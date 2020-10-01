Получила негативный тест на COVID-19, продолжаю избирательную кампанию в Киевсовет, - Марина Порошенко

Марина Порошенко получила отрицательный результат теста на коронавирус и продолжает избирательную капанию команды "Европейской Солидарности" в Киевсовет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Дорогие друзья! Прежде всего хочу поблагодарить всех за слова поддержки в эти непростые для нашей семьи время. Петр Алексеевич продолжает бороться с Covid-19.

Хочу сообщить, что сегодня я получила результаты повторного теста и они снова оказались отрицательными. Поэтому я продолжаю избирательную кампанию во главе команды "Европейской Солидарности" в Киевский городской совет", - сообщила Марина Порошенко.

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Понимая всю сложность ситуации с коронавирусом в стране, мы больше сосредоточим нашу кампанию как раз на решении проблем медицины, образования и экономики, которые значительно обострились именно сейчас, отметила первый номер избирательного списка "ЕС" в Киевсовет.

"Только объединив все силы, знания и умения, поддерживая друг друга, мы сможем противостоять лавине эпидемии, над которой потеряла контроль власть", - подчеркнула политик.

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