Лубкивский еще не согласился стать спикером украинской делегации в ТКГ: "Нужен день-два, чтобы определиться"

Дипломат и бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский еще не согласился стать спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. По его словам, окончательное решение он примет через день-два.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил в эфире "Украина24".

"Меня спрашивают об этом (о назначении спикером в ТКГ, - ред.) каждый день. И я все еще говорю, что мне нужно несколько дней, чтобы окончательно определиться. Ничего не поменялось, я благодарен главе украинской делегации, первому президенту Украины Леониду Кравчуку за такое предложение", - отметил Лубкивский.

Он также уточнил, что ему нужен день-два, чтобы определиться. По его словам, в отношении Донбасса внутри Украины должна быть единая консолидированная позиция.

"Президент, Верховная Рада, Кабинет Министров, СНБО и, вне всяких сомнений, Трехсторонняя контактная группа - украинская делегация - не могут расходиться в своих оценках. У нас должен быть четкий план и четкое видение, как решать вопрос восстановления территориальной целостности. Мы должны исходить из единой позиции, двузначностей быть не может. Если я это предложение приму, я буду рекомендовать коллегам в украинской делегации наработать украинский план… Мы должны понимать не только, какие есть "красные линии". Но и понимать, каким образом мы будем возвращать Донбасс", - добавил Лубкивский.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что спикером украинской делегации в ТКГ станет Маркиян Лубкивский.

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