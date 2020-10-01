Евросоюз должен как можно быстрее ввести санкции против белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов, - Германия

Евросоюз должен как можно скорее ввести санкции против причастных к фальсификации президентских выборов в Беларуси и насилия после того, возможно, включая Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, с таким заявлением выступил государственный секретарь МИД ФРГ Михаэль Рот на дебатах в Бундестаге по обсуждению проекту бюджета, сообщает Укринформ.

"Надо ответить на серьезные нарушения прав человека и основных демократических принципов (в Беларуси - ред.). И поэтому нам нужны быстрые санкции против тех, кто несет ответственность за насилие и притеснения; а если господин Лукашенко не пойдет навстречу, то и против него лично ", - сказал дипломат.

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Он добавил, что санкции не гарантируют успеха, но посылают четкий сигнал, что другие страны не воспринимают такой ситуации.

Госсекретарь немецкого внешнеполитического ведомства назвал "абсолютно неприемлемыми репрессии режима Лукашенко против мирных демонстрантов и политической оппозиции".

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