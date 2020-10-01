Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС
С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских воинов российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
Так, противник провоцировал украинских защитников с автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.
Уже вторые сутки на Луганщине продолжается борьба с огненной стихией. Военнослужащие Вооруженных Сил совместно со спасателями ГСЧС продолжают локализовать пожары на участках территории общей площадью 90 гектаров.
В настоящее время ликвидированы 2 пожара, в частности в районе населенных пунктов Половинкино и Северодонецк. Кроме того, уже локализованы очаги возгорания вблизи Трехизбенки, Новоалександровки, Артема, Болотенного и Подлесного.
Продолжается локализация пожаров в населенных пунктах Кряковка, Старый Айдар, Старобельск, Золотое и Станица Луганская. Из-за быстрого распространения огня вблизи контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, по решению командующего Объединенными силами, с сегодняшнего дня работа КПВВ приостановлена. Пропуск граждан на временно оккупированную территорию не производится. Работа КПВВ будет восстановлена после стабилизации ситуации.
К ликвидации пожаров привлечены почти 600 человек личного состава и более 7 десятков единиц инженерной и специальной техники Вооруженных Сил Украины, ГСЧС и лесных хозяйств. Также задействованы 3 пожарных самолета и 2 вертолета ГСЧС Украины.
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не жени сморід.
льоха навальний..
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Один вертолет зама авакова привез, второй тоже какого-то начальника.
Обстрелов 14 ( 7 - стрелковое оружие? 3 пулеметы 4- миномет)
Ответный огонь 6 (6- стрелковое оружие)
Ранено 3 (информация не полная )
Убит -1
надеюсь, уже оштрафованы? или хотя бы на губе.
Режима тиші таки не було?
Я як бути з ********** заявами бубочки? Може тварюка вибачиться? (Останнє питання риторичне)!