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Добкин: В Украине мы - политики, а в России мы - г#вно, коллаборанты

Добкин: В Украине мы - политики, а в России мы - г#вно, коллаборанты

Бывший глава Харьковской ОГА и член "Партии регионов", действующий кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин заявил, что не собирался после Революции Достоинства переезжать в Россию.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Какая Россия? Что мне там делать!? Я прошел через свой коридор ада, но сегодня мы здесь - политики, а там мы - г#вно, коллаборанты", - отметил Добкин.

При этом он рассказал, что после харьковского съезда (где собирались депутаты всех уровней юго-восточных областей и Крыма - Ред.) 22 февраля 2014 года он ездил в Белгород, но чтобы увидеться с семьей, которую вывез туда чуть раньше.

"Я поехал к семье. Я дружил с мэром Белгорода Василием Потрясаевым и первое, что сделал - попросил его временно приютить мою семью. Я переночевал с ними и договорился с Геной встретиться на границе. Полночи говорил с женой и понял, что если сейчас не вернусь (в Украину - ред.), то уже никогда не вернусь", - рассказал Добкин.

"Да. Я не суперпатриот, но не понимал, как жить без Украины - слишком многое с ней связывало. Да и не хотелось бежать, как Виктор Федорович", - отметил политик.

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Автор: 

Добкин Михаил (967) майдан (4142) россия (96107)


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Топ комментарии
+94
Вы везде говно
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01.10.2020 14:29 Ответить
+81
да вы и тут.... те же что и в кацапии
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01.10.2020 14:28 Ответить
+58
Говно, оно и в Африке говно.
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01.10.2020 14:29 Ответить
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да вы и тут.... те же что и в кацапии
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01.10.2020 14:28 Ответить
Добкин: В Украине мы - политики, а в России мы - г#вно, коллаборанты - Цензор.НЕТ 4070
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01.10.2020 14:52 Ответить
Вот приспособленец хитрый!!!
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01.10.2020 14:59 Ответить
Braveheart, прости Господи. С другой стороны, его слова многое значат, если вдуматься. Предателей нигде не уважают, черт возьми, но он так сказал. Ни прибавить, не убавить
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01.10.2020 22:31 Ответить
Вы везде говно
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01.10.2020 14:29 Ответить
Да же можно сказать что вы в Украине гомн-ще!!!
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01.10.2020 16:33 Ответить
Говно, оно и в Африке говно.
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01.10.2020 14:29 Ответить
Гепа и допа, два долбобопа
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01.10.2020 14:30 Ответить
Удивительная честность.
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01.10.2020 14:31 Ответить
Тим більше доля Жиліна, теж підтвердила правильність вибору.
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01.10.2020 14:31 Ответить
Миша вы себе льстите,вы гавно не только в Рашке!!!
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01.10.2020 14:31 Ответить
1000%
нема гівна з якимись визначальними характеристиками, все просто - гівно, воно і є гівно.
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01.10.2020 14:48 Ответить
Гівно не пахне - це першій симптом COVID...так що зрозуміло хто на китайців наклеп зробив ...
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01.10.2020 15:20 Ответить
Таити, Таити - нас и тут неплохо кормят
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01.10.2020 14:31 Ответить
Да уж лучше бы съе@ал в паРашу. Без тебя говна хватает.
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01.10.2020 14:31 Ответить
тОбі хтось по дебільному під сказав, тИ і тобі подібні і в Україні і гівно і сепаратюги і під.....си!!!
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01.10.2020 14:32 Ответить
Наоборот. Это на россии вы ,,политики,,. А тут вы говно
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01.10.2020 14:33 Ответить
Текст просто по дэбильному написан.
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01.10.2020 14:33 Ответить
та вы и тут говно...просто смыть некому.бо избиратели ваши,поклонники дырок в полу,не умеют пользоваться унитазом
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01.10.2020 14:34 Ответить
ты и в Укарине гавно, та и везде.
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01.10.2020 14:34 Ответить
*мои вибачяння за тайпо.
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01.10.2020 14:44 Ответить
Та ні, в Україні це зветься "лайно". Ознаки патріотизму у Дупкіна присутні. )))
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01.10.2020 15:24 Ответить
Текст как-то по дебильному написан.
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01.10.2020 14:34 Ответить
Миша, у тебя лицо скушное! Ьа ы в Україні ти - гівно кацапське, а для кацапів просто підстилка.
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01.10.2020 14:34 Ответить
В Україні таких вважають політиками ті, хто самі гівно і зрадники.
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01.10.2020 14:35 Ответить
"Какая Россия? Что мне там делать!? Я прошел через свой коридор ада, но сегодня мы здесь - политики, а там мы - г#вно, коллаборанты", - отметил Добкин... Ото сиди і не звизди, ****!
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01.10.2020 14:35 Ответить
ой не могу))) кто сказал что в Украине вы политики???? )))) говно ! везде говно!!!!
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01.10.2020 14:39 Ответить
Шо то Допа тональность меняет ?? Чувствует допина жо....а шухер , шо ли ?
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01.10.2020 14:39 Ответить
"слишком многое с ней связывало"- ну действительно , где можно мутить темные мутки, наживая много-миллионные состояния...., и при этом поносить Украину....- в ИзраЭле такого не допустят....
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01.10.2020 14:39 Ответить
Добкин: В Украине мы - политики, а в России мы - г#вно, коллаборанты - Цензор.НЕТ 8464
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01.10.2020 14:40 Ответить
Добкин, спешу тебя разачировать, - это у себя на хате ты считаешь себя политиком, а в Украине ты говно. Воровитое тупое говно. Как и ВСЕ ЗЕленые.
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01.10.2020 14:40 Ответить
А Добкин когда в ЗЕленые вступил?
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01.10.2020 14:49 Ответить
Ну, что вы, оно в ЗЕленое не вступал, оно в ЗЕленом было зачато и в ЗЕленом родилось.
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01.10.2020 14:56 Ответить
Оно рыгом было зачато и рыгом родилось, а рыги - они гораздо хуже ЗЕленых.
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01.10.2020 15:13 Ответить
Друг мой, зачатие его произошло рыгоАНАЛТНО, и сперматозоиды продирались к яйцеклетке через задний проход, сквозь ЗЕленые фекальные массы. И спустя 7 месяцев, оно, в виде плода, проделало обратный путь тем же путем, т.е. сквозь ЗЕленые фекальные массы и вышло на свет Божий анально. Что и сказалось на его умственных способностях.
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01.10.2020 15:33 Ответить
Оно - не зеленое говно, оно - просто непонятного цвета. Раньше оно было какое-то бело-синее, а сейчас - хер поймешь какого цвета ...
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01.10.2020 14:58 Ответить
Грустно. Если это отребье считает себя политиком； его назначают губернатором； оно становится законодателем...
Так не бывает. В здоровом обществе этому члену место в психбольнице, в среде марниналов, но никак не на телеэкранах, тем более, в депутатах.
Это государство с таким обществом （а их целых 73 проц.！） обречено.
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01.10.2020 14:40 Ответить
В Україні немає "губерній" , звідки взялися "губернатори" ?
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01.10.2020 14:44 Ответить
Та москалям пох.. вони і на березі слонячої кістки губернаторів знайдуть.
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01.10.2020 15:26 Ответить
как жить без Украины - слишком многое с ней связывало

