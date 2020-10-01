Песков об обвинениях Навального: С пациентом работают специалисты ЦРУ и "дают ему разные инструкции"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что с российским оппозиционером Алексеем Навальным работает ЦРУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Маяк".

"Скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретнее, с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных штатов Америки в эти дни. Это не первый раз, когда ему дают разные инструкции", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, безопасно ли Навальному возвращаться в Россию с учетом таких утверждений, Песков отвечать отказался.

"Эту тему мы закрыли, я больше не буду это никак комментировать", - сказал он.

Комментируя утверждение Навального в интервью немецкому журналу Spiegel о том, что за его отравлением стоит президент Владитмир Путин, Песков заявил, что "это риторика, которая граничит с оскорблениями".

"Мы не считаем возможным участвовать в дальнейшем в какой-либо дискуссии", - сказал Песков.

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Напомним, утром 1 октября Spiegel опубликовал материал, в котором Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию из Германии, где он находился на лечении.

"Моя задача сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" - сказал политик.

Как пишет РБК, одним из первых на интервью Навального отреагировал Володин. Он назвал оппозиционера "бесстыдником и подлецом".

"Путин спас его жизнь. И делать такие заявления может только непорядочный человек", - сказал он.