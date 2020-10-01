Добкин: В Украине мы - политики, а в России мы - г#вно, коллаборанты

Бывший глава Харьковской ОГА и член "Партии регионов", действующий кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин заявил, что не собирался после Революции Достоинства переезжать в Россию.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Какая Россия? Что мне там делать!? Я прошел через свой коридор ада, но сегодня мы здесь - политики, а там мы - г#вно, коллаборанты", - отметил Добкин.

При этом он рассказал, что после харьковского съезда (где собирались депутаты всех уровней юго-восточных областей и Крыма - Ред.) 22 февраля 2014 года он ездил в Белгород, но чтобы увидеться с семьей, которую вывез туда чуть раньше.

"Я поехал к семье. Я дружил с мэром Белгорода Василием Потрясаевым и первое, что сделал - попросил его временно приютить мою семью. Я переночевал с ними и договорился с Геной встретиться на границе. Полночи говорил с женой и понял, что если сейчас не вернусь (в Украину - ред.), то уже никогда не вернусь", - рассказал Добкин.

"Да. Я не суперпатриот, но не понимал, как жить без Украины - слишком многое с ней связывало. Да и не хотелось бежать, как Виктор Федорович", - отметил политик.

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