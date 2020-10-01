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Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен, - СМИ. ДОКУМЕНТ

За аренду 6-комнатного дома Генеральный прокурор Ирина Венедиктова каждый месяц платит 63 990 грн. Это почти в 2 раза дешевле, чем должно стоить согласно официально утвержденным тарифам Государственного управления делами.

Об этом сообщает программа "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты опубликовали договор аренды, подписанный Венедиктовой.

"Комплекс предоставляет во временное пользование государственную резиденцию общей площадью 675,1 кв.м, состоящий из жилого дома, в котором 6 комнат, другие вспомогательные помещения и имущество. Срок действия договора - с 9 августа по 13 сентября 2020 года. За пользование предоставленным помещением пользователь осуществляет оплату ежемесячно в размере 63 тысяч 990 грн", - говорится в документе.

Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен, - СМИ 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Генпрокурор Венедиктова живет в президентской резиденции в Пуще-Водице, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

По данным "Схем", аренда государственной резиденции для Венедиктов была продлена до 11 октября.

И такая аренда стоит для нее вдвое дешевле, чем пользования другими домами комплекса "Пуща-Водица", - говорится в расследовании.

По данным ГУД, которые получили журналисты, стоимость аренды одного квадратного метра в помещениях высокого класса в этом комплексе, утвержденная в 2015 году, составляла почти 170 гривен в месяц. Дом, где живет Венедиктова, не только принадлежит к наиболее обустроенным помещениям на территории, но и имеет статус государственной резиденции.

Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен, - СМИ 02

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова о переезде в президентскую резиденцию в Пуще-Водице: Это временная мера из соображений безопасности

Если брать за основу официально утвержденный расчет ГУД, аренда государственной резиденции для Венедиктовой должна была обойтись не в 63 990 грн в месяц, а почти вдвое больше - 115 000 грн.

В день публикации расследования "Схем" Ирина Венедиктова написала в Фейсбуке, что она не устанавливала размер арендной платы. По словам генпрокурора, стоимость аренды проверят, и если она окажется заниженной - Венедиктова готова доплатить.

Автор: 

дача (96) жилье (911) дома (289) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+37
Так вот ты какой, - Свынарчук!!!
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01.10.2020 18:34 Ответить
+34
И где-то там в уголке ОП заплакал Михо. Как же громко при Барыге он вот таких вот барыг клеймил. Он нет......... сейчас нельзя.
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01.10.2020 18:39 Ответить
+33
Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен, - СМИ - Цензор.НЕТ 328
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01.10.2020 18:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Бідна як церковна миша.
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01.10.2020 18:31 Ответить
Ніхто не пише коментаря якого я чекаю Ех!
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01.10.2020 18:59 Ответить
Бідна як наша Люля!
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01.10.2020 20:42 Ответить
Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці вдвічі дешевше розрахункових цін, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1504

