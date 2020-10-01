Определенного препарата, который бы вылечил людей от COVID-19 нет, но есть те, которые уменьшают вероятность смерти в 5 раз, - ВОЗ

Не существует определенного единственного препарата, который бы вылечил людей от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью "Суспильному".

"Не существует определенного единственного препарата, который бы нас вылечил. И нет никакого чудодейственного препарата, который человек мог бы принимать дома в случае легкого течения. О чем мы также узнали во время вспышки COVID-19 - это о важности кислородной терапии", - сказал Хабихт.

По его словам, последние испытания отмечают, что некоторые кортикостероиды, такие как дексаметазон, дают определенный эффект, если применять их для пациентов, которые уже находятся на вентиляции.

"Это касается очень серьезных случаев в больницах, где обеспечивается искусственная вентиляция легких. Результаты показывают, что использование этого препарата, прежде всего, уменьшает вероятность наступления смерти в 5 раз. Также необходимо помнить о кислородной терапии, которая также уменьшает вероятность негативных результатов лечения", - отметил Хабихт.

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