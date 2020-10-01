Навальный подаст в суд на Пескова за слова о "работе со специалистами ЦРУ"

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за его слова о сотрудничестве политика с ЦРУ.

Поэтому написал в своем блоге, и формируется Цензор.НЕТ.

"Здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", - написал Навальный.

Ранее в тот же день Песков заявил, что с Навальным работают специалисты ЦРУ. "С ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни", - заявил Песков, отметив, что "это уже не первый раз, когда ему (Навальному) дают разные инструкции".

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

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7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.