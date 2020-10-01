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Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?"

Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ:

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал подробности увольнения его скандального экс-заместителя Витольда Фокина.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на заявление Кравчука, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он оправдал слова Фокина о том, что якобы нет войны между Украиной и Россией, "длительным отсутствием в информационно-политическом пространстве". Также Кравчук предполагает, что он мог сделать скандальное заявление на эмоциях. В то же время называет его "опытным и добросовестным" человеком.

"Мы не обвиняли ни в чем Витольда Павловича, а просто сказали, что ситуация сложилась такая, что он должен сам определиться со своей позицией, как быть дальше. Мы не делали каких-то обвинений и не выдвигали радикальных предложений. Но точно сказали, что Витольд Павлович должен сам определить свои дальнейшие действия, свое пребывание в делегации. Президент издал указ о его выводе из числа членов делегации и освободил от должности замглавы делегации, – заявил Кравчук. – Когда речь идет о человеке, тем более о человеке с такой биографией, при всей сложности любого вопроса надо оставаться человеком".

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При этом Кравчук заявил, что до назначения Фокина о его позиции не знали: "Кто ее мог знать (его позицию), если он нигде не участвовал в таких политических дебатах? Вы его что видели где-то на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли или не могли".

Также он отметил, что вопрос замены Фокина пока не обсуждался. Кравчук не уверен, что это надо делать прямо сейчас, но обещает при необходимости принимать активное участие в назначении.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+40
Он у тебя, **** СДПУ(о)шная, премьером работал. Расскажи, что вы только месяц назад познакомились и ты просто не знал!
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01.10.2020 13:26 Ответить
+27
два старых маразматика совкодрочеры
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01.10.2020 13:25 Ответить
+25
Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?" - Цензор.НЕТ 7432
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01.10.2020 13:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не свисти.
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01.10.2020 13:25 Ответить
кравчук же правду сказал!
"длительным отсутствием в информационно-политическом пространстве"...

