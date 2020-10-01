Нардеп "За майбутнє" Герега игнорирует вызовы в НАПК для пояснения своих предложений купить средства медзащиты у "Эпицентра"

Член депутатской группы "За майбутнє" Александр Герега несколько месяцев игнорирует вызов в Национальное агентство по противодействию коррупции для объяснения ситуации с использованием своего мандата в интересах компании "Эпицентр К".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о письмах Гереги к мэрам Киева, Харькова и Днепра с предложением закупить у компании "Эпицентр К" защитные средства, которые самолет "Мрия" привез из Китая в Украину. Одним из конечных бенефициарных владельцев "Эпицентра К" Герега и является.

В Нацагентстве отмечают, что у них есть доказательства, которые подтверждают признаки административных правонарушений, связанных с коррупцией, со стороны народного депутата.

"НАПК приглашает Александра Герегу прибыть в любое удобное время в течение рабочего дня 12, 13 или 15 октября", - добавили в Нацагентстве.

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Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Рейс встречало высшее руководство страны.

Позже журналисты выяснили, что рейс был коммерческим, оплатила его компания "Эпицентр". Кроме того, нардеп Александр Герега предложил мэру Киева купить эти товары, обещая скидки.