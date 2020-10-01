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Состояние избитого в начале сентября Балуха стабильное, он уже открывает глаза, двигает руками и ногами, - Ирина Геращенко

Состояние избитого в начале сентября Балуха стабильное, он уже открывает глаза, двигает руками и ногами, - Ирина Геращенко

Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого в начале сентября избили в столичном Гидропарке, постепенно приходит в себя. Он уже открывает глаза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Так, она сообщила, что, по данным лечащих врачей Балуха, пациент стабильный, уже открывает глаза, двигает руками и ногами.

"Динамика позитивная! Нужно время! Занимаемся!" - сказано в сообщении.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачи начинают тренировать Балуха к самостоятельному дыханию, - Ирина Геращенко

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Состояние избитого в начале сентября Балуха стабильное, он уже открывает глаза, двигает руками и ногами, - Ирина Геращенко 01

Геращенко Ирина (1630) избиение (9814) Балух Владимир (349)


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Скорейшего выздоровления Владимиру.
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01.10.2020 15:30 Ответить
Скорішого одужання!
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01.10.2020 15:35 Ответить
Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого в начале сентября избили в столичном Гидропарке, постепенно приходит в себя. Он уже открывает глаза. Источник: https://censor.net/ru/n3222322

Слава Богу.
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01.10.2020 16:00 Ответить
Балуху - выздоровления! Негодяям, избившим его - пожизненного!
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01.10.2020 16:06 Ответить
 
 