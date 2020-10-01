Песков об обвинениях Навального: С пациентом работают специалисты ЦРУ и "дают ему разные инструкции"
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что с российским оппозиционером Алексеем Навальным работает ЦРУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Маяк".
"Скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретнее, с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных штатов Америки в эти дни. Это не первый раз, когда ему дают разные инструкции", - сказал Песков.
На уточняющий вопрос, безопасно ли Навальному возвращаться в Россию с учетом таких утверждений, Песков отвечать отказался.
"Эту тему мы закрыли, я больше не буду это никак комментировать", - сказал он.
Комментируя утверждение Навального в интервью немецкому журналу Spiegel о том, что за его отравлением стоит президент Владитмир Путин, Песков заявил, что "это риторика, которая граничит с оскорблениями".
"Мы не считаем возможным участвовать в дальнейшем в какой-либо дискуссии", - сказал Песков.
Напомним, утром 1 октября Spiegel опубликовал материал, в котором Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию из Германии, где он находился на лечении.
"Моя задача сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" - сказал политик.
Как пишет РБК, одним из первых на интервью Навального отреагировал Володин. Он назвал оппозиционера "бесстыдником и подлецом".
"Путин спас его жизнь. И делать такие заявления может только непорядочный человек", - сказал он.
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Ведь сжалился Пыня, отправил Леху в Шарите откачивать
Ладімір Ладіміровіч *****, на фото ізображе вері вері респектабль.
А поряд, якийсь полудурок.
Редакція, на кого работаєм, га ?
Пара цікавинок про Навального:
«Отец - Анатолий Иванович Навальный (род. 28 января 1947) - родился и окончил школу в Залесье Иванковский район, Киевская область, после окончания Киевского военного училища связи получил назначение под Москвой. Дед - Иван Тарасович - был плотником и почти всю жизнь, как и его супруга Татьяна Даниловна, проработал в местном колхозе.»
«20 марта 2014 года во время присоединения Крыма к России газета The New York Times опубликовала статью Навального, в которой он просил ввести дополнительные санкции против «внутреннего круга Путина»[177]. В частности, Навальный призвал западные страны заморозить финансовые активы и конфисковать собственность крупных российских бизнесменов[178]. Фонд борьбы с коррупцией Навального подготовил расширенный список лиц для санкций со стороны Евросоюза. Этот документ был опубликован на сайте Альянса либералов и демократов за Европу[179].»
За що тут лахта, і хохлопопихачі прямо таки сходять на гімно, у ненависті до Навального.
У будь якому випадку, Навальний кращий варіант для України, ніж Золотов.
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Згадалося:
-- ну чЄм, чЄм оні луЧше?
-- чЄм ґрузіньі!!!
(с)
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У вас те саме.