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Дубненский, Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация", - Зеленский

Дубненский, Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта

Таракановский форт, Острожский и Дубенский замки в Ривненской области попадут в программу "Большая реставрация" на следующий год.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ривненскую область, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы сейчас смотрели стенды, видели важные исторические, архитектурные объекты. Можем назвать их историческими, хотя, мне кажется, справедливо говорить, что это и туристические "магниты" страны и, в частности, Ривненщины", - отметил Президент.

По его словам, туристически привлекательные объекты при условии надлежащего подхода и реставрации смогут заинтересовать еще большее количество посетителей.

"Таракановский форт, Острожский замок и Дубенский замок внесли в нашу программу, которая начинает работать в следующем году. Будут реставрироваться  замки, музеи, исторические, культурные места по всей стране. Таких проектов будет начато около 100 следующем году ", - добавил Зеленский.

Президент также заверил, что в 2021 году продолжится строительство дорог в рамках программы "Большая стройка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкульт выделит на реставрацию костела Святого Николая в Киеве 50 млн грн, - Бородянский

Автор: 

замок (24) Зеленский Владимир (20826) реставрация (52) Ровенская область (1244)


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Топ комментарии
+20
А ще Зеля сказонув, що пожежі на Луганщині не від обстілів кацапур.
І тут за сепарню вступився.
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01.10.2020 18:35 Ответить
+17
А в рамках большой пистец,что беня придумал
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01.10.2020 18:34 Ответить
+16
Нада просто пєрєстать горєть.
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01.10.2020 18:37 Ответить
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А в рамках большой пистец,что беня придумал
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01.10.2020 18:34 Ответить
Найкращий замок України Підгорецький, де знімали Три мушкетера, досі не відреставровано! Починати потрібно з нього - перлини українських замків.
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02.10.2020 00:02 Ответить
А ще Зеля сказонув, що пожежі на Луганщині не від обстілів кацапур.
І тут за сепарню вступився.
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01.10.2020 18:35 Ответить
Нада просто пєрєстать горєть.
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01.10.2020 18:37 Ответить
Шось не подобаються мені ці Большіє. Знов за рахунок фонду боротьби з короною?
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01.10.2020 18:36 Ответить
Это просто Большие Васюки. Номер можно пририсовать начиная даже не с первой сотни. Успокойтесь - ничего не будет, обычный предвыборный Голобородько на сцене.
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01.10.2020 18:55 Ответить
Дубненский , Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8510
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01.10.2020 19:05 Ответить
- Володимир Олександрович! Скажіть, будь ласка, а чому ви не виконуєте свої передвиборні обіцянки?...
- А я вам ещё перед выборами сказал, «русским языком», что никому ничего не должен… За «Галабародьку» галасавали? С него и спрашивайте!…
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01.10.2020 19:41 Ответить
И не возразишь. Так оно и есть. Украина отличилась. Есть страны, где выбирали актеров на высокие посты. Но только у нас умудрились избрать вымышленного киногероя, которого сыграл балаганный шут.
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01.10.2020 19:45 Ответить
«Живий» анекдот, сказаний євреєм, колишнім однокурсником:
Британці вибирали собі в прем»єр-міністри Дізраелі…
Американці - Кіссінджера…
Ізраїльтяни - Голду Меїр і Моше Даяна…
І лише українці із усіх євреїв умудрились вибрать єврея -дол.ойоба…
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01.10.2020 19:48 Ответить
Ну такие вот мы, самобытные.
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01.10.2020 19:53 Ответить
И нам с нами жить...
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01.10.2020 20:09 Ответить
Ирадочка, солидарен с вами! Ничего и никому не будет, ни людям компенсаций, ни стране дорог, ни строительств ни больших, ни малых , НИКАКИХ. Будет только большая продажа Украины оптом и в розницу всем- от ***** и бабломойского, до более мелких тварей, верней микробов и бактерий с инфузириями в виде слуганародных мразей и жопоблоковцев. И бесконечный киздеж, брехня и прожекты от вавы бонопарте, вяличейшего лидера вселенной и его зеленой биомассы. Все , кто верил во что-то другое в 19 году- просто дебилы, хотя о чем я! Эффект Данинга -Крюгера. Дебилы не понимают , что они дебилы, они свято верят, что реально грамотные люди и есть дебилы, а они -самые умные и правильные. И таких- увы больше 70%. А потом эти "вумные" не понимают, почему они так херово живут, при таком то умище. Сами не жили и никому не дадут жить нормально. Честно скажу, даже боюсь преположить, кого эти бл..., ой, избиратели, выберут после осла.
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02.10.2020 01:00 Ответить
Меня сейчас меньше волнуют Слуги урода, самое страшное будет - если на местных выборах пролезут в регионы и в мэры именно эти бойки-медведчуки-шарии. И если Нелоха с его выводком можно спокойно спустить в сортир, то вот этих уродов так просто не утилизируешь. Они если зацепятся - не разожмут челюстей. Наглядный пример Гепа. И гнать этого нью-васюковского бонопарта тоже нельзя сейчас, кремлевский упырь только и ждет, что у нас подобие Майдана разыграется и какое-то время будет отсутствовать центральная власть.
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02.10.2020 01:15 Ответить
Маленькому клопу все большим кажется.
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01.10.2020 19:18 Ответить
BigGreenMan - Бугимэн
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01.10.2020 18:37 Ответить
Який Біг? Недомірок зелений.
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01.10.2020 18:39 Ответить
Ждем проект "Большая миграция".
Это когда, вся зеленая шелупонь во главе с потерпевшим мигрирует в ростов.
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01.10.2020 18:41 Ответить
ТурЫст...Вова тут у тебя, мудака, Лисичанськ горит
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01.10.2020 18:42 Ответить
Ищи лучше для себя кто тебе вскоре "отреставрирует фасад" - потому что тебя будут бить больно, возможно ногами, и очень сильно !!! И прикинь - почти ВСЕ, даже твои фаны !!!
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01.10.2020 18:43 Ответить
вже давно час вiдреставрувати це табло...бо потiм буде пiзно...


