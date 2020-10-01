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Новости Коронавирус и карантин
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За деньги из Фонда борьбы с COVID-19 не приобрели ни одного аппарата ИВЛ, - глава Счетной палаты Пацкан

За деньги из Фонда борьбы с COVID-19 не приобрели ни одного аппарата ИВЛ, - глава Счетной палаты Пацкан

Деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом пошли на строительство дорог и амбулаторий, на социальные выплаты населению, доплаты медикам и правоохранителям.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью Украинскому радио, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с аппаратами ИВЛ сейчас проблема, поскольку тендеры на их закупку хоть и объявили, но они не состоялись.

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"Объявлен был тендер на закупку 100 аппаратов, срок поставки был до 30 октября. Первый тендер объявлен 16 июля, провели аукцион - должны были до 15 сентября закупить 50 ИВЛов. На него вышли 6 участников - только 2 предложили товары, которые соответствовали требованиям, но впоследствии оказалось, что первый поставщик не имел опыта поставки соответствующих товаров, а второй имел факты невыполнения предыдущих договоров. Сейчас снова новый тендер. ИВЛы закупались другим способом, не из коварного фонда - и меценатами, и государственные органы, в том числе МВД, для себя закупали. Из ковидного фонда ИВЛы на сегодня не закуплено", - рассказал Пацкан.

Глава Счетной палаты также рассказал, что в целом из коронавирусного фонда по состоянию на 24 сентября уже потратили 25 миллиардов гривень.

"Ковидный фонд составил 66 млрд грн, фактических расходов уже есть 25 млрд грн. На что ушли эти 25 млрд? 12,6 млрд грн - на строительство дорог и амбулаторий, 9,2 млрд грн - выплаты по безработице, частичной безработице, на детей ФЛП, страховые выплаты и материальная помощь медикам, 2,8 млрд грн - доплата к зарплате МВД, Минздрава и исполнительной службы, 289 млн грн - закупка оборудования, средств индивидуальной защиты", - добавил Пацкан.

Автор: 

госзакупки (961) карантин (16729) тендер (668) Счетная палата (170) Пацкан Валерий (55) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+52
Пётр Алексеевич, вы остановитесь наконец-то или нет???
За деньги из Фонда борьбы с COVID-19 не приобрели ни одного аппарата ИВЛ, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 6165
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01.10.2020 12:28 Ответить
+47
За деньги из Фонда борьбы с COVID-19 не приобрели ни одного аппарата ИВЛ, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 176
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01.10.2020 12:37 Ответить
+43
кто бы сомневался
оманский осёл пиарится на дорогах,но и это не помогает....
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01.10.2020 12:29 Ответить
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й....й стыд Это ж еще нужно УМЕТЬ так налажать.
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01.10.2020 23:14 Ответить
ето он хочет завлечь водителей,дорогами ,а ти друг ситцевий ,не задумивался о том ,прежде всего ,люди а потом все остальное ,так под руководством ермака,на дорогах ,бешенное разбазаривание бюджетних денег ,да зеля,,,,,,,
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02.10.2020 18:18 Ответить
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