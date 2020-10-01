Трамп, Макрон и Путин призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров, - заявление

Президенты США, Франции и РФ призвали руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно, без предварительных условий возобновить переговоры по Нагорно-Карабахскому урегулированию.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили с заявлением в качестве глав государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно, без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что президенты трех держав, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, "самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта".

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"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - говорится в заявлении. Три президента также выразили скорбь о погибших в конфликте и соболезнования семьям убитых и раненых.