а где нет доступа к информпространству? правильно - в дурке.. в палате для особо буйных...
именно оттуда зеленский-ермак-кравчук и "позвали" фокина.. сразу как сосна-машка отработала назначение деда...
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01.10.2020 13:28 Ответить
Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?" - Цензор.НЕТ 7283
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01.10.2020 14:45 Ответить
А що їм дорікати?
Своїх мізків нема, живуть тим, що тєлєвізор скаже.
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01.10.2020 15:15 Ответить
Оно не свисти, у него из пасти льется дерьмо, дедушка старый, ему все равно.
Назначать человека на ответственные переговоры, не выяснив его личной позиции и проведя инструктаж под роспись о допустимых границах!
Это каким же мудаком надо быть в подборе кадров!
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01.10.2020 13:49 Ответить
ще весною стало видно, що кадри у зелепухів закінчилися - тепер підбирають по смітниках хто здуру попадеться
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01.10.2020 14:24 Ответить
В нихз самого початку не було кадрової політики, просто набір багна та клованів, за малим винятком.
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01.10.2020 15:25 Ответить
призначення совкодрочера і простофілі фоки не випадкове, хитрожопа ****-кравчучка його вустами протоптував собі чергову стежину "між краплями" до гарантії власного спокою між ху.йлом і кловуном. і хоч номер не пройшов, кілька балів таки зароблено.
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01.10.2020 16:16 Ответить
два старых маразматика совкодрочеры
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01.10.2020 13:25 Ответить
никто не знал? а спрашивать до того - это для слабаков?
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01.10.2020 13:26 Ответить
Я це читаю, і ще більше переконуюся, що Маша Фокіна в цій історії найчесніша. Призначення пана Вітольда її заслуга.
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01.10.2020 13:34 Ответить
теперь зеленского нечего винить, что лишь звёзд тв подтягивает лифтом - вот фокин, человек не из телевизора и в шоу не участвовал, а зеленский его назначил
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01.10.2020 14:39 Ответить
разве идиотов можно в чем-то винить?
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01.10.2020 14:48 Ответить
Он у тебя, **** СДПУ(о)шная, премьером работал. Расскажи, что вы только месяц назад познакомились и ты просто не знал!
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01.10.2020 13:26 Ответить
Мало того, за словами кравчучки у попередніх інтервью він особисто зазначав, що до призначення вітольдика заст. голови ТКГ вони спілкувалися удвох майже шість годин. Так що бреше старий лис як завжди.
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01.10.2020 13:48 Ответить
Він зробив вид, що забув про те, що казав в тих інтерв'ю. Він много чого ще буде "забувати", щоб прошмигнути між крапельками
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01.10.2020 18:40 Ответить
шапито-шоу...
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01.10.2020 13:27 Ответить
если он не знает что в стране происходит то он дебил, как и тот кто его поставил на важные переговоры
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01.10.2020 13:27 Ответить
Ні, "тот кто его поставил на важные переговоры" - це злочинець
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01.10.2020 18:42 Ответить
Зеленский брехун, но кравчучка его перебрехал.
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01.10.2020 13:27 Ответить
Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?" - Цензор.НЕТ 7432
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01.10.2020 13:28 Ответить
Говори, Леонид Макарыч, говори, рейтинг зеленского очень нуждается в твоих словах!
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01.10.2020 13:29 Ответить
никто не знал о его позиции /купили кота в мешке. Но виновато телешоу.
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01.10.2020 13:29 Ответить
- Скажите, Леонид Макарович, вы колебались в линии партии?
- Колебался, вместе с линией.
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01.10.2020 13:30 Ответить
А тіпа ти не такий самий? І главзебіл ваш...
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01.10.2020 13:30 Ответить
и шо - таки не принято при назначении на подобные должности спрашивать о позиции члена? может, и в сбу можно так нанимать, и в всу?...
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01.10.2020 13:31 Ответить
яка там позиція члена? - ліва штаніна.
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01.10.2020 14:32 Ответить
Шоу
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01.10.2020 13:31 Ответить
ты чо? дебил? и это старое, тупое правило нами? не удивительно до чего мы до катились...
то есть понятия ,,собеседование,, перед принятием на работу нету на олимпе?
взяли по объявлению деда(или через постель, кухню), а он дедпобед оказался...
****!!! как такие дебилы во власть проходят???
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01.10.2020 13:32 Ответить
через огромные щели внучки и Ермака
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01.10.2020 13:43 Ответить
Назначте в ТКГ бомжа Кузю со свалки. Мы тоже не знаем его позиции. А може Кузя й патриот! От.
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01.10.2020 13:32 Ответить
ети две трухлятины кравчучок и факин замахали уже - де санепидемстанция?
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01.10.2020 13:32 Ответить
Там должен поработать подотдел очистки.
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01.10.2020 16:07 Ответить
про какую биографию говорит кравчукча? биографию вороватого комуняки? переписывающего на свои фирмы газовые скважины в свою бытность премьером? в таком объеме, что даже внучкам на ботокс и жизнь в США хватает!
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01.10.2020 13:34 Ответить
"...При этом Кравчук заявил, что до назначения Фокина о его позиции не знали..."

Тобто любого дебіла можна призначити на самц найвищу державну посаду, а потім заявити , що про його дебілізм ми нічого не знали. Це дурдом, а не державні інституції з таким керівництвом.
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01.10.2020 13:34 Ответить
Ну да. Все строго по кварталу і трускавецьким універсітетам. Хіба могло бути інакше?
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01.10.2020 13:49 Ответить
интервью с гордоном еще в 2016 году было.
что там было непонятно?
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01.10.2020 13:35 Ответить
это что, оправдание такому назначению, что не знали кого назначают? совсем подурели
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01.10.2020 13:36 Ответить
Короче, до назначения позицией Фокина у самого Фокина никто не интересовался!?
Заинтересовались лишь после скандальных (провокационных) заявлений!
Феерические зелёные ИДИОТЫ !!!
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01.10.2020 13:37 Ответить
Кравчучка, пользуйся поисковиками и все найдешь за 5 сек. Не видел он, детский, лять, сад.
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01.10.2020 13:38 Ответить
"Опытный" человек мог "сделать заявления на эмоциях".... Еще один дебил кгб-шный несет что попало!
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01.10.2020 13:38 Ответить
ви бачили в нього білий хрест зрадника до цього?
і всьо!
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01.10.2020 13:38 Ответить
Прямо там...Цей виродок факін вже розповідав про громадянську війну на 112, здається.
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01.10.2020 13:39 Ответить
Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?" - Цензор.НЕТ 2488
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01.10.2020 13:42 Ответить
так вони ж були громадянами!
Росії
шо не ясно?
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01.10.2020 13:43 Ответить
Потому, что граждане россии воюют с гражданами Украиньі.
Шо неясно?
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01.10.2020 13:52 Ответить
бігав тут колись москалик, то він вважає, що між нами відбувається громадянська війна, бо ми один народ.
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01.10.2020 13:57 Ответить
Давненько такої морочної бредятіни не читав. То, що в зелених мізків, як у вокзальному біляші м"яса - то відомо, але невже у дурдомц вже рік "день відкритих дверей".
Ущльопки довбануті....
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01.10.2020 13:40 Ответить
За дивним збігом, жодного патріота туди не призначили.
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01.10.2020 13:40 Ответить
Та мінськ взагалі не про Україну. Це про новоросію - буде чи не буде. Не треба це забувати.
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01.10.2020 14:13 Ответить
мабудь (тай не мабудь!!) тому, що там точно відома проукраїнська позиція кожного...(та й онучок губорозкатаних не в кожного назбирається, яка знайома))) (скажемо так) з "самим" ермаком ))))
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01.10.2020 14:28 Ответить
Не знали? Ну и юмористы...
Я распознаю коллаборанта через 10 секунд общения!!! А они не знали.
А уже с самого начала назначения сколько прошло времени? Вам вся страна кричала:
уберите мудака!
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01.10.2020 13:40 Ответить
Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?" - Цензор.НЕТ 124
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01.10.2020 13:40 Ответить
засмерділо.
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01.10.2020 13:43 Ответить
о б*же... этот пердун не скрывается, а оправдывает предателя, хотя - присягали ли они?

