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Новости Агрессия России против Украины
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Трамп, Макрон и Путин призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров, - заявление

Трамп, Макрон и Путин призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров, - заявление

Президенты США, Франции и РФ призвали руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно, без предварительных условий возобновить переговоры по Нагорно-Карабахскому урегулированию.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили с заявлением в качестве глав государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно, без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что президенты трех держав, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, "самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Иранцы со своей территории наблюдают бои между армиями Армении и Азербайджана, происходящие в непосредственной близости к границе. ВИДЕО

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - говорится в заявлении. Три президента также выразили скорбь о погибших в конфликте и соболезнования семьям убитых и раненых.

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) заявление (397) путин владимир (31540) Нагорный Карабах (471) Трамп Дональд (5627) Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+37
Уникальный случай в истории мировой дипломатии! Три муд..ка без яиц, одновременно, что то требуют от президента с яйцами.
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01.10.2020 15:45 Ответить
+26
Вот теперь понятно: изгой вернулся в мировые решалы.
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01.10.2020 15:44 Ответить
+22
нелепо, чтобы страна-террорист россия, принесшая столько бед в разные страны могла что-то требовать....
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01.10.2020 15:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вот теперь понятно: изгой вернулся в мировые решалы.
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01.10.2020 15:44 Ответить
путин решает сразу несколько задач:
1 сливает в унитаз "соросенка" Пашиняна
2. дает своему ручному дураку Трампу возможность пропиарится в качестве миротворца перед выборами
3. становится рукопожатым на Западе и будет требовать снять такие полезные санкции и решать мировые проблемы
А на армян ему глубоко наплевать, - Армения уйдет из Карабаха в любом случае
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01.10.2020 15:48 Ответить
Почему соросенка? Пашинян проект пуйла, поставленный на замену предыдущей власти Армении, которая посмела идти на сближение с Западом, проводить учения с НАТО.
Пашинян сразу после победы почесал в москву на аудиенцию к хозяину.
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01.10.2020 16:13 Ответить
Пашинян, - это не проэкт Кремля. путин искренне ненавидит пашиняна и с удовольствием наблюдает как турецкие БПЛА разносят Арцах в щепки)
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01.10.2020 16:31 Ответить
Почему сразу победы Пашинял поехал к пуйлу и сейчас постоянно с ним на связи, а не с лидерами стран Европы, США?
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01.10.2020 16:35 Ответить
потому, что Армения на кукане у ***** из-за Карабаха
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01.10.2020 16:37 Ответить
Зачем ему Карабах? Какие из обещанных перед выборами реформ он провел?
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01.10.2020 16:39 Ответить
Карабах ему за тем, что без него, у него не было никаких шансов быть избранным. Никаких реформ он не провел из-за позиции россии. Более того, - отправил батальон армян в российский контингент в Сирии
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01.10.2020 16:42 Ответить
Так какой же он соросенок, если он во внутренней и внешней политике делает только то, что хочет пуйло?
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01.10.2020 16:47 Ответить
он делает это от безысходности, но приходил он на волне революции, как реформатор и демократ. русские либералы, типа дурака Илларионава писали кипятком и считали Пашиняна новым Саакашвили, который уведет Армению на Запад. путин ненавидит его, потому что он посадил начальника ОДКБ и много прочих ватных армян.
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01.10.2020 17:09 Ответить
Балаболить о реформах, справедливости, о борьбе с коррупцией перед выборами он мог что угодно, как и наш нынешний ставленник олигархов.
Факты того, что Пашинян соросенок есть?
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01.10.2020 17:14 Ответить
Алла, вы читать умеете? Попробуйте медленно прочитать что я вам выше написал..
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01.10.2020 17:15 Ответить
Прочитала.) Так и не поняла на основании каких фактов можно сделать вывод, что Пашинян соросенок.
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01.10.2020 17:23 Ответить
...ну "не шмогла, не шмогла" =)))
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01.10.2020 17:29 Ответить
Да, не могу видеть то, чего нет. Ни в одном из комментов нет фактов связи Пашиняна с Соросом.
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01.10.2020 17:31 Ответить
Каких нахер армян)) Курдов отправлял. Там куча ГРУшных тренировочных баз курдских боевиков. А там уже и в Сирию и в Турцию и по всему миру. Армян там никто не спрашивал как и сейчас.
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01.10.2020 18:54 Ответить
Что ты сказать то хотел?
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01.10.2020 19:00 Ответить
а чому ющенко свого часу попхався першим же візитом до пуйла? у пашиняна не було іншого виходу
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01.10.2020 19:01 Ответить
Це Сорос їм наказував їхати туди?
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01.10.2020 19:06 Ответить
