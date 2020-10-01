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Евросоюз должен как можно быстрее ввести санкции против белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов, - Германия

Евросоюз должен как можно быстрее ввести санкции против белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов, - Германия

Евросоюз должен как можно скорее ввести санкции против причастных к фальсификации президентских выборов в Беларуси и насилия после того, возможно, включая Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, с таким заявлением выступил государственный секретарь МИД ФРГ Михаэль Рот на дебатах в Бундестаге по обсуждению проекту бюджета, сообщает Укринформ.

"Надо ответить на серьезные нарушения прав человека и основных демократических принципов (в Беларуси - ред.). И поэтому нам нужны быстрые санкции против тех, кто несет ответственность за насилие и притеснения; а если господин Лукашенко не пойдет навстречу, то и против него лично ", - сказал дипломат.

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Он добавил, что санкции не гарантируют успеха, но посылают четкий сигнал, что другие страны не воспринимают такой ситуации.

Госсекретарь немецкого внешнеполитического ведомства назвал "абсолютно неприемлемыми репрессии режима Лукашенко против мирных демонстрантов и политической оппозиции".

Украину в недружественности и попытке вмешательства во внутренние дела государства

Автор: 

Беларусь (7919) Германия (7066) санкции (11445)


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Топ комментарии
+1
Евросоюз должен как можно быстрее ввести санкции против белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов, - Германия

Фальсификацию выборов надо как то доказать. Есть только подозрение. А этого мало. Лукаш предлагал после выборов чтобы оппозиция пересчитала бюллетени, а те оказались. В протестах участвует всего пару процентов от 10 миллионного населения Беларуси. Были или не были фальсификации теперь неясно. Поезд ушел. С таким же успехом можно любые выборы подвергнуть подозрению
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01.10.2020 18:03 Ответить
+1
Белорусская экономика на таком уровне, как гамно не потонет. 150 долларов пенсии, 400 зарплаты при любых раскладах на рыло раскидать несложно. Не Бельгия с 1500 евро пенсия, 3000 евро зп, где действительно возможно падение. Тут падать некуда.
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01.10.2020 18:57 Ответить
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Мир ожидает падение цен на бульбу?
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01.10.2020 16:53 Ответить
Евросоюз - полные импотенты.
А США, Китай и Россия вводить не будут.
Этого более, чем достаточно.
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01.10.2020 16:57 Ответить
США давно ввели. Очень бOльные санкции - госпредприятия Беларуси в USD работать не могут
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01.10.2020 17:10 Ответить
Нет таких санкций работают госпредприятия в USD
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01.10.2020 18:06 Ответить
Белорусская экономика на таком уровне, как гамно не потонет. 150 долларов пенсии, 400 зарплаты при любых раскладах на рыло раскидать несложно. Не Бельгия с 1500 евро пенсия, 3000 евро зп, где действительно возможно падение. Тут падать некуда.
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01.10.2020 18:57 Ответить
Нафтан
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02.10.2020 10:04 Ответить
Евросоюз должен как можно быстрее ввести санкции против белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов, - Германия - Цензор.НЕТ 9910
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01.10.2020 17:06 Ответить
Евросоюз должен как можно быстрее ввести санкции против белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов, - Германия

Фальсификацию выборов надо как то доказать. Есть только подозрение. А этого мало. Лукаш предлагал после выборов чтобы оппозиция пересчитала бюллетени, а те оказались. В протестах участвует всего пару процентов от 10 миллионного населения Беларуси. Были или не были фальсификации теперь неясно. Поезд ушел. С таким же успехом можно любые выборы подвергнуть подозрению
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01.10.2020 18:03 Ответить
В Беларуси с 1996 года нет выборов. Нещадно фальсифицируются. И последние выборы нужно рассматривать на длинной дистанции. Сняты Бабарико, Цепкало, Тихановский. С их участием Лукашенко и 10% не набирал. Касательно пересчёта бюллетеней, новость за 15 августа, из котельной Бреста.

https://t.me/belamova/9140

По нашим данным, власти рассматривают возможность повторного пересчёта голосов и усиленно готовятся к этому.

В котельной Бреста были обнаружены остатки сожженных бюллетеней.

Поэтому, пересчет голосов невозможен - власти продемонстрируют аккуратно сложенные стопки бюллетеней заполненных в исполкомах.
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01.10.2020 18:52 Ответить
В Беларуси с 1996 года нет выборов. Нещадно фальсифицируются

А в Украине они не фальсифицируются?
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01.10.2020 21:09 Ответить
Порошенко же проиграл! Действующий президент! Поэтому ответ нет.
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01.10.2020 21:35 Ответить
Лукашенко уничтожил бюллетени сразу после выборов . Лукашенко отказался их пересчитывать а оппозиция предлагала.
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01.10.2020 20:23 Ответить
То что Лукашенко сразу после выборов предлагал пересчитать бюллетени, а оппозиция отказалась документально задокументировано. Лукашенко однозначно выиграл выборы за счет села, аграриев и маленьких городов. 80% невозможно сфальсифицировать больше чем на 7-10%. Ну может не 80%, а 75-70-65% Или кто-то думает, что Тихановская получила голосов больше Лукашенко? Ахинея.
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01.10.2020 21:16 Ответить
Вы вообще не в теме. Для начала хотя бы ознакомьтесь с исследованием "Новой газеты". 80% действительно невозможно фальсифицировать, поэтому их нарисовали.
Лукашенко дней через 10 после выборов заявил, что он якобы предлагал оппозиции пересчёт голосов и те отказались, но это с его слов. Попробуй проверь, что он там действительно предлагал.

https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/13/86651-vbroshennyy-prezident

>Чтобы защитить свой реальный выбор, белорусы не только выходят на улицы, но и пытаются организовать «народный Центризбирком» - ведут подсчет голосов своими силами. Собрать полные данные по всей стране невозможно, однако даже доступная часть протоколов показывает, что участковые комиссии «рисовали» спущенные сверху результаты во время досрочного голосования.

В этот раз белорусские власти не смогли даже «правдоподобно» сфальсифицировать результаты выборов.
«Нарисованный» результат Лукашенко все равно оказался более чем на 20% ниже заявленного ЦИК: по данным итоговых протоколов, он набрал 58% голосов, а Тихановскую поддержала почти треть избирателей (28%). Озвученные белорусским Центризбиркомом данные просто взяты из головы, говорит аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников:
«Это звучит удивительно, но на самом деле все те фальсификации, которые совершались на участках, на итоговый официальный результат вообще не влияли. У них было две задачи: первая - замаскировать реальный результат Тихановской, что, к счастью, получилось достаточно плохо, вторая, по сути идеологическая, - это воспитание, поддержание тонуса, тренировка сотрудников комиссии, которые даже при всей бессмысленности фальсификаций все равно должны их совершать».
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01.10.2020 21:34 Ответить
Лукашенко сразу после выборов заявил что ничего пересчитывать не будут . Это факт По подсчетам голосов система Голос он получил 10% Тихановская получила 68% . Есть участки где за Тихановскую проголосовало 90% но официальный протокол ей дал 7% . лукашисты не считали голоса , все протоколы были готовы заранее .
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01.10.2020 22:58 Ответить
Арестуйте счета Лукашенко в банках Арабских Эмиратов и Шевайцарии . Там более 20 миллиардов . остальные санкции бесполезны .
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01.10.2020 20:25 Ответить
 
 