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Нардеп "За майбутнє" Герега игнорирует вызовы в НАПК для пояснения своих предложений купить средства медзащиты у "Эпицентра"

Нардеп

Член депутатской группы "За майбутнє" Александр Герега несколько месяцев игнорирует вызов в Национальное агентство по противодействию коррупции для объяснения ситуации с использованием своего мандата в интересах компании "Эпицентр К".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о письмах Гереги к мэрам Киева, Харькова и Днепра с предложением закупить у компании "Эпицентр К" защитные средства, которые самолет "Мрия" привез из Китая в Украину. Одним из конечных бенефициарных владельцев "Эпицентра К" Герега и является.

В Нацагентстве отмечают, что у них есть доказательства, которые подтверждают признаки административных правонарушений, связанных с коррупцией, со стороны народного депутата.

"НАПК приглашает Александра Герегу прибыть в любое удобное время в течение рабочего дня 12, 13 или 15 октября", - добавили в Нацагентстве.

Читайте также: Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Рейс встречало высшее руководство страны.

Позже журналисты выяснили, что рейс был коммерческим, оплатила его компания "Эпицентр". Кроме того, нардеп Александр Герега предложил мэру Киева купить эти товары, обещая скидки.

Герега (155) НАПК (1224) маски (115)


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Топ комментарии
+8
тю... так у него ж сам преЗЕдент в грузчиках...самолетными нормами...
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01.10.2020 16:36 Ответить
+5
истота, которая угрожает купить амазон, может себе позволить не являться в напк.
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01.10.2020 16:31 Ответить
+4
красавы! а ведь как с пафосом встречали! коммерческий груз частной компании!
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01.10.2020 16:31 Ответить
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истота, которая угрожает купить амазон, может себе позволить не являться в напк.
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01.10.2020 16:31 Ответить
Олигарх...сукин сын.
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01.10.2020 16:31 Ответить
Олигарх это крупный бизнесмен, имеющий огромное состояние и оказывающий с помощью своих капиталов влияние на власть в стране.

И как он оказывает влияние? Может у него есть свои батальйоны и титутшки как у Авакова, или там Министры ручные, или ручной президент как у Бени? Чушь не порите.
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01.10.2020 16:59 Ответить
Влияние политическое, через своих купленных депутатов-посильнее группы бандюков. Вы правильно дали определение олигарха. Да, жена его, тоже миллиардерша, уже Киевом немножко так рулила.
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01.10.2020 19:55 Ответить
какие депутаты ? по Киеву 2 года исполняла обязаности вроде) а сейчас что? ну деньги есть и что?
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01.10.2020 22:21 Ответить
красавы! а ведь как с пафосом встречали! коммерческий груз частной компании!
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01.10.2020 16:31 Ответить
Груз был компании Эпицентр, это президент захотел пиарится типо под шумок и на халяву, что вышло мы знаем.
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01.10.2020 17:00 Ответить
тю... так у него ж сам преЗЕдент в грузчиках...самолетными нормами...
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01.10.2020 16:36 Ответить
судя по его "украинскому лиццу" - явно потомок баскаков ))
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01.10.2020 16:39 Ответить
А вы я смотрю последователь доктора Менге? национальность по лицу вычисляете? может лучше спросить автобиографию и гениалогическое древо?
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01.10.2020 16:51 Ответить
сват, брат, жена? или сам потомок баскака? )))
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01.10.2020 16:54 Ответить
Скажем так тот кто его знает)
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01.10.2020 17:01 Ответить
ну это понятно сразу)) и не только знает, но ему и лижет ))
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01.10.2020 17:06 Ответить
абсолютно нет, просто тут сидят проплаченые тролли которые тяжелее *ера в руках ничего не держали, но грязью поливают отборно, я например пишу про человека из своего личного впечатления.
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01.10.2020 17:13 Ответить
возьмите в руки лопату )) правда за это он платить не будет )
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01.10.2020 17:15 Ответить
Лопату я беру на выходных когда строю гараж, но это уже Вас не касается
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01.10.2020 17:18 Ответить
понятно. шеф по воскресеньях юзает своих верных нукеров ещё и в личных целях. гараж то точно сверху меньше чем под землёй. "подвал инквизиции" - это святое у кручёных, ставящих на свой скорый приход к власти. дамбас тому пример. но! как правило, первыми в него и попадают верные нукеры, болтающие налево и направо о своих воскресных трудах праведных, не за совесть, а за страх )
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01.10.2020 20:23 Ответить
Герега, тепер також Ґереґа - українське прізвище, утворене від слова ґереґа (те саме, що й дзиґа).