Він повернувся.
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01.10.2020 22:54 Ответить
Добре, що повернувся. Я теж хочу бути такою бідною як Люля.
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01.10.2020 23:02 Ответить
Відсидь як Люля, а потім через суд отримай компенсацію і буде тобі щастя.
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01.10.2020 23:07 Ответить
Бєру разгон.
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01.10.2020 23:22 Ответить
Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен, - СМИ - Цензор.НЕТ 23
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01.10.2020 18:32 Ответить
Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен, - СМИ - Цензор.НЕТ 328
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01.10.2020 18:33 Ответить
Не помогут и новые.
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01.10.2020 18:36 Ответить
Картвельська лайка дуже потужна. Утім, для цього треба бути картвелі
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01.10.2020 19:35 Ответить
предлагаю - 3**********.
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01.10.2020 20:50 Ответить
Вот это именно то, что во всем цивилизованном мире называется коррупцией.
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01.10.2020 18:33 Ответить
Так вот ты какой, - Свынарчук!!!
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01.10.2020 18:34 Ответить
И где-то там в уголке ОП заплакал Михо. Как же громко при Барыге он вот таких вот барыг клеймил. Он нет......... сейчас нельзя.
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01.10.2020 18:39 Ответить
ато в *ОПу *ы*бут
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01.10.2020 20:27 Ответить
Главный «злодей» Украины это точно не Михо а недалёкий народ,который верит в братскую Россию,Порошенко который начал войну,учителя который может управлять страной,Шария и Гордона...
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01.10.2020 21:15 Ответить
Смешались в кучу кони, люди (с) ........ Но самое интересно, что всё перечисленное ко мне не относится, уж это точно. Не верю ни во что перечисленное. А Михо уже давно, ничего кроме улыбки не вызывает. Вот сегодня снова учудил. Зачем спрашивается 82-х летнего человека дёргать.
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01.10.2020 21:26 Ответить
А кто платит?для прокуратуры - это слишком дорого,можно привлекать за растраты,для лично Ирочки это явно неподъемная сумма,как для прокурорши - нужно проводить расследование по доходам этой леди,тут попахивает левыми доходами.
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01.10.2020 18:34 Ответить
а быть может и государство что-то компенсирует в таком случае...
ведь депутанам (не киевлянам) компенсируют съем-аренду жилья
(даже некоторые пытаются арендовать за госкошт квартиру у своей родной тёщеньки))))
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01.10.2020 18:46 Ответить
потом не понимают , почему люди уклоняются от налогов...
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01.10.2020 18:54 Ответить
Какое государство,за все платит налогоплательщик,деньгами которого распоряжается всякий коррумпированный сброд.
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01.10.2020 19:16 Ответить
Причем, левые доходы это даже не проституция, бо страшная, как абизяна.
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01.10.2020 18:47 Ответить
это благотворительность от подозреваемых))
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01.10.2020 20:28 Ответить
А можно и мне там пожить?
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01.10.2020 18:36 Ответить
С бенядиктовой? Ты столько не выпьешь)))))
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01.10.2020 18:48 Ответить
Народ України! Що нам робити з антидержавщиною в кодлі Зеленського? Там уже всі злочини,за які Трибунал виносить у нормальних країнах під час всіляких загроз одне рішення.....позбавлення життя або каторга. Читаючи інформсаги з інших країн,де диву даються над тим,що витворяє наша гопкоманда з кола ....цього президента. Нас і жалкують, і шкодують, і призивають, і мовчки в землю очі туплять, і сміються, і плюють на нас. До яких пір ось ця Ганьба людська по світу буде продовжуватись? Диверсанти захопили після перевороту в квітні 2019 року владу в Україні і націлені на повну ліквідацію державного юридичного Статусу. Це може не бачити лише особа,яка замість "Кока-Коли" напилась ....путінського "Новачка". Ми що,як Навальний в мовному нокдауні в " Шаріте- Україна" знаходимось!?
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01.10.2020 18:40 Ответить
Нац жены где пикет этой шмары вместе с Зеленским под офисом закидывая игрушечными клоунами "Зеленского за грати" ?
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01.10.2020 18:41 Ответить
Такі акції треба проплачувати, ніхто не проплатив, тому не має пікетів і кумедних зєльоних іграшок.
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01.10.2020 18:50 Ответить
СН должны на эти выборы идти только под лозунгом - Ни дня без зашквара.
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01.10.2020 18:42 Ответить
Как интересно)) а чего Саака не орет про барыг? Где же он?))
Где эти все барцуны с коррупцией? )х
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01.10.2020 18:44 Ответить
а их и так хорошо прикормили...зачем верещать??? )))
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01.10.2020 18:47 Ответить
Верещать - это не ко мне, вы ошиблись адресом, это пожалуйста идите к висящей
желтой верещучке с зонтиком))
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01.10.2020 21:05 Ответить
а Вы не поняли трошки - "верещать" (по Вашему "орет"- "не орет"))) относилось к михуилу
(за путаницу - пардон))))
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02.10.2020 09:58 Ответить
в сусідньому будиночку, напевно.
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01.10.2020 18:57 Ответить
Понаехали.
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01.10.2020 18:47 Ответить
Понаобирали.
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01.10.2020 18:55 Ответить
Нада 115 000 грн.? Кожний місяць? Нє вапрос, даплачу. Джерела доходів державного службовця з окладом 38 000 грн.хотілось би всім українцям дізнатись.
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01.10.2020 18:55 Ответить
і не простіше було би купити житло.
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01.10.2020 18:56 Ответить
шо Вы таке кажете? - це ж робити треба.
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01.10.2020 19:08 Ответить
а роблять в нас Василь, Петро и Микола, шо хата край села...
а село в нас гарне - мабуть хат с 200ти.
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01.10.2020 19:16 Ответить
Вона взагалі нічого не платить.
То з державного фонду, або беня за замовні справи розщедрився.
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01.10.2020 18:56 Ответить
Барига-баригою. У неї на морді написано.
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01.10.2020 18:57 Ответить
Дачи нах...чтобы простой ген прокурор жил как президент
Осел Оманский
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01.10.2020 18:59 Ответить
Каков поп, таков приход (який піп така й парафія). Спеціально продивився az сайти. Виявляється що президент Алієв та його дружина походять з "аристократів" - професори, доктори наук, письменники, діячі культури. Кожен з подружжя вчились в школі на відмінно, вузи закінчили у Москві. Багатющий досвід суспільної, політичної (в т.ч. міжнародної), підприємницької діяльності, давні, ще до президенства, особисті знайомства з міжнародними політиками. Це вам не квенщик вава і двоєшніца ірка
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01.10.2020 19:04 Ответить
Резиденция-это небольшая компенсация Венедиктовой.за понесённые моральные и материальные страдания от шельмования жёлтых сми и патриотов на зарплате.Теперь им трудно третировать соседей ГП и наносить им вред.
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01.10.2020 19:14 Ответить
тетка села в зеленое гнездо - свалится с него тока после шмаркли....
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01.10.2020 19:06 Ответить
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СКИДКА, ИНАЧЕ ВОЗБУДИТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА НЕЗАКОННУЮ АРЕНДУ
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01.10.2020 19:06 Ответить
Генпрокурор ПЛАТИТ за аренду жилья - это уже подвиг в украинских реалиях!
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01.10.2020 19:07 Ответить
Слуги народу повинні жити в теплі, бо їх турбота про життя народу, важливіша за життя того самого народу. Я думаю, добра клізма на виборах їх трішки спустить з неба на землю
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01.10.2020 19:16 Ответить
Никакие подозрения не испортят репутацию кикиморы венедикты, вместо репутации осталась ее выгодная поза, за которой прячется опытная, прожженная аферистка.
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01.10.2020 19:23 Ответить
Не на сосала а подарили!
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01.10.2020 19:32 Ответить
Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці вдвічі дешевше розрахункових цін, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8696
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01.10.2020 19:46 Ответить
Погляд неначе каже: "А с вами, нарид, мы на разных шкалах ценностей. И моя шкала в разы дороже вашей. На мне сейчас одних цацок и брюликов на большую сумму, чем стоит вся ваша пересичная жизнь".
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01.10.2020 21:24 Ответить
ну и *****!
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01.10.2020 21:39 Ответить
Овчарка Портного
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02.10.2020 01:06 Ответить
Зебанді можна все. Дозволив український нарід.
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01.10.2020 19:50 Ответить
Ей же надо где-то схорониться, какая может быть аренда.
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01.10.2020 20:12 Ответить
Нікчемність системи державної влади вибудованої бізнес-гнидами в України виявляється у відсутності відповіді на питання: хто ж має розслідувати завдання колосальних матеріальних збитків державі чинним генеральним прокурором?
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01.10.2020 20:17 Ответить
Браво 73 % !!! Вы полы дебилы.
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01.10.2020 20:29 Ответить
Чекаємо на заяву Венедиктової: "Я считаю ниже своего достоинства отчитываться перед неудачниками, не имеющими 60 тысяч на аренду президентской дачи. Завидуйте молча, я на шоппинг могу больше потратить. И вообще, отчитываюсь я только перед Игорем Валерьевичем, Вовчиком Зеленским и Андрюшей Портновым".
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01.10.2020 20:33 Ответить
"Я наивная,я доверчивая,меня легко обмануть!" (с)
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01.10.2020 20:46 Ответить
Зебіли! Як вам ця хохмочка?
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01.10.2020 20:50 Ответить
Вони скажуть - "ну и что, наворовать сумела - значит молодец, я сам с завода меди нап*здить не дурак. И вообще не наше быдлячье дело на барина гавкать - оне начальство, им можноть".
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01.10.2020 21:15 Ответить
Шановний Welt! Я вже сто разів задавала це питання і жодна Зелядь мені не відповіла. А мені дійсно цікаво: як їм ця хохмочка і коли вони вже наржуцца.
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01.10.2020 21:29 Ответить
Тут могла б вилізти Люсяндра Ілюк і проварнякати "и шо таково? при вашей свыне тожыть такое было".
Але у такий час Ілючка вже налигалася пальонки, тож буде п'яно хропіти, не звертаючи уваги на напад кровосісів, які живуть у кроваті (бо на дихлофос грошей ніт).
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01.10.2020 22:03 Ответить
😂
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01.10.2020 22:58 Ответить
Это Рошен накручивает ситуацию, думает устрою скандал и уйду от ответственности за воровство и коррупцию. Венедиктова возьми на карандаш!
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01.10.2020 21:03 Ответить
а лучше на него сядь!

