Россия давит на Зеленского со всех сторон - на Луганщине пожары, а в ТКГ шантаж незаконными записями, - Ирина Геращенко

Изменение участников переговорной группы от Украины в ТКГ не остановит попытки России в любой способ воплотить свои сценарии по расшатыванию ситуации в Украине и продолжению оккупации наших территорий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

Парламентарий отметила, что вопрос мирного урегулирования на Донбассе нужно рассматривать комплексно.

"Эти пожары на Луганщине не являются случайностью. Очевидно, что только Россия, осуществляет вооруженную агрессию на востоке Украины, она регулирует, когда прикрутить там немного огонь, а когда прибавить туда бензинчик. Вот сейчас она добавила бензинчик из-за пожаров. До того был месяц такого прикручивания эмоций", - подчеркнула Геращенко.

"Выпустили Фокина на манеж для того, чтобы он выполнял только одну роль - озвучивал те бздуры, которые в действительности есть в головах Офиса Президента. О том, чтобы перевесить этот московский сценарий о якобы "гибридной гражданской войне в Украине", а не вооруженной агрессии и попытаться продвинуть сначала политический блок Минских соглашений перед блоком безопасности и гуманитарным, освобождением заложников", - отметила нардеп.

Кроме того, Геращенко отметила, что среди скупых фраз официального сообщения о последней видеоконференции ТКГ просочилась информация, что представитель России Борис Грызлов, абсолютно откровенно шантажируя украинскую сторону, угрожал, что они обнародуют незаконно записанные разговоры, которые они фиксировали на видео, снимали и записывали. Она добавила, что в свое время украинская делегация осознавала, что ведется запись разговоров спецслужбами как минимум двух стран - ФСБ России и Беларуси.

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"Поэтому переговоры надо вести так, чтобы не было стыдно, а наоборот можно было гордиться, как ты защищал страну, если их опубликуют в паблик", - отметила сопредседатель фракции.

"Другой вопрос - что это уже нарушение любых международных норм и стандартов, когда Грызлов признается своим визави, и не только украинцам, но и ОБСЕ, что их писали, снимали и сейчас их будут шантажировать этими записями", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, "такое возможно, только когда страна слабая, делегация слабая".

Также Геращенко заявила, что Россия перешла на новый механизм гибридной войны - уничтожение украинских населенных пунктов на Луганщине из-за пожара.

"По мнению очевидцев, пророссийские боевики обстреляли населенные пункты так называемыми тросуючимы пулями, которые спровоцировали страшный пожар. Это лето было очень засушливым на Луганщине, ни одного дождя и десятки тысяч гектаров леса сейчас находятся в этом пожаре, 11 сел находятся в кругу огня. 146 источников очагов надо потушить. В это время власть говорит о том, что продолжается 64 день перемирия и не замечает отчеты СММ ОБСЕ, которые рассказывают, что за эти два месяца более тысячи раз был нарушен режим тишины", - подытожила Геращенко.

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