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Новости
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СБУ разоблачила схему закупки "Укрзализныцей" некачественных элементов путей с ущербом на 11,8 млн, проходят обыски

СБУ разоблачила схему закупки

Служба безопасности Украины разоблачила ряд должностных лиц АО "Укрзализныця" в организации коррупционной схемы при закупках некачественных элементов для путей, нанесенный предприятию ущерб оценивается в 11,8 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ, оперативники спецслужбы установили, что в 2018 году при содействии должностных лиц УЗ был организован противоправный механизм поставки некачественных элементов верхнего строения пути производства АО "Днепропетровский стрелочный завод".

На данный момент в рамках реализованной схемы была поставлена некачественная продукция почти на 15 млн грн.

"Эксплуатация этих элементов также создавала угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли", - подчеркивает СБУ.

СБУ инициировала ряд экспертиз, которые подтвердили несоответствующее качество продукции заявленным требованиям и установили, что госкомпании был нанесен ущерб в размере 11,8 млн грн.

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Для локализации потенциальных негативных последствий почти на треть некачественной продукции судом наложен арест.

СБУ также установила, что в течение 2020 года, пока шли экспертизы, чиновники "Укрзализныци" пытались снова закупить некачественную продукцию.

"Благодаря информированию СБУ руководством "Укрзализныци" противоправный механизм был заблокирован", - отмечают в ведомстве.

В рамках уголовного производства под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в Киеве и Днепре правоохранители проводят ряд обысков.

Сейчас причастным к противоправной деятельности фигурантам, в том числе бывшему заместителю одного из департаментов "Укрзализныци" и двум руководителям коммерческих структур, прокурорами Офиса генпрокурора сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

коррупция (8573) СБУ (20014) Укрзализныця (2759)


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Топ комментарии
+4
А скільки в Лещенка зарплатня за рік?
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01.10.2020 17:16 Ответить
+3
Не дайте Аслунду покинуть территорию страны))))
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01.10.2020 17:18 Ответить
+2
У Серлеща ищите в его любимой ректальной вазе.
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01.10.2020 17:26 Ответить
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А скільки в Лещенка зарплатня за рік?
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01.10.2020 17:16 Ответить
Не дайте Аслунду покинуть территорию страны))))
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01.10.2020 17:18 Ответить
аслунд тут каким боком ?
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01.10.2020 17:36 Ответить
🤣🤣
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01.10.2020 18:17 Ответить
Єто функция СБУ?
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01.10.2020 17:26 Ответить
У Серлеща ищите в его любимой ректальной вазе.
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01.10.2020 17:26 Ответить
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01.10.2020 17:31 Ответить
Почитаешь новости - вор на воре и вором погоняет. Зе, тебе надо торжественно обещать переобещать то, что ты обещал.
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01.10.2020 17:34 Ответить
Служба безопасности Украины разоблачила ряд должностных лиц АО "Укрзализныця" - Сірожа тебе?
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01.10.2020 17:59 Ответить
та они це, тово, на гиперлуп гроши економили, им чуть-чуть на первоначальный взнос не хватило
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01.10.2020 18:13 Ответить
 
 