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Новости Коронавирус и карантин
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Болгария ужесточила условия въезда для граждан Украины, теперь необходим негативный ПЦР-тест, - посольство

Болгария ужесточила условия въезда для граждан Украины, теперь необходим негативный ПЦР-тест, - посольство

Решением Министерства здравоохранения Болгарии ужесточены правила въезда в страну для граждан Украины. Отныне въезд разрешен только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба посольства Украины в Болгарии, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно решению Минздрава Болгарии с 01 октября по 30 ноября 2020 года гражданам Украины разрешен въезд на территорию Болгарии при наличии справки, показывающей отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы.

В указанном документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).

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Ешкин поц(уничтожает билет в Софию), а я только только собирался поп.равосливствовать то... ,
мммм, этот аромат сухих мощей... да с пивком то... эээ, рыба сушенная, а не куски бомжей, как кто-то подумал.
а поправосливствовать = отлить на стену собора Мертвохайповской духородицы
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01.10.2020 12:06 Ответить
Не богохульствуй, безбожник.
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01.10.2020 12:12 Ответить
это как бы зэк мне сказал - Незекохульствуй, непродырявленный безтатуировщик
божков было миллионы и все они как и Яхве - бородой по лбу не дало? вот и тут так же.
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01.10.2020 12:18 Ответить
Хотел слетать в софию в конце месяца ведь у раяна цены просто песня, но увидел эту новость - перехотел. Спасибо зе-команде за то что сделала из граждан Украины - изгоями для цивилизованного мира
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01.10.2020 13:58 Ответить
Забавно, что требуют надписи латиницей болгары, которые сами имеют кириллицу. Лично для меня вдвойне забавная новость, потому как я после визита в Болгарию привез ковид домой в Киев. Было 25 декабря, и пресловутый китаец еще не сьел эту мышь.
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01.10.2020 19:41 Ответить
 
 