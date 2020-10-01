Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен, - СМИ. ДОКУМЕНТ

За аренду 6-комнатного дома Генеральный прокурор Ирина Венедиктова каждый месяц платит 63 990 грн. Это почти в 2 раза дешевле, чем должно стоить согласно официально утвержденным тарифам Государственного управления делами.

Об этом сообщает программа "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты опубликовали договор аренды, подписанный Венедиктовой.

"Комплекс предоставляет во временное пользование государственную резиденцию общей площадью 675,1 кв.м, состоящий из жилого дома, в котором 6 комнат, другие вспомогательные помещения и имущество. Срок действия договора - с 9 августа по 13 сентября 2020 года. За пользование предоставленным помещением пользователь осуществляет оплату ежемесячно в размере 63 тысяч 990 грн", - говорится в документе.

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По данным "Схем", аренда государственной резиденции для Венедиктов была продлена до 11 октября.

И такая аренда стоит для нее вдвое дешевле, чем пользования другими домами комплекса "Пуща-Водица", - говорится в расследовании.

По данным ГУД, которые получили журналисты, стоимость аренды одного квадратного метра в помещениях высокого класса в этом комплексе, утвержденная в 2015 году, составляла почти 170 гривен в месяц. Дом, где живет Венедиктова, не только принадлежит к наиболее обустроенным помещениям на территории, но и имеет статус государственной резиденции.

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Если брать за основу официально утвержденный расчет ГУД, аренда государственной резиденции для Венедиктовой должна была обойтись не в 63 990 грн в месяц, а почти вдвое больше - 115 000 грн.

В день публикации расследования "Схем" Ирина Венедиктова написала в Фейсбуке, что она не устанавливала размер арендной платы. По словам генпрокурора, стоимость аренды проверят, и если она окажется заниженной - Венедиктова готова доплатить.