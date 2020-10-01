Киев выразил протест Минску в связи с участием представителя оккупационной власти Крыма в Форуме регионов Беларуси и РФ: Это недопустимые, недружественные шаги

Советник-посланник посольства Беларуси в Украине был приглашен 1 октября в МИД Украины для дачи объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Беларуси и РФ в формате видеоконференции представителя российской оккупационной администрации Владимира Константинова.

"Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и Севастополь", - сообщается на сайте МИД Украины в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Представитель Посольства Беларуси в ответ заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась.

В ходе встречи были также затронуты вопросы недружественного инцидента с остановкой и осмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе. МИД Украины пока не получил официальных разъяснений Минска по этому инциденту.

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"Украинские дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси. Соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любым государством. Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД России эпистолярный жанр"". - говорится в сообщении.