это х""йло само себя призвало?
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01.10.2020 15:49 Ответить
Главное, и пуйло там пристроилось... типа и он там не при чем!
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01.10.2020 16:13 Ответить
Чтобы стать на один уровень с Путиным надо просто присесть на корточки.
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01.10.2020 19:26 Ответить
рановато еще...надо сначала армян из карабахи выгнать-а там можно и за стол
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01.10.2020 15:45 Ответить
Значит всё правильно Азербайджан делает если эта свора хором выть начала.Поддайте ещё армяшкам пусть бегут домой с оккупированной земли.
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01.10.2020 16:07 Ответить
нелепо, чтобы страна-террорист россия, принесшая столько бед в разные страны могла что-то требовать....
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01.10.2020 15:45 Ответить
Не забуваймо що, так звання Нагірно-Карабахська республіка виникла не без участі 366 гвардійського мотострілецького полку.
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01.10.2020 15:50 Ответить
Уникальный случай в истории мировой дипломатии! Три муд..ка без яиц, одновременно, что то требуют от президента с яйцами.
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01.10.2020 15:45 Ответить
вы сильно переоцениваете азеров и турков? Ниче у тюрков с Карабахом не выйдет. Пошмаляют чуток и снова на круги своя. Европе и США не выгодно укрепление Турции, да и армянская диаспора имеет мировое влияние.
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01.10.2020 17:53 Ответить
Вы сильно не дооцениваете Эрдогана и Алиева. Очень сильно.
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01.10.2020 17:57 Ответить
Для кого эти три чучела авторитеты? Трамп? Клоунеско типа нашего зебила. Герантофил Микрон? Ну ху#ло оно и в Африке ху#ло !!!
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01.10.2020 15:46 Ответить
а поговорить?!
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01.10.2020 16:05 Ответить
Пока Эрдоган не навоюется, эта троица может только призывать. Макрон - ***********, у Трампа выборы на носу, а что такое путлер известно всем.
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01.10.2020 15:46 Ответить
Обеспокоенность хоть сильная ?
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01.10.2020 15:46 Ответить
Три клована в ^одном тазу^, туди ще наше зебілятко підсадити, та в море, в море... і подалі
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01.10.2020 15:46 Ответить
А ты как вшивый, все про баню.
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01.10.2020 16:14 Ответить
Стурбованість та співчуття це, прекрасно.
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01.10.2020 15:48 Ответить
Переговорщик из ***** знатный
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01.10.2020 15:50 Ответить
Один сам раздул конфликт и помогал оккупации,второй скоро будет вышвырнут из кресла президента и которого насмешливо называют псом путина,третий вообще лягушкоед-посмешище,чья некогда великая страна давно уже превратилась в просто территорию для арабских беженцев.
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01.10.2020 15:51 Ответить
Та, а кто же молодец? )))) Все ******* что ли? )))
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01.10.2020 16:08 Ответить
да да ! и меморандум подписать , Минский - под ваши гарантии ...клоуны грёбаные
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01.10.2020 15:56 Ответить
знаЧит кацапских фашистов там знатно драят!
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01.10.2020 15:56 Ответить
Путин уже начал скулить, нашел переговорщиков. Пусть эти переговорщики вначале решат вопросы по возращению Донбасса и Крыма, почему-то они не призывают сесть за стол переговоров. Поэтому Эрдоган делает все правильно, быстро и эффективно, без всяких там бестолковых переговоров Нагорный Карабах будет возращен его владельцам. Зеленский пригласи Эрдогана в Украину, попроси помочь в возврате Донбасса и Крыма. Учись у Эрдогана как необходимо вести переговоры с кацапами.
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01.10.2020 16:00 Ответить
Так ишо ж только 7 лет переговариваются.. а не 30..
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01.10.2020 16:14 Ответить
Вот и результат. ***** нерукопожатное после отравления Навального опять что-то заявляет совместно с приличными людьми. Ещё раз подтверждает, кто спровоцировал войну, а теперь всех 'мирит'
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01.10.2020 16:00 Ответить
Так Трам же это рукакремля )))
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01.10.2020 16:09 Ответить
клоун-Трамп и гомик-некрофил Макрон, подельники Х.йла - "приличные люди" Трамп, Макрон і Путін закликали припинити вогонь у Нагірному Карабасі і сісти за стіл переговорів, - заява - Цензор.НЕТ 9800
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01.10.2020 16:13 Ответить
По сравнению с ***** они ангелы с крылышками.
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01.10.2020 16:14 Ответить
Когда Ирак захватил Кувейт, США положили болт на ООН и вломили Саддаму. Что то они не спешат помочь Азербайджану освободить свои оккупированные территории. Прошло 28 лет. Азербайджан решил сделать это сам ( с помощью Турции). Так и не хер теперь призывать к миру.
Хочешь сделать что то хорошо - сделай сам.
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01.10.2020 16:01 Ответить
Правильно , к какому миру. Ещё 30 лет Азербайджан будет переговоры переговаривать! А армяшки на их земле бубдут жить.
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01.10.2020 16:27 Ответить
байден был прав трамп, - путинская шавка.
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01.10.2020 16:04 Ответить
а Байден ещё пока не руканогакремля? )

