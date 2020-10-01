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Новости Агрессия России против Украины Революция в Беларуси
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Киев выразил протест Минску в связи с участием представителя оккупационной власти Крыма в Форуме регионов Беларуси и РФ: Это недопустимые, недружественные шаги

Киев выразил протест Минску в связи с участием представителя оккупационной власти Крыма в Форуме регионов Беларуси и РФ: Это недопустимые, недружественные шаги

Советник-посланник посольства Беларуси в Украине был приглашен 1 октября в МИД Украины для дачи объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Беларуси и РФ в формате видеоконференции представителя российской оккупационной администрации Владимира Константинова.

"Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и Севастополь", - сообщается на сайте МИД Украины в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Представитель Посольства Беларуси в ответ заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась.

В ходе встречи были также затронуты вопросы недружественного инцидента с остановкой и осмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе. МИД Украины пока не получил официальных разъяснений Минска по этому инциденту.

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"Украинские дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси. Соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любым государством. Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД России эпистолярный жанр"". - говорится в сообщении.

Автор: 

Беларусь (7919) дипломатия (1463) Крым (26421) МИД (6993) россия (96125) Кизим Игорь (26)


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Топ комментарии
+7
С 2014 года никак не избавимся от рос. продукции на полках.
Это потому, что все крупные поставщики и заказчики - бывшие рыги и зажопинцы.
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01.10.2020 17:32 Ответить
+5
Кстати , белорусского дерьма полно на полках магазинов косметики и бытовой химии ( как и российского) , плюс всякий белорусский трикотаж и т.д. Не пора ли ли крантик перекрыть ? Пусть Лукадрыщ рынки рашки осваивает.
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01.10.2020 17:01 Ответить
+3
То есть бульбо-фюрер продолжает плевать на нас, а мы всё "протестуем"?...
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01.10.2020 16:52 Ответить
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То есть бульбо-фюрер продолжает плевать на нас, а мы всё "протестуем"?...
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01.10.2020 16:52 Ответить
Наши представители заявляют, что россия не являеться стороной конфликта! ЭТО ЗАЯВЛЕНИЯ УКРАИНЫ, А НЕ НАШЕГО ВРАГА!!
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01.10.2020 16:54 Ответить
Где и кто такое заявил?
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01.10.2020 17:03 Ответить
Ахахах. Не смешно. Зеленое чмо
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01.10.2020 17:05 Ответить
есть факты? или ты просто обижен?))))
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01.10.2020 18:03 Ответить
Скорее это вы плюете на бульбофюрера(так его турбороссияне называют)Но,ответка будет-возможно по Крыму,или Донбасу.Раз Украина нашла в Беларуси врага-на войне,как на войне
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01.10.2020 17:47 Ответить
Бульбомет,готовся помогать дружественным армяшкам, отвоевывать у Турок карабах.Вы же там в одном козлостанском блоке,а ваш х-ло усатое с удовольствием вас туда отправит ,что бы х-лу отсосать.
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01.10.2020 17:53 Ответить
Лука больше помогает Азербайджану,он платежеспособен.Азербайджан купил белорусские "Полонезы". Чем они лучше российских "Искандеров"?
Читать полностью: https://42.tut.by/596552 Увы,мы продаем оружие обеим сторонам конфликта.Армении недавно поставили ЗРК,,Бук,,Зарабатывать на войне-это нормально.
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01.10.2020 17:59 Ответить
Вам в БелаРаше повоевать захотелось , со всеми соседями сразу, +Европа и Штаты? Пукан не треснет? Слишком сонно жили? Смотрите в Лугандон и Крым с Вежливыми санкциями не превратитесь, "вояки"
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01.10.2020 18:43 Ответить
А до этого вы , типа друзьями нам были. Это когда нашего пацана глупого Гриба парашникам отдали или когда совместные с рашкой военные ученья проводили?
