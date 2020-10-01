Лубкивский еще не согласился стать спикером украинской делегации в ТКГ: "Нужен день-два, чтобы определиться"
Дипломат и бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский еще не согласился стать спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. По его словам, окончательное решение он примет через день-два.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил в эфире "Украина24".
"Меня спрашивают об этом (о назначении спикером в ТКГ, - ред.) каждый день. И я все еще говорю, что мне нужно несколько дней, чтобы окончательно определиться. Ничего не поменялось, я благодарен главе украинской делегации, первому президенту Украины Леониду Кравчуку за такое предложение", - отметил Лубкивский.
Он также уточнил, что ему нужен день-два, чтобы определиться. По его словам, в отношении Донбасса внутри Украины должна быть единая консолидированная позиция.
"Президент, Верховная Рада, Кабинет Министров, СНБО и, вне всяких сомнений, Трехсторонняя контактная группа - украинская делегация - не могут расходиться в своих оценках. У нас должен быть четкий план и четкое видение, как решать вопрос восстановления территориальной целостности. Мы должны исходить из единой позиции, двузначностей быть не может. Если я это предложение приму, я буду рекомендовать коллегам в украинской делегации наработать украинский план… Мы должны понимать не только, какие есть "красные линии". Но и понимать, каким образом мы будем возвращать Донбасс", - добавил Лубкивский.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что спикером украинской делегации в ТКГ станет Маркиян Лубкивский.
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даже если ногу поднял то еще есть время подумать, а надо ли в его гавно ступать?
а Ярош все чистит? - ну ну ...
Назначьте к примеру Инцитата спикером. Инцитат, кто не знает, был любимым конём императора Калигулы, которого он сделал сенатором. Про Инцитата говорили что он был хорошим сенатором, так как не дал своему императору ни одного дурного совета.
ИМХО, это некий индикатор: если Лубкивський не согласится стать спикером нашей делегации в ТКГ, значит в нашей команде все скорее всего плохо.