и шоб он был зеленый.
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01.10.2020 21:32 Ответить
Цей пацієнт не коштує такого борошна, щоб йому щось доводити. Типові цитати від прокуратора: "нацики учинили переворот", "майданутые поубивали беркутят", "яныку пришлось бежать", "вынудили Крым уйти", "на Домбасе начали стрелять по своим"... І гнила вишенька на копро-торті - "нэзалэжная УССР". Це про Україну після 1991 року.

Повний шарій порожнини між вухами, коротше кажучи.
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01.10.2020 21:56 Ответить
Интересно сколько бабла тратят порохоботы на эту грязь и клевету.
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01.10.2020 21:05 Ответить
не поверишь - тока на ето и работаем
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01.10.2020 21:39 Ответить
бенедиктова еще свои запахи никому не раздавала?
гнаться еще за верещучкой и гнаться..
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01.10.2020 21:37 Ответить
вот такие слуги, а втирали что на велосипеде и про деток думают кушать не могут
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01.10.2020 22:02 Ответить
а че она в доме а не в домике для прислуги, она же слуга
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01.10.2020 22:05 Ответить
Знайдено на Поеторії:

я депутат слуга народа
четыре дачи пять авто
раз у слуги такие цацки
прикиньте как живет народ
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01.10.2020 23:47 Ответить
«А ведь я не настолько богат, чтобы кормить столько слуг» - думает Народ
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02.10.2020 01:10 Ответить
 
 