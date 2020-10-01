Нардеп "За майбутнє" Герега игнорирует вызовы в НАПК для пояснения своих предложений купить средства медзащиты у "Эпицентра"
Член депутатской группы "За майбутнє" Александр Герега несколько месяцев игнорирует вызов в Национальное агентство по противодействию коррупции для объяснения ситуации с использованием своего мандата в интересах компании "Эпицентр К".
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о письмах Гереги к мэрам Киева, Харькова и Днепра с предложением закупить у компании "Эпицентр К" защитные средства, которые самолет "Мрия" привез из Китая в Украину. Одним из конечных бенефициарных владельцев "Эпицентра К" Герега и является.
В Нацагентстве отмечают, что у них есть доказательства, которые подтверждают признаки административных правонарушений, связанных с коррупцией, со стороны народного депутата.
"НАПК приглашает Александра Герегу прибыть в любое удобное время в течение рабочего дня 12, 13 или 15 октября", - добавили в Нацагентстве.
Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Рейс встречало высшее руководство страны.
Позже журналисты выяснили, что рейс был коммерческим, оплатила его компания "Эпицентр". Кроме того, нардеп Александр Герега предложил мэру Киева купить эти товары, обещая скидки.
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И как он оказывает влияние? Может у него есть свои батальйоны и титутшки как у Авакова, или там Министры ручные, или ручной президент как у Бени? Чушь не порите.
немного вам википедии
Нардеп-регіонал ініціює внесення до Кримінального кодексу статті про розпалювання міжпартійної ворожнечі.
Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Олександр Герега зареєстрував проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу, що запровадить відповідальність за бойкотування товарів і послуг за ознакою партійності власника.
Якщо законопроект №8841 буде ухвалений, до статті 161 ККУ буде внесено доповнення: «Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової, релігійної чи міжпартійної ворожнечі та ненависті {…} караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».
Щоб притягнути до відповідальності за цією частиною статті 161, слідство доводитиме, що споживач, обираючи між товарами або послугами, відкрито керувався міркуваннями партійності власника. Також каратимуть за публічні заклики до відмови від товарів і послуг, що належать членам певних політичних партій.
За словами Олександра Гереги, до розробки законопроекту його спонукали величезні збитки, яких зазнали від економічного бойкоту Партії регіонів мережі «Епіцентр» та «Нова лінія».
«Наша компанія понесла гігантські збитки. У Львові в нас один з торгових центрів не працював 4 дні. Другий торговий центр не працював дві доби. Також була проблема у місті Стрий. Будь-які катаклізми такого плану, вони для бізнесу просто негативні», - заявив Герега в інтерв'ю телеканалу 24.
За словами нардепа, у Верховній Раді вже є 232 підписи за цей закон. На думку Гереги, відмова від товарів і послуг http://uareview.com/tag/partia-regioniv/ Партії регіонів суперечить духу і букві Конституції України. «Нас штучно намагаються поділити на членів тої чи іншої партії, - прокоментував регіонал. - А ми всі - український народ!».
А взять за ухо и привести борова? И жену прихватить за земельные махинации в Киеве. Или только в музеи на выставки могут врываться?