смешно кстати когда жен. позвонила в Грузию шо едут танки на эшелонах = припаяли "ызмена уродине", вот это жесть.
А тут я х.з. - Факин может типо и присягал, но совку, так шо он не предатель или изменник. Кстати, чет не пойму различия между словами этими.
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01.10.2020 13:41 Ответить
Люди, хто буде на телешоу за участю Кравчука, задайте йому питання:
«Тактична ядерна зброя (артилерійські снаряди, зокрема), України, не ПІДПАДАЛИ під дію Договору про нерозповсюдження/Будапештського Меморандуму.
Ви, це ЗНАЛИ.
Чому ви її віддали ?»»
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01.10.2020 13:41 Ответить
зе дно
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01.10.2020 13:43 Ответить
не забывайте, что эти люди и Кравчук и Фокин и еще куча нечисти были при власти - вот такие какие они есть, прокацапские, недалекоглядные, продажные.... Очень хорошо помню 90-е ... ни пенсий ..ни зарплат... и Украина "на игле" у рассии...
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01.10.2020 13:44 Ответить
Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?" - Цензор.НЕТ 9214
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01.10.2020 13:44 Ответить
Фокин -гражданин Украины! И никто не имеет право затыкать ему рот!У нас демократия или охлократия?Демократия подразумевает право иметь своё мнение,а большинство решает учесть его мнение или нет голосованием.Фокин был в ТКГ никто.Как и Сивохо.Однако оголтелые сожрали.Даже старыми костями не подавились.
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01.10.2020 13:45 Ответить
Фокин был представителем государства и он должен был отстаивать государственные интересы, а если он не согласен то нечего было лезть в ТКГ!
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01.10.2020 14:09 Ответить
Готов принимать активное участие в назначении?ох уж эта внучка Фокина...
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01.10.2020 13:45 Ответить
Странно. Люди, когда на любую работу устраиваются, проходят собеседование. Но у этой идиотской власти все не как у людей. Чем они руководствовались, назначая старого совкового маразматика на эту должность? Рекомендациями внучки?
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01.10.2020 13:47 Ответить
такі керуни будуть до тих пір поки вони будуть призначатися чере ....зду онучки, дочки, жінки або через чиєсь ...чко
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01.10.2020 13:48 Ответить
а я сразу подумал что он про Зеленского как то прочитал между слов

