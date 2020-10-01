Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ
Жительнице Сыктывкара, которая родилась в Крыму, отказали во въезде в Грузию из-за того, что в ее загранпаспорте местом рождения указана Российская Федерация.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ИА "КомиИнформ".
Отмечается, что в Грузию сыктывкарка ехала отдыхать. На границе ей отказали во въезде из-за того, что в ее паспорте местом рождения указана Республика Крым, Россия.
Женщина решила обратиться в суд с целью компенсации ущерба, но ей отказали в удовлетворении иска.
Одной из причин отказа, как пояснили с суде, стало то, что она сама при подаче анкеты в службу миграции собственноручно указала "Россия, Республика Крым".
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ээээ, я просто астролох, Глобу учил, кстати прием, недорого, Крыжополь, от 1000 евро, при себе иметь паспорт и официальную бумагу - " я лох". Ворожба по губам - "пенисимантия", ворожба по созвездию п.здаболиум и на десерт ворожба на отфутболиум, угощение включено - чай Старичок и канхвета вкусная, Тузик))
У 2021-му році на обслуговування й забезпечення президента України, а також Офісу президента уряд збирається витратити справді рекордну цифру - 1 266 800 000 (Один мільярд двісті шістдесят шість мільйонів вісімсот тисяч гривень).
Так їй і треба.