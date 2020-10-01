Ситуация в Станице Луганской очень сложная: горят почти все дома на ул. Донецкой, детонируют взрывоопасные предметы, - РГА. ФОТОрепортаж
Ситуация в Станице Луганской, где спасатели пытаются потушить пожары, очень сложная из-за большого количества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры.
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
"На 15:00 очень сложная ситуация в Станице-Луганской, горят почти все дома на улице Донецкой. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, что угрожает жизни спасателей и людей, которые находятся рядом", - сказано в сообщении.
Отмечается, что мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.
Сейчас на помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП "Станичник" и КП "Теплосервис", которой оперативно подвозят воду.
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Natasha Mueller
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARA8as8-PW8hjDIiPMoUC7vgV6KJPdyjWf8FqPYBePYqV_H1E4ed-hheo7yW2b-gtE4cwX07h0B7iig73nxyTOX-*****************************************************************************************************************************-41D3sj74K6alPN1cBlDSTZr0f2uKE6bi7ISSQng6ZPf-_c8i-zwxzg8tQ-ObQYEQ5KeDbMcQYgkj16IlKoqxDVetigUzd7TxStwxhRTGCEHIut8nWEDStwvA&__tn__=H-R 26 апреля · https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#
А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки не нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться, де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016 р). Селяни, шо палять сміття, і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
Зелень сама пусть тушит.
на улицах? не думаю
Там никто не живет.Она между двумя пропускными пунктами.На обочину нельзя выходить знаки стоят.
Как символично
14:39https://censor.net/ru/news/3222304/my_nauchilis_spravlyatsya_so_vsemi_pojarami_ochen_bystro_ne_teryaya_lyudeyi_zelenskiyi
Включая мами и папи.
И просто не выпускать.
- Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
73% жертв российского «зомбоящика» и телеведущей госпожи Ольхи Сухабеевой (в миру «бачок») избрали царём Украины «простого еврейского парня из народа» инородца-пианиста, голубя мира, который кроме рояля еще играет и в футбол, ест шаурму, пьет кофе в таверне Проскурова во время карантина, ну, и как все остальные голуби, свои выделения, плавно опускает на головы своих избирателей.
https://www.facebook.com/OksaVla?fref=ufi Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE