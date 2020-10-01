Спецпредставитель ОБСЕ Грау о заседании ТКГ: Обсуждение вопросов освобождения пленных закончилось безрезультатно

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций заявила, что обсуждение вопросов взаимного освобождения и обмена связанных с конфликтом лиц закончилось безрезультатно.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Грау обнародовано на сайте ОБСЕ.

"Рабочая группа по гуманитарным вопросам рассматривала вопросы, связанные с взаимным освобождением и обменом связанных с конфликтом лиц. Обсуждение закончилось безрезультатно. Недопустимо, чтобы политические соображения были предусловиями для решения гуманитарных вопросов", - отметила Грау.

Она также заявила об отсутствии положительного эффекта на деятельность ТКГ режима прекращения огня, который в целом продолжает действовать в зоне конфликта на Востоке Украины.

"Это (прекращение огня. - Ред.) благоприятно отражается на условиях жизни гражданского населения. Однако положительного эффекта на деятельность ТКГ это еще не дало, кроме того, много времени сегодня (30 сентября. - Ред.) было потрачено на обсуждение процедурных вопросов", - констатировала спецпредставитель председателя ОБСЕ.

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Грау проинформировала, что рабочая группа по безопасности, наряду с общей ситуацией в зоне конфликта и предоставлением гарантий безопасности на местах для проведения ремонта гражданской инфраструктуры, обсуждала действие "Мер по усилению режима прекращения огня", в частности функционирование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня. Обсуждение данного вопроса будет продолжено на следующем заседании, сообщила она.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ также отметила, что подготовка к одновременному открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области идет по плану, они будут открыты, как предусмотрено, до 10 ноября.

Она также констатировала, что дискуссии в политической рабочей группе относительно постановления Верховной Рады Украины № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" "препятствовали консультациям по вопросам повестки дня, в частности особенностям порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), амнистии и модальностям местных выборов в ОРДЛО".