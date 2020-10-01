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Новости Коронавирус и карантин
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Граждане Украины смогут въезжать в Словению без обязательной самоизоляции, но при наличии негативного ПЦР-теста, - посольство

Граждане Украины смогут въезжать в Словению без обязательной самоизоляции, но при наличии негативного ПЦР-теста, - посольство

Правительство Словении упростило условия въезда на свою территорию граждан Украины во время пандемии коронавируса. Обязательную самоизоляцию по прибытию проходить не придется, но нужно будет иметь с собой результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Словении, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 октября разрешается въезд в Словению без прохождения 10-дневного карантина гражданам из третьих стран (в т.ч. Украины) при наличии отрицательного результата теста на COVID19 (не позднее чем за 48 часов), сделанного в учреждениях или организациях в странах ЕС, Шенгенской зоы, Словении или которые Институт микробиологии и иммунологии Словении и Национальная лаборатория здравоохранения Словении признали надежными, и которые находятся в перечне Национальной лаборатории", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Словения внесла Украину в "красную зону". Туристы по прибытии в страну должны были пройти 14-дневную самоизоляцию.

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Автор: 

граница (5302) карантин (16729) посольство (1084) Словения (153) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+5
Одразу видно людину, яка ніколи не була в Словенії. В Словенію їдуть не працювати, а відпочивати
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01.10.2020 17:44 Ответить
+1
Питання: як потрапити з України в Словенію, якщо ці країни не мають сухопутного кордону, між ними немає прямих авіарейсів, а всі країни, що межують з Україною, не впускають людей з туристичною метою?
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01.10.2020 17:43 Ответить
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Условие действует в течение 2 часов а дальше х* его знает...
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01.10.2020 17:35 Ответить
Одразу видно людину, яка ніколи не була в Словенії. В Словенію їдуть не працювати, а відпочивати
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01.10.2020 17:44 Ответить
В Словенії непорівняно складнвше, ніж в Польщі, отримати дозвіл на роботу. Багато бюрократизму. Інфа від колишнього коли, що рік живе і працює в ******* (ІТ). До того ж ціни на все не польські, а на рівні австрійських
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01.10.2020 17:58 Ответить
Питання: як потрапити з України в Словенію, якщо ці країни не мають сухопутного кордону, між ними немає прямих авіарейсів, а всі країни, що межують з Україною, не впускають людей з туристичною метою?
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01.10.2020 17:43 Ответить
Можно авиа через Стамбул.
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01.10.2020 17:52 Ответить
там кава смачнее, чем в вене, и круассаны дешевле, чем в парыже
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01.10.2020 18:09 Ответить
А у Словении блок-посты с остальными странами Шенгена?
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01.10.2020 20:20 Ответить
Ох о рубят бабло на ПЦР тестах...
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02.10.2020 00:16 Ответить
 
 