Вон Макрон уже ))) {судя по комментам}
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01.10.2020 16:12 Ответить
Трамп, Макрон і Путін закликали припинити вогонь у Нагірному Карабасі і сісти за стіл переговорів, - заява - Цензор.НЕТ 3526
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01.10.2020 16:27 Ответить
Спочатку треба вивести вірменські окупаційні війська з Азербайджану, потім перемовини
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01.10.2020 16:09 Ответить
Та й контрібуція від окупантів не завадила Б ... ДО ПЕРЕГОВОРІВ
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02.10.2020 15:15 Ответить
.. особенно, в данном случае понятна паника и призывы к миру от мистера хйла - его ручных, но натасканых, собачек-пашинянцев съедают живьём и это не корейцы-китайцы, а простые мусульмане, у которых "неверные" отняли их землю..
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01.10.2020 16:11 Ответить
вскрылись
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01.10.2020 16:12 Ответить
Трус, Балбес и Бывалый.
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01.10.2020 16:12 Ответить
Не случайно что это Франция, США и РФ - наибольшие армянские диаспоры. именно в этих странах. Германия с турецкой диаспорой не присоединилась. Каждый окучивает своих избирателей. Естественный процесс..
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01.10.2020 16:19 Ответить
Хйло и его два нацюцюрника
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01.10.2020 16:20 Ответить
Азербайджанська армія по цивільним не стріляє, знищує виключно окупанта та його техніку
https://www.youtube.com/watch?v=4fk9ZH969_8&feature=emb_title&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1M%C3%BCdafi%C9%99Nazirliyi відео 1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=PIUsP8OjuRk&feature=emb_logo&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1M%C3%BCdafi%C9%99Nazirliyi відео 2
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01.10.2020 16:21 Ответить
Минская группа ОБСЕ (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. The OSCE Minsk Group) - группа стран-членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95 ОБСЕ , возглавляющая поиск путей мирного урегулирования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 Карабахского конфликта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95#cite_note-alptransit201-1 [1] .
Сопредседателями Минской группы являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франция и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США . Кроме них в состав Минской группы входят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Швеция , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндия и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турция , а также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджан .
Сопредседатели Минской группы по данным на 2017 год:Игорь Попов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия ),Стефан Висконти (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франция ) - с октября 2016 (сменил Пьера Андрие (июнь 2014 - октябрь 2016)),Эндрю Шефер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США ) - с 28 августа 2017 (сменил Джеймса Уорлика (6 августа 2013 - 28 августа 2017)).
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01.10.2020 16:27 Ответить
Класно живеться хлопцям. Нефіга не робиш зате готелі і добове утримання по вищому класу.
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01.10.2020 17:04 Ответить
При чём две из трёх стран являются подписантами Будапештского меморандума. Совпадение?
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01.10.2020 16:43 Ответить
Нет бы сказать Пашиняну ,-кончай воевать и освободи чужую территорию!
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01.10.2020 16:51 Ответить
