Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА
Более половины Украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО и Евросоюз, если референдум бы по этому поводу проводился в ближайшее время. Также большинство опрошенных считает Россию страной-агрессором.
В этом свете стоит результаты опроса, проведенного центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", информирует Цензор.НЕТ.
За вступление в Евросоюз проголосовали бы 57,6% украинцев, против выступили 27% опрошенных и 5,3% не принимали бы участия в референдуме.
За вступление в НАТО, согласно проведенному опросу, проголосовали бы 52,5% украинцев, а 30,5% респондентов проголосовали бы против этого решения. Также 11,7% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.
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При этом 54,6% опрошенных считают Россию страной-агрессором, которая угрожает существованию Украины как государства и с которой не следует поддерживать никаких отношений. 26,1% участников опроса назвали ее "обычным соседским государством", 8,1% - "дружественной и братской страной". Еще 9,6% не стали отвечать на этот вопрос.
Исследование проводилось 18-28 сентября 2020 г. методом телефонного опроса по всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошені 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет;
Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.
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Это означает, что страна должна жить так, как хочет большинство населения!
Иначе мы получим то, что имеем - тихий саботаж.
Может когда -то мы узнаем что-то другое?
Дивно інше - щось ніхто це не озвучує
За вступление в НАТО, согласно проведенному опросу, проголосовали бы 52,5% украинцев, а 30,5% респондентов проголосовали бы против этого решения.
Вот это и есть реальный % имбецильного зебилья и жопоблока. 27-30% в сумме.
А вати як було 18 років тому на виборах у ВР 2002 біля 30%, так і лишилося, хоча пройшло майже одне покоління. То ж раніше казали, що вимруть старі комуняки і вати стане менше, але не стало.
Так проблеммы и есть потому, что мы не в НАТО.
А вообще с хищником рядом нельзя жить совсем спокойно.
Представляя доклад, Сесилия Мальстрём (европейский комиссар по внутренней политике ) отметила, что ЕСЛИ ПРИСЛУШАТЬСЯ К ПОЛИТИЧЕСКИМ ДЕБАТАМ В РАЗНЫХ СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА, ТО СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО КОРРУПЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМОЙ ДРУГИХ СТРАН, ЧТО ВЗЯТКИ ПОЛУЧАЮТ ПОЛИТИКИ,БИЗНЕСМЕНЫ И ЧИНОВНИКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГДЕ-ТО ЗА РУБЕЖОМ
На самом деле это проблема всего Европейского союза, отметила еврокомиссар. По ее словам, коррупция затрагивает все страны ЕС, но в разных странах принимает различные формы.
Коррупция бессмертна. К сожалению. Только в Европе она больше в высших эшелонах власти и очень скрыта, а у нас ее больше на бытовом уровне и поэтому с ней сталкиваются почти все
Совкодрочерів у Сибір на ПМЖ.