немного вам википедии
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01.10.2020 17:03 Ответить
) да, крученый "благотворитель". кручёность в крови - это на лицо ))
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01.10.2020 17:13 Ответить
У вас дедушка полицаем в войну не был?
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01.10.2020 17:15 Ответить
был. а шо? любил он комми, но странною любовью )
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01.10.2020 17:16 Ответить
Та ясно теперь откуда у Вас про национальности мнение сложилось, небось настольная книга у Вас "Main kampf"?
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01.10.2020 17:20 Ответить
артемка, ты защищаеш герегу не па децки. платят то хоть нормально?
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01.10.2020 17:39 Ответить
Но не так как вам в евро)
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01.10.2020 18:08 Ответить
Полезная книга, советую к прочтению
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01.10.2020 19:20 Ответить
ага. книга моего децтва. шпраху учил по ней. под "хорст вессель" ) (бессознательное всегда предает своего владельца. фашисты, полицаи, бандеровцы,...... типичные первые ассоциации моска, поражённого новофашистской руцкой идеологией. как правило, генетически от красных предков достается. вместе с 47й хромосомой ) )
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01.10.2020 20:27 Ответить
типовий гречкосій, на чому і вирощує мандати собі і своїй жінці.
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01.10.2020 16:37 Ответить
есть факты "гречкосійства"? у Гереги есть свой Благотворительный фонд и он в отличии от остальных работает 364 дня в году, а не под выборы.
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01.10.2020 16:54 Ответить
Саньок, якщо ти "За майбутнє", якого хєра хмельниччина завішана твоєю пикою як реклама партії "За конкретні справи"? Нє, я розумію, що ті "справи" твоя власність, так ти або хрестик зніми, або труси вдягни.
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01.10.2020 16:38 Ответить
та вони союзники. Конкраспрекс, як і поруччя - місцеві, регіанальні; а замайбахбені - вродь як загальнодержавна.
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01.10.2020 16:43 Ответить
Гречкосій, який корисний всім владам. Такий же і Лабазюк. Обидва голосували за "закони" від 16січня 14-го року. А потім різко стали волонтерами. Та, буває, проколюються, яко з оцією Мрією.
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01.10.2020 16:40 Ответить
Так арестуйте активы и сразу придёт сам и кошёлку свою приведёт.
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01.10.2020 16:41 Ответить
Ну и рожа у тебя ШАРАПОВ!!
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01.10.2020 16:43 Ответить
хорошо живется в Украине всем, кроме украинцев!
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01.10.2020 16:44 Ответить
Нардеп "За майбутнє" Герега игнорирует вызовы в НАПК для пояснения своих предложений купить средства медзащиты у "Эпицентра" - Цензор.НЕТ 2733
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01.10.2020 16:45 Ответить
Власник все життя був позапартійним, поки Яник не загнав у свій блок під страхом віджиму бізнесу, не тупіть.
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01.10.2020 16:55 Ответить
Та кАнешнА. Загнана герега. Нардеп "За майбутнє" Герега игнорирует вызовы в НАПК для пояснения своих предложений купить средства медзащиты у "Эпицентра" - Цензор.НЕТ 6802
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01.10.2020 17:04 Ответить
І шо ? В ті часи Галина не була депутатом) Фотка з Яником це шо вирок? На той час нагадаю Вам він був легітимним президентом, то вже ближче до 2014 він став нелігитимним та утік. Так шо не плутайте.
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01.10.2020 17:10 Ответить
Та да, нічого "особистого", лише бізнес.
Нардеп-регіонал ініціює внесення до Кримінального кодексу статті про розпалювання міжпартійної ворожнечі.
Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Олександр Герега зареєстрував проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу, що запровадить відповідальність за бойкотування товарів і послуг за ознакою партійності власника.
