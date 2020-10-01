"Недопустимо, чтобы Минская группа сейчас требовала прекращения огня в Нагорном Карабахе", - Эрдоган
Минская группа ОБСЕ должна сначала потребовать вывода войск Армении из Нагорного Карабаха, а затем переходить к работе над прекращением огня.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Недопустимо, чтобы Минская группа сейчас требовала прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны потребовать, чтобы сначала Армения положила конец своей оккупации Нагорного Карабаха", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.
Президент Турции назвал "двуличными" страны, которые "игнорируют оккупацию Нагорного Карабаха".
Он также вновь выразил готовность поддерживать Азербайджан.
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.
Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.
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С какой стати Азербайджан должен кому то дарить свои земли за которые много поколений проливал кровь?!
від тебе за кілометр тхне....
Эрдоган настоящий президент своей страны.
Кипр чей?
Под обстрел в Нагорном Карабахе попали журналисты из Франции, есть раненые
https://news.rbc.ua/rus/show/obstrel-nagornom-karabahe-popali-zhurnalisty-1601547186.html
но вони будет
До чого тут АДКБ?
Маша Фокіна начала подозрєвать,
шо её ізнасіловалі
https://caucasus.liveuamap.com/
Назвать такое заявление адекватным поэтому не могу. Гибнут там и мирные жители, в основном. Ввязываться в говорильню - просто тянуть время, с другой стороны и вопрос Карабаха разговорами вряд ли решится.
Вот когда сдхнет Уйло Влаимирович, когда кланы начнут делить власть, развалится паРашка, вот тогда многие такие конфликты быстро решатся. Будет, как в Славянске с Гиркиным. Быстро смотаются все сепары, если жить хотят. Нет, значит нет. Кто не спрятался, я не виноват. Молдова, Грузия, Карабах и конечно же Украина решат территориальные споры!