Дубненский , Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4808
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01.10.2020 19:03 Ответить
Всего за год нажрать такую харю! Точно через год будет как на третьем снимке.
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01.10.2020 20:44 Ответить
Тут не о харе...
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01.10.2020 22:05 Ответить
О харе тоже будет то же.🙂
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02.10.2020 09:18 Ответить
Тараканівський ніколи не реставрувався, він в жахливому стані, на його реставрацію потрібні величезні кошти.Інші замки реставрувались і перебувають в задовільному стані. Але ця заява Зеленського просто брехливий піар, в бюджеті дірка в 300 млрд.
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01.10.2020 18:45 Ответить
В мировую политику его уже не пускают. Вот и бегает по стране как подорванный. Выгрызает проценты для своих кандидатов. Люди же лохи. Его избрали и этих изберут. И я не шучу.
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01.10.2020 19:36 Ответить
Опять это чмо потратит деньги какого то фонда на очередной пиар! За счет фонда коронавируса уже строятся дороги, денег на аппараты ивл уже нет! Зеле надо предложить реставрировать замки вместо содержания ненужной конторы президента!
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01.10.2020 18:53 Ответить
такі успіхи - а чому економіка просіла на понад 11 %...
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01.10.2020 18:58 Ответить
Обычно все это заканчивается колоссальным распилом денег налогоплательщиков и пробегом в Ростов.
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01.10.2020 18:58 Ответить
Дубненский , Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3111
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01.10.2020 19:00 Ответить
мурло, де грошi?


Дубненский , Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9875
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01.10.2020 19:01 Ответить
ХАНА ФОРТАМ
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01.10.2020 19:03 Ответить
чмо зеленое, оно реально без мозгов . во выбрали имбецила, я фигею. то то этот дятел молчал как партизан в предвыборной гонке. а сча гнусавый разговорился, вышел на проектную мощность 3.14здежа для лохов. надо наверно прекращать читать новости на цензоре а то одни отрицательные эмоции после трындежа гнусавого.
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01.10.2020 19:34 Ответить
Зеленський вже не знає, що ще пообіцяти заради виборів, бо впевнений, що українці вірять, як не дивно, словам, а не справам.
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01.10.2020 19:45 Ответить
И.Павлов "Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами."
Верит вяликому гринпоцу может реально только настоящий "русский" человек. Украинцы НЕ ВЕРЯТ! Но увы, кацапья у нас немеряно. И все без мозгов. Это печально.
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02.10.2020 01:08 Ответить
Да похеру на словесный бред от этого недомерка
народ, вы это видели?
Смотрю телепрограмму на предмет "чтобы такого посмотреть вечеров по ящику фоном под работу". И вижу
112 канал 21:20 Шарий на 112

а ночью повтор. Я н смотрю этот канал, но бл это серьезно? этот обмудок реально пол часа на одном из новостных каналов вещает на Украину? але!!!! вы в Киеве совсем ипанулись что ли твари зеленые?
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01.10.2020 19:54 Ответить
ахринеть
оно там еще и блог ведет
это пздц
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01.10.2020 19:55 Ответить
"Дубненский, Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация", - Зеленский" - у маленького президента всё большое, "Большое строительство", "Большая реставрация",
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01.10.2020 20:02 Ответить
нет орешков, нет победы
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01.10.2020 20:18 Ответить
Самый реальный проект " большая задница " - это все,что мы получим от нашего
"проектировщика" )
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01.10.2020 20:12 Ответить
У шибздика комплекс недомерка: у него слово "большой" любимое.
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01.10.2020 20:39 Ответить
Дубенський, Острозький замки і Тараканівський форт відреставрують у межах проєкту "Велика реставрація", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8871
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01.10.2020 20:39 Ответить
большой попил фонда ковид и денег мвф
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01.10.2020 21:58 Ответить
за епохуі найвеличнішої Зєлі усе в Україні відбувається у межах проєкту "Велика надувна зелена жаба з соломинкою у сраці"
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01.10.2020 22:16 Ответить
Даун! купи АШВЛ! В нас вже за 4000... ти ж **** не будеш в одній палаті де всі! де Ленка лікувалась, хоча не вірю, що вона хворіла, чому перший контак не був на самоізоляції... брехло ..
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01.10.2020 22:25 Ответить
ТАК А ЧТО ТАМ С ГОСТИННЫМ ДВОРОМ !!!??? ЧЕРТ ТЫ БОКАНОВСКИЙ )))
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02.10.2020 04:31 Ответить
Проект ,,большая реставрация,, это возвращение рыгов во власть?
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02.10.2020 07:45 Ответить
Большая реставрация- это Запорожские сечи восстановить, спустив Днепровские водохранилища и каскад дамб. И летописный город Бакота туда же))
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03.10.2020 01:14 Ответить
 
 