Состояние избитого в начале сентября Балуха стабильное, он уже открывает глаза, двигает руками и ногами, - Ирина Геращенко

Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого в начале сентября избили в столичном Гидропарке, постепенно приходит в себя. Он уже открывает глаза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Так, она сообщила, что, по данным лечащих врачей Балуха, пациент стабильный, уже открывает глаза, двигает руками и ногами.

"Динамика позитивная! Нужно время! Занимаемся!" - сказано в сообщении.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

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Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.