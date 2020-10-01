Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

Более половины Украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО и Евросоюз, если референдум бы по этому поводу проводился в ближайшее время. Также большинство опрошенных считает Россию страной-агрессором.

В этом свете стоит результаты опроса, проведенного центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", информирует Цензор.НЕТ.

За вступление в Евросоюз проголосовали бы 57,6% украинцев, против выступили 27% опрошенных и 5,3% не принимали бы участия в референдуме.

За вступление в НАТО, согласно проведенному опросу, проголосовали бы 52,5% украинцев, а 30,5% респондентов проголосовали бы против этого решения. Также 11,7% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.

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При этом 54,6% опрошенных считают Россию страной-агрессором, которая угрожает существованию Украины как государства и с которой не следует поддерживать никаких отношений. 26,1% участников опроса назвали ее "обычным соседским государством", 8,1% - "дружественной и братской страной". Еще 9,6% не стали отвечать на этот вопрос.

Исследование проводилось 18-28 сентября 2020 г. методом телефонного опроса по всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошені 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет;

Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.

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