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Новости Коронавирус и карантин
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Около 5 препаратов отечественного производства для пациентов с COVID-19 проходят клинические испытания, - Зеленский

Около 5 препаратов отечественного производства для пациентов с COVID-19 проходят клинические испытания, - Зеленский

В ближайшее время в Украине появятся лекарства для пациентов с COVID-19 отечественного производства.

Об этом Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ на Ривненщине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы держим руку на пульсе. Как только появится в той или иной стране вакцина, ми будем иметь те или иные контракты на поставку вакцины в Украину. Ну, и отдельно некоторые вещи мы делаем и в Украине", - отметил президент.

По словам Зеленского, среди них профилактические лекарства, направленные на лечение паицента с коронавирусом.

"У нас 4 или 5 на выходе разных видов лекарств, которые проходят клинические испытания, которые будут помогать людям. Либо профилактические от COVID, либо для смягчения болезни, самого процесса ее прохождения", - подчеркнул президент.

Также читайте: Первая волна пандемии COVID-19 не затронула Украину, - Ляшко

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) карантин (16729) лекарства (1227) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
https://ibigdan.livejournal.com/25675292.html Когда ж уже дойдёт?!

200'000 заражений.
4000 смертей.
4000 выявлений в сутки.
2% летальность.
Это значит, что из 4000 тех кто вчера заразился 80 может умереть.

Период
- Это развод.
- ******* своими масками.
- Идите ***** с вашим коронавирусом.
- Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.
Сменился периодом.
- Ой, ***.
- Не дай бог!
- У меня вокруг уже куча людей заболели.
- Только бы в легкой форме - чтоб не госпитализация.
- А если вдруг я - койки в больницах хоть есть?!

В связи с этим:
Снова обращаюсь к дебилам, продолжающим не носить маски в общественных местах и отрицать очевидное.
Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге, было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000.
Так вышло.

Мы с вами, кретинами, сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.

Доказанный факт.
Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём и у разных людей протекает по разному.
Кто-то не замечает.
Кто-то умирает.
Умирать не хочется.
И на ИВЛ тоже не хочется.

В связи с этим нас всех в публичных местах просят поголовно надевать маски, чтобы минимизировать риск заражения.

Да. Маски нужны только больным от здоровых. Но вот беда - не ясно кто именно больной.

Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей.
А за вами, дураками, ходим мы.

Поэтому.
Во всем цивилизованном мире просят о простых вещах - ношении масок в публичных местах и дезинфекции рук.
Не хотите, чтобы у нас наступил пи..дец и всю страну опять закрыли на жесткий карантин - наденьте @лядь маску.

Надеюсь, я смог донести спокойно свою профессиональную и гражданскую позицию.
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/4379294818812200 Алексей Давиденко
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01.10.2020 14:58 Ответить
+3
Приблизно 5 препаратів вітчизняного виробництва для пацієнтів з COVID-19 проходять клінічні випробування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8391
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01.10.2020 15:04 Ответить
+2
Около 5 препаратов отечественного производства для пациентов с COVID-19 проходят клинические испытания, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3924
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01.10.2020 14:33 Ответить
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Около 5 препаратов отечественного производства для пациентов с COVID-19 проходят клинические испытания, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3924
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01.10.2020 14:33 Ответить
Приблизно 5 препаратів вітчизняного виробництва для пацієнтів з COVID-19 проходять клінічні випробування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8391
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01.10.2020 15:04 Ответить
ЗЕля, ты руку на пульсе держишь,
а я тут "на коленке" вакцину от ковида из бурьянов смастерил, гони мильончик 😂
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01.10.2020 14:33 Ответить
гонит по полной ..
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01.10.2020 14:43 Ответить
Забориста, на самограї 70 градусів 😂
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01.10.2020 15:11 Ответить
Приблизно 5 препаратів вітчизняного виробництва для пацієнтів з COVID-19 проходять клінічні випробування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9485
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01.10.2020 15:08 Ответить
Аж завидно как парня колбасит..шо подумал о празник теробороны ..о чистые вещи у них там за высоким забором
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01.10.2020 14:46 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25675292.html Когда ж уже дойдёт?!

200'000 заражений.
4000 смертей.
4000 выявлений в сутки.
2% летальность.
Это значит, что из 4000 тех кто вчера заразился 80 может умереть.

Период
- Это развод.
- ******* своими масками.
- Идите ***** с вашим коронавирусом.
- Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.
Сменился периодом.
- Ой, ***.
- Не дай бог!
- У меня вокруг уже куча людей заболели.
- Только бы в легкой форме - чтоб не госпитализация.
- А если вдруг я - койки в больницах хоть есть?!

В связи с этим:
Снова обращаюсь к дебилам, продолжающим не носить маски в общественных местах и отрицать очевидное.
Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге, было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000.
Так вышло.

Мы с вами, кретинами, сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.

Доказанный факт.
Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём и у разных людей протекает по разному.
Кто-то не замечает.
Кто-то умирает.
Умирать не хочется.
И на ИВЛ тоже не хочется.

В связи с этим нас всех в публичных местах просят поголовно надевать маски, чтобы минимизировать риск заражения.

Да. Маски нужны только больным от здоровых. Но вот беда - не ясно кто именно больной.

Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей.
А за вами, дураками, ходим мы.

Поэтому.
Во всем цивилизованном мире просят о простых вещах - ношении масок в публичных местах и дезинфекции рук.
Не хотите, чтобы у нас наступил пи..дец и всю страну опять закрыли на жесткий карантин - наденьте @лядь маску.

Надеюсь, я смог донести спокойно свою профессиональную и гражданскую позицию.
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/4379294818812200 Алексей Давиденко
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01.10.2020 14:58 Ответить
+100500!!1 только рожденным стоя это вряд ли дойдет к сожалению!
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01.10.2020 15:33 Ответить
Да таких наполеонов ,типа маркиза в больницы не принимать .Отправить на опыты вместо приматов ,их жалко ,они умнее.
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01.10.2020 16:36 Ответить
дерьмак прекращай *********** дурь подгонять . его так
прет не по детски
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01.10.2020 15:29 Ответить
Свободная Беларусь, [01.10.20 18:20]
[ Фото ]
1 октября стартует вакцинация добровольцев от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», первая партия которой уже поставлена в Беларусь. Российская сторона также профинансирует клиническое исследование своей вакцины с участием 100 белорусов. Отметим, что в самой России клинические исследования вакцины не проводились.
Хм, раньше новые препараты испытывали на морских свинках, теперь - на белорусах. Так дешевле?
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01.10.2020 19:48 Ответить
ЗеЛенка + вата = страшная сила. Доказано прошлыми выборами. А что там среди еще трех препаратов? Гречка, лапша на уши и видеотерапия?
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01.10.2020 21:29 Ответить
КАКОЙ ЖЕ ЭТОТ ЗЕЛЕНЫЙ КЛОУН --- ОБДОЛБАННЫЙ ДЕБИЛ..... У нас много чего-то... Оно - от чего-то... И когда будет что-то... Где-то... Мы тоже, конечно... Очень скоро... буквально через 1-3-5 лет.......
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08.11.2020 17:04 Ответить
 
 