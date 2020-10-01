Добкин: В Украине мы - политики, а в России мы - г#вно, коллаборанты
Бывший глава Харьковской ОГА и член "Партии регионов", действующий кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин заявил, что не собирался после Революции Достоинства переезжать в Россию.
Об этом он рассказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Какая Россия? Что мне там делать!? Я прошел через свой коридор ада, но сегодня мы здесь - политики, а там мы - г#вно, коллаборанты", - отметил Добкин.
При этом он рассказал, что после харьковского съезда (где собирались депутаты всех уровней юго-восточных областей и Крыма - Ред.) 22 февраля 2014 года он ездил в Белгород, но чтобы увидеться с семьей, которую вывез туда чуть раньше.
"Я поехал к семье. Я дружил с мэром Белгорода Василием Потрясаевым и первое, что сделал - попросил его временно приютить мою семью. Я переночевал с ними и договорился с Геной встретиться на границе. Полночи говорил с женой и понял, что если сейчас не вернусь (в Украину - ред.), то уже никогда не вернусь", - рассказал Добкин.
"Да. Я не суперпатриот, но не понимал, как жить без Украины - слишком многое с ней связывало. Да и не хотелось бежать, как Виктор Федорович", - отметил политик.
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нема гівна з якимись визначальними характеристиками, все просто - гівно, воно і є гівно.
Так не бывает. В здоровом обществе этому члену место в психбольнице, в среде марниналов, но никак не на телеэкранах, тем более, в депутатах.
Это государство с таким обществом （а их целых 73 проц.！） обречено.
Как жить без бабла? Там ведь свои воры. Поди там вклинься.
Петлюра прав был, шо не так страшны стрелковы-гиркины, как гепы-допы
Даже Портнов и Богатырева спокойно вернулись.
Януковские менты возглавляют правоохранительные органы.
Януковские прокуроры занимают руководящие должности.
Януковские кадры возглавляют профильные комитеты.
А так по стостоянию на 2014-й и на 2019-й год ничего лучше Пороха реально не нашлось.
СН, ОПЗЖ и маргиналы типа Добкина в первую очередь в Украине должны быть колаборантами, не допущенными в политику и управление страной.
допа тебе и в Украине жопа. ты как был говно , так и им и остался. не льсти себе, ты мразь !!!
В паРаше - ты гавно.
А в Украине - лайно.
Свое лучше пахнет)))
- Добкин таки честный маланец
Ни кто тебя политиком не считает, тем более в Украине! Га#но, оно и в Африке га#но!
Дебильное заявление га#но, не находишь???
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!