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01.10.2020 19:23 Ответить
Белмоська на службе у кацапского медведя. Повизгивает регулярно против Украины.
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01.10.2020 20:02 Ответить
Кстати , белорусского дерьма полно на полках магазинов косметики и бытовой химии ( как и российского) , плюс всякий белорусский трикотаж и т.д. Не пора ли ли крантик перекрыть ? Пусть Лукадрыщ рынки рашки осваивает.
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01.10.2020 17:01 Ответить
С 2014 года никак не избавимся от рос. продукции на полках.
Это потому, что все крупные поставщики и заказчики - бывшие рыги и зажопинцы.
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01.10.2020 17:32 Ответить
Когда Лука посылает Макрона, то ЗЕ и подавно.
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01.10.2020 17:12 Ответить
Киев выразил протест Минску в связи с участием представителя оккупационной власти Крыма в Форуме регионов Беларуси и РФ: Это недопустимые, недружественные шаги - Цензор.НЕТ 3156
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01.10.2020 17:13 Ответить
Так вы же его не признали а требуете дружественных жестов.. А отсосать не пробовали? А приходится, правда Абыдна???
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01.10.2020 17:32 Ответить
Власти Украины ещё не поняли что Беларусь дружит с Россией против Украины? И когда это до вас ЗЕбилов дойдет ? Тогда когда кацапы начнут наступление с Белорусии ?
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01.10.2020 17:35 Ответить
не з цією ЗЕбільною владою сподіватися результативності та ефективності таких протестів...
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01.10.2020 17:35 Ответить
Господа-Лукашенко Украину всегда поддерживал чем мог.Присутствием на инагурации Порошенко,когда не было понятно,нападет Мордор или нет,поставками топлива и военных грузовиков для ВСУ,даже ремонтом боевых вертолетов в Лиде.Вы ему плюнули в рожу,когда трон зашатался.Это зря-теперь не обижайтесь.
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01.10.2020 17:43 Ответить
Бульбомет,ты из тех кто тампаксную революцию разгоняет? иди х-лу угрожай.Нет разницы между х-лом усатым и х-лом глав кацапов,просто ваш выживал,что бы х-ло раньше времени не сделал вашу бульбометию округом в чечне.
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01.10.2020 17:59 Ответить
Я даже не буду с тобой спорить У тебя чОткая жизненная позиция.И ты типичный комментатор Цензора.Но,встречаются на этом сайте и более умные люди.
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01.10.2020 18:04 Ответить
В чем твой ум ? Поддрживать безумного диктатора на совести которого убитые и замученные пытками граждане ?
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01.10.2020 19:33 Ответить
А Ви -- типовий совок. Зрозуміло, що розум і совок -- речі несумісні.
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01.10.2020 19:39 Ответить
Лукашенко делал это из-за денег . Ибо он продавал в Украину товар . Сам по себе лукашенко убийца , вор и шизофреник захвативший власть .
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01.10.2020 19:31 Ответить
То може пояснимо Лукавому що, ми в тих форумах регіонів не будемо брати участь? Гарний привід.
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01.10.2020 17:50 Ответить
https://ru.krymr.com/a/o-problemah-s-rossijskimi-lekarstvami-ot-covid-19/30868426.html «Они очень токсичны». Вирусолог - о проблемах с российскими лекарствами от COVID-19 ..белорусы после таких прививок отказываются выходить на митинги и просятся опять в ссср
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01.10.2020 17:52 Ответить
А дружественным шагом было не признавать выборы в Белоруссии со стороны Украины? Нам что не фиолетово что там у них творится? Они не лезли в наши дела, а мы в их зачем то влезли и потеряли дружественную страну и 1000 км безопасной границы!
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01.10.2020 18:53 Ответить
Лукашенко плевать на протест . Перестаньте покупать у него бензин , постройте свои нефтеперегоные заводы . Это будет эффективно .
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01.10.2020 19:29 Ответить
Подождите , еще немного и картофельная вата признает крым территорией кацапстана, дело пары месяцев
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01.10.2020 19:34 Ответить
Здаёться мне, это только начало...
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01.10.2020 22:31 Ответить
 
 