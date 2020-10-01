Евросоюз должен как можно быстрее ввести санкции против белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов, - Германия
Евросоюз должен как можно скорее ввести санкции против причастных к фальсификации президентских выборов в Беларуси и насилия после того, возможно, включая Александра Лукашенко.
Как передает Цензор.НЕТ, с таким заявлением выступил государственный секретарь МИД ФРГ Михаэль Рот на дебатах в Бундестаге по обсуждению проекту бюджета, сообщает Укринформ.
"Надо ответить на серьезные нарушения прав человека и основных демократических принципов (в Беларуси - ред.). И поэтому нам нужны быстрые санкции против тех, кто несет ответственность за насилие и притеснения; а если господин Лукашенко не пойдет навстречу, то и против него лично ", - сказал дипломат.
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Он добавил, что санкции не гарантируют успеха, но посылают четкий сигнал, что другие страны не воспринимают такой ситуации.
Госсекретарь немецкого внешнеполитического ведомства назвал "абсолютно неприемлемыми репрессии режима Лукашенко против мирных демонстрантов и политической оппозиции".
Украину в недружественности и попытке вмешательства во внутренние дела государства
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А США, Китай и Россия вводить не будут.
Этого более, чем достаточно.
Фальсификацию выборов надо как то доказать. Есть только подозрение. А этого мало. Лукаш предлагал после выборов чтобы оппозиция пересчитала бюллетени, а те оказались. В протестах участвует всего пару процентов от 10 миллионного населения Беларуси. Были или не были фальсификации теперь неясно. Поезд ушел. С таким же успехом можно любые выборы подвергнуть подозрению
https://t.me/belamova/9140
По нашим данным, власти рассматривают возможность повторного пересчёта голосов и усиленно готовятся к этому.
В котельной Бреста были обнаружены остатки сожженных бюллетеней.
Поэтому, пересчет голосов невозможен - власти продемонстрируют аккуратно сложенные стопки бюллетеней заполненных в исполкомах.
А в Украине они не фальсифицируются?
Лукашенко дней через 10 после выборов заявил, что он якобы предлагал оппозиции пересчёт голосов и те отказались, но это с его слов. Попробуй проверь, что он там действительно предлагал.
https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/13/86651-vbroshennyy-prezident
>Чтобы защитить свой реальный выбор, белорусы не только выходят на улицы, но и пытаются организовать «народный Центризбирком» - ведут подсчет голосов своими силами. Собрать полные данные по всей стране невозможно, однако даже доступная часть протоколов показывает, что участковые комиссии «рисовали» спущенные сверху результаты во время досрочного голосования.
В этот раз белорусские власти не смогли даже «правдоподобно» сфальсифицировать результаты выборов.
«Нарисованный» результат Лукашенко все равно оказался более чем на 20% ниже заявленного ЦИК: по данным итоговых протоколов, он набрал 58% голосов, а Тихановскую поддержала почти треть избирателей (28%). Озвученные белорусским Центризбиркомом данные просто взяты из головы, говорит аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников:
«Это звучит удивительно, но на самом деле все те фальсификации, которые совершались на участках, на итоговый официальный результат вообще не влияли. У них было две задачи: первая - замаскировать реальный результат Тихановской, что, к счастью, получилось достаточно плохо, вторая, по сути идеологическая, - это воспитание, поддержание тонуса, тренировка сотрудников комиссии, которые даже при всей бессмысленности фальсификаций все равно должны их совершать».