Как жить без бабла? Там ведь свои воры. Поди там вклинься.
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01.10.2020 14:42 Ответить
да и здесь вы тоже, как бы это помягче сказать...Ну в общем оно самое.
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01.10.2020 14:42 Ответить
Дерьмо ты, а не политик в Украине!
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01.10.2020 14:44 Ответить
Классика - продать шо только мона, но шоп только быть князьком.
Петлюра прав был, шо не так страшны стрелковы-гиркины, как гепы-допы
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01.10.2020 14:45 Ответить
Это кто тебе сказал,что ты не говно,гепа?он ошибся - ты таки говно,говно путина и его шайки.
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01.10.2020 14:53 Ответить
Де вони ще так влаштуються? Кругом вже всі місця зайняті.
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01.10.2020 14:55 Ответить
Разве он один? Вся рыгобратия к весне 2014 семьи повывозила, и сами на чемоданах сидели. Но затем пришёл Порошенко...
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01.10.2020 14:56 Ответить
Тада. Но возвращение рыгов во власть почему-то пошла после 21.04.2019 при Зеленском.

Даже Портнов и Богатырева спокойно вернулись.
Януковские менты возглавляют правоохранительные органы.
Януковские прокуроры занимают руководящие должности.
Януковские кадры возглавляют профильные комитеты.
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01.10.2020 15:02 Ответить
Зеленский и всё что сейчас происходит в стране прямое наследие де-факто слитой Революции Достоинства. Прийди к власти адекватный политик, Зеленский сегодня продолжал бы выступать в Квартале, не существовало бы никакого ОПЗЖ, а президент без проблем переизбрался бы на второй срок.
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01.10.2020 15:18 Ответить
Адекватные политики бывают такм, где адекватные граждане.

