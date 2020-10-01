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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ применили гранатомет в районе Станицы Луганской, боевых потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ применили гранатомет в районе Станицы Луганской, боевых потерь нет, - Минобороны

По состоянию на 12:00 противник один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"После полуночи на луганском направлении в районе населенного пункта Станица Луганская противник осуществил несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета. Боевых потерь в результате обстрела нет", - сказано в сообщении.

"Наши мужественные воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-службе Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: Российские оккупационные силы продолжают наращивать военное присутствие на Донбассе

Как сообщалось ранее, за минувши сутки наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский воин был ранен.

Минобороны (9413) обстрел (27742) Донбасс (26957)


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хм.. "нет потерь - нет и нарушения тишины..." - золотая коллекция маразма-цитат генштаба.
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01.10.2020 13:15 Ответить
Вывсервете , а еврей ЗЕ видит мир в глазах убийци .
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01.10.2020 13:19 Ответить
"Наши мужественные воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-службе Минобороны.Источник: https://censor.net/ru/n3222270 и как реагировали
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01.10.2020 13:19 Ответить
Мы опять мужественно не поддались на провокации
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01.10.2020 13:32 Ответить
боевых потерь нет. а небоевые объяснять надо так: "Боец высоко подпрыгнул и случайно поймал пулю в голову"
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01.10.2020 14:12 Ответить
 
 