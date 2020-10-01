Наемники РФ применили гранатомет в районе Станицы Луганской, боевых потерь нет, - Минобороны

По состоянию на 12:00 противник один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"После полуночи на луганском направлении в районе населенного пункта Станица Луганская противник осуществил несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета. Боевых потерь в результате обстрела нет", - сказано в сообщении.

"Наши мужественные воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-службе Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: Российские оккупационные силы продолжают наращивать военное присутствие на Донбассе

Как сообщалось ранее, за минувши сутки наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский воин был ранен.