І сам фюрер засвітився, який і є тим хто підливає масла в вогонь. Чому Лукашенко - тоталітарний, а військовий злочинець і диктатор Путін рукопожатний лідер у світових бариг?
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01.10.2020 16:55 Ответить
А куда делась немецкая дама с низкой социальной ответственностью?
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01.10.2020 16:57 Ответить
Тсс. Она тайно посещает Навального...
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01.10.2020 17:03 Ответить
Ей выгоднее промолчать, турок в Германии много.
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01.10.2020 18:02 Ответить
Два цуцики, які повірили ху@лу, вимагають від президента Азербайджана відмовитися від своєї Конституції і не захищати свою землю і громадян. Та пішли ви всі на юх. Гоніть окупанта зі своєї землі, а після перемоги уже і за ствл переговорів.
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01.10.2020 16:59 Ответить
Трамп это нога Кремля! А Макрон - его жопа!
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01.10.2020 17:09 Ответить
Во заливают А они не думали , что сначала Армения должна вывести свои войска из Карабаха
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01.10.2020 17:25 Ответить
спасибо Яков) В Азербайджане Израиль любят!)
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01.10.2020 18:53 Ответить
Т.е. они уже с ним делают СОВМЕСТНЫЕ заявления. Ооооочень... интересно
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01.10.2020 17:34 Ответить
Пуйловские собачонки растявкалися.
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01.10.2020 17:34 Ответить
Просто ху@ло створює конфлікт, який підігріває своєю зброєю і іхтамнетами, розв*язує війну, а після створює якусь "Мінську" чи іншу групу і не дає можливості потерпілій стороні захищатися, заставлячють уже разом із своїми посібниками не стріляти і потихеньку тримати руку на пульсі - де визнають якимось республіками, а десь приєднують до себе. Але скрізь у всіх одна назва - якась Республіка. ФСБешники іншого не додумались, як кожній території прикрітити назву республіка. І світ захищає ці анклави і допомагає параші.
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01.10.2020 17:37 Ответить
Пуйло непогано влаштувалося. Накоїть усюди біди, а потім закликає врегулювати зроблене.
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01.10.2020 17:45 Ответить
россия Не имеет Морального права , что либо Требовать.
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01.10.2020 17:58 Ответить
Байден назвал щенком путена трампа,но туда еще надо добавить и макрюшу.мало маольски думающему логично человеку понятно,что этот конфликт раздувает рашка.
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01.10.2020 18:20 Ответить
путінські содєржантки висловили мнєніє
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01.10.2020 18:45 Ответить
Уже не патихоньку, а прёт как на дрожжах, вылезает наружу парашная сущность иврапейцев, жалких барыг-гешефтников с террористической бандой монголоидной мордвы.
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01.10.2020 19:33 Ответить
Трамп, Макрон і Путін закликали припинити вогонь у Нагірному Карабасі і сісти за стіл переговорів, - заява - Цензор.НЕТ 7259 https://censor.net/ru/user/198186 У меня есть пару товарищей из Баку , они все помнят , и как руские танки ехали по безоружным людям в 90-х
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01.10.2020 20:10 Ответить
Нах...й!!!

Украина уже села за стол переговоров. Грузия уже села за стол переговоров. Результаты только отрицательные.
Особенно, когда с обеих сторон за столом сидят враги Украины - ЗЕленые обезьяны и кацапы.

Если Азербайджану для освобождения своих территорий прийдется убить всех армян, то это выбор самих армян.
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01.10.2020 20:16 Ответить
Три дєбіла- єта сіла!
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01.10.2020 21:14 Ответить
 
 