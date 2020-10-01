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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь обвинила Украину в недружественности и попытке вмешательства во внутренние дела государства

Беларусь обвинила Украину в недружественности и попытке вмешательства во внутренние дела государства

Беларусь считает недружественными высказывания со стороны официальных лиц Украины относительно ситуации в РБ. Также в Беларуси обвинили Украину во вмешательстве во внутренние дела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства Беларуси в Украине, опубликованном в Facebook.

Так, сообщается, что 1 октября состоялась встреча представителя посольства Республики Беларусь в Украине во Втором территориальном Департаменте МИД Украины.

"Украинской стороне доведено, что Беларусь всегда была и остается привержена добрососедству и никогда не допускала и не допустит вмешательства во внутриполитические процессы Украины, не подвергала сомнению суверенное право украинского народа самостоятельно определять путь своего развития. Эта позиция является для Республики Беларусь принципиальной и не раз подтверждалась в критические для Украины периоды.

Особое внимание обращено на то, что Республика Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела. В то же время публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия Республики Беларусь с интеграционными объединениями являются некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, оказания влияния на выбор белорусского народа.

Заявления Верховной Рады Украины, Офиса Президента Украины, Министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, легитимности президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской Государственной границе, призывы к проведению новых выборов Президента Республики Беларусь, обсуждение вопроса о применении к Республике Беларусь санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

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Также в посольстве подчеркнули, что "непонимание вызывают участившиеся призывы отдельных политиков и общественных деятелей к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью": "Торгово-экономическое взаимодействие всегда было главным приоритетом белорусско-украинских отношений и основным направлением в работе посольства".

"В случае реализации этих безответственных призывов, пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров.

Посольством подчеркнута недопустимость поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси, и разрушающих конструктивный формат белорусско-украинских отношений. Заявлено, что Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество. Посольство рассчитывает на объективную, взвешенную, отвечающую духу добрососедства и основанную на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга позицию Украины", - добавили в ведомстве.

Беларусь обвинила Украину в недружественности и попытке вмешательства во внутренние дела государства 01

Беларусь (7919) посольство (1084)


