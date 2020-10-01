Ветерану 93-й бригады, "киборгу" Игорю Гофману нужна помощь в лечении рака горла

Ветеран 93-й бригады, киборг Игорь Гофман псевдо Упырь, нуждается в помощи в борьбе со смертельной болезнью - раком горла.

Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр Холодный Яр в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ветеран 93-й бригады, киборг Игорь Гофман псевдо Упырь, нуждается в вашей помощи и поддержке в борьбе со смертельной болезнью - раком горла.

За жизнь Игоря на данный момент борются в Днепропетровской Областной Клинической Больнице им. И.И. Мечникова. Состояние киборга тяжелое, говорить самостоятельно он не в состоянии, потому что из горла выведена трубка для дыхания. Общается с окружающими Игорь с помощью блокнота.

Сейчас очень нужны деньги на химиотерапию и операцию.

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Цена одного сеанса химии колеблется от 11 до 15 тысяч гривен. Операция же обойдется мужчине в 240 тысяч гривен.

С учетом этого, вы прекрасно понимаете, почему мы обращаемся за помощью к неравнодушным.

Ждем вашей денежной помощи на данную карту: 5167 8032 1615 1147.

Только вместе мы можем помочь Игорю выиграть этот тяжелый бой", - говорится в сообщении.



