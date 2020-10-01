Российские тюремщики не передают украинскому активисту из Крыма Приходько лекарства. Он грозит вскрыть себе вены

1 октября в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону должно было пройти очередное заседание по делу Олега Приходько, но его перенесли сразу же после начала - в связи с отпуском прокурора.

Об этом из суда сообщил корреспондент "Крымской солидарности", передает Цензор.НЕТ.

Сегодня было назначено изучение экстремистских, по версии следствия, материалов на флешке, найденной при обыске подсудимого. Напомним, что ее осмотр планировалось проводить еще на прошлом заседании, где прокурор ходатайствовал об удалении журналистов из зала, в связи с цитированием запрещённой литературы.

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В ростовский суд вместе с адвокатом Шейхмамбетовым из Крыма приехали жена и дочь Приходько. Судья огласил начало судебного процесса предложением перенести его, так как прокурор находится в отпуске. Сторона защиты разводит руками, Шейхмамбетов просит суд отнестись по-человечески — родственники приехали на заседание из Крыма.

Их прерывает Олег Приходько, который в очередной раз обращается к судье с вопросом о доставке ему медикаментов, отправленных дочерью в следственный изолятор. Напомним, что у подсудимого больные почки и ему необходимо принимать лекарства ежедневно. Он уже неоднократно сообщал, что ему не передали посылку в изолятор.

— Я требую дать принадлежащие мне вещи! Все мои жалобы пойдут в европейский суд через моих адвокатов! Если в течение недели мне не дадут лекарства, я вены вскрою, обещаю! — угрожает Приходько.

— Это не в компетенции суда, Олег Аркадьевич, — отвечает судья.

Кроме того, Приходько жалуется на ухудшение условий содержания — его перевели в маленькую камеру и, как считает подсудимый, вместе со "стукачом", — Поселили меня в "скотскую" хату!

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Адвокаты уверены, что таким образом на подсудимого оказывается давление из-за его неоднократных жалоб на отсутствие медикаментов. После некоторых прений суд заканчивается, следующий процесс назначен на 15 октября.



