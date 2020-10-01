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Навальный подаст в суд на Пескова за слова о "работе со специалистами ЦРУ"

Навальный подаст в суд на Пескова за слова о

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за его слова о сотрудничестве политика с ЦРУ.

Поэтому написал в своем блоге, и формируется Цензор.НЕТ.

"Здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", - написал Навальный.

Ранее в тот же день Песков заявил, что с Навальным работают специалисты ЦРУ. "С ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни", - заявил Песков, отметив, что "это уже не первый раз, когда ему (Навальному) дают разные инструкции".

Читайте на Цензор.НЕТ: Песков об обвинениях Навального: С пациентом работают специалисты ЦРУ и "дают ему разные инструкции"

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

Также на Цензор.НЕТ: Навальный: За моим отравлением стоит Путин

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Автор: 

клевета (166) отравление (1584) Песков Дмитрий (1932) россия (96125) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+2
подаст заявление и сядет на 15 лет за самототравление боевым химическим веществом и за работу со специалистами ЦРУ
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01.10.2020 16:47 Ответить
+1
Мля.... Песков реально лоханулся, ему же чётко написали Мі-6, а он подумал что это вертолёт и ввернул ЦРУ. Теперь у недоотравленца реальные козыри на руках.
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01.10.2020 16:46 Ответить
+1
Очень интересно, а он сам то может доказать что за его отравлением стоит лично Путин, очень сомневаюсь. Так что прежде чем кого то обвинять в клевете посмотрел бы на себя.
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01.10.2020 16:50 Ответить
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Мля.... Песков реально лоханулся, ему же чётко написали Мі-6, а он подумал что это вертолёт и ввернул ЦРУ. Теперь у недоотравленца реальные козыри на руках.
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01.10.2020 16:46 Ответить
подаст заявление и сядет на 15 лет за самототравление боевым химическим веществом и за работу со специалистами ЦРУ
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01.10.2020 16:47 Ответить
там еще кляча Лавров не высрался и его вечно пьяная, Маша-раха
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01.10.2020 16:48 Ответить
Очень интересно, а он сам то может доказать что за его отравлением стоит лично Путин, очень сомневаюсь. Так что прежде чем кого то обвинять в клевете посмотрел бы на себя.
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01.10.2020 16:50 Ответить
ой,ой...ніби честь навальнинську заплямували ЦРУшниками...
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01.10.2020 16:55 Ответить
Неужто в Басманный? Трепещи злодей!
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01.10.2020 17:16 Ответить
Все пропало!!!Песков "спалил" Гепу Кернеса ,специалиста ЦРУ по работе с Навальным,который надысь ломанулся из Харькова в Шарите.
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01.10.2020 17:22 Ответить
не, ну все логически укладывается в канву событий - кацапы пытались отравить человека ужасной дрянью, но он выжил и в отместку сдал всех...Не надо этого стыдиться, это нормально...
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01.10.2020 17:39 Ответить
Ватное болото . Даже не интересно . Сожрите друг друга .
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01.10.2020 18:02 Ответить
Ну якщо в Міжнародний кримінальний суд в місті-герої Гаазі,то тоді так. А в інші немає жодного сенсу. І Альоха-бетерброд прекрасно про це знає.
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01.10.2020 21:10 Ответить
Раскручивание Лёши "Крым - не бутерброда" Навального российской гебнёй продолжается успешно.
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01.10.2020 22:57 Ответить
Вам, кацапам, не надоела пластинка про плохих амеров? Придумали б что-то пооригинальнее!
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01.10.2020 23:33 Ответить
Туфта про Навального задрала уже весь мир...
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02.10.2020 03:09 Ответить
А НА ХЙЛА !!!!!!!!!!???????????
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02.10.2020 04:36 Ответить
 
 