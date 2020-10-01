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Лубкивский еще не согласился стать спикером украинской делегации в ТКГ: "Нужен день-два, чтобы определиться"

Лубкивский еще не согласился стать спикером украинской делегации в ТКГ:

Дипломат и бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский еще не согласился стать спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. По его словам, окончательное решение он примет через день-два.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил в эфире "Украина24".

"Меня спрашивают об этом (о назначении спикером в ТКГ, - ред.) каждый день. И я все еще говорю, что мне нужно несколько дней, чтобы окончательно определиться. Ничего не поменялось, я благодарен главе украинской делегации, первому президенту Украины Леониду Кравчуку за такое предложение", - отметил Лубкивский.

Он также уточнил, что ему нужен день-два, чтобы определиться. По его словам, в отношении Донбасса внутри Украины должна быть единая консолидированная позиция.

"Президент, Верховная Рада, Кабинет Министров, СНБО и, вне всяких сомнений, Трехсторонняя контактная группа - украинская делегация - не могут расходиться в своих оценках. У нас должен быть четкий план и четкое видение, как решать вопрос восстановления территориальной целостности. Мы должны исходить из единой позиции, двузначностей быть не может. Если я это предложение приму, я буду рекомендовать коллегам в украинской делегации наработать украинский план… Мы должны понимать не только, какие есть "красные линии". Но и понимать, каким образом мы будем возвращать Донбасс", - добавил Лубкивский.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что спикером украинской делегации в ТКГ станет Маркиян Лубкивский.

Также читайте: Представитель ОБСЕ Грау прервала заседание ТКГ из-за нарушения российской стороной режима конфиденциальности, - СМИ

Автор: 

Донбасс (26957) Лубкивский Маркиян (247) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+7
Так пока Лубкивский будет думать - берите Яроша. Он согласен уже.
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01.10.2020 12:37 Ответить
+4
Пока этот сопли жуёт, Яроша ставте он то точно хочет
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01.10.2020 12:41 Ответить
+4
так лучше с умными потерять, чем с дураками найти
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01.10.2020 12:43 Ответить
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Так пока Лубкивский будет думать - берите Яроша. Он согласен уже.
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01.10.2020 12:37 Ответить
Яроша нужно ставить главой, а не этого !!!
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01.10.2020 12:46 Ответить
Ярош - идиот к сожалению к тому же в жопу раненый.
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01.10.2020 12:53 Ответить
Раненый, да еще дважды, у нас идиот Сэмэн..
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01.10.2020 13:07 Ответить
То ты попутал его с Семенченко, кацап!
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01.10.2020 13:35 Ответить
Кацап?
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01.10.2020 15:02 Ответить
Не Ярош жид. У нього в групі тільки жиди й лишились. Він з жидами зараз хороводи водить. Бабла немає, впливу немає, все просрав і намагається про себе нагадати, хоч якось. Правий Сектор на нього хєр клав, бо цей поц залу#ою виявився звичайною.
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01.10.2020 15:15 Ответить
Ярош во главе ТКГ - это взорвавшийся пердак у вовки.. и я не о кремлевском - тот вообще копыта откинет.
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01.10.2020 13:24 Ответить
Предположим поставим Яроша!!!! Война из-за этого не прекратится,перемерия не будет, конфликт только разожжется с новой силой. Ярош конечно мужик и слово держит: помню он обещал мсить ополченцам за погибших побратимов из "Правого сектора" до последней капли крови. По факту будет следущее: снова война и куча трупов с обоих сторон: Порох и Турчинов скажут Ярошу спасибо, но матери, жены и дети сотен погибших солдат проклянут его до седьмого колена. В итоге вернемся к тому что есть сейчас, но военное Краснопольское кладбище в Днепре разрастется еще на пару гектаров.
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01.10.2020 14:14 Ответить
Так ми ще і балувані, чи прохані?
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01.10.2020 12:40 Ответить
так лучше с умными потерять, чем с дураками найти
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01.10.2020 12:43 Ответить
Радше тверезо мислячі. Тому і думає чи ватро свою дипломатичну кар'єру вимазувати у зеленому лайні.
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01.10.2020 13:08 Ответить
Пока этот сопли жуёт, Яроша ставте он то точно хочет
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01.10.2020 12:41 Ответить
моцква мабуть не хоче.
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01.10.2020 12:43 Ответить
Ярош, билецкий, корчинский, тягнибок - существуют на деньги ФСБ.
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01.10.2020 13:01 Ответить
Ярош - не певен. Інші - 100%
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01.10.2020 13:50 Ответить
Та такий самий, поц.
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01.10.2020 13:58 Ответить
То что Порошенко заплатил Ярошу, чтобы он убивал украинских ментов на Майдане - это 100 процентов, свергая Яныка без проведения досрочных президентских выборов, Ярош и Порох работали всвязке - это тоже 100 процентов. Все было тщательно спланировано и профинансировано.
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01.10.2020 14:17 Ответить
Не зв"язуйся з Сектою Недоумків, бо теж будеш обісраний як і вони.
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01.10.2020 12:45 Ответить
Та вони жаждуть молодої кровушки.
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01.10.2020 12:46 Ответить
на самом деле я понимаю человека.
даже если ногу поднял то еще есть время подумать, а надо ли в его гавно ступать?
а Ярош все чистит? - ну ну ...
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01.10.2020 12:47 Ответить
Ой боже.... Сколько можно эти репризы херачить?
Назначьте к примеру Инцитата спикером. Инцитат, кто не знает, был любимым конём императора Калигулы, которого он сделал сенатором. Про Инцитата говорили что он был хорошим сенатором, так как не дал своему императору ни одного дурного совета.
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01.10.2020 12:48 Ответить
надо было еще ******** зеленкой, выпускника мгимо волошина предложить...
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01.10.2020 12:54 Ответить
Невже торгується?
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01.10.2020 13:00 Ответить
Лубкивський - патриот. Но он профессиональный дипломат и понимает, что недопустимо выносить наружу споры, которые могут возникнуть внутри нашей делегации. Он не хочет озвучивать на людях общую позицию (принятую большинством в команде), с которой он не может согласиться.
ИМХО, это некий индикатор: если Лубкивський не согласится стать спикером нашей делегации в ТКГ, значит в нашей команде все скорее всего плохо.
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01.10.2020 14:33 Ответить
Маркіяне, що ти будеш з тими виродками там речкати? Не ганьбись!
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01.10.2020 16:01 Ответить
 
 