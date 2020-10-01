Рекорды по COVID-19 в Украине будут до марта: до 7 тысяч случаев в сутки, - глава Госпотребслужбы в Киеве Рубан

Антирекорды по коронавирусу в Украине будут ежедневно фиксироваться до марта 2021 года. Суточная динамика будет колебаться от 5 до 7 тысяч новых случаев в сутки.

Об этом РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, нынешний подъем связан с сезонными острыми респираторными заболеваниями.

"Ежедневно мы будем регистрировать антирекорд до марта месяца. Средний эпидемиологический период будет колебаться от 5 до 7 тысяч случаев в сутки. И эта ситуация полностью соответствует естественным свойствам данного возбудителя", - сказал Рубан.

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В то же время он сомневается, что в ходе второй волны суточная заболеваемость может достичь в Украине показателя 9 тысяч новых случаев в сутки.

"Будет ли повторный локдаун - это зависит от регионов. Если койкофонд будет обеспечен в необходимом количестве, как того требует ситуация, - никакого локдауна не будет. Если регион безразлично относится к здоровью своих жителей - не будет койкомест, реанимационных, врачей", - сказал Рубан.

При этом он отметил, что если ситуация в Киеве будет контролируемая, то жесткого карантина не будет.

"Красный код, если мы будем контролировать ситуацию (в Киеве. - Ред.), то красного цвета в Киеве не будет и локдауна не будет", - добавил Рубан.

По состоянию на сегодня, по словам Рубана, в больницах Киева есть 2200 коек для больных коронавирусом.

"В Киеве ежедневно разворачивают дополнительные койки в соответствии с прогнозируемой ситуацией и в течение октября месяца будет достигнута цифра в 3 тысячи койкомест в городе Киеве. И это ежедневная, ежечасная работа. Это прогнозируемая работа", - пояснил он.

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Напомним, ранее руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что суточная заболеваемость может вырасти до 9 тысяч новых случаев. А показатель в 5 тысяч зараженных в день будет уже в ближайшее время.