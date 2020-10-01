За деньги из Фонда борьбы с COVID-19 не приобрели ни одного аппарата ИВЛ, - глава Счетной палаты Пацкан

Деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом пошли на строительство дорог и амбулаторий, на социальные выплаты населению, доплаты медикам и правоохранителям.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью Украинскому радио, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с аппаратами ИВЛ сейчас проблема, поскольку тендеры на их закупку хоть и объявили, но они не состоялись.

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"Объявлен был тендер на закупку 100 аппаратов, срок поставки был до 30 октября. Первый тендер объявлен 16 июля, провели аукцион - должны были до 15 сентября закупить 50 ИВЛов. На него вышли 6 участников - только 2 предложили товары, которые соответствовали требованиям, но впоследствии оказалось, что первый поставщик не имел опыта поставки соответствующих товаров, а второй имел факты невыполнения предыдущих договоров. Сейчас снова новый тендер. ИВЛы закупались другим способом, не из коварного фонда - и меценатами, и государственные органы, в том числе МВД, для себя закупали. Из ковидного фонда ИВЛы на сегодня не закуплено", - рассказал Пацкан.

Глава Счетной палаты также рассказал, что в целом из коронавирусного фонда по состоянию на 24 сентября уже потратили 25 миллиардов гривень.

"Ковидный фонд составил 66 млрд грн, фактических расходов уже есть 25 млрд грн. На что ушли эти 25 млрд? 12,6 млрд грн - на строительство дорог и амбулаторий, 9,2 млрд грн - выплаты по безработице, частичной безработице, на детей ФЛП, страховые выплаты и материальная помощь медикам, 2,8 млрд грн - доплата к зарплате МВД, Минздрава и исполнительной службы, 289 млн грн - закупка оборудования, средств индивидуальной защиты", - добавил Пацкан.