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В Кривом Роге подкупают избирателей и запугивают сотрудников ГОКа, чтобы голосовали за кандидата "Слуги народа" Шевчика, - кандидат "ЕС" Яровой

В Кривом Роге подкупают избирателей и запугивают сотрудников ГОКа, чтобы голосовали за кандидата

Лидер "Европейской Солидарности" в Кривом Роге, кандидат в мэры Юрий Яровой заявил, что в городе подкупают и запугивают избирателей, чтобы они голосовали за кандидата "Слуги народа", генерального директора "Центрального горно-обогатительного комбината" Дмитрия Шевчика.

Об этом Яровой рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Отметим, "Центральный горно-обогатительный комбинат" входит в группу "Метинвест" олигарха Рината Ахметова.

"Ранее "Метинвест", используя свой административный ресурс, заставлял своих сотрудников под контролем начальников цехов, начальников отделений кадров и т.д. голосовать за определенного кандидата. В то время это был Янукович как кандидат в президенты, а сейчас - Шевчик как кандидат в мэры города", - рассказал Яровой.

"Идет полное запугивание сотрудников. Более того, сотрудников выгоняют "в поле" ходить по квартирам, домам. Под запись персональных данных их записывают как сторонников Шевчика. Там уже есть информация от моей знакомой, что предлагают деньги - 500 гривен сейчас, 500 гривен после - в обмен на сфотографированный бюллетень... То есть идет полное выстраивание так называемой "избирательной сетки" с привлечением всего админресурса крупных предприятий города", - добавил он.

Яровой считает, что таким образом готовится масштабная почва для массовых предвыборных манипуляций и фальсификаций. Кандидат "ЕС" рассказал, что пока не было реакции правоохранителей.

По словам Ярового, на горно-обогатительных комбинатах работают до 20 тыс. сотрудников.

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Автор: 

Кривой Рог (1406) местные выборы (2752) Слуга народа (2635) Европейская Солидарность (1059) Шевчик Дмитрий (8)


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Топ комментарии
+14
кто то ждал возвращения януковича и таки дождался. молодого, свежего зеленуковича.
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01.10.2020 16:45 Ответить
+9
В Кривом Роге подкупают избирателей и запугивают сотрудников ГОКа, чтобы голосовали за кандидата "Слуги народа" Шевчика, - кандидат "ЕС" Яровой - Цензор.НЕТ 6646
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01.10.2020 16:51 Ответить
+8
Новиє ліТЦа "слуг" виявились рилами мАлАдих регіАналаФ.
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01.10.2020 16:50 Ответить
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кто то ждал возвращения януковича и таки дождался. молодого, свежего зеленуковича.
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01.10.2020 16:45 Ответить
Новиє ліТЦа "слуг" виявились рилами мАлАдих регіАналаФ.
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01.10.2020 16:50 Ответить
Це вам азіров сказав, чи це намагання вигородити "слуг", які втілюють в життя методи "старших тофарищей"?
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01.10.2020 19:24 Ответить
В Кривом Роге подкупают избирателей и запугивают сотрудников ГОКа, чтобы голосовали за кандидата "Слуги народа" Шевчика, - кандидат "ЕС" Яровой - Цензор.НЕТ 6646
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01.10.2020 16:51 Ответить
Здається, проводячи незаконну агітацію в Рівному, Зеля сказонув, що пекельне полум'я на Луганщині виникло не через обстріли росіских найманців.
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01.10.2020 16:52 Ответить
Тема ручного ЦВК розкрита не повністю.
Давай, американський "Петро такой", дні єсчо!
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01.10.2020 17:27 Ответить
*жгі єсчо!
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01.10.2020 17:28 Ответить
Зебилов не надо запугивать. Побегут снова за зеленую слизь бюлетни бросать.
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01.10.2020 17:02 Ответить
Даже если и не побегут то все равно уже решены выборы. Те кто думать пытается по разным кандидатикам распорошится, а админресурс дружно проголосует за "своего". Поэтому фейк с подкупом просто примитивен и расчитан на лохов.)))
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01.10.2020 19:21 Ответить
Я смотрю в Кривом Роге все прям пугливые ......
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01.10.2020 17:28 Ответить
Видать их в рог согнули.
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01.10.2020 17:33 Ответить
неужели у нас есть кого запугивать? запугивать можно принципиальных избирателей, у которых есть убеждения. а у нас люди не дорожат и не ценят право голосовать, относятся к этому легкомысленно. или голосуют по-приколу, или за гречку, или вообще не голосуют...
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01.10.2020 17:54 Ответить
Если у сотрудников нет чувства собственного достоинства, пускай идут и голосуют.
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01.10.2020 18:39 Ответить
Так как же ж иначе....Кривой Рог - колыбель зели...он не простит своим дружкам, если город перейдет к ненавистному ему Пороху...." слуги" будут терроризировать народ до последнего , чтобы мальчику зеле угодить....а то он частенько психует....комплекс неполноценности у мальчика из Кривого Рога....
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01.10.2020 19:01 Ответить
Зачем кого-то запугивать или подкупать? Кто сейчас на пиплов будет деньгами разбрасываться? Достаточно админресурс использовать , а остальные кто за кого будут голосовать. Вы по процентам посчитайте и учтите явку, которая будет минимальной.)))
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01.10.2020 19:23 Ответить
 
 