"Кравчук оправдал ....... и заверил, что никто не знал о его позиции до .... : "Вы его видели где-то на телешоу ...."
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01.10.2020 13:57 Ответить
Фокин - мерзавец, Кравчук - маразматик, Ермак - предатель, Тищенко - три в одном, внучка - рабочая, жучка - бешеная, в раде сосны, фашисты (некачественные дети), клоуны, вышибалы, бл.дуны, а Буба - ни-при-чем.
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01.10.2020 14:02 Ответить
Пусть Кравчук повторит 1991 год и развалит рашку))) Тогда реабилитируется.
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01.10.2020 14:03 Ответить
Кравчук брехуном був,брехуном і помре. але головне що зеленський підбирає таких же в свою команду.
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01.10.2020 14:03 Ответить
Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?" - Цензор.НЕТ 9196
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01.10.2020 14:05 Ответить
"Лучше сдать в клинику для опытов" (с). Реально больше толку, чем тратиться на туалетную бумагу. Опять нас..ут.
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01.10.2020 14:09 Ответить
И с целью экономии - использованной.
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01.10.2020 16:09 Ответить
Когда речь идет об Украине , то человеке с такой биографией, при всей сложности любого вопроса остался мерзавцем по отношению к стране ,со стола которого он кушает хлеб ...оправдывающий мерзавца ,сам таков и есть
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01.10.2020 14:06 Ответить
Це якийсь *ць. Тобто можна призначити когось в таку місію не спитавши, що воно думає про суть справи? *ь, і це наша "еліта"!!!! А що тоді важливо? Хто кого трахає?
І цей пень ще строїть із себе якогось мудреця! Деменція мізки вижерла.
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01.10.2020 14:09 Ответить
Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?" - Цензор.НЕТ 2410
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01.10.2020 14:25 Ответить
Цей графік треба на бігборди до виборів. " ЗЕ - це круте піке"
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01.10.2020 18:56 Ответить
драстути... мало того что на супер важные переговоры не должны назначать внучки-жучки через... знакомство с бонзами, так еще и поинтересоваться "личным мнением" еще до назначения - ваше нереально тяжело??? его туда позвали в домино играть??? или таки отставать интересы воюющей Украины ...
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01.10.2020 14:33 Ответить
Интересны собственные позиции Кравчука.. А то то оно сейчас уверенно сливает Фокина.. а само душой с ним солидарен. Тот по простоте что думал то и говорил. Вот хотелось бы что бы и Кравчук под запись, под роспись озвучил все "свои" суждения и "мысли" от и до, до последней запятой и точки. А то оно ж хитрое сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Так и бегает между каплями дождя не намокнув.. ну чисто Микоян. из далекого прошлого.
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01.10.2020 14:43 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1311287869307326464 23 ч

Фокіна неможливо забрати ні з мінської переговорної групи, ні з зовнішньої політики України. Бо самого Фокіна не існує. Справжнє ім'я Фокіна - Зеленський
https://twitter.com/i/status/1311287869307326464
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01.10.2020 15:06 Ответить
Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?" - Цензор.НЕТ 3209
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01.10.2020 15:07 Ответить
Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?" - Цензор.НЕТ 1264
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01.10.2020 15:09 Ответить
Один педофил и маразматик защищает другого.

Обоих на каштан.
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01.10.2020 15:19 Ответить
Мы его с помойки подобрали, отмыли, а он нам фигвамы рисует.
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01.10.2020 15:20 Ответить
Короче,если не випендривался на телешоу... Кравчук самий первий хто должен за уничтожение Украины отвечать
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01.10.2020 15:26 Ответить
Бобі дали підсрачника.Тепер Біба на черзі.
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01.10.2020 15:31 Ответить
гнида білобриса, краще удавись комуняцьке падло!
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01.10.2020 16:00 Ответить
Хто вже говорив та тільки не кравчук ,саме завдяки цьому колишньому головному ідеологу КПУ а потім горе президентом ,Україна з промислово розвинутої , перетворилась на кримінально олігахічний заповідник.
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01.10.2020 16:04 Ответить
Один совковый выпердок-оправдывает другого....
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01.10.2020 16:08 Ответить
кравчукча, хлебало закрой .тебя, говно никто не котирует, ты политический труп.
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01.10.2020 16:10 Ответить
Может хватит трепаться и трепыхаться, чего тебе на финише жизни не хватает?
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01.10.2020 16:15 Ответить
ПЕСЕЦ !!!
"При этом Кравчук заявил, что до назначения Фокина о его позиции не знали"
НЕ знали, но НАЗНАЧИЛИ.
Это всё, что вам нужно знать про Зеленского.
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01.10.2020 16:56 Ответить
Да фокин опытный вор и предатель Украины!! И навровал у государства столько, что хватает и его бездельникам внукам жить на широкую ногу в США!! Когда уже перестанут в ТКГ приглашать разного рода пида...расов коммунистов типа фокина , кравчука, кучму, ермака и прочую пророссийскую сволочь!!
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01.10.2020 17:02 Ответить
 
 