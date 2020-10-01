Около 5 препаратов отечественного производства для пациентов с COVID-19 проходят клинические испытания, - Зеленский
В ближайшее время в Украине появятся лекарства для пациентов с COVID-19 отечественного производства.
Об этом Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ на Ривненщине, передает Цензор.НЕТ.
"Мы держим руку на пульсе. Как только появится в той или иной стране вакцина, ми будем иметь те или иные контракты на поставку вакцины в Украину. Ну, и отдельно некоторые вещи мы делаем и в Украине", - отметил президент.
По словам Зеленского, среди них профилактические лекарства, направленные на лечение паицента с коронавирусом.
"У нас 4 или 5 на выходе разных видов лекарств, которые проходят клинические испытания, которые будут помогать людям. Либо профилактические от COVID, либо для смягчения болезни, самого процесса ее прохождения", - подчеркнул президент.
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а я тут "на коленке" вакцину от ковида из бурьянов смастерил, гони мильончик 😂
200'000 заражений.
4000 смертей.
4000 выявлений в сутки.
2% летальность.
Это значит, что из 4000 тех кто вчера заразился 80 может умереть.
Период
- Это развод.
- ******* своими масками.
- Идите ***** с вашим коронавирусом.
- Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.
Сменился периодом.
- Ой, ***.
- Не дай бог!
- У меня вокруг уже куча людей заболели.
- Только бы в легкой форме - чтоб не госпитализация.
- А если вдруг я - койки в больницах хоть есть?!
В связи с этим:
Снова обращаюсь к дебилам, продолжающим не носить маски в общественных местах и отрицать очевидное.
Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге, было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000.
Так вышло.
Мы с вами, кретинами, сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.
Доказанный факт.
Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём и у разных людей протекает по разному.
Кто-то не замечает.
Кто-то умирает.
Умирать не хочется.
И на ИВЛ тоже не хочется.
В связи с этим нас всех в публичных местах просят поголовно надевать маски, чтобы минимизировать риск заражения.
Да. Маски нужны только больным от здоровых. Но вот беда - не ясно кто именно больной.
Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей.
А за вами, дураками, ходим мы.
Поэтому.
Во всем цивилизованном мире просят о простых вещах - ношении масок в публичных местах и дезинфекции рук.
Не хотите, чтобы у нас наступил пи..дец и всю страну опять закрыли на жесткий карантин - наденьте @лядь маску.
Надеюсь, я смог донести спокойно свою профессиональную и гражданскую позицию.
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/4379294818812200 Алексей Давиденко
прет не по детски
[ Фото ]
1 октября стартует вакцинация добровольцев от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», первая партия которой уже поставлена в Беларусь. Российская сторона также профинансирует клиническое исследование своей вакцины с участием 100 белорусов. Отметим, что в самой России клинические исследования вакцины не проводились.
Хм, раньше новые препараты испытывали на морских свинках, теперь - на белорусах. Так дешевле?