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Новости Коронавирус и карантин
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Получила негативный тест на COVID-19, продолжаю избирательную кампанию в Киевсовет, - Марина Порошенко

Получила негативный тест на COVID-19, продолжаю избирательную кампанию в Киевсовет, - Марина Порошенко

Марина Порошенко получила отрицательный результат теста на коронавирус и продолжает избирательную капанию команды "Европейской Солидарности" в Киевсовет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Дорогие друзья! Прежде всего хочу поблагодарить всех за слова поддержки в эти непростые для нашей семьи время. Петр Алексеевич продолжает бороться с Covid-19.

Хочу сообщить, что сегодня я получила результаты повторного теста и они снова оказались отрицательными. Поэтому я продолжаю избирательную кампанию во главе команды "Европейской Солидарности" в Киевский городской совет", - сообщила Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марина Порошенко возглавила список "Европейской Солидарности" на выборах в Киевсовет

Понимая всю сложность ситуации с коронавирусом в стране, мы больше сосредоточим нашу кампанию как раз на решении проблем медицины, образования и экономики, которые значительно обострились именно сейчас, отметила первый номер избирательного списка "ЕС" в Киевсовет.

"Только объединив все силы, знания и умения, поддерживая друг друга, мы сможем противостоять лавине эпидемии, над которой потеряла контроль власть", - подчеркнула политик.

Также читайте: Деньги из фонда по борьбе с COVID-19 действующая власть использует куда угодно, но только не на систему здравоохранения, - Марина Порошенко

Автор: 

карантин (16729) местные выборы (2752) Порошенко Петр (19617) Порошенко Марина (100) Европейская Солидарность (1059) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+40
Успіхів пані Марині !
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01.10.2020 18:24 Ответить
+27
Удачи , Вам Марина ! Желаю победы ! Скорейшего выздоровления Петру Алексеевичу !
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01.10.2020 18:33 Ответить
+15
Марино!
Ми за тебе!
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01.10.2020 18:46 Ответить
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Успіхів пані Марині !
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01.10.2020 18:24 Ответить
Ви у Зе краще питайте про досягнення
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01.10.2020 18:34 Ответить
тобі це щоразу на ДН бажають ?
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01.10.2020 18:47 Ответить
Успіхів Першій Леді та міцного здоров'я сьомому Президенту України!
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01.10.2020 19:02 Ответить
русскій? за Зєлєнскава галасавал?
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01.10.2020 18:27 Ответить
Каждая кухарка может хотеть баллотироваться в киевсовет.
Но только некоторые это могут себе позволить.
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01.10.2020 18:27 Ответить
это про Тищенко ?
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01.10.2020 19:11 Ответить
Про Хмиріху, що "на крані повісилась".
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01.10.2020 20:26 Ответить
та эта чучка наверно и готовить не умеет, какая из неё кухарка ))
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01.10.2020 20:41 Ответить
Удачи , Вам Марина ! Желаю победы ! Скорейшего выздоровления Петру Алексеевичу !
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01.10.2020 18:33 Ответить
Видимо нет , но на кацапов и зелохов это действует отрицательно .
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01.10.2020 18:57 Ответить
Ще один русскій...
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01.10.2020 18:46 Ответить
Руцкій в твого тата син, дурню!
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01.10.2020 18:51 Ответить
Лично ты мог бы и поклониться Порошенко . Он для Украины много сделал хорошего .
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01.10.2020 18:59 Ответить
Допустив зебільню до влади? Так - це досягнення.
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01.10.2020 19:01 Ответить
та хто ж тобі винуватий, шо ти повірив в кремлівські наклепи на нього і проголосував за дебіла ?
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01.10.2020 19:15 Ответить
Винуватий-винуватий! На дільницю за руку притяг і тією самою рукою позначку навпроти зЕ поставив. Руку не відрубав? Отже - ВИНЕН!!!
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01.10.2020 20:28 Ответить
В.И. Ленін теж віддавав усі сили для перемоги пролетаріату і в нього вже нічого не залишалось на Ма... Надєжду Крупськую!
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01.10.2020 18:36 Ответить
Марино!
Ми за тебе!
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01.10.2020 18:46 Ответить
Хто це "ми"?
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01.10.2020 18:56 Ответить
Бажаю ПЕРЕМОГИ та нових звершень !!!!!!!!!!!!!!!!
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01.10.2020 18:46 Ответить
У богатых свои причуды.)
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01.10.2020 18:49 Ответить
..та если бы просто причуды...- но юмор понял)))
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02.10.2020 00:15 Ответить
Скільки дурників понабігало...
Буди вже побудували, нездари ?
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01.10.2020 18:54 Ответить
Тебе - імпотенція.
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01.10.2020 19:02 Ответить
ЄС єдина сила яка може зупинити зеле-ватний реваш.
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01.10.2020 19:00 Ответить
єс - едина сила яка допустила до реваншу в 2019.
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01.10.2020 19:05 Ответить
Издержки демократии и порядочности Порошенка.
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01.10.2020 20:27 Ответить
та ты шо...!!!- я ща умру зо смиху)))
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02.10.2020 00:16 Ответить
в чём порядочность порошенковского семейства??? в том что во времена иловайсска он выводил бабло в оффшоры.... или на предвыборную свою компанию закачал 2.000.000.000 грн в фонд имени себя и своей жены??
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02.10.2020 09:16 Ответить
Так то ЄС твоєю рукою позначку навпроти зЕ поставив? Он воно що...
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01.10.2020 20:30 Ответить
До реваншу допустили дебіли в виборчих кабінках вроді тебе і таких як ти. Але ти не виніс звідси ніяких уроків.
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01.10.2020 20:36 Ответить
У Верещалки радник Рисбек Токтомушев, був помічником Портнова. Слуги кажуть, що

"вона сама його привела в штаб".
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01.10.2020 19:05 Ответить
Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова https://dif.org.ua/article/ukrainska-mova-shlyakh-u-nezalezhniy-ukraini

7. Якою мовою Ви переважно розмовляєте вдома?

Російською - 36%. Українською - 60,9%
8. Якою мовою Ви переважно спілкуєтеся на роботі/у навчальному закладі?

Російською - 24,1%. Українською - 57,2%
9. Яку мову Ви вважаєте рідною?

Російську - 22%. Українську - 73,4%
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01.10.2020 19:28 Ответить
ненажерлася ваша пані марина ..мало було коли при владі були ..ещё лізуть ..жеруть в три гирла а їм все мало
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01.10.2020 19:33 Ответить
Ты главное жри зеленую локшину с ушей, можешь даже в четыре горла, не отвлекайся.
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01.10.2020 20:24 Ответить
оп, так а ты где зелени нагляделося..???
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02.10.2020 00:18 Ответить
 
 