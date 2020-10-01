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Новости Пожары в Украине
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Россия давит на Зеленского со всех сторон - на Луганщине пожары, а в ТКГ шантаж незаконными записями, - Ирина Геращенко

Россия давит на Зеленского со всех сторон - на Луганщине пожары, а в ТКГ шантаж незаконными записями, - Ирина Геращенко

Изменение участников переговорной группы от Украины в ТКГ не остановит попытки России в любой способ воплотить свои сценарии по расшатыванию ситуации в Украине и продолжению оккупации наших территорий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

Парламентарий отметила, что вопрос мирного урегулирования на Донбассе нужно рассматривать комплексно.

"Эти пожары на Луганщине не являются случайностью. Очевидно, что только Россия, осуществляет вооруженную агрессию на востоке Украины, она регулирует, когда прикрутить там немного огонь, а когда прибавить туда бензинчик. Вот сейчас она добавила бензинчик из-за пожаров. До того был месяц такого прикручивания эмоций", - подчеркнула Геращенко.

"Выпустили Фокина на манеж для того, чтобы он выполнял только одну роль - озвучивал те бздуры, которые в действительности есть в головах Офиса Президента. О том, чтобы перевесить этот московский сценарий о якобы "гибридной гражданской войне в Украине", а не вооруженной агрессии и попытаться продвинуть сначала политический блок Минских соглашений перед блоком безопасности и гуманитарным, освобождением заложников", - отметила нардеп.

Кроме того, Геращенко отметила, что среди скупых фраз официального сообщения о последней видеоконференции ТКГ просочилась информация, что представитель России Борис Грызлов, абсолютно откровенно шантажируя украинскую сторону, угрожал, что они обнародуют незаконно записанные разговоры, которые они фиксировали на видео, снимали и записывали. Она добавила, что в свое время украинская делегация осознавала, что ведется запись разговоров спецслужбами как минимум двух стран - ФСБ России и Беларуси.

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"Поэтому переговоры надо вести так, чтобы не было стыдно, а наоборот можно было гордиться, как ты защищал страну, если их опубликуют в паблик", - отметила сопредседатель фракции.

"Другой вопрос - что это уже нарушение любых международных норм и стандартов, когда Грызлов признается своим визави, и не только украинцам, но и ОБСЕ, что их писали, снимали и сейчас их будут шантажировать этими записями", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, "такое возможно, только когда страна слабая, делегация слабая".

Также Геращенко заявила, что Россия перешла на новый механизм гибридной войны - уничтожение украинских населенных пунктов на Луганщине из-за пожара.

"По мнению очевидцев, пророссийские боевики обстреляли населенные пункты так называемыми тросуючимы пулями, которые спровоцировали страшный пожар. Это лето было очень засушливым на Луганщине, ни одного дождя и десятки тысяч гектаров леса сейчас находятся в этом пожаре, 11 сел находятся в кругу огня. 146 источников очагов надо потушить. В это время власть говорит о том, что продолжается 64 день перемирия и не замечает отчеты СММ ОБСЕ, которые рассказывают, что за эти два месяца более тысячи раз был нарушен режим тишины", - подытожила Геращенко.

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Автор: 

Геращенко Ирина (1630) Грызлов Борис (137) Зеленский Владимир (20826) пожар (5969) россия (96125) Донбасс (26957) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+15
Та у них еще и целая папка гейского компромата имеется на нашего гаранта
Россия давит на Зеленского со всех сторон - на Луганщине пожары, а в ТКГ шантаж незаконными записями, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1451
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01.10.2020 16:24 Ответить
+11
все проще, ксерокопия паспорта рф.
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01.10.2020 16:25 Ответить
+10
Так барыга преступник?! Вы это знаете точно, у вас есть неопровержимые доказательства и вы до сих пор не даете показания?! Так вас тоже надо судить за укрывательство преступника и его преступлений!
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01.10.2020 17:28 Ответить
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Та у них еще и целая папка гейского компромата имеется на нашего гаранта
Россия давит на Зеленского со всех сторон - на Луганщине пожары, а в ТКГ шантаж незаконными записями, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1451
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01.10.2020 16:24 Ответить
все проще, ксерокопия паспорта рф.
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01.10.2020 16:25 Ответить
тоже мне компромат, - это дефолтовая настройка
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01.10.2020 17:18 Ответить
Орки восприняли фразу про принимающую со всех сторон актрису слишком буквально. И это еще не все стороны.
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01.10.2020 16:24 Ответить
"Эти пожары на Луганщине не являются случайностью. Очевидно, что только Россия, осуществляет вооруженную агрессию на востоке Украины, она регулирует, когда прикрутить там немного огонь, а когда прибавить туда бензинчик. Вот сейчас она добавила бензинчик из-за пожаров. До того был месяц такого прикручивания эмоций", - подчеркнула Геращенко.

