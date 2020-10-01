Трамп, Макрон и Путин призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров, - заявление
Президенты США, Франции и РФ призвали руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно, без предварительных условий возобновить переговоры по Нагорно-Карабахскому урегулированию.
Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили с заявлением в качестве глав государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно, без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что президенты трех держав, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, "самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта".
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"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - говорится в заявлении. Три президента также выразили скорбь о погибших в конфликте и соболезнования семьям убитых и раненых.
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1 сливает в унитаз "соросенка" Пашиняна
2. дает своему ручному дураку Трампу возможность пропиарится в качестве миротворца перед выборами
3. становится рукопожатым на Западе и будет требовать снять такие полезные санкции и решать мировые проблемы
А на армян ему глубоко наплевать, - Армения уйдет из Карабаха в любом случае
Пашинян сразу после победы почесал в москву на аудиенцию к хозяину.
Факты того, что Пашинян соросенок есть?
Хочешь сделать что то хорошо - сделай сам.
Вон Макрон уже ))) {судя по комментам}
https://www.youtube.com/watch?v=4fk9ZH969_8&feature=emb_title&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1M%C3%BCdafi%C9%99Nazirliyi відео 1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=PIUsP8OjuRk&feature=emb_logo&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1M%C3%BCdafi%C9%99Nazirliyi відео 2
Сопредседателями Минской группы являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франция и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США . Кроме них в состав Минской группы входят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Швеция , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндия и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турция , а также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджан .
Сопредседатели Минской группы по данным на 2017 год:Игорь Попов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия ),Стефан Висконти (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франция ) - с октября 2016 (сменил Пьера Андрие (июнь 2014 - октябрь 2016)),Эндрю Шефер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США ) - с 28 августа 2017 (сменил Джеймса Уорлика (6 августа 2013 - 28 августа 2017)).
Украина уже села за стол переговоров. Грузия уже села за стол переговоров. Результаты только отрицательные.
Особенно, когда с обеих сторон за столом сидят враги Украины - ЗЕленые обезьяны и кацапы.
Если Азербайджану для освобождения своих территорий прийдется убить всех армян, то это выбор самих армян.