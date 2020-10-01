"Недопустимо, чтобы Минская группа сейчас требовала прекращения огня в Нагорном Карабахе", - Эрдоган

Минская группа ОБСЕ должна сначала потребовать вывода войск Армении из Нагорного Карабаха, а затем переходить к работе над прекращением огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Недопустимо, чтобы Минская группа сейчас требовала прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны потребовать, чтобы сначала Армения положила конец своей оккупации Нагорного Карабаха", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Президент Турции назвал "двуличными" страны, которые "игнорируют оккупацию Нагорного Карабаха".

Он также вновь выразил готовность поддерживать Азербайджан.

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Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

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