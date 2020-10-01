Около 5 препаратов отечественного производства для пациентов с COVID-19 проходят клинические испытания, - Зеленский

В ближайшее время в Украине появятся лекарства для пациентов с COVID-19 отечественного производства.

Об этом Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ на Ривненщине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы держим руку на пульсе. Как только появится в той или иной стране вакцина, ми будем иметь те или иные контракты на поставку вакцины в Украину. Ну, и отдельно некоторые вещи мы делаем и в Украине", - отметил президент.

По словам Зеленского, среди них профилактические лекарства, направленные на лечение паицента с коронавирусом.

"У нас 4 или 5 на выходе разных видов лекарств, которые проходят клинические испытания, которые будут помогать людям. Либо профилактические от COVID, либо для смягчения болезни, самого процесса ее прохождения", - подчеркнул президент.

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