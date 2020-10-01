Рекорды по COVID-19 в Украине будут до марта: до 7 тысяч случаев в сутки, - глава Госпотребслужбы в Киеве Рубан
Антирекорды по коронавирусу в Украине будут ежедневно фиксироваться до марта 2021 года. Суточная динамика будет колебаться от 5 до 7 тысяч новых случаев в сутки.
Об этом РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, нынешний подъем связан с сезонными острыми респираторными заболеваниями.
"Ежедневно мы будем регистрировать антирекорд до марта месяца. Средний эпидемиологический период будет колебаться от 5 до 7 тысяч случаев в сутки. И эта ситуация полностью соответствует естественным свойствам данного возбудителя", - сказал Рубан.
В то же время он сомневается, что в ходе второй волны суточная заболеваемость может достичь в Украине показателя 9 тысяч новых случаев в сутки.
"Будет ли повторный локдаун - это зависит от регионов. Если койкофонд будет обеспечен в необходимом количестве, как того требует ситуация, - никакого локдауна не будет. Если регион безразлично относится к здоровью своих жителей - не будет койкомест, реанимационных, врачей", - сказал Рубан.
При этом он отметил, что если ситуация в Киеве будет контролируемая, то жесткого карантина не будет.
"Красный код, если мы будем контролировать ситуацию (в Киеве. - Ред.), то красного цвета в Киеве не будет и локдауна не будет", - добавил Рубан.
По состоянию на сегодня, по словам Рубана, в больницах Киева есть 2200 коек для больных коронавирусом.
"В Киеве ежедневно разворачивают дополнительные койки в соответствии с прогнозируемой ситуацией и в течение октября месяца будет достигнута цифра в 3 тысячи койкомест в городе Киеве. И это ежедневная, ежечасная работа. Это прогнозируемая работа", - пояснил он.
Напомним, ранее руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что суточная заболеваемость может вырасти до 9 тысяч новых случаев. А показатель в 5 тысяч зараженных в день будет уже в ближайшее время.
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л.и.брежнев.
ВОЗ скоро за вакцинацию вакцинирующимся доплачивать будет вынужден.
А кому щаз легко.
А полечитесь без горшка ночного в стационаре.
P.S. Это не шутка юмора, это голимая правда. Если горшка ночного в смете не предусмотрено, то денег на него и нет, и куда тогда вы, как больной, ходить до ветру будете, если ноги из-за болезни не ходят бойко?
Влада неспроможна ні нащо. Нутака вона... зебільна
Вакцина от Ковид-19 придуманная Путлерскими "спецами" смертельна,написал сайтер Дима Камикадзе в Ютьюбе
Найголовніше,щоб Київ був в нормі,а всі регіони можна закривати.
Где аппараты ИВЛ ? Не закупили ни одного!!! Бездарность и глупость жадность и трусость вот кто у власти.
А с ними закончится и "пандемия".
Палятся, как лохи педалные, во всех странах прям до марта, хотя в Южном полушарии март - теплый осенний месяц, еще в океане все купаются и никаких "орви".
Источник: https://censor.net/ru/n3222341
Вот почему во всех странах именно до марта?
В Австралии до марта потому как платить бизнесам JobKeeper из-за ковида федералы будут именно до марта хоть в какой-то форме.
А в Украине, поскольку бизнесам из-за ковида не платят ни фуя придумали, что до марта сезон ОРВИ.
А получается вот что: денег ротшильдовских на ковидобесие хватит только до марта в самой ограниченной форме, оттого именно март и прописан в рептилоидных методичках.
Не палитесь так, рептилоидные.
ну пусть некоторые по второму кругу (но то уже полегче и знакомо)...
если вспомнить арифметику-математику...то потихоньку все переболеют (как и предсказывали вирусологи) и даст Бог выздоровят (хотелось бы чтобы все ...но сопутствующие болячки ...)
Вась, тот же "бог", который Яхве, во первых - иудейский, во вторых, там же пишет как оН терзал "свой народ", ну это Сралин курит в углу. Зачем это?
Почитай напр. как оН расправился с детьми, которые страшно согрешили.... смеялись(а ведь "по образу" созданы?)
Я не знаю - но почитай хотя бы. Прямо написано что как и почему - боку не понравилось нпр. шо дети смеялись над старым лысоносцем с палкой - и что бок сделал?
Сталин ужаснулся бы, но он то зна что все это выдумки. правда такие, шо он и не мечтал переплюнуть(не дурак был, а просто кретин)