Якщо законопроект №8841 буде ухвалений, до статті 161 ККУ буде внесено доповнення: «Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової, релігійної чи міжпартійної ворожнечі та ненависті {…} караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».
Щоб притягнути до відповідальності за цією частиною статті 161, слідство доводитиме, що споживач, обираючи між товарами або послугами, відкрито керувався міркуваннями партійності власника. Також каратимуть за публічні заклики до відмови від товарів і послуг, що належать членам певних політичних партій.
За словами Олександра Гереги, до розробки законопроекту його спонукали величезні збитки, яких зазнали від економічного бойкоту Партії регіонів мережі «Епіцентр» та «Нова лінія».
«Наша компанія понесла гігантські збитки. У Львові в нас один з торгових центрів не працював 4 дні. Другий торговий центр не працював дві доби. Також була проблема у місті Стрий. Будь-які катаклізми такого плану, вони для бізнесу просто негативні», - заявив Герега в інтерв'ю телеканалу 24.
За словами нардепа, у Верховній Раді вже є 232 підписи за цей закон. На думку Гереги, відмова від товарів і послуг http://uareview.com/tag/partia-regioniv/ Партії регіонів суперечить духу і букві Конституції України. «Нас штучно намагаються поділити на членів тої чи іншої партії, - прокоментував регіонал. - А ми всі - український народ!».
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01.10.2020 17:20 Ответить
Приняли?
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01.10.2020 17:22 Ответить
Що? Те що для герег немає нічого святого? Ні прапора, ні батька, ні Батьківщини? І що їм похрін під кого лягти, під ригів, під кацапів чи під коломойського, аби бабло з хАхлів зняти? Це очевидно.
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01.10.2020 17:56 Ответить
Як то символічно - "За майбутнє"...Забезпечують своє майбутнє і забирають майбутнє у нас...
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01.10.2020 16:51 Ответить
І як він конкретно у вас забрав? Шо?
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01.10.2020 16:56 Ответить
у тебе, наприклад, мозок, хоча у тебе його й так не дуже, піди купи в епіцентрі якусь китайську підробку і встав собі в ту штуку, що на плечах носиш і в неї їси, ну це так тобі пояснюю, щоб ти зрозуміло.
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02.10.2020 08:44 Ответить
За майбах
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01.10.2020 21:31 Ответить
Герега на тойоте ездит) так шо за майбах это мимо)
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02.10.2020 13:39 Ответить
Так проигнорируйте этого герегу лет, так на 10
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01.10.2020 17:35 Ответить
Член депутатской группы "За майбах" Александр Герега несколько месяцев игнорирует вызов в Национальное агентство по противодействию коррупции для объяснения ситуации с использованием своего мандата в интересах компании "Эпицентр К".Источник: https://censor.net/ru/n3222349

А взять за ухо и привести борова? И жену прихватить за земельные махинации в Киеве. Или только в музеи на выставки могут врываться?
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01.10.2020 18:23 Ответить
В чем нарушение? Это его товар,и он вправе предлагать его купить кому угодно по любой цене. Не туда и не на тех людей энергию НАЗК и народные деньги тратит.
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01.10.2020 19:55 Ответить
У этого гандона пачка самых простых китайских масок 50шт стоит в эпицентре 500грн. Такие-же маске в обычной аптеке 4-5грн в розницу по штучно
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01.10.2020 19:57 Ответить
Типовий мерзенний барига, без честі, совісті як і його дружина і члени партії у якій воно прописалося - "відрижки януковича", це дуже ніжно висловився.
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01.10.2020 20:52 Ответить
Барыга то Пеця, учи методичку ато не заплатят )
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01.10.2020 22:24 Ответить
ему на всех нас.. ть,- его самолеты встречает сам президент
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01.10.2020 21:12 Ответить
ему на всех нас.. ть,- его самолеты встречает сам президент
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01.10.2020 21:13 Ответить
А силовой привод уже отменили?
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02.10.2020 12:34 Ответить
 
 