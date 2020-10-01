Зеленский объяснил рост случаев COVID-19 в Украине местными выборами: "Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных". ВИДЕО
Увеличение количества заболеваний коронавирусом в Украине связано с началом политической активности накануне местных выборов. Сейчас количество новых случаев заболевания увеличились более чем на тысячу процентов.
Об этом во время визита в Ривненскую область заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что Украине удалось остановить первую волну коронавируса, однако затем началась предвыборная местная кампания.
"Мы видим социологию, какое влияние имеет эта политическая эйфория, этот политический цирк. Они (политики. - Ред.) хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но сейчас мы видим более 4 тысяч (новых больных коронавирусом в сутки - Ред). Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что увеличение заболеваемости идет по всей Европе, но где-то уже стабилизировали ситуацию. "Сейчас многие из местных политиков говорят, что в Европе то же самое. Не то же самое. Давайте сравнивать. Так у нас было лучше. Почему мы равняемся на то, что в Европе хуже? А почему мы не равняемся на то, что в Европе и в мире лучше, чем в Украине?", - добавил он.
Зеленский также обратил внимание, что в Украине сейчас болеет большое количество медиков, причем в больницах, которые не занимаются больными COVID-19: "То есть, последствия же не только от количества заболевших COVID-19, из-за политических игр. А количество хирургов, которые сейчас не делают операции, других врачей? Количество людей, у которых другие заболевания? Когда люди поступают в больницы с инсультами, инфарктами, а нет врачей. Они болеют, по 200-300 врачей ежедневно".
Президент еще раз призвал всех граждан максимально пользоваться средствами защиты.
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Правда, после этого события, уверен, былло снова поведется на морковку и проголосует за этих тварей мертведчука
Зеля, во всем мире резко выросло количество случаев COVID-19. Настолько что говорят о второй волне эпидемии. Да кому ты что-то объясняешь эти порохоботы все как один тупые как сто пудов дыма!