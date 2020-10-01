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Загрязнение воды в озерах на Оболони превышает норму в несколько раз, - адвокат Шевчук

Загрязнение воды в озерах на Оболони превышает норму в несколько раз, - адвокат Шевчук

По результатам химического анализа воды, проведенного Центральной биохимической лабораторией, в пяти озерах на столичной Оболони, в двух из них показатели загрязнения превышают норму в несколько раз.

 Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке общественный активист, адвокат Алексей Шевчук, пишут Українські новини.

"Готовы результаты химического анализа воды из озер Министерское, Вербное, Иорданское, Кирилловское и Опечень. Показатели в последних двух значительно превышают норму. Кирилловское. Оказалось грязным по химии и микробиологии. Содержание кишечной палочки 15 тыс. единиц при норме 5-10 тыс. ед . Опечень. Кишечная палочка превышает норму почти в 2 раза".

Загрязнение воды в озерах на Оболони превышает норму в несколько раз, - адвокат Шевчук 01
Загрязнение воды в озерах на Оболони превышает норму в несколько раз, - адвокат Шевчук 02

Это может быть результатом того, что в водоемы сливают сточные воды, считает Шевчук.

"О чем это говорит? Вероятно, о загрязнении сточными водами. Купаться в этих двух озерах опасно, а выловленная в них рыба требует тщательной термической обработки перед употреблением".

Первоначально нужно устранить источник загрязнения и провести очистку водоемов специальной техникой, отметил руководитель центральной биохимической лаборатории Анатолий Петровский.

"Это или сточные воды, или фекальная канализация зданий. Нужно искать сливную трубу. Если же трубы нет, то необходимо постоянно заниматься очисткой озер, с помощью специального оборудования чистить дно. Ил, который находится на дне озера является самым токсичным и опасным, ведь большинство токсических веществ тяжелые и оседают на дне".

Это прерогатива городских властей, говорят активисты. Обещают держать вопрос на контроле.

Вместе с тем, активисты призывают людей беречь природу, не мусорить, быть экологически сознательными и присоединяться к акциям по наведению порядка на Оболони.

Автор: 

Киев (25668) экология (1609) вода (919)


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кого це хвилює??? вибори жЄж...
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01.10.2020 16:17 Ответить
С интересом прочитал высокопрофессиональную сентенцию, что мол "большинство токсических веществ тяжелые и оседают на дне". Долго думал насчет осадков "на дно" Эшерихии коли, солей металлов и др. Оно-то канешн - если взять соли металлов - то сядет на дно. Но только из насыщенного раствора. Пришел к выводу, что там именно такая ситуация.
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01.10.2020 16:28 Ответить
Концентрация еще не позволяет добывать полезные ископаемые из воды ?
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01.10.2020 16:28 Ответить
Кишечная палочка откудава? из жопы...значица сэрут в воду так? выходит шо Оболонщики жопашники!!
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01.10.2020 16:29 Ответить
держите на контроле ещё лет десять
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01.10.2020 17:19 Ответить
одно из озер на Оболони возле Пожарной части так и называется Менделеевское, там еще со времен совка вся таблица Менделя
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01.10.2020 21:17 Ответить
ПОРА ПОСТАВЛЯТЬ ЭТУ ВОДУ РОССИЙСКИМ ВОЕННЫМ В КРЫМ !)
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02.10.2020 04:40 Ответить
 
 