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Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос

Более половины Украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО и Евросоюз, если референдум бы по этому поводу проводился в ближайшее время. Также большинство опрошенных считает Россию страной-агрессором.

В этом свете стоит результаты опроса, проведенного центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", информирует Цензор.НЕТ.

За вступление в Евросоюз проголосовали бы 57,6% украинцев, против выступили 27% опрошенных и 5,3% не принимали бы участия в референдуме.

За вступление в НАТО, согласно проведенному опросу, проголосовали бы 52,5% украинцев, а 30,5% респондентов проголосовали бы против этого решения. Также 11,7% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.

Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос Социса 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Президентский рейтинг: 30,1% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 14% - за Бойко, - опрос "Социса"

При этом 54,6% опрошенных считают Россию страной-агрессором, которая угрожает существованию Украины как государства и с которой не следует поддерживать никаких отношений. 26,1% участников опроса назвали ее "обычным соседским государством", 8,1% - "дружественной и братской страной". Еще 9,6% не стали отвечать на этот вопрос.

Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос Социса 02

Исследование проводилось 18-28 сентября 2020 г. методом телефонного опроса по всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошені 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет;

Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.

Также на Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: 23,3% - "Слуга народа", 18,4% - "Европейская солидарность", 14,3% - ОПЗЖ, - опрос "Социса"

Автор: 

НАТО (10069) опрос (2853) членство в НАТО (1531) СОЦИС (71) Евросоюз (17265)


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Топ комментарии
+27
Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 8474
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01.10.2020 17:42 Ответить
+24
Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 5549
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01.10.2020 17:45 Ответить
+14
За вступление в Евросоюз проголосовали бы 57,6% украинцев, против выступили 27% опрошенных и 5,3% не принимали бы участия в референдуме.
За вступление в НАТО, согласно проведенному опросу, проголосовали бы 52,5% украинцев, а 30,5% респондентов проголосовали бы против этого решения.
Вот это и есть реальный % имбецильного зебилья и жопоблока. 27-30% в сумме.
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01.10.2020 17:46 Ответить
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Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 8474
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01.10.2020 17:42 Ответить
Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 8773
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01.10.2020 17:51 Ответить
Ти ще одне "змішування" забув... Берем український "жовтоблакитний", поливаємо кров"ю патріота і він стає ЧЕРВОНО-ЧОРНИМ!!!
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01.10.2020 18:57 Ответить
чому саме патріота?
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02.10.2020 17:48 Ответить
А ти пропонуєш полить український прапор кацапською? Краще вже землю...
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02.10.2020 18:04 Ответить
згоден. А патріотів треба берегти максимально
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07.10.2020 06:29 Ответить
Потому,что так называемый "русский язык" придуман всего 200 лет назад искусственно,а вовсе не народный как у Украины.Потому они заимствовали свой язык у славян(болгар,украинцев и поляков)!Например: колір -цвет,дума - мысль,коло - круг и еще тысячи слов.И,скажем, академический запас слов у россиянцев - 200000,а в украинцев - 250000.
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01.10.2020 18:05 Ответить
Матрос Володя - В русском языке имеется полтора миллиарда слов. Это вычислил ученый… Менделеев. - "Красная площадь" (фильм)
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01.10.2020 18:14 Ответить
В русском языке имеется пара десятком матерных слов, в промежутках между ними -- мычание, что кацапам вполне достаточно для комфортной жизни... Запрети им мат --- поднимут восстание!
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01.10.2020 20:02 Ответить
а, не --- не поднимут... договориться не смогут!
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01.10.2020 20:03 Ответить
Большинство проголосовало за ватного клоуна, так что, пойдут все в союз с рашкой и таежный союз. А то , в Европу и НАТО быдло губу раскатало.
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01.10.2020 17:44 Ответить
Т.е. с Крымом и Донбассом вступление не светит?
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01.10.2020 17:44 Ответить
Точно, если в нынешних границах у нас 52-57% за ЕС и НАТО ( то есть чуть больше половинки), 30% против ( стабильно каждый третий) и 15%-"не знаю, не помню, не видел" ( то есть каждый седьмой), то с Лугандоном и Крымом ситуэйшн будет совсем плачевной и это всё на 7! *** году войны и уже 20 лет всяких там просветительских миссий . Поэтому никаких "референдумов", стаду нельзя доверять такие судьбоносные вопросы, в ЕС и НАТО нас должны вести профессионалы
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01.10.2020 17:57 Ответить
У нас Демократическая страна (по крайней мере 90% населения хотят таковую).
Это означает, что страна должна жить так, как хочет большинство населения!
Иначе мы получим то, что имеем - тихий саботаж.
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02.10.2020 08:48 Ответить
Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 5549
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01.10.2020 17:45 Ответить
Часто приходит на ум подозрение, что 73% тоже не были реальными...
Может когда -то мы узнаем что-то другое?
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01.10.2020 19:18 Ответить
Я вже ржу з вас. Ви й досі не можете заспокоїтися від програшу кловуну! Це, сама довга істерія, яку я спостерігав у своєму житті.
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02.10.2020 09:13 Ответить
та такий саме намальований.
Дивно інше - щось ніхто це не озвучує
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02.10.2020 17:50 Ответить
За вступление в Евросоюз проголосовали бы 57,6% украинцев, против выступили 27% опрошенных и 5,3% не принимали бы участия в референдуме.
За вступление в НАТО, согласно проведенному опросу, проголосовали бы 52,5% украинцев, а 30,5% респондентов проголосовали бы против этого решения.
Вот это и есть реальный % имбецильного зебилья и жопоблока. 27-30% в сумме.
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01.10.2020 17:46 Ответить
І це жахливо (майже третина населення), бо вони зможуть об'єднатися і піти на вибори одним жопоблоком, тоді як на електоральному полі патріотичних сил буде знов багато гравців і голоси будуть розпорошені. Деякі з тих гравців будуть спеціально грати на цьому полі, щоб відібрати голоси.
А вати як було 18 років тому на виборах у ВР 2002 біля 30%, так і лишилося, хоча пройшло майже одне покоління. То ж раніше казали, що вимруть старі комуняки і вати стане менше, але не стало.
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01.10.2020 18:03 Ответить
Всі одноголосно "за" чи "проти" можуть бути лише у тоталітарній державі. Для демократичної держави плюралізм думок абсолютно нормальне явище. Для нас гірше було б 50:50, бо це ситуація громадянської війни.
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01.10.2020 19:04 Ответить
Цього більше ніж достатньо аби керувати розпорошеною більшістю. І Сивочолий зробив усе аби розвалити єдиний фронт.
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02.10.2020 09:16 Ответить
к вступлению в НАТО готовятся и ум, честь и совесть 73% . / Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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01.10.2020 17:53 Ответить
Тогда пойдет Стефанчук с 25% нах...куда подальше.
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01.10.2020 18:02 Ответить
Улюблена тема пліснявих "отрицательный рост". Чи коли меншість керуватиме більшістю.
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01.10.2020 18:19 Ответить
"потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией"?

Так проблеммы и есть потому, что мы не в НАТО.
А вообще с хищником рядом нельзя жить совсем спокойно.
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01.10.2020 19:21 Ответить
ес и нато с радостью готовы принять в свои ряды самых достойных безвозмездно
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01.10.2020 18:08 Ответить
Я бы более сказал, у Украины единственный шанс выжить и нормально жите ето вступить в НАТО и ЕС. Иначе Рашка превратит Украину у затычку типо Беларашки и других рыспублик
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01.10.2020 18:09 Ответить
ES vazno stob podniali na drugoj uroven ekonomiku.Dengi bi dali pocri na vsio i ne kredit,i na vse otrasli.Kakix dopustim 8 miliardov evro v god eto byla sucestvenaja poderzka.NATO eto bezapasnost
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01.10.2020 18:50 Ответить
Все же Вы наверно больше имеете ввиду, что для ЕС важно в Украине минимизировать коррупцию хотя бы до того же уровня, что и в ЕС. Тогда и экономический рост будет. Нам мафию в Украине нужно уничтожить в лице олигархата , иначе не выживем как государство.
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01.10.2020 19:11 Ответить
Korupcija u vas ocen vysokogo uovnia.Jest i ES no ne tot uroven,kak u vas.ES kogda dajut dengi oni proveriajet jesli bolse vydelit prijezdzajet na objekti kazduju vtoruju nedeliu,proveriajet bumagi smotret kak idut raboti.Eti dengi trudnej bylo bi ukrast.U nas ocen proveriajet ES projekti i te projekti vezde gde tolko neglianes.
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01.10.2020 19:19 Ответить
Европейская комиссия заявляет, что размах коррупции во всех 28 странах Евросоюза "поражает воображение" и обходится экономике ЕС ежегодно в 120 млрд евро.
Представляя доклад, Сесилия Мальстрём (европейский комиссар по внутренней политике ) отметила, что ЕСЛИ ПРИСЛУШАТЬСЯ К ПОЛИТИЧЕСКИМ ДЕБАТАМ В РАЗНЫХ СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА, ТО СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО КОРРУПЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМОЙ ДРУГИХ СТРАН, ЧТО ВЗЯТКИ ПОЛУЧАЮТ ПОЛИТИКИ,БИЗНЕСМЕНЫ И ЧИНОВНИКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГДЕ-ТО ЗА РУБЕЖОМ
На самом деле это проблема всего Европейского союза, отметила еврокомиссар. По ее словам, коррупция затрагивает все страны ЕС, но в разных странах принимает различные формы.
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01.10.2020 19:23 Ответить
С коррупцией надо постоянно бороться .Пожизненно. Но меньше надо волать на весь мир и убеждать всех, что мы самые коррумпированные. Может коррупции у нас несколько больше и она принимает другие формы. Но мы сильно не отличаемся от всех людей на планете.
Коррупция бессмертна. К сожалению. Только в Европе она больше в высших эшелонах власти и очень скрыта, а у нас ее больше на бытовом уровне и поэтому с ней сталкиваются почти все
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01.10.2020 19:28 Ответить
Сколько ж в Украине Долбо...ьов , Вот эти 30% хотели бы , чтобы ихние дети учились в Европе или в Параше Я попытаюсь объяснить , у меня старший сын учиться в Германии , есть родственники в москве , но этот вариант даже не рассматривался
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01.10.2020 19:30 Ответить
Тільки Європа, ніякого пострадянського простору у вигляді Тайожного союзу
Совкодрочерів у Сибір на ПМЖ.
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01.10.2020 21:39 Ответить
После 2014 года ( а вероятно даже раньше с 2003 конфликт у острова Тузла) Вопрос нейтрального статуса для Украины снят навсегда. Он нам ничего не дал. , как и не дали Будапештские соглашения, ни Большой договор с Рашей, ни продленный договор об аренде ВМ базы в Севастополе.. Только военно политический союз и вступление в НАТО ( размещение баз и военного контингента союзников) и в ЕС может дать какие то гарантии, все остальное самообман. Даже создания финской или шведской модели у нас не выйдет, потому что Раша считает Украину просто своей бунтующей губернией и это не изменит ни наличие Путинила у власти или приход нового "скрепоносного рашен мессии". Да и нас уже не изменить, помните фразу - " Не забудем, не простим"
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01.10.2020 22:07 Ответить
Згоден про НАТО але навіщо нам ЄС?
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02.10.2020 17:53 Ответить
Тема вчерашнего дня и нехрен портить деньги на всякие рехверендумы и разговоры. Раша это параша. Аминь.
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02.10.2020 08:52 Ответить
 
 