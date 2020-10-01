Граждане Украины смогут въезжать в Словению без обязательной самоизоляции, но при наличии негативного ПЦР-теста, - посольство

Правительство Словении упростило условия въезда на свою территорию граждан Украины во время пандемии коронавируса. Обязательную самоизоляцию по прибытию проходить не придется, но нужно будет иметь с собой результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Словении, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 октября разрешается въезд в Словению без прохождения 10-дневного карантина гражданам из третьих стран (в т.ч. Украины) при наличии отрицательного результата теста на COVID19 (не позднее чем за 48 часов), сделанного в учреждениях или организациях в странах ЕС, Шенгенской зоы, Словении или которые Институт микробиологии и иммунологии Словении и Национальная лаборатория здравоохранения Словении признали надежными, и которые находятся в перечне Национальной лаборатории", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Словения внесла Украину в "красную зону". Туристы по прибытии в страну должны были пройти 14-дневную самоизоляцию.

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