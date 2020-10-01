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ОП выразил соболезнования в связи со смертью сотрудницы посольства США в Киеве: Будем способствовать установлению всех обстоятельств

ОП выразил соболезнования в связи со смертью сотрудницы посольства США в Киеве: Будем способствовать установлению всех обстоятельств

Правоохранительные органы Украины проводят неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств смерти сотрудницы посольства США. Сейчас рассматривается версия как преднамеренного убийства, так и несчастного случая.

Об этом говорится в заявлении Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"С прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка Соединенных Штатов Америки, сотрудница американского посольства в Киеве. Женщину с травмой головы 30 сентября нашли прохожие под открытым небом возле железной дороги в Шевченковском районе столицы. У нее остались четверо детей и муж. Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшей", - говорится в сообщении.

"Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла из-за злого умысла, виновные должны понести законное наказание. Украинская власть и Офис Президента в частности будут всячески способствовать установлению всех обстоятельств этого ужасного случая", - подытожили в ОП.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.

В МВД отметили, что смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем.

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Автор: 

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взяли под свой контроль... дела не будет.
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01.10.2020 16:55 Ответить
А що, ветерани АТО закінчилися?
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01.10.2020 17:27 Ответить
Вагнеровцев слили, Балуха избили, сотрудница посольства США погибла. Мы точно еще идем на Запад? Ах, да. россия ведь не являеться стороной конфликта. Спасибо 73%. Теперь всё встало на свои места!
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01.10.2020 16:57 Ответить
 
 