Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?"
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал подробности увольнения его скандального экс-заместителя Витольда Фокина.
Об этом пишет ТСН со ссылкой на заявление Кравчука, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что он оправдал слова Фокина о том, что якобы нет войны между Украиной и Россией, "длительным отсутствием в информационно-политическом пространстве". Также Кравчук предполагает, что он мог сделать скандальное заявление на эмоциях. В то же время называет его "опытным и добросовестным" человеком.
"Мы не обвиняли ни в чем Витольда Павловича, а просто сказали, что ситуация сложилась такая, что он должен сам определиться со своей позицией, как быть дальше. Мы не делали каких-то обвинений и не выдвигали радикальных предложений. Но точно сказали, что Витольд Павлович должен сам определить свои дальнейшие действия, свое пребывание в делегации. Президент издал указ о его выводе из числа членов делегации и освободил от должности замглавы делегации, – заявил Кравчук. – Когда речь идет о человеке, тем более о человеке с такой биографией, при всей сложности любого вопроса надо оставаться человеком".
При этом Кравчук заявил, что до назначения Фокина о его позиции не знали: "Кто ее мог знать (его позицию), если он нигде не участвовал в таких политических дебатах? Вы его что видели где-то на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли или не могли".
Также он отметил, что вопрос замены Фокина пока не обсуждался. Кравчук не уверен, что это надо делать прямо сейчас, но обещает при необходимости принимать активное участие в назначении.
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"длительным отсутствием в информационно-политическом пространстве"...
а где нет доступа к информпространству? правильно - в дурке.. в палате для особо буйных...
именно оттуда зеленский-ермак-кравчук и "позвали" фокина.. сразу как сосна-машка отработала назначение деда...
Своїх мізків нема, живуть тим, що тєлєвізор скаже.
Назначать человека на ответственные переговоры, не выяснив его личной позиции и проведя инструктаж под роспись о допустимых границах!
Это каким же мудаком надо быть в подборе кадров!
- Колебался, вместе с линией.
то есть понятия ,,собеседование,, перед принятием на работу нету на олимпе?
взяли по объявлению деда(или через постель, кухню), а он дедпобед оказался...
****!!! как такие дебилы во власть проходят???
Тобто любого дебіла можна призначити на самц найвищу державну посаду, а потім заявити , що про його дебілізм ми нічого не знали. Це дурдом, а не державні інституції з таким керівництвом.
что там было непонятно?
Заинтересовались лишь после скандальных (провокационных) заявлений!
Феерические зелёные ИДИОТЫ !!!
і всьо!
Росії
шо не ясно?
Шо неясно?
Ущльопки довбануті....
Я распознаю коллаборанта через 10 секунд общения!!! А они не знали.
А уже с самого начала назначения сколько прошло времени? Вам вся страна кричала:
уберите мудака!
смешно кстати когда жен. позвонила в Грузию шо едут танки на эшелонах = припаяли "ызмена уродине", вот это жесть.
А тут я х.з. - Факин может типо и присягал, но совку, так шо он не предатель или изменник. Кстати, чет не пойму различия между словами этими.
«Тактична ядерна зброя (артилерійські снаряди, зокрема), України, не ПІДПАДАЛИ під дію Договору про нерозповсюдження/Будапештського Меморандуму.
Ви, це ЗНАЛИ.
Чому ви її віддали ?»»
"Кравчук оправдал ....... и заверил, что никто не знал о его позиции до .... : "Вы его видели где-то на телешоу ...."
І цей пень ще строїть із себе якогось мудреця! Деменція мізки вижерла.
https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1311287869307326464 23 ч
Фокіна неможливо забрати ні з мінської переговорної групи, ні з зовнішньої політики України. Бо самого Фокіна не існує. Справжнє ім'я Фокіна - Зеленський
https://twitter.com/i/status/1311287869307326464
Обоих на каштан.
"При этом Кравчук заявил, что до назначения Фокина о его позиции не знали"
НЕ знали, но НАЗНАЧИЛИ.
Это всё, что вам нужно знать про Зеленского.