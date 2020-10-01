Получила негативный тест на COVID-19, продолжаю избирательную кампанию в Киевсовет, - Марина Порошенко
Марина Порошенко получила отрицательный результат теста на коронавирус и продолжает избирательную капанию команды "Европейской Солидарности" в Киевсовет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
"Дорогие друзья! Прежде всего хочу поблагодарить всех за слова поддержки в эти непростые для нашей семьи время. Петр Алексеевич продолжает бороться с Covid-19.
Хочу сообщить, что сегодня я получила результаты повторного теста и они снова оказались отрицательными. Поэтому я продолжаю избирательную кампанию во главе команды "Европейской Солидарности" в Киевский городской совет", - сообщила Марина Порошенко.
Понимая всю сложность ситуации с коронавирусом в стране, мы больше сосредоточим нашу кампанию как раз на решении проблем медицины, образования и экономики, которые значительно обострились именно сейчас, отметила первый номер избирательного списка "ЕС" в Киевсовет.
"Только объединив все силы, знания и умения, поддерживая друг друга, мы сможем противостоять лавине эпидемии, над которой потеряла контроль власть", - подчеркнула политик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но только некоторые это могут себе позволить.
Ми за тебе!
Буди вже побудували, нездари ?
"вона сама його привела в штаб".
7. Якою мовою Ви переважно розмовляєте вдома?
Російською - 36%. Українською - 60,9%
8. Якою мовою Ви переважно спілкуєтеся на роботі/у навчальному закладі?
Російською - 24,1%. Українською - 57,2%
9. Яку мову Ви вважаєте рідною?
Російську - 22%. Українську - 73,4%