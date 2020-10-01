На Черниговщине вскрыта многомиллионная афера в аграрном секторе, - "слуга народа" Халимон

Руководители частной компании в Черниговской области организовали незаконную схему закупок сельскохозяйственной продукции у государственного предприятия по заниженным ценам, продавая ему же свои услуги по завышенной стоимости. Когда же благодаря усилиям народного депутата эта схема вскрылась, ему предложили взятку в размере 40 млн грн.

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции при участии народного депутата, заместителя председателя комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики от "Слуги народа" Павла Халимона и назначенного недавно директора ГП "Исследовательское хозяйство" "Ивковцы" Мироновского института пшеницы Академии аграрных наук Украины Олега Пищенко.

По словам Павла Халимона, в начале лета к нему обратились работники ГП ИС "Ивковцы", которое находится в Прилуцком районе Черниговской области. "Информация, которую я от них получил, говорила о признаках доведения предприятия до банкротства и нанесении ущерба государству", - отметил нардеп.

Как подчеркнул Халимон, по результатам проверки правоохранительными органами, были установлены факты злоупотребления служебными лицами ГП. Подобные факты были установлены и комиссией Академии аграрных наук.

Как следует из заявлений нардепа, коррупционная схема состояла в следующем: частное предприятие, а именно СООО "Батькивщина", скупало у госпредприятия "Ивковцы" урожай под видом незавершенного сельхозпроизводства за копейки - по себестоимости посевного зерна. При этом ГП еще и платило частной фирме за услуги по посеву, внесению удобрений и прочие по завышенным в несколько раз ценам.

"В результате такой "хозяйственной деятельности" государству был причинен ущерб в размере более 50 млн грн. После выявления этих фактов, у нас не осталось другого выхода, чем обратиться в Прилукский горрайонный суд, чтобы обеспечить исковые требования и наложить арест на весь урожай озимых культур. Следственный судья отреагировал вовремя и вынес соответствующее решение", - отметил Халимон.

По его словам, схема была организована бывшим нардепом, реальным собственником СООО "Батькивщина" Олег Дмитренко.

"Чтобы, так сказать, откупится, он предложил мне взятку в 40 млн грн, чтобы продолжить незаконную деятельность. Хочу обратить внимание, что предприятие Дмитренко осуществляет подобную деятельность и на других госпредприятиях путем заключения таких же договоров - в Сумской области и в Запорожской с 2016 года. У меня есть информация, что относительно этих предприятий также открыты уголовные производства", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, если подсчитать сумму ущерба по этим предприятиям, то получится, что за 4 года государство недополучило порядка миллиарда гривен. Халимон добавил, что после получения предложения о взятке, на следующий день, обратился в Нацполицию.

"Содержанием заявления было указание о факте предложения взятки господином Дмитренко", - подчеркнул нардеп.

По его словам, это заявление было присоединено к материалам по делу, которое касается ГП "Ивковцы". Однако позже, через решение суда, заявление было отдельно внесено в ЕРДР.

Нынешний директор ГП "Исследовательское хозяйство" "Ивковцы" Олег Пищенко, отвечая на вопрос корреспондента "Апострофа" отметил, что если бы продукция ГП продавалась бы по коммерческим ценам, то ее стоимость была бы выше примерно в 5 раз.

"На сегодняшний день разница (между стоимостью, которое платило ТОВ и реальной стоимостью зерна) составляет примерно в 5 раз. То есть гектар (пшеницы), согласно документам, которые есть в свободном доступе, СООО "Батькивщине" отписывался за порядка 8,5 тыс грн. В то время, как должно было быть минимум 40 тыс грн", - подчеркнул Пищенко.

Участники пресс-конференции добавили, что на сегодняшний день незаконные схемы удалось перекрыть, что позволит сохранить десятки миллионов государственных денег.