Источник: https://censor.net/ru/n3222346

На надо клеветать на тезку преЗедента, мудрого, доброго, с миром во всех дуплах!

https://censor.net/ru/news/3222309/zelenskiyi_o_pojarah_na_luganschine_ya_by_s_obstrelami_ne_obedinyal
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01.10.2020 16:24 Ответить
Трассирующие пули!
Это когда виден полёт пули из-за того, что с хвостовика пули выходит огонь - трассирующий след.
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01.10.2020 16:25 Ответить
Россия давит на Зеленского со всех сторон - на Луганщине пожары, а в ТКГ шантаж незаконными записями, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1386
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01.10.2020 16:38 Ответить
такое возможно когда слабый президент
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01.10.2020 16:26 Ответить
когда слабый президент

Барыга был сильным- все артсклады взорвал и ему ничего небыло.
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01.10.2020 17:21 Ответить
Так барыга преступник?! Вы это знаете точно, у вас есть неопровержимые доказательства и вы до сих пор не даете показания?! Так вас тоже надо судить за укрывательство преступника и его преступлений!
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01.10.2020 17:28 Ответить
"Поэтому переговоры надо вести так, чтобы не было стыдно, а наоборот можно было гордиться, как ты защищал страну, если их опубликуют в паблик"
По другому - это предательство!
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01.10.2020 16:26 Ответить
Зєлю на мило.
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01.10.2020 16:27 Ответить
Разом в баню ходите. А дерьмо с пулей смешивать дебилов все меньше и меньше.
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01.10.2020 16:37 Ответить
Діма, та тобі треба в ніжки баризі кланятись і пробачення просити.
Бо. Привів до влади зрадника..
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01.10.2020 17:00 Ответить
Раз давят, то пусть сложит свои полномочия и в отставку.
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01.10.2020 16:35 Ответить
Сегодня бенефис Ирки?
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01.10.2020 16:39 Ответить
Геращенко забула додати що, крім пожарів і Мінська на Зеленського давить ще й ПЄС зі своїми порохоботами, давлять олігархи зі своїми хотєлками вигідної торгівлі з РФ і ще багато хто.
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01.10.2020 17:16 Ответить
Хоча, мене хвилює не стільки це, а те що. В результаті всього цього тиску, Зеленський може зірватися і залишити спадщину, яка зовсім не очікувана для тих хто на нього тисне.
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01.10.2020 17:23 Ответить
Петя не давит, а помогает, направляет Зелю в правильное русло, а он как школьник-троечник упирается.
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01.10.2020 21:47 Ответить
Не думаю що, його думка цікавить Зелю.
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02.10.2020 09:21 Ответить
когда слабый президент

Барыга был сильным- все артсклады взорвал и ему ничего небыло.
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01.10.2020 17:22 Ответить
Так і цьому поки нічого нема.
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01.10.2020 17:24 Ответить
а при цьому скільки взірвали?
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01.10.2020 17:31 Ответить
Кожному вистачить своїх. Ще й наступному буде.
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01.10.2020 17:33 Ответить
*********** сиди рівно на бутилці
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01.10.2020 21:14 Ответить
взорвали те которые и сейчас устроили пожары. по вашей аналогии - Зеля устроил пожары?
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01.10.2020 21:44 Ответить
Переговори з московитами повинні починатись так: їхнім матом,відбірним, покрити всю цю паблік-бидлоту прямо під час першої зустрічі перед самим засіданням. Судячи по їхнім спілкуванням між собою,вони розуміють тільки такий варіант розмов. І крити їх весь час,а не слухати цього лупня Гризлова. Так робив Порошенко,тому вони його до сих пір бояться,що навіть Генсеку ООН жалкуються в ретузи. А якщо ти лизосрак,як Єрмак,то на що Україні надіятись,коли лайно саме розпливлось перед наступом Упиря!
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01.10.2020 18:56 Ответить
надо было туда Москаля - он очень хорошо умеет таким родным и близким для кацапов матом.
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01.10.2020 21:43 Ответить
Зеленський знову виправдовує агресора своєю заявою, про те що він не пов'язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків. https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/1/7268429/
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01.10.2020 19:47 Ответить
трусливое чмо
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01.10.2020 21:26 Ответить
Меньше надо было в глаза путену заглядывать
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01.10.2020 21:30 Ответить
был президент украинец, не такой. выбрали президента малороса, пообещавшему бесплатного хлеба, опять не так))))) когда уже стадо определится что оно хочет?))
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02.10.2020 06:14 Ответить
Зеле пора в отставку.
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02.10.2020 06:39 Ответить
 
 