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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских воинов российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, противник провоцировал украинских защитников с автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

Уже вторые сутки на Луганщине продолжается борьба с огненной стихией. Военнослужащие Вооруженных Сил совместно со спасателями ГСЧС продолжают локализовать пожары на участках территории общей площадью 90 гектаров.
В настоящее время ликвидированы 2 пожара, в частности в районе населенных пунктов Половинкино и Северодонецк. Кроме того, уже локализованы очаги возгорания вблизи Трехизбенки, Новоалександровки, Артема, Болотенного и Подлесного.

Продолжается локализация пожаров в населенных пунктах Кряковка, Старый Айдар, Старобельск, Золотое и Станица Луганская. Из-за быстрого распространения огня вблизи контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, по решению командующего Объединенными силами, с сегодняшнего дня работа КПВВ приостановлена. Пропуск граждан на временно оккупированную территорию не производится. Работа КПВВ будет восстановлена ​​после стабилизации ситуации.

К ликвидации пожаров привлечены почти 600 человек личного состава и более 7 десятков единиц инженерной и специальной техники Вооруженных Сил Украины, ГСЧС и лесных хозяйств. Также задействованы 3 пожарных самолета и 2 вертолета ГСЧС Украины.

Также читайте: Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27760) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
СЦУКИ - Состоянием на 14-00 01.10.2020 г.

Обстрелов 14 ( 7 - стрелковое оружие? 3 пулеметы 4- миномет)

Ответный огонь 6 (6- стрелковое оружие)
Ранено 3 (информация не полная )

Убит -1
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01.10.2020 18:39 Ответить
+1
нанюхався...
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01.10.2020 18:08 Ответить
+1
ти ****** гаси повними ніздрями..
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01.10.2020 18:17 Ответить
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нанюхався...
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01.10.2020 18:08 Ответить
ти ****** гаси повними ніздрями..
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01.10.2020 18:17 Ответить
москалю, ти лаптями не **********.
не жени сморід.
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01.10.2020 18:26 Ответить
фуйла собі ввімкни і під нього гаси ніздрями вбирай.
льоха навальний..
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01.10.2020 18:31 Ответить
Похоже на мысли зеленсеого
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01.10.2020 18:24 Ответить
Также задействованы 3 пожарных самолета и 2 вертолета ГСЧС Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3222384

============
Один вертолет зама авакова привез, второй тоже какого-то начальника.
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01.10.2020 18:26 Ответить
СЦУКИ - Состоянием на 14-00 01.10.2020 г.

Обстрелов 14 ( 7 - стрелковое оружие? 3 пулеметы 4- миномет)

Ответный огонь 6 (6- стрелковое оружие)
Ранено 3 (информация не полная )

Убит -1
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01.10.2020 18:39 Ответить
Ответный огонь 6 (6- стрелковое оружие)
надеюсь, уже оштрафованы? или хотя бы на губе.
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01.10.2020 21:04 Ответить
***********************
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01.10.2020 23:05 Ответить
Що пендаль чарівний від ЗМІ робить!
Режима тиші таки не було?
Я як бути з ********** заявами бубочки? Може тварюка вибачиться? (Останнє питання риторичне)!
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01.10.2020 18:50 Ответить
постреливают трошки.

Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5371
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02.10.2020 06:47 Ответить
 
 