Беларусь обвинила Украину в недружественности и попытке вмешательства во внутренние дела государства
Беларусь считает недружественными высказывания со стороны официальных лиц Украины относительно ситуации в РБ. Также в Беларуси обвинили Украину во вмешательстве во внутренние дела.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства Беларуси в Украине, опубликованном в Facebook.
Так, сообщается, что 1 октября состоялась встреча представителя посольства Республики Беларусь в Украине во Втором территориальном Департаменте МИД Украины.
"Украинской стороне доведено, что Беларусь всегда была и остается привержена добрососедству и никогда не допускала и не допустит вмешательства во внутриполитические процессы Украины, не подвергала сомнению суверенное право украинского народа самостоятельно определять путь своего развития. Эта позиция является для Республики Беларусь принципиальной и не раз подтверждалась в критические для Украины периоды.
Особое внимание обращено на то, что Республика Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела. В то же время публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия Республики Беларусь с интеграционными объединениями являются некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, оказания влияния на выбор белорусского народа.
Заявления Верховной Рады Украины, Офиса Президента Украины, Министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, легитимности президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской Государственной границе, призывы к проведению новых выборов Президента Республики Беларусь, обсуждение вопроса о применении к Республике Беларусь санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", - сказано в сообщении.
Также в посольстве подчеркнули, что "непонимание вызывают участившиеся призывы отдельных политиков и общественных деятелей к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью": "Торгово-экономическое взаимодействие всегда было главным приоритетом белорусско-украинских отношений и основным направлением в работе посольства".
"В случае реализации этих безответственных призывов, пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров.
Посольством подчеркнута недопустимость поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси, и разрушающих конструктивный формат белорусско-украинских отношений. Заявлено, что Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество. Посольство рассчитывает на объективную, взвешенную, отвечающую духу добрососедства и основанную на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга позицию Украины", - добавили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Только он ****** говоря, что это их внутреннее дело. Права и свободы, регулируются так же международными договорами, которые выше национального законодательства.
да и про недружественность тоже загнул, не мы ж обыскивали их посла в нарушение международной конвенции ООН - явно не дружественный шаг (мягко говоря)
А якщо Лукі про це сказати, то він обіжається.
Шагаем мы давно...
Вова Саша братаны
Наши крутые пОцаны
Но, все равно, нам нельзя вмешиваться во внутренние дела Беларуси. А вмешательство таки есть. Притом явное. Не нам с нашей псевдодемократией (олигархией) поучать соседей демократии.