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Песков об обвинениях Навального: С пациентом работают специалисты ЦРУ и "дают ему разные инструкции"

Песков об обвинениях Навального: С пациентом работают специалисты ЦРУ и

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что с российским оппозиционером Алексеем Навальным работает ЦРУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Маяк".

"Скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретнее, с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных штатов Америки в эти дни. Это не первый раз, когда ему дают разные инструкции", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, безопасно ли Навальному возвращаться в Россию с учетом таких утверждений, Песков отвечать отказался.

"Эту тему мы закрыли, я больше не буду это никак комментировать", - сказал он.

Комментируя утверждение Навального в интервью немецкому журналу Spiegel о том, что за его отравлением стоит президент Владитмир Путин, Песков заявил, что "это риторика, которая граничит с оскорблениями".

"Мы не считаем возможным участвовать в дальнейшем в какой-либо дискуссии", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный: За моим отравлением стоит Путин

Напомним, утром 1 октября Spiegel опубликовал материал, в котором Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию из Германии, где он находился на лечении.

"Моя задача сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" - сказал политик.

Как пишет РБК, одним из первых на интервью Навального отреагировал Володин. Он назвал оппозиционера "бесстыдником и подлецом".

"Путин спас его жизнь. И делать такие заявления может только непорядочный человек", - сказал он.

отравление (1584) Песков Дмитрий (1932) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+5
Песков об обвинениях Навального: С пациентом работают специалисты ЦРУ и "дают ему разные инструкции" - Цензор.НЕТ 8344
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01.10.2020 14:31 Ответить
+4
А без ЦРУ никак, это и моя соседка, баба Зина, всегда говорила.
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01.10.2020 14:33 Ответить
+4
ну да...отравил и сжалился-значит спас
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01.10.2020 14:46 Ответить
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Вже навіть не смішно.
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01.10.2020 14:27 Ответить
Песков об обвинениях Навального: С пациентом работают специалисты ЦРУ и "дают ему разные инструкции" - Цензор.НЕТ 8344
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01.10.2020 14:31 Ответить
А что не так?
Ведь сжалился Пыня, отправил Леху в Шарите откачивать
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01.10.2020 14:36 Ответить
ну да...отравил и сжалился-значит спас
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01.10.2020 14:46 Ответить
А як Навальний радий, що з ним працюють специ ЦРУ, а не ФСБ
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01.10.2020 15:54 Ответить
А без ЦРУ никак, это и моя соседка, баба Зина, всегда говорила.
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01.10.2020 14:33 Ответить
совковий жупел "цру" завжди діє без збоїв. І ще років 1000 діятиме. І не лише в kts*пії, а й у великої частини xxL*в.
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01.10.2020 15:07 Ответить
ФОТОФАКТ!!! - С пациентом работают специалисты ЦРУ и дают ему разные инструкции!!!

Песков об обвинениях Навального: С пациентом работают специалисты ЦРУ и "дают ему разные инструкции" - Цензор.НЕТ 8494
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01.10.2020 14:36 Ответить
А це вусате ******** не думав, що прийде час коли з ним теж будуть працювати тільки не спецслужби США, а гебешні тварини?
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01.10.2020 14:39 Ответить
Видно відношеняя цензора до Навального.
Ладімір Ладіміровіч *****, на фото ізображе вері вері респектабль.
А поряд, якийсь полудурок.
Редакція, на кого работаєм, га ?

Пара цікавинок про Навального:
«Отец - Анатолий Иванович Навальный (род. 28 января 1947) - родился и окончил школу в Залесье Иванковский район, Киевская область, после окончания Киевского военного училища связи получил назначение под Москвой. Дед - Иван Тарасович - был плотником и почти всю жизнь, как и его супруга Татьяна Даниловна, проработал в местном колхозе.»

«20 марта 2014 года во время присоединения Крыма к России газета The New York Times опубликовала статью Навального, в которой он просил ввести дополнительные санкции против «внутреннего круга Путина»[177]. В частности, Навальный призвал западные страны заморозить финансовые активы и конфисковать собственность крупных российских бизнесменов[178]. Фонд борьбы с коррупцией Навального подготовил расширенный список лиц для санкций со стороны Евросоюза. Этот документ был опубликован на сайте Альянса либералов и демократов за Европу[179].»


За що тут лахта, і хохлопопихачі прямо таки сходять на гімно, у ненависті до Навального.
У будь якому випадку, Навальний кращий варіант для України, ніж Золотов.
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01.10.2020 14:45 Ответить
А "бутерброда" він віддасть?
===
Згадалося:

-- ну чЄм, чЄм оні луЧше?
-- чЄм ґрузіньі!!!
(с)

=============
У вас те саме.
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01.10.2020 15:10 Ответить
Пєсков про звинувачення Навального: З пацієнтом працюють фахівці ЦРУ і "дають йому різні інструкції" - Цензор.НЕТ 1130
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01.10.2020 15:58 Ответить
А також рептилоїди з планети Нібіру...
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01.10.2020 20:25 Ответить
 
 