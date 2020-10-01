Ситуация в Станице Луганской очень сложная: горят почти все дома на ул. Донецкой, детонируют взрывоопасные предметы, - РГА. ФОТОрепортаж

Ситуация в Станице Луганской, где спасатели пытаются потушить пожары, очень сложная из-за большого количества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"На 15:00 очень сложная ситуация в Станице-Луганской, горят почти все дома на улице Донецкой. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, что угрожает жизни спасателей и людей, которые находятся рядом", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Луганщине из-за пожаров перекрыто движение в Станицу Луганскую, - полиция. ФОТОрепортаж

Отмечается, что мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

Сейчас на помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП "Станичник" и КП "Теплосервис", которой оперативно подвозят воду.













