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Группа компаний "отмыла" на рынке ценных бумаг более 2,8 млрд грн, - СБУ

Группа компаний

Следователи Службы безопасности Украины раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"По результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщает СБУ.

Отмечается, что всего за период 2018-2019 годов общий объем таких операций составил более 2,8 млрд грн.

По результатам расследования Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия по дальнейшей отработке предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.

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Автор: 

СБУ (20014) ценные бумаги (1)


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всі в поті лиця розбудовують державу! Тільки пір'я летить/
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01.10.2020 17:54 Ответить
ну, шо и требовалось доказать, а размовляли, шо прачки не могут заробить грошей, оказывается-могут, не хуже святых свынарей
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01.10.2020 17:56 Ответить
Три раза прочитал - русских шпионов не увидел. Бабло увидел. Возможность порешать и обилетить увидел. А русских шпионов, наверное всех уже переловили ...
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01.10.2020 18:13 Ответить
ждем посадок...
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01.10.2020 18:56 Ответить
А, чем у нас не занимается СБУ?

Такое впечатление, что они уже 1,5 года заняты, чем угодно, кроме разведки и национальной безопасности.
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01.10.2020 19:59 Ответить
Назвали б хоч якісь підозрювані компанії. Не роблять цього, бо віразу отримують ''отлуп'' і виявиться, що це черговий піар заради виборів.
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01.10.2020 20:17 Ответить
и шо дальше? а ничего... это раскрытие не стоит даже тех денег, что я потрачу на поп-корн ожидая результат расследования
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01.10.2020 23:35 Ответить
 
 