А фінансував ці дослідження пан Білл, мало того, Білл Гейтс також фінансував як приватна людина, з легкої руки пана Трампа і ВООЗ, замість фінансування з бюджету США, і та ВООЗ говорила те, що їй рекомендували говорити фармкорпорації. І дійсно, зараз не має ліків, однак це не означає що їх чи вакцин немає в фармкорпорацій, які фінансуються крім інших і паном Біллом Гейтсом, я ж не можу знати їх секрети. Тому замість розкривати пельку зверніться шановні до уряду України, чи ба ВР і попросіть нехай в ООН проведуть розслідування. Чому ви підняли ґвалт і не цікавитесь звідки взявся той ковид. Може ви вірите, що малайзійський панголін прибіг в Ухань заліз в печеру відтрахав летючих мишей і на базарі вже їх з'їли китайські гурмани. Тобто, включіть інтелект хоч на рівні ЦПШ.
показать весь комментарий
01.10.2020 15:10 Ответить
 
 