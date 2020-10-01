Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ

Жительнице Сыктывкара, которая родилась в Крыму, отказали во въезде в Грузию из-за того, что в ее загранпаспорте местом рождения указана Российская Федерация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ИА "КомиИнформ".

Отмечается, что в Грузию сыктывкарка ехала отдыхать. На границе ей отказали во въезде из-за того, что в ее паспорте местом рождения указана Республика Крым, Россия.

Женщина решила обратиться в суд с целью компенсации ущерба, но ей отказали в удовлетворении иска.

Одной из причин отказа, как пояснили с суде, стало то, что она сама при подаче анкеты в службу миграции собственноручно указала "Россия, Республика Крым".

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