Дубненский, Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация", - Зеленский
Таракановский форт, Острожский и Дубенский замки в Ривненской области попадут в программу "Большая реставрация" на следующий год.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ривненскую область, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Мы сейчас смотрели стенды, видели важные исторические, архитектурные объекты. Можем назвать их историческими, хотя, мне кажется, справедливо говорить, что это и туристические "магниты" страны и, в частности, Ривненщины", - отметил Президент.
По его словам, туристически привлекательные объекты при условии надлежащего подхода и реставрации смогут заинтересовать еще большее количество посетителей.
"Таракановский форт, Острожский замок и Дубенский замок внесли в нашу программу, которая начинает работать в следующем году. Будут реставрироваться замки, музеи, исторические, культурные места по всей стране. Таких проектов будет начато около 100 следующем году ", - добавил Зеленский.
Президент также заверил, что в 2021 году продолжится строительство дорог в рамках программы "Большая стройка".
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І тут за сепарню вступився.
- А я вам ещё перед выборами сказал, «русским языком», что никому ничего не должен… За «Галабародьку» галасавали? С него и спрашивайте!…
Британці вибирали собі в прем»єр-міністри Дізраелі…
Американці - Кіссінджера…
Ізраїльтяни - Голду Меїр і Моше Даяна…
І лише українці із усіх євреїв умудрились вибрать єврея -дол.ойоба…
Это когда, вся зеленая шелупонь во главе с потерпевшим мигрирует в ростов.
Верит вяликому гринпоцу может реально только настоящий "русский" человек. Украинцы НЕ ВЕРЯТ! Но увы, кацапья у нас немеряно. И все без мозгов. Это печально.
народ, вы это видели?
Смотрю телепрограмму на предмет "чтобы такого посмотреть вечеров по ящику фоном под работу". И вижу
112 канал 21:20 Шарий на 112
а ночью повтор. Я н смотрю этот канал, но бл это серьезно? этот обмудок реально пол часа на одном из новостных каналов вещает на Украину? але!!!! вы в Киеве совсем ипанулись что ли твари зеленые?
оно там еще и блог ведет
это пздц
"проектировщика" )