Дубненский, Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация", - Зеленский

Таракановский форт, Острожский и Дубенский замки в Ривненской области попадут в программу "Большая реставрация" на следующий год.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ривненскую область, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы сейчас смотрели стенды, видели важные исторические, архитектурные объекты. Можем назвать их историческими, хотя, мне кажется, справедливо говорить, что это и туристические "магниты" страны и, в частности, Ривненщины", - отметил Президент.

По его словам, туристически привлекательные объекты при условии надлежащего подхода и реставрации смогут заинтересовать еще большее количество посетителей.

"Таракановский форт, Острожский замок и Дубенский замок внесли в нашу программу, которая начинает работать в следующем году. Будут реставрироваться замки, музеи, исторические, культурные места по всей стране. Таких проектов будет начато около 100 следующем году ", - добавил Зеленский.

Президент также заверил, что в 2021 году продолжится строительство дорог в рамках программы "Большая стройка".

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