А так по стостоянию на 2014-й и на 2019-й год ничего лучше Пороха реально не нашлось.
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01.10.2020 15:19 Ответить
Он теперь патриот? Что то не понятно. Когда вытворяешь что хочешь и ничего тебе за это не будет - это Украина?
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01.10.2020 14:56 Ответить
Не прокатила лапша , тебя раскусили )))))
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01.10.2020 14:57 Ответить
Вот в этом то и проблема.

СН, ОПЗЖ и маргиналы типа Добкина в первую очередь в Украине должны быть колаборантами, не допущенными в политику и управление страной.
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01.10.2020 14:59 Ответить
Там ты просто гавно, а тут гавно-политик
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01.10.2020 15:00 Ответить
и тут допу понесло после того как нрюхнул : - "но сегодня мы здесь - политики, а там мы - г#вно, коллаборанты", - отметил Добкин. "
допа тебе и в Украине жопа. ты как был говно , так и им и остался. не льсти себе, ты мразь !!!
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01.10.2020 15:02 Ответить
Ну и гдеж ты политик? На сепарских телеканалах - 112, зик ньюс ван? С Беней и рабиновичем хотите обдурить всю Украину? Так вот хер вам, а не Украину.
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01.10.2020 15:05 Ответить
Он прав. Пока в Украине находятся идиоты, голосующие за него, Гепу и им подобных, то он - политик, как ни крути.
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01.10.2020 15:05 Ответить
г#вно/ Запахло 95-м кварталом. Его похабщиной.
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01.10.2020 15:06 Ответить
Бобкин, я тебя обрадую.
В паРаше - ты гавно.
А в Украине - лайно.
Свое лучше пахнет)))
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01.10.2020 15:06 Ответить
Добкін: В Україні ми - політики, а в Росії ми - г#вно, колаборанти - Цензор.НЕТ 9850
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01.10.2020 15:10 Ответить
в Україні так само
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01.10.2020 15:12 Ответить
лучше бы оно (гавно) не возвращалось
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01.10.2020 15:47 Ответить
О! Снова Допа и Гепа?...
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01.10.2020 15:48 Ответить
Сиди и пиши мемуары - "Признание использованного кондома".
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01.10.2020 15:52 Ответить
Допа гочно, которое не тонет, его надо прихлорнуть лопатой, чтобы не смердело.
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01.10.2020 15:57 Ответить
А ведь Добкин прав. В Украине говно может быть политиком. Даже если это говно в России считают говном и коллаборантом. И это не только в отношении Добкина справедливо. Берите выше.
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01.10.2020 16:01 Ответить
Добкин, ты не говно..., ты - ГОВНИЩЕ! Вместе со своим Кернесом-Балбесом.
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01.10.2020 16:08 Ответить
Ти в Украине говно еще большее чем на россии.
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01.10.2020 16:12 Ответить
Новый анекдот про Добкина слышали? Так слушайте :
- Добкин таки честный маланец
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01.10.2020 16:29 Ответить
Ну те що Допа гівно це ясно всім. Тут справа тільки в трму чи це звичайне гівно чи специфічне. Потрібно його втопити і подивитись чи випливе.
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01.10.2020 16:31 Ответить
Тут ему можно воровать никто не посадит и не возмутиться,а там придется нюхать ноги.
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01.10.2020 16:33 Ответить
Дупа, не наговаривай на себя!
Ни кто тебя политиком не считает, тем более в Украине! Га#но, оно и в Африке га#но!
Дебильное заявление га#но, не находишь???
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01.10.2020 16:45 Ответить
И этот гавнюк Добкин, вор и предатель интересов Украины, надеется выиграть выборы в Харькаве?? Или просто хочет пересрать кому-то дорогу???
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01.10.2020 16:55 Ответить
коридор... ти ще й воріт не бачив, "бєркут"...
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01.10.2020 16:56 Ответить
Да и в Украине вы гавнище.
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01.10.2020 17:07 Ответить
Сидиш на табуретці сиди,та ні вони мріють про царський трон,і в результаті сідають на пляшку.О загадочная русская жопо-голова !
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01.10.2020 17:57 Ответить
міша, ти з своїм другом і тут ГІВНО!
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01.10.2020 18:20 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.10.2020 18:35 Ответить
В Україні так же, як і в Росії, ви ... .
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01.10.2020 19:55 Ответить
 
 