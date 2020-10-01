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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский объяснил рост случаев COVID-19 в Украине местными выборами: "Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных". ВИДЕО

Увеличение количества заболеваний коронавирусом в Украине связано с началом политической активности накануне местных выборов. Сейчас количество новых случаев заболевания увеличились более чем на тысячу процентов.

Об этом во время визита в Ривненскую область заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что Украине удалось остановить первую волну коронавируса, однако затем началась предвыборная местная кампания.

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"Мы видим социологию, какое влияние имеет эта политическая эйфория, этот политический цирк. Они (политики. - Ред.) хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но сейчас мы видим более 4 тысяч (новых больных коронавирусом в сутки  - Ред). Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что увеличение заболеваемости идет по всей Европе, но где-то уже стабилизировали ситуацию. "Сейчас многие из местных политиков говорят, что в Европе то же самое. Не то же самое. Давайте сравнивать. Так у нас было лучше. Почему мы равняемся на то, что в Европе хуже? А почему мы не равняемся на то, что в Европе и в мире лучше, чем в Украине?", - добавил он.

Зеленский также обратил внимание, что в Украине сейчас болеет большое количество медиков, причем в больницах, которые не занимаются больными COVID-19: "То есть, последствия же не только от количества заболевших COVID-19, из-за политических игр. А количество хирургов, которые сейчас не делают операции, других врачей? Количество людей, у которых другие заболевания? Когда люди поступают в больницы с инсультами, инфарктами, а нет врачей. Они болеют, по 200-300 врачей ежедневно".

Президент еще раз призвал всех граждан максимально пользоваться средствами защиты.

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) карантин (16729) местные выборы (2752) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+43
зелена шмаркля признался что он - ПУСТОЕ место по всей Украине))
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01.10.2020 15:38 Ответить
+38
Мне нравится, что наконец все поняли что он идиот. Всегда поражался, как можно смотреть квартал и прочие поделки для умственно отсталых
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01.10.2020 15:12 Ответить
+35
«Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных", - сказал Зеленский. »Источник: https://censor.net/ru/n3222313

Та звичайно, ігуршкі.
Не те, що серьйона гра хєром на роялі.
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01.10.2020 15:11 Ответить
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так балдеет не вникает быстрей шоб отвезли за высокий забор
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01.10.2020 23:31 Ответить
в пятки навено игает..брехун самый большой
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01.10.2020 23:35 Ответить
"Мы видим социологию, какое влияние имеет эта политическая эйфория, этот политический цирк. Они (политики. - Ред.) хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте." -епта... этож он про себя то :О
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01.10.2020 23:06 Ответить
завидно шо оно такое принимает день какой ттеперь пртазнывать..а мохет на прцедуры
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01.10.2020 23:28 Ответить
Зеленський пояснив зростання випадків COVID-19 в Україні місцевими виборами: "Це іграшки, які на понад тисячу відсотків збільшили кількість хворих" - Цензор.НЕТ 3125
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01.10.2020 23:41 Ответить
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02.10.2020 10:08 Ответить
Ну как вот так порерил слову ..и буду верить..Получил обман тотальный
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01.10.2020 23:44 Ответить
...и количество тестов 50 000 в сутки ...
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02.10.2020 02:35 Ответить
А спросите его, что такое 1000 процентов?
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02.10.2020 03:16 Ответить
дэбил есть дэбил
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02.10.2020 08:10 Ответить
так останови рост больних к вирусом ,че раньше врал что его у нас почти нет,, ти посадил кто продал маски ипрочее для защити ,от к вируса,,или ето бил твой приказ,, и после етого ти еще во власти ,,,позорище,,,,,,
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02.10.2020 06:14 Ответить
зеленский полное чмомудило
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02.10.2020 07:16 Ответить
Блазень є блазень.
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02.10.2020 07:21 Ответить
Почему ты, гнида мерзкая,никак не заразишься и не сдохнешь?
Правда, после этого события, уверен, былло снова поведется на морковку и проголосует за этих тварей мертведчука
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02.10.2020 07:34 Ответить
Цікаво, чи бачать дебіли, якого дебіла обрали?
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02.10.2020 07:46 Ответить
Зеленский объяснил рост случаев COVID-19 в Украине местными выборами: "Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных"

Зеля, во всем мире резко выросло количество случаев COVID-19. Настолько что говорят о второй волне эпидемии. Да кому ты что-то объясняешь эти порохоботы все как один тупые как сто пудов дыма!
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02.10.2020 08:54 Ответить
Зеленский лучший Президент начиная с Ющенко. Самый порядочный и демократичный. Остальные трое воры и коррупционеры
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02.10.2020 08:56 Ответить
Боже, за что ж ты так поиздевался над мамой Риммой???
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02.10.2020 10:10 Ответить
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