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Топ комментарии
+26
Значить, якшо в ООН виступати проти України, то це в порядкє вєщжй. Можна.
А якщо Лукі про це сказати, то він обіжається.
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01.10.2020 14:08 Ответить
+19
Голосование в совбезе ООН в унисон с кремлевскими аборигенами - тому подтверждение
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01.10.2020 14:09 Ответить
+11
Странно! Минская хунта к Украине со всей душой а они такие "недружественные"!!!
Беларусь обвинила Украину в недружественности и попытке вмешательства во внутренние дела государства - Цензор.НЕТ 3282
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01.10.2020 14:16 Ответить
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Белорусского народа или усатого бульбофюрера?
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01.10.2020 14:08 Ответить
Бульбофюрара конечно!
Только он ****** говоря, что это их внутреннее дело. Права и свободы, регулируются так же международными договорами, которые выше национального законодательства.
да и про недружественность тоже загнул, не мы ж обыскивали их посла в нарушение международной конвенции ООН - явно не дружественный шаг (мягко говоря)
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01.10.2020 14:17 Ответить
И, что ото в Саудовской Аравии или Ливии, Палестине, Катаре, Афгане, в Африке с Америкой, тоже права и свободы регулируются международными договорами? От блин! Везде, порядок и демократия, а в Белоруссии ну никак, никак не наладится.
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01.10.2020 15:05 Ответить
Давайте я задам встречный вопрос: А они, подписывали эти договора и брали на себя такую обязанность, перед другими подписантами?
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01.10.2020 15:48 Ответить
Я! Да я понятия не имею о тех договорах! Вижу только, как по всей планете, то негров убивают, потом каются на коленях, то казнят за пустяки, то руки отрубают, то камнями забивают бесправных женщин, то подвергают пыткам или жестокому обращению, или несправедливым судебным преследованием, и ещё, ограничивают свободу самовыражения во всём мире! И в Белоруссии, тоже, ну никак не вытанцовывается идеальная демократия. Никак.
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01.10.2020 16:15 Ответить
начинается...
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01.10.2020 14:08 Ответить
Значить, якшо в ООН виступати проти України, то це в порядкє вєщжй. Можна.
А якщо Лукі про це сказати, то він обіжається.
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01.10.2020 14:08 Ответить
Голосование в совбезе ООН в унисон с кремлевскими аборигенами - тому подтверждение
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01.10.2020 14:09 Ответить
назвать лукашеску преступником, незаконно захватившим власть - не вмешательство во внутренние дела Беларуси, лишь констатация факта. кстати факта, предшествующего превращению Беларуси в новую Северную Корею. будет лукашеску к свЫну ездить, обмениваться опытом.
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01.10.2020 14:09 Ответить
Вони як класичні совки вважають то вмєшатєльством. Це як на партійному коврі розбирають погану поведінку партійця, що є не лише констатуванням факту поганої поведінки, а і посилом на виправлення цієї поведінки, що і є зараз вмешатєльством у життя людини. або країни. вони ще в переходному періоді, вони ще думають по совковому але приплітать невміючи ******* норми. тобто один висказався і все, це не є спонуканням бігти і робити як сказали.
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01.10.2020 16:02 Ответить
А зелена влада соплі жує,де ноти від нашого МЗС?
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01.10.2020 14:09 Ответить
Не Беларусь считает,а нелегетимная белорусская власть,хотя от этого не легче ведь теперь Мордор окружает ещё и с севера
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01.10.2020 14:09 Ответить
Вчера арестовали в айропорту Минска арестовали знаменитую белорускую баскетболистку,Украина виновата.... и Пентагон
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01.10.2020 14:10 Ответить
Беларусь, что с Лукашенко, что с нынешней оппозицией - соратник и близкий друг россии и путина. А друг нашего врага кто для нас ?????
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01.10.2020 14:11 Ответить
Инетерсно а как в Бяларуси решили проблему с бурштыном?
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01.10.2020 14:11 Ответить
Там навіть на свердловину для води у приватному володінні платите податок.
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01.10.2020 14:25 Ответить
10 000 арестованных, Украина виновата...Крысы совковые 21 век на дворе... быдло Мавзоленйное
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01.10.2020 14:13 Ответить
Никакой белоруссии не существует, а есть белорусский федеральный округ московщины, Хай вспомнят как они голосуют в ООН по Украинскому вопросу. Тоже мне, друзья нашлись...
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01.10.2020 14:13 Ответить
Беларусь обвинила Украину или совковая Белоруссия,как я понимаю это совсем разные понятия!!!
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01.10.2020 14:15 Ответить
А чем нынешняя белоруссия отличается от совковой?
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01.10.2020 14:22 Ответить
На жаль, майже тим самим, що й на 73% совкова Україна.
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01.10.2020 14:26 Ответить
Странно! Минская хунта к Украине со всей душой а они такие "недружественные"!!!
Беларусь обвинила Украину в недружественности и попытке вмешательства во внутренние дела государства - Цензор.НЕТ 3282
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01.10.2020 14:16 Ответить
Просто слова и суждения от разных стран - это еще не вмешательство, т.к. эти высказывания ни на что не влияют. Вмешательство - это российские силовики в чужой стране и танки. Так и наши ватники: Европа или США просто что-то просто сказали про Украину - это вмешательство и "внешнее управление", а танки России на Донбассе и принуждение проводить там выборы - это для них почему-то никакое не вмешательство.
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01.10.2020 14:17 Ответить
А, что же тогда считать вмешательством рашки в выборы президента США?
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01.10.2020 15:37 Ответить
Не в курсе этой темы. Посмотри в Гугле.
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01.10.2020 18:14 Ответить
С РАБссиею в дерьмо...
Шагаем мы давно...
Вова Саша братаны
Наши крутые пОцаны
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01.10.2020 14:21 Ответить
Беларусь это трактор или государство. Если заявление от государства, тогда вы не имеете права выступать от имени государства Беларусь, поскольку Лукашенко незаконный президент и все его органы управления незаконны. От имени трактора Беларусь можете заявлять.
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01.10.2020 14:22 Ответить
Білорусь звинуватила Україну в недружності та спробі втручання у внутрішні справи держави - Цензор.НЕТ 1685 Знаменитая Каталонсккая карта картографа Авраама Крескеса за 1375 год,где нет ни Рабссии ни Московии ни самой Москвы... Болота естьь...
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01.10.2020 14:27 Ответить
Москали,так кто основал МОСКВУ в 1380 году?
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01.10.2020 14:28 Ответить
Ну хоть тут наш Вовка не подкачал.
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01.10.2020 14:33 Ответить
Самое крутое для Украины в другом...Собор Святой Софии в Киеве построен с применением кирпича и окон с применением стекла,на РАБссии окна закрывали слюдой везде включая церкви и сам кремль был деревянным из срубов и с окнами закрытыми слюдой... одиннарод говорите? Ну Ну
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01.10.2020 14:38 Ответить
зачем "бульба" признал фактически украинский Крым рашистским ?Разве это добрососедсво?
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01.10.2020 14:39 Ответить
В 1736 году Московия внезапно стала Белойрусью...,причем надолго...,по крайней мере до нападания Наполеона в 1812 году Московии не было на картах Европы...
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01.10.2020 14:47 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25672543.html История одной страны в трёх фото

Білорусь звинуватила Україну в недружності та спробі втручання у внутрішні справи держави - Цензор.НЕТ 4268

Білорусь звинуватила Україну в недружності та спробі втручання у внутрішні справи держави - Цензор.НЕТ 4731

Білорусь звинуватила Україну в недружності та спробі втручання у внутрішні справи держави - Цензор.НЕТ 572
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01.10.2020 14:47 Ответить
Ну не Беларусь, а старый маразматик и его банда упырей...
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01.10.2020 14:51 Ответить
Кожен гопник, який вкрав барсєтку вимагає не втручатися в його справи.
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01.10.2020 14:58 Ответить
Кожен совєтский чувак будет жить при коммунизме в 1980 году,Хрущєв обдурил советский союз на 11 лет....начали жить при комунизьме в августе 1991 года...
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01.10.2020 15:03 Ответить
Отношение Луки к послу Украины на границе -яркий пример бандита.Посему и такое отношение к нему.Не сойдёт с рук плевки в сторону Украины.Мы не забыли,как он отдал в лапы русского гестапо пацана-украинца.,которого едва вызволили.Пролёты ТУ -160 вдоль Беларуско-украинской границы,Псковские десантники недалеко от Ковеля -тоже нож в спину.Пусть идёт на хутор бабочек ловить ,усатый старичок-сморчок.
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01.10.2020 15:05 Ответить
То може Бацько перестане сюди свої авто по бросовій ціні впарювати.
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01.10.2020 15:55 Ответить
Окупацію Криму рашею признав, "вагнерівців" Україні не віддав, посла України обшукали - ну що може бути ще "дружественней", а на обіжених - воду возять.
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01.10.2020 16:00 Ответить
коментувати якісь там заяви якихось самозванців справа невдячна і недоречна. треба якийсь час перечекати.
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01.10.2020 16:24 Ответить
посол Сокол видно занадто лояльний до минулого президента Білорусі... А шо занадто - то не здраво...
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01.10.2020 17:33 Ответить
А задержание Гриба и передача его ФСБ это дружественная позиция? А голосование в поддержку рашки по Крыму в ООН это как вообще? Скажите ещё спасибо, что вас дальше не послали. Это у нас ещё презик пророссийский...
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01.10.2020 17:38 Ответить
Хунта є завжди Хунтою.
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01.10.2020 22:47 Ответить
все по кремлевской методичке шпарит
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02.10.2020 00:53 Ответить
Голосования Беларуси в поддержку рашки по Крыму в ООН не должно было быть. Если московию боялись, то хотя бы воздержались.

Но, все равно, нам нельзя вмешиваться во внутренние дела Беларуси. А вмешательство таки есть. Притом явное. Не нам с нашей псевдодемократией (олигархией) поучать соседей демократии.
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02.10.2020 11:14 Ответить
 
 