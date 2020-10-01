РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10943 посетителя онлайн
Новости
8 940 42

Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ

Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ

Жительнице Сыктывкара, которая родилась в Крыму, отказали во въезде в Грузию из-за того, что в ее загранпаспорте местом рождения указана Российская Федерация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ИА "КомиИнформ".

Отмечается, что в Грузию сыктывкарка ехала отдыхать. На границе ей отказали во въезде из-за того, что в ее паспорте местом рождения указана Республика Крым, Россия.

Женщина решила обратиться в суд с целью компенсации ущерба, но ей отказали в удовлетворении иска.

Одной из причин отказа, как пояснили с суде, стало то, что она сама при подаче анкеты в службу миграции собственноручно указала "Россия, Республика Крым".

Смотрите также: Еще двое подозреваемых в участии в "самообороне Севастополя" объявлены в розыск, - прокуратура АРК. ФОТО

Грузия (4504) загранпаспорт (199) Крым (26421) россия (96107)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ - Цензор.НЕТ 3435
показать весь комментарий
01.10.2020 12:14 Ответить
+37
Тот случай когда "чужие" больше пекутся за интересы страны, чем "свои"(Факин например или Сучма и Сралчук)
показать весь комментарий
01.10.2020 12:16 Ответить
+25
Если бы наш МИД занимался своей работой, и большинство стран поступали бы как Грузия, то Крым уже вернулся бы в Украину.
показать весь комментарий
01.10.2020 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ - Цензор.НЕТ 3435
показать весь комментарий
01.10.2020 12:14 Ответить
такие знаки нужно на всех дорогах поставить
показать весь комментарий
01.10.2020 12:47 Ответить
смотрю, кацапье по всему миру чухандосят! и это ГУТ!!!
показать весь комментарий
01.10.2020 13:09 Ответить
Тот случай когда "чужие" больше пекутся за интересы страны, чем "свои"(Факин например или Сучма и Сралчук)
показать весь комментарий
01.10.2020 12:16 Ответить
Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ - Цензор.НЕТ 4852
показать весь комментарий
01.10.2020 12:22 Ответить
Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ - Цензор.НЕТ 8754
показать весь комментарий
01.10.2020 12:34 Ответить
В 2021 он будет обходиться уже в 1,3 млрд. грн.
показать весь комментарий
01.10.2020 12:43 Ответить
Если доживет....
ээээ, я просто астролох, Глобу учил, кстати прием, недорого, Крыжополь, от 1000 евро, при себе иметь паспорт и официальную бумагу - " я лох". Ворожба по губам - "пенисимантия", ворожба по созвездию п.здаболиум и на десерт ворожба на отфутболиум, угощение включено - чай Старичок и канхвета вкусная, Тузик))
показать весь комментарий
01.10.2020 12:54 Ответить
Один день утримання цього "паренька с запухшим, хриплым хлебалом" обійдеться 3 470 685,00 (три мільйони чотириста сімдесят тисяч шістсот вісімдесят п'ять гривень).


У 2021-му році на обслуговування й забезпечення президента України, а також Офісу президента уряд збирається витратити справді рекордну цифру - 1 266 800 000 (Один мільярд двісті шістдесят шість мільйонів вісімсот тисяч гривень).
показать весь комментарий
01.10.2020 13:04 Ответить
Понаїху послали по відомому адресу.
показать весь комментарий
01.10.2020 12:19 Ответить
Если бы наш МИД занимался своей работой, и большинство стран поступали бы как Грузия, то Крым уже вернулся бы в Украину.
показать весь комментарий
01.10.2020 12:19 Ответить
Марні сподівання.
показать весь комментарий
01.10.2020 12:27 Ответить
Нелюстрований ЖОПОБЛОК лідирує від Харкова до Одеси..Скоро вони створять свою автономію,а гарант і служби безпеки цього не помітять..
показать весь комментарий
01.10.2020 12:50 Ответить
А в Украину бы пустили...
показать весь комментарий
01.10.2020 12:20 Ответить
файно!
показать весь комментарий
01.10.2020 12:20 Ответить
Естественно, такого образования нет - "Россия, Республика Крым". Документы фальшивые.
показать весь комментарий
01.10.2020 12:20 Ответить
Мелочь ,а приятно
показать весь комментарий
01.10.2020 12:21 Ответить
тетке вядли єто мелочью показалось )))
показать весь комментарий
01.10.2020 12:37 Ответить
ну, и славно
показать весь комментарий
01.10.2020 13:35 Ответить
Если так будут воспринимать по всеми Миру, то это не такая уж и пелочь, пусть подобные дебылы "путенпамаги, расиявведи" думали головой о последствиях для своего будущего благополучия и своих детей
показать весь комментарий
01.10.2020 13:18 Ответить
Сделали ватнику гадость, и у нас на сердце радость)))
показать весь комментарий
01.10.2020 12:28 Ответить
почему гадость? получил ватник то, что заслужил
показать весь комментарий
01.10.2020 13:36 Ответить
Так он гадость и заслужил)))
показать весь комментарий
01.10.2020 14:17 Ответить
так как так если рашка официально владеет и тут же говорит что не имеет отношения..??не в наш же суд она жаловалась...?
показать весь комментарий
01.10.2020 12:32 Ответить
и... легким движением руки паспорт превращается... в поддельный
показать весь комментарий
01.10.2020 12:37 Ответить
В родной говени пущай отдыхает,тут те и камни с неба и вода по талонам,всё везде своё,родное,это родина твоя,нех..й шастать в те края
показать весь комментарий
01.10.2020 12:39 Ответить
Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ - Цензор.НЕТ 6742
показать весь комментарий
01.10.2020 12:41 Ответить
ось вам і камні з неба )))
показать весь комментарий
01.10.2020 12:44 Ответить
ага, шмара из Сыктывкара
показать весь комментарий
01.10.2020 13:11 Ответить
Але ж яке стерво...
Так їй і треба.
показать весь комментарий
01.10.2020 12:48 Ответить
Грузии респект!
показать весь комментарий
01.10.2020 12:50 Ответить
Браво. Грузини ви кращі. Нашим потрібно вчитися. Хоча... Кому там вчитися.
показать весь комментарий
01.10.2020 12:54 Ответить
Уродженку Криму, що зазначила в закордонному паспорті місцем народження Росію, не впустили до Грузії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4250
показать весь комментарий
01.10.2020 12:58 Ответить
из Сыктывкара в Омске отдыхай! паскуда!!!
показать весь комментарий
01.10.2020 13:00 Ответить
там! КРАСИВО!!!
Уродженку Криму, що зазначила в закордонному паспорті місцем народження Росію, не впустили до Грузії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3515
показать весь комментарий
01.10.2020 13:05 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2020 13:37 Ответить
მადლობა! დიდება საქართველოს! დიდება უკრაინას
показать весь комментарий
01.10.2020 13:15 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
01.10.2020 13:40 Ответить
Грузины больше патриоты Украины, чем сами украинцы.
показать весь комментарий
01.10.2020 13:59 Ответить
От якби й наша влада так відстоювала інтереси України , а не пхала у всі щєлі фокіних , єрмаків , кравчуків і сівох .
показать весь комментарий
01.10.2020 15:36 Ответить
 
 