Болгария ужесточила условия въезда для граждан Украины, теперь необходим негативный ПЦР-тест, - посольство

Решением Министерства здравоохранения Болгарии ужесточены правила въезда в страну для граждан Украины. Отныне въезд разрешен только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба посольства Украины в Болгарии, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно решению Минздрава Болгарии с 01 октября по 30 ноября 2020 года гражданам Украины разрешен въезд на территорию Болгарии при наличии справки, показывающей отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы.

В указанном документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).

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