Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?"

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал подробности увольнения его скандального экс-заместителя Витольда Фокина.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на заявление Кравчука, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он оправдал слова Фокина о том, что якобы нет войны между Украиной и Россией, "длительным отсутствием в информационно-политическом пространстве". Также Кравчук предполагает, что он мог сделать скандальное заявление на эмоциях. В то же время называет его "опытным и добросовестным" человеком.

"Мы не обвиняли ни в чем Витольда Павловича, а просто сказали, что ситуация сложилась такая, что он должен сам определиться со своей позицией, как быть дальше. Мы не делали каких-то обвинений и не выдвигали радикальных предложений. Но точно сказали, что Витольд Павлович должен сам определить свои дальнейшие действия, свое пребывание в делегации. Президент издал указ о его выводе из числа членов делегации и освободил от должности замглавы делегации, – заявил Кравчук. – Когда речь идет о человеке, тем более о человеке с такой биографией, при всей сложности любого вопроса надо оставаться человеком".

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При этом Кравчук заявил, что до назначения Фокина о его позиции не знали: "Кто ее мог знать (его позицию), если он нигде не участвовал в таких политических дебатах? Вы его что видели где-то на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли или не могли".

Также он отметил, что вопрос замены Фокина пока не обсуждался. Кравчук не уверен, что это надо делать прямо сейчас, но обещает при необходимости принимать активное участие в назначении.