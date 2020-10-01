В Кривом Роге подкупают избирателей и запугивают сотрудников ГОКа, чтобы голосовали за кандидата "Слуги народа" Шевчика, - кандидат "ЕС" Яровой

Лидер "Европейской Солидарности" в Кривом Роге, кандидат в мэры Юрий Яровой заявил, что в городе подкупают и запугивают избирателей, чтобы они голосовали за кандидата "Слуги народа", генерального директора "Центрального горно-обогатительного комбината" Дмитрия Шевчика.

Об этом Яровой рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Отметим, "Центральный горно-обогатительный комбинат" входит в группу "Метинвест" олигарха Рината Ахметова.

"Ранее "Метинвест", используя свой административный ресурс, заставлял своих сотрудников под контролем начальников цехов, начальников отделений кадров и т.д. голосовать за определенного кандидата. В то время это был Янукович как кандидат в президенты, а сейчас - Шевчик как кандидат в мэры города", - рассказал Яровой.

"Идет полное запугивание сотрудников. Более того, сотрудников выгоняют "в поле" ходить по квартирам, домам. Под запись персональных данных их записывают как сторонников Шевчика. Там уже есть информация от моей знакомой, что предлагают деньги - 500 гривен сейчас, 500 гривен после - в обмен на сфотографированный бюллетень... То есть идет полное выстраивание так называемой "избирательной сетки" с привлечением всего админресурса крупных предприятий города", - добавил он.

Яровой считает, что таким образом готовится масштабная почва для массовых предвыборных манипуляций и фальсификаций. Кандидат "ЕС" рассказал, что пока не было реакции правоохранителей.

По словам Ярового, на горно-обогатительных комбинатах работают до 20 тыс. сотрудников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия о ДТП с сыном кандидата "Слуги народа" Шевчика в Кривом Роге: "Он достаточно правильно скоммуницировал это и повел себя"