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Ветерану 93-й бригады, "киборгу" Игорю Гофману нужна помощь в лечении рака горла

Ветерану 93-й бригады,

Ветеран 93-й бригады, киборг Игорь Гофман псевдо Упырь, нуждается в помощи в борьбе со смертельной болезнью - раком горла.

Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр Холодный Яр в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ветеран 93-й бригады, киборг Игорь Гофман псевдо Упырь, нуждается в вашей помощи и поддержке в борьбе со смертельной болезнью - раком горла.

За жизнь Игоря на данный момент борются в Днепропетровской Областной Клинической Больнице им. И.И. Мечникова. Состояние киборга тяжелое, говорить самостоятельно он не в состоянии, потому что из горла выведена трубка для дыхания. Общается с окружающими Игорь с помощью блокнота.

Сейчас очень нужны деньги на химиотерапию и операцию.

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Цена одного сеанса химии колеблется от 11 до 15 тысяч гривен. Операция же обойдется мужчине в 240 тысяч гривен.

С учетом этого, вы прекрасно понимаете, почему мы обращаемся за помощью к неравнодушным.

Ждем вашей денежной помощи на данную карту: 5167 8032 1615 1147.

Только вместе мы можем помочь Игорю выиграть этот тяжелый бой", - говорится в сообщении.

Ветерану 93-й бригады, киборгу Игорю Гофману нужна помощь в лечении рака горла 01
Ветерану 93-й бригады, киборгу Игорю Гофману нужна помощь в лечении рака горла 02

Автор: 

благотворительность (617) ветераны (1119) рак (114) лечение (922) онкология (148) Ян Осока (1501) 93 отдельная механизированная бригада (297)


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Возможно ли через Пэй Пал перечисление?
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01.10.2020 12:37 Ответить
Можна
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01.10.2020 12:44 Ответить
Электронный адрес кто кго указал. Можно и ссылкой.
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01.10.2020 14:22 Ответить
В Україні пей-пал не працює.
Хіба що щось змінилося недавно.
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02.10.2020 07:14 Ответить
+
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01.10.2020 12:41 Ответить
+ Одужуй, Герою.
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01.10.2020 14:51 Ответить
 
 