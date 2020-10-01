ПЦР-тест на COVID-19 с учетом качественных реагентов может стоить около 1000 грн, никак не 1500-2500 грн, которые мы сейчас наблюдаем, - коммерческий директор Synevo Скавронский

Тестирование на коронавирус становится массовым явлением. До конца года украинцы могу оставить в лабораториях около 3 млрд грн

В августе Киевское областное территориальное управление Антимонопольного комитета начало изучать стоимость тестов на коронавирус. Поводом стал запрос от одного из депутатов Киевсовета, написал на своей странице в Facebook глава регионального управления АМКУ Алексей Хмельницкий, передает Ценезор.НЕТ со ссылкой на LIGA.Бизнес.

"Приведенная в обращении информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства. А именно – атиконкурентных согласованных действий или злоупотребления монопольным положением", – отметил Хмельницкий.

Пока АМКУ лишь собирает информацию, рассказал чиновник. Всего АМКУ ожидает ответы от 41 лаборатории из Киева и области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей.

Интерес ведомства выглядит оправданным. С каждым днем в Украине растет количество заразившихся коронавирусом. Сезон ОРВИ и сходство симптомов вынуждает украинцев массово обращаться в государственные и частные лаборатории, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие вируса.

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Как выглядит рынок тестов на коронавирус и сколько уже заработали его участники?

Пока АМКУ ждет ответы, тестирование идет полным ходом. Как лаборатории определяют его стоимость – загадка. Цены на ПЦР-тесты, которые показывают наличие в организме вируса, могут существенно отличаться в зависимости от того, кто их делает.

Например, в государственной лаборатории тест можно сделать за 700 грн, частные просят в среднем 1800 грн и более за каждую дополнительную услугу (выезд на дом, перевод справки на иностранный язык, сроки получения результатов, часто отдельно считается сама процедура забора биоматериала и пр.).

Причина такого разброса проста – спрос на услугу зашкаливает.

"Несмотря на то, что частные лаборатории подключились к тестированию населения, рынок ПЦР-тестов на COVID-19 остается сильно недонасыщенным. Спрос на ПЦР-тесты в разы превышает предложение, и многие частные лаборатории успешно пользуются ажиотажным спросом и своей ценовой политикой просто снимают сливки", – поясняет коммерческий директор Synevo Николай Скавронский.

В его компании сейчас делают только ИФА-тесты и только готовятся к запуску ПЦР.

ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) обладает высокой чувствительностью и позволяет выявить вирус даже на самых ранних стадиях заболевания. Такой тест позволяет определить РНК вирус SARS-CoV-2 в мазке со слизистой дыхательных.

Метод ИФА (иммуноферментный анализ) позволяет увидеть реакцию иммунной системы на вторжение инфекции, а не сам вирус. Для этого нужно сдать анализ крови. ИФА-тест позволяет выявить три вида антител (иммуноглобулинов) к вирусу, которые свидетельствуют либо об активной фазе, либо об уже перенесенном заболевании. Иммуноглобулины класса М (IgM) появляются первыми, их можно обнаружить в крови с 5 дня от появления симптомов COVID – инфекции. IgM может свидетельствовать об острой стадии болезни. Иммуноглобулины класса А (IgА) появляются, начиная с 7-10 дня болезни. Их наличие также свидетельствует об активной фазе болезни. Иммуноглобулины класса G (IgG) начинают определяться в крови примерно с 14-28 дня от момента заражения и свидетельствуют о том, что организм выработал иммунитет к ней.

Поскольку вирус SARS-CoV-2 молодой, пока что нет достаточно данных о стойкости иммунитета – неизвестно, насколько долго выработанные антитела IgG смогут защитить организм.

Цена тестов на коронавирус зависит от предложения, заметили в комментарии Интерфакс-Украина аналитики онлайн-хаба doc.ua. По мере того, как на рынке количество реагентов увеличивалось, мощности лабораторий росли, соответственно, стоимость тестов снизилась примерно на 15%.

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Стоимость услуги в лабораториях может еще снизиться – после запуска ПЦР-тестирования в Synevo конкуренция ужесточится и, прогнозирует Скавронский, конкуренты вынуждены будут опускать цены к экономически обусловленному уровню.

Мы поинтересовались в государственном Центр общественного здоровья, какой должна быть справедливая цена ПЦР-теста. "Вопрос вне компетенции центра", – ответили в пресс-службе ЦОЗ.

В Минздраве о справедливой стоимости ПЦР-теста также не говорят.

Скавронский из Synevo считает, что ПЦР-тест на COVID-19 с учетом качественных реагентов, может стоить около 1000 грн. "Это никак не 1500-2500 грн, которые мы сейчас наблюдаем в частных лабораториях", – говорит он.









Цена в 600-700 грн за ПЦР-тест, которую предлагают маленькие лаборатории, по его мнению, вызывает опасения в достоверности исследования. "Разве что это чистая благотворительность, и о бизнесе речи вообще нет. Либо же компания работает полулегально", – комментирует Скавронский.

Согласно статистическим данным, которые есть в свободном доступе на сайте Центра общественного здоровья, около 80% тестов на COVID-19 выполняют государственные лаборатории, 20% – частные.

Такое распределение долей справедливо и для ПЦР, и для ИФА-тестов.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сейчас государство рассматривает вариант, чтобыпривлечь частные лаборатории, которые бы на аутсорсе тестировали украинцев по той же цене, что и гослаборатории. "Это в три раза меньше, чем берут частные лаборатории, – говорит Степанов. – Переговоры ведутся давно... Это бизнес".

По оценке Скавронского, с начала пандемии население в Украине потратило на тесты 850 млн грн. Из них на ПЦР-тесты суммарно – около 650 млн грн, на ИФА-тесты – около 200 млн грн.

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В Украине суммарно сделали около 3,3 млн тестов на COVID-19, следует из статистики ЦОЗ. И если допустить, что каждый тест сдал один человек, то тестирование на COVID-19 прошло менее 8% населения Украины.

Рынок растет. За месяц – с 20 августа по 20 сентября – денежный оборот тестов на COVID-19 составил около 300 млн грн, из которых на ПЦР – 220 млн грн, на ИФА – 80 млн грн, говорит Скавронский.

Кто же снимает сливки? По данным сайта Центра общественного здоровья, среди коммерческих лабораторий по состоянию на 23 сентября (самые свежие сведенные данные) семь частных медучреждений делают почти 70% всех исследований по ПЦР и 41% – по ИФА.

Если умножить количество тестов и на их базовую стоимость в каждой конкретной лаборатории, можно подсчитать, их совокупную выручку за эту услугу. Лидирует с огромным отрывом от конкурентов лаборатория "Діла".

Учитывая прогнозы второй волны эпидемии, а также ожидаемый сезонный всплеск ОРВИ, можно также предположить, что спрос на тестирование на COVID-19 будет расти, а соответственно и выручка лабораторий.

"По нашим оценкам, если эпидемия COVID-19 продолжит набирать обороты, в 2021 году объем рынка тестов на COVID-19 может составить до 3-3,5 млрд грн", – заключает Скавронский.

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LIGA.net разослала запросы о стоимости тестов и доле рынка в семи самых популярных в гугл-выдаче лабораторий: Dila, ДНК, Medlab, Medis, Синэво, Verde, СSD. Прокомментировали ситуацию только в Synevo.

По словам Хмельницкого, комитет также ожидает данных от участников рынка и только после этого сможет начать расследование. Когда это произойдет – неясно. Четкого дедлайна Хмельницкий не озвучил